Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС
Інформаційні ресурси т.зв. "ЛНР" і "ДНР" поширюють інформацію про те, що з України в США і держави Європи нібито будуть відправлені українці з бойовим досвідом для підтримки протестів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний опір".
Зокрема, за даними видання, відповідні матеріали поширюють представники так званої "розвідки псевдореспублік". Крім того, пов'язують фінансування відправки так званих націоналістичних груп з американським бізнесменом Джорджем Соросом і п'ятим президентом України Петром Порошенком.
Однак у виданні припустили, що у такий спосіб РФ намагається відвести від себе підозри після хвилі звинувачень РФ у дестабілізуючих акціях, зломах сайтів Бундестагу в Німеччині і в участі в протестах та погромах у США.
"Зараз бурхливі протести в США та ЄС, під акомпанемент яких в епіцентрі загальