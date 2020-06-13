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хабар (4644) Правоохоронні органи (2699) силовики (2512) Холодницький (661) Офіс Генпрокурора (3160)

Закриття справ проти Злочевського моніторилось із флешки співробітниці Офісу генпрокурора, - Холодницький

Закриття справ проти Злочевського моніторилось із флешки співробітниці Офісу генпрокурора, - Холодницький

Під час слідчих дій у справі про хабар на суму 6 млн доларів за припинення провадження, пов’язаного з ексміністром Миколою Злочевським, із флешки співробітника Офісу генпрокурора здійснювали онлайн-моніторинг Єдиного державного реєстру досудових розслідувань на предмет закриття справи.

Про це заявив на брифінгу в суботу керівник САП Назар Холодницький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми були дещо здивовані, що саме щодо цього провадження вчора в період, коли відбувалися слідчі дії під нашим офіційним керівництвом, в Офісі генерального прокурора з флешки однієї з працівниць, яка обіймає адміністративну посаду в ОГП, дійсно був онлайн-моніторинг ЄРДР з приводу того, чи дійсно це рішення (про закриття справи. — Ред.) не лише на папері, а й відмічено в ЄДРР", - сказав він.

Холодницький також розраховує, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова проведе відкрите службове розслідування цієї ситуації.

Зі свого боку, директор НАБУ Артем Ситник зауважив, що в межах розслідування справи про спробу надання неправомірної вигоди цей факт перевірятиметься.

Читайте також: Стало відомо, хто пропонував керівництву НАБУ і САП хабар у $6 мільйонів

Він також розповів, що особи, які передавали хабар, хотіли пересвідчитися, що справу дійсно закрито, тому було створено "ілюзію" постанови про закриття відповідного провадження.

"Особи, які пробували ці кошти передати, бажали отримати процесуальне рішення про закриття кримінального провадження, і в рамках контролю за вчинення злочину був використаний несправжній засіб — це постанова, яка була вручена. Особи хотіли переконатися, що справа закрита і дані про це є Реєстрі досудових розслідувань", - пояснив Ситник.

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Сьогодні глави НАБУ і САП провели брифінг, на якому повідомили, що затримані троє осіб.

Також було оголошено про підозру заступнику податкової Києва Миколі Ільяшенку.

Читайте такоє статтю Юрія Бутусова : Всі деталі спецоперації про рекордний хабар за закриття справи Злочевського

Як повідомлялося, Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч.3 ст. 368-2 КК).

Генпрокуратура України з посиланням на генерального прокурора Руслана Рябошапку заявила, що продовжує аудит справ, відкритих за попереднього керівництва відомства, зокрема, велике кримінальне провадження, в якому фігурує, також і компанія Burisma ("Бурісма"). Раніше йшлося про аудит 15 кримінальних проваджень, в яких згадується власник "Бурісми", ексміністр екології Микола Злочевський.

У травні 2014 року син колишнього на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена Гантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited.

Генпрокуратура розслідувала кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Злочевський, у 2015-2016 роках передала одну зі справ до НАБУ.

У січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента цієї групи Злочевського і операційних компаній, що входять до Burisma Group.

Також читайте: Рекордний хабар "для Ситника" передавав широко відомий позаштатний агент НАБУ Шевченко

У вересні 2019 року колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розслідування щодо Джозефа Байдена або його сина Гантера Байдена мають проводити у США, а в України немає правових підстав для цього. "Я не знаю жодних причин проводити розслідування щодо Джо Байдена або Гантера Байдена відповідно до українського законодавства... це юрисдикція США", – сказав Луценко в інтерв'ю "BBC. Україна".

Низка американських ЗМІ повідомила, що президент США Дональд Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності розпочати розслідування щодо Гантера Байдена. При цьому президент, чинячи тиск на Київ, до цього заморозив надання фінансової допомоги країні.

Під час перебування віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами Джозеф Байден, крім іншого, курирував пов'язані з Україною питання. Водночас його син Гантер Байден обіймав посаду в раді директорів української газової компанії Burisma. В Україні щодо компанії було відкрито розслідування.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані в низці інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віцепрезидента в українську політику та участь у корупційних справах. Зокрема, він стверджує, що колишній генпрокурор України Віктор Шокін був звільнений на прохання Байдена – нібито за те, що розбирався у зв'язках "Burisma" з його сином.
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Топ коментарі
+33
ну, не будет же сама Венедиктова мониторить реестр.. она попросила доверенную подружку..
ЗЫ..а помните, как недавно Венедиктова билась в истерике и требовала снять Сытника и Холодницкого.. а тут такое.. и Венедиктова села в лужу!..
Как порядочный преЗедент, Зеленский должен немедленно уволить Венедиктову.. ну, или перевести её на посаду юриста в "95 квартал"..
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13.06.2020 14:15
+25
Холодницкий - "Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора"

Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7000
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13.06.2020 14:07
+18
А Венедиктовой и Ермаку веришь?
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13.06.2020 15:21
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имя сестра!?
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13.06.2020 14:06 Відповісти
Ім'я це мафія! Структура яка може собі дозволити моніторити факт закриття за хабар кримінальних проваджень через Офіс Генпрокурора це - організована злочинна група! Зараз СБУ має відкрити кримінальне провадження і затримати Генпрокурора за організацію злочинної групи або участь в стійкому злочинному угруповані! Без Венедиктової 6 млн. баксів ніхто б не віддав! Однозначно Венедиктова була в курсі передачі хабаря, отже вона входить в мафіозну організацію яка намагалась вирішити питання про закриття кримінального провадження! Зараз в США Байдену має дуже сильно йокнутись, бо зараз участь його сина в управління компанією Бурісма стає не просто роботою менеджера, а співучастю в міжнародній злочинній організації яка займається підкупом найвищих посадових осіб в країнах де веде свою діяльність! Тепер Байдену можна забути про посаду Президента, а син Байдена має бути арештований в США і допитаний про всі обставини призначення на посаду та всі обставини роботи Бурісми! Всі активи Бурісми мають бути арештовані як активи міжнародної злочинної організації! Злочевського мають арештувати і допитати в США та в Україні, хто ще крім нього входит в міжнародну злочинну організацію і як ця організація пов'язана з терористами путіна на Донбасі та в Криму!
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13.06.2020 14:19 Відповісти
Порошенко який отримував від Злочевського хабарі на десятки мільйонів доларів у вигляді безоплатних поставок газу на підприємства порошенка - має бути арештований і допитаний як член злочинного угруповання Бурісма! Оніщенко який був посередником при передачі хабарів від Злочевського до порошенка, має бути арештований та допитаний як член міжнародної злочинної групи яка має зв'язки з міжнародними терористами в ОРДЛО і фінансує їх!
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13.06.2020 14:21 Відповісти
Дурні і безпідставні твердження в стилі Г + Г, це розпізнавальні знак модераторів зеленої цвілі.

За таке, в порядному товаристві, б'ють пику і зауважу, неодноразово.
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13.06.2020 18:17 Відповісти
Так СБУ у тій же групі
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13.06.2020 14:29 Відповісти
шо за бред? как с флэшки можно что-то мониторить? совсем за идиотов держат
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13.06.2020 20:29 Відповісти
Да все просто - берем флешку, подсоединяем к ней через USB материнку, к материнке цепляем БП, SSD, процессор, по желанию видеокарту, память, монитор. И мониторим
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14.06.2020 06:06 Відповісти
На флешке ключь доступа к бд
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14.06.2020 17:00 Відповісти
значит очень легко закрыть любое дело, было бы бабло, просто за столько лет ни одного громкого дела, решили сдать одного плательщика, а ведь сколько их было за несколько лет
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13.06.2020 14:07 Відповісти
Холодницкий - "Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора"

Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 7000
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13.06.2020 14:07 Відповісти
А потом вся нация сидит и ждёт когда найдётся лох, который рискнёт ради неё своей шкурой.
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13.06.2020 14:59 Відповісти
В точку.
А потом смешает того лоха с говном и изберет вонючего шута обещающего все и сразу...
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13.06.2020 16:02 Відповісти
ДБС?
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13.06.2020 14:08 Відповісти
сотрудница выполняла распоряжение шефа. и как венедиктова проведёт раследование уже понятно.
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13.06.2020 14:08 Відповісти
а КТО этот "шеф"? кто её продвинул на пост ГП ГПУ и потом подписал назначение этой бездарности, которая не смогла сдать экзамен даже на судью?
Кто тот "урист", кому её "профессиональные таланты" идеально подошли?))
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13.06.2020 18:31 Відповісти
не верю холодницкому, просто припекло сильно, закачался трон, вот одного и сдали, а сотни заплатили
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13.06.2020 14:08 Відповісти
А Венедиктовой и Ермаку веришь?
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13.06.2020 15:21 Відповісти
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13.06.2020 15:54 Відповісти
Таки да?
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13.06.2020 15:56 Відповісти
Венедиктова, ти?
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13.06.2020 15:56 Відповісти
не, я коля злочевский, ржу с вас, не могу
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13.06.2020 15:58 Відповісти
Знаешь, что Венедиктова своих не посадит.
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13.06.2020 17:23 Відповісти
ну, не будет же сама Венедиктова мониторить реестр.. она попросила доверенную подружку..
ЗЫ..а помните, как недавно Венедиктова билась в истерике и требовала снять Сытника и Холодницкого.. а тут такое.. и Венедиктова села в лужу!..
Как порядочный преЗедент, Зеленский должен немедленно уволить Венедиктову.. ну, или перевести её на посаду юриста в "95 квартал"..
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13.06.2020 14:15 Відповісти
Ее поставили под конкретную задачу по устранению фобии преЗЕдента, поэтому ничего ей не будет...
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13.06.2020 14:19 Відповісти
Ще ніколи Штірліц не був так близько до провалу...
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13.06.2020 14:50 Відповісти
не для того "урист"-вова назначал бенядиктову - чтобы увольнять по такой мелочи..
Да и некогда ему - супчик похлебать, видосик снять, на лисапеде покататься аль на лошадке, из лука пострелять или просто ОТТОПЫРИТЬ зад перед мужиками.. всё в делах, всё в заботах - аки раб на галлерах))
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13.06.2020 18:35 Відповісти
Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 704
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13.06.2020 14:18 Відповісти
Не может быть!!!...(с)
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13.06.2020 14:18 Відповісти
> мониторилось с флешки

