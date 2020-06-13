Закриття справ проти Злочевського моніторилось із флешки співробітниці Офісу генпрокурора, - Холодницький

Під час слідчих дій у справі про хабар на суму 6 млн доларів за припинення провадження, пов’язаного з ексміністром Миколою Злочевським, із флешки співробітника Офісу генпрокурора здійснювали онлайн-моніторинг Єдиного державного реєстру досудових розслідувань на предмет закриття справи.

Про це заявив на брифінгу в суботу керівник САП Назар Холодницький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми були дещо здивовані, що саме щодо цього провадження вчора в період, коли відбувалися слідчі дії під нашим офіційним керівництвом, в Офісі генерального прокурора з флешки однієї з працівниць, яка обіймає адміністративну посаду в ОГП, дійсно був онлайн-моніторинг ЄРДР з приводу того, чи дійсно це рішення (про закриття справи. — Ред.) не лише на папері, а й відмічено в ЄДРР", - сказав він.

Холодницький також розраховує, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова проведе відкрите службове розслідування цієї ситуації.

Зі свого боку, директор НАБУ Артем Ситник зауважив, що в межах розслідування справи про спробу надання неправомірної вигоди цей факт перевірятиметься.

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Він також розповів, що особи, які передавали хабар, хотіли пересвідчитися, що справу дійсно закрито, тому було створено "ілюзію" постанови про закриття відповідного провадження.

"Особи, які пробували ці кошти передати, бажали отримати процесуальне рішення про закриття кримінального провадження, і в рамках контролю за вчинення злочину був використаний несправжній засіб — це постанова, яка була вручена. Особи хотіли переконатися, що справа закрита і дані про це є Реєстрі досудових розслідувань", - пояснив Ситник.

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Сьогодні глави НАБУ і САП провели брифінг, на якому повідомили, що затримані троє осіб.

Також було оголошено про підозру заступнику податкової Києва Миколі Ільяшенку.

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Як повідомлялося, Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч.3 ст. 368-2 КК).

Генпрокуратура України з посиланням на генерального прокурора Руслана Рябошапку заявила, що продовжує аудит справ, відкритих за попереднього керівництва відомства, зокрема, велике кримінальне провадження, в якому фігурує, також і компанія Burisma ("Бурісма"). Раніше йшлося про аудит 15 кримінальних проваджень, в яких згадується власник "Бурісми", ексміністр екології Микола Злочевський.

У травні 2014 року син колишнього на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена Гантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited.

Генпрокуратура розслідувала кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Злочевський, у 2015-2016 роках передала одну зі справ до НАБУ.

У січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента цієї групи Злочевського і операційних компаній, що входять до Burisma Group.

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У вересні 2019 року колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розслідування щодо Джозефа Байдена або його сина Гантера Байдена мають проводити у США, а в України немає правових підстав для цього. "Я не знаю жодних причин проводити розслідування щодо Джо Байдена або Гантера Байдена відповідно до українського законодавства... це юрисдикція США", – сказав Луценко в інтерв'ю "BBC. Україна".

Низка американських ЗМІ повідомила, що президент США Дональд Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності розпочати розслідування щодо Гантера Байдена. При цьому президент, чинячи тиск на Київ, до цього заморозив надання фінансової допомоги країні.

Під час перебування віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами Джозеф Байден, крім іншого, курирував пов'язані з Україною питання. Водночас його син Гантер Байден обіймав посаду в раді директорів української газової компанії Burisma. В Україні щодо компанії було відкрито розслідування.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані в низці інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віцепрезидента в українську політику та участь у корупційних справах. Зокрема, він стверджує, що колишній генпрокурор України Віктор Шокін був звільнений на прохання Байдена – нібито за те, що розбирався у зв'язках "Burisma" з його сином.