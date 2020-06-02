На Киевщине за сутки выявили 23 случая COVID-19, всего - 1623, - ОГА

В Киевской области подтверждены 1623 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации, передает Цензор.НЕТ

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 2 июня 2020 на 10:00 официально подтверждены 1623 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 124 ребенка и 300 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки - 23" , - говорится в сообщении.

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Лабораторно подтверждены случаи:

- в Обуховском р-не - 239;

- в Киево-Святошинском р-не - 429;

- в Барышевском р-не - 20;

- в Белоцерковском р-не - 9;

- в Бориспольском р-не - 71;

- в Броварском р-не - 73;

- в Бородянском р-не - 20;

- в Васильковском р-не - 42;

- в Вышгородском р-не - 34;

- в Иванковском районе - 6;

- в Макаровском р-не - 17;

- в Мироновском р-не - 30;

- в Кагарлыкском р-не - 35;

- в Переяслав-Хмельницком р-не - 10;

- в Полесском р-не - 2;

- в Рокитнянском р-не;

- в Ставищенском р-не - 8;

- в Таращанском р-не - 2;

- в Згуровском р-не - 6;

- в Богуславском р-не - 8;

- Фастовском р-не - 6;

- Сквирском р-н - 2;

- Бориспольском р-н - 2;

В г. Белая Церковь - 58; пгт Барышевка - 3; г. Бровары - 44; г. Борисполь - 47; пгт Бородянка - 10; г. Буча - 46; г. Березань - 6; г. Васильков - 26; пгт Глеваха - 2; пгт Володарка - 3; г. Вышгород - 31; г. Ирпень - 82; г. Макаров - 2; г. Фастов - 34; г. Мироновка - 4; пгт Ворзель - 8; пгт Гостомель - 15; пгт Коцюбинское - 36; пгт Ставище - 1; г. Кагарлык - 38; г. Ржищев - 3; г. Переяслав - 15; пгт Ракитное - 7; г. Богуслав - 4; г. Яготин - 6; пгт Долина - 3; пгт Иванкив - 3; г. Тетиев - 8.

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Из них на стационарном лечении - 223, на самоизоляции - 1400 человек.

Выздоровели 400 человек (в т.ч. 27 детей). За время пандемии умерли - 36 человек.

За период пандемии всего в Киевский областной лабораторный центр поступили 4664 подозрений на COVID-19. За последние сутки получены 47 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 6 990 контактными лицами.