Это как?
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13.06.2020 14:19 Відповісти
Венедиктовой
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13.06.2020 14:23 Відповісти
Персональный электронный ключ. Файл такой.
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13.06.2020 14:58 Відповісти
неужто венедиктова
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13.06.2020 14:19 Відповісти
с флэшкой
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13.06.2020 14:21 Відповісти
Закрытие дел против Злочевского мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5700
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13.06.2020 14:20 Відповісти
это все Порохоботы устроили !!!
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13.06.2020 14:22 Відповісти
Из кабинета Венедиктовой.
Они всюду!
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13.06.2020 15:23 Відповісти
странно что нет бодрых видосиков с зеленым на эту тему, да и венедиктова как-то не радуется
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13.06.2020 14:27 Відповісти
хотела рыговского министра прикрыть
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13.06.2020 14:29 Відповісти
Так шо теперь Зеленского посадят,он уже арестован?
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13.06.2020 14:29 Відповісти
https://censor.net/news/3201773/vzyatku_v_6_mln_holodnitskomu_i_sytniku_pytalsya_dat_zlochevskiyi_leschenkoого , клоун следующий
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13.06.2020 14:31 Відповісти
а не,такого не знаю,пох=.Когда Зеленского арестуют,тогда пускай и пишут, а то заливают всякую херню.
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13.06.2020 14:46 Відповісти
Посадят в теплую ванну. А Юля арестует за повышенную сексуальность.
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13.06.2020 14:32 Відповісти
у злочевского много еще миллионов, не зря вся страна платила за газ по завышенным в разы ценам, и петрулексеичу перепало и байденам,
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13.06.2020 16:00 Відповісти
ЗЕ бобики так хто у нас тут барыга?
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13.06.2020 14:31 Відповісти
Тут не барига, тут бариги, а ти їм завісу робиш.
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13.06.2020 15:32 Відповісти
При Луценко такого не было
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13.06.2020 14:32 Відповісти
Холодницький так вишукано вставив Венедиктовій за відосики: "Ми були дещо здивовані, що саме по цьому провадженню вчора в період, коли відбувалися слідчі дії під нашим офіційним керівництвом, в Офісі генерального прокурора з флешки однієї з працівниць, яка обіймає адміністративну посаду в ОГП, дійсно був онлайн-моніторинг ЄРДР з приводу того, чи дійсно це рішення (про закриття справи - ред.) не лише на папері, а й відмічено в ЄДРР".
Холодницький також розраховує, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова проведе відкрите службове розслідування цієї ситуації
Але мене не здивує, що цією спіробітницею ОГПУ вивиться сама Венедіктова, чи її чоловік (він якраз фахівець у кіберзлочинності)
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13.06.2020 14:33 Відповісти
Ну, дивуватися тут, особливо, нема поводів. Якби не було "здивування", то хабар був би прийнятий і сьогодні дивувались би в зовсім іншому місці.
Була допущена помилка в моніторингу, кінцевий об'єкт помітив стеження і перевів хід операції в аварійний режим.
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13.06.2020 15:42 Відповісти
Тут явно была подстава под Холодницкого но сделана тупо в стиле 95 квартала да и по квартальскому сценарию. Но это не избиратель ЗЕленского поэтому не прокатило!
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13.06.2020 14:34 Відповісти
Так гарна підстава у $6000000
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13.06.2020 14:38 Відповісти
Это для тебя деньги а для того же Зеленского и его корешей это так пару дней в Кушавеле потусить!
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13.06.2020 14:41 Відповісти
Можливо, ти і правий. Особливо, якщо згадати нещодані події, коли згоріло приміщенняз речовими доказами. Так і тут можуть зникнути вилучені грошики
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13.06.2020 14:44 Відповісти
Вон брат Ермака посадами барыжил там только с миллиона отчет начинался!
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13.06.2020 14:43 Відповісти
А Нелох ховається у бункері, на пресконференцію не іде. Напевно рильце у пушку
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13.06.2020 14:36 Відповісти
Украина стала членом Программы расширенных возможностей НАТО. Североатлантический альянс признал Украину партнёром, и этот статус является частью партнерской инициативы , цель которой поддержка и углубленное сотрудничество. Кроме того , получен первый транш кредита мвф в размере 2,1 млрд долларов, что является во время пандемии очень показательным жестом доверия Запада к нынешней власти. Злочевский же никакого отношения к Зе, естественно, не имеет. Венедиктова проведёт внутреннее расследование. Впервые за все годы НАБУ и другие антикоррупционные органы получили реальную, но не декларативную независимость. А вы здесь просто лепите все, что попало. Какое рыльце? У Елены положительный тест на ковид, если президент будет пренебрегать мерами безопасности, которые объявило его же правительство, то тогда, какой пример он подаст людям?
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13.06.2020 15:05 Відповісти
Адептов Порошенко, Татьяна, это не волнует. Как и то, что в 2016 году фирма Злочевского получила без согласия облсовета газовое месторождение на Ивано-Франковщине, его сняли с розыска и закрыли все уголовные дела. Перед этим Кононенко пил кофе с этим персонажем в Вене), а после этого, летом 2017 г. на энергетическом форуме в Монако, организованном компанией Злочевского с его участием, присутствовали представители власти и народные депутаты от БПП.)))
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13.06.2020 15:38 Відповісти
«Один из газовых резервуаров взорвался». В Казани введен режим ЧС
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13.06.2020 14:46 Відповісти
https://360tv.ru/news/mir/spacex-otpravila-v-kosmos-58-sputnikov-starlink-video/ Видео: SpaceX отправила в космос 58 спутников Starlink
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13.06.2020 14:47 Відповісти
мониторилось с флешки сотрудницы Офиса генпрокурора/с флешки сотрудника Офиса генпрокурора вели онлайн-мониторинг / ага, это суперзасекреченная флєшка , понимает догадливый читатель.А сотрудницы - сотрудника: чтобы шпиону было сложнее её выкрасть.
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13.06.2020 14:54 Відповісти
Ну да, звучит по дебильному
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13.06.2020 14:59 Відповісти
флешка для входа в систему. Ты можешь с любого компа подлюченного к сети войти на защищёный сайт!
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13.06.2020 15:15 Відповісти
флешка для входа в систему./Иван Петрович Сидоров с флєшек ему доступных мониторить не может.Он это делает только с компъютера.
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13.06.2020 15:23 Відповісти
Понятно, что такие дела без разрешение или команды Венедиктовой никто бы не делал, "финансовую подушку" набивает, карга!
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13.06.2020 15:09 Відповісти
"с флешки" - как носителя с ключом доступа? Или уже есть флешки с монитором, клавой и прочими причандаллями?
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13.06.2020 15:18 Відповісти
флешка = токен
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13.06.2020 18:03 Відповісти
Наверно Венедиктова и Ермак хотели заработать по 2 лимона на нос 😀😀
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13.06.2020 15:42 Відповісти
Все знают откуда ноги растут, и тут очевидно откуда злочевский взялся, кто его крестный отец и кто его крышевал до сегодняшнего дня, и если зе поставил на тупую венедктову, то он пролетел.
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13.06.2020 16:30 Відповісти
Теперь этава злапердевскава закапают живьем или сдует ветром с 17 этажу.
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13.06.2020 16:44 Відповісти
Це якраз той випадок коли у результаті розслідування можна вийти на себе.
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13.06.2020 16:51 Відповісти
Це якраз той випадок коли у результаті розслідування можна вийти на себе.
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13.06.2020 16:52 Відповісти
Правильно! Дайте всё расследовать Венедиктовой. Всё будет в "лучшем виде".
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15.06.2020 18:08 Відповісти
 
 