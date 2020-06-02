На Київщині за добу виявили 23 випадки COVID-19, загалом - 1623, - ОДА
У Київській області підтверджено 1623 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ
"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 2 червня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 1623 випадки захворювання на коронавірус (у т.ч. 124 дитини та 300 медпрацівників (за весь період). Нових випадків за останню добу – 23", - йдеться в повідомленні.
Лабораторно підтверджені випадки:
- в Обухівському р-ні - 239;
- у Києво-Святошинському р-ні - 429;
- у Баришівському р-ні - 20;
- у Білоцерківському р-ні - 9;
- у Бориспільському р-ні - 71;
- у Броварському р-ні - 73;
- у Бородянському р-ні - 20;
- у Васильківському р-ні - 42;
- у Вишгородському р-ні - 34;
- в Іванківському районі - 6;
- у Макарівському р-ні - 17;
- у Миронівському р-ні - 30;
- у Кагарлицькому р-ні - 35;
- у Переяслав-Хмельницькому р-ні - 10;
- у Поліському р-ні - 2;
- у Рокитнянському р-ні;
- у Ставищенському р-ні - 8;
- у Таращанському р-ні - 2;
- у Згурівському р-ні - 6;
- у Богуславському р-ні - 8;
- у Фастівському р-ні - 6;
- у Сквирському р-н - 2;
- Бориспільському р-н - 2.
У м. Біла Церква - 58; смт Баришівка - 3; м. Бровари - 44; м. Бориспіль - 47; смт Бородянка - 10; м. Буча - 46; м. Березань - 6; м. Васильків - 26; смт Глеваха - 2; смт Володарка - 3; м. Вишгород - 31; м. Ірпінь - 82; м. Макарів - 2; м. Фастів - 34; м. Миронівка - 4; смт Ворзель - 8; смт Гостомель - 15; смт Коцюбинське - 36; смт Ставище - 1; м. Кагарлик - 38; м. Ржищів - 3; м. Переяслав - 15; смт Рокитне - 7; м. Богуслав - 4; м. Яготин - 6; смт Долина - 3; смт Іванків - 3; м. Тетіїв - 8.
Серед них на стаціонарному лікуванні - 223, на самоізоляції - 1400 осіб.
Одужали 400 осіб (у т.ч. 27 дітей). За час пандемії померли - 36 осіб.
За період пандемії загалом у Київський обласний лабораторний центр надійшли 4664 підозри на COVID-19. За останню добу отримано 47 повідомлень про підозру.
Встановлено медичне спостереження за 6990 контактними особами.
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