На Київщині за добу виявили 23 випадки COVID-19, загалом - 1623, - ОДА

У Київській області підтверджено 1623 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1623 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 124 дитини та 300 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 23", - йдеться в повідомленні.

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Лабораторно підтверджені випадки:

- в Обухівському р-ні - 239;

- у Києво-Святошинському р-ні - 429;

- у Баришівському р-ні - 20;

- у Білоцерківському р-ні - 9;

- у Бориспільському р-ні - 71;

- у Броварському р-ні - 73;

- у Бородянському р-ні - 20;

- у Васильківському р-ні - 42;

- у Вишгородському р-ні - 34;

- в Іванківському районі - 6;

- у Макарівському р-ні - 17;

- у Миронівському р-ні - 30;

- у Кагарлицькому р-ні - 35;

- у Переяслав-Хмельницькому р-ні - 10;

- у Поліському р-ні - 2;

- у Рокитнянському р-ні;

- у Ставищенському р-ні - 8;

- у Таращанському р-ні - 2;

- у Згурівському р-ні - 6;

- у Богуславському р-ні - 8;

- у Фастівському р-ні - 6;

- у Сквирському р-н - 2;

- Бориспільському р-н - 2.

У м. Біла Церква - 58; смт Баришівка - 3; м. Бровари - 44; м. Бориспіль - 47; смт Бородянка - 10; м. Буча - 46; м. Березань - 6; м. Васильків - 26; смт Глеваха - 2; смт Володарка - 3; м. Вишгород - 31; м. Ірпінь - 82; м. Макарів - 2; м. Фастів - 34; м. Миронівка - 4; смт Ворзель - 8; смт Гостомель - 15; смт Коцюбинське - 36; смт Ставище - 1; м. Кагарлик - 38; м. Ржищів - 3; м. Переяслав - 15; смт Рокитне - 7; м. Богуслав - 4; м. Яготин - 6; смт Долина - 3; смт Іванків - 3; м. Тетіїв - 8.

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Серед них на стаціонарному лікуванні - 223, на самоізоляції - 1400 осіб.

Одужали 400 осіб (у т.ч. 27 дітей). За час пандемії померли - 36 осіб.

За період пандемії загалом у Київський обласний лабораторний центр надійшли 4664 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 47 повідомлень про підозру.

Встановлено медичне спостереження за 6990 контактними особами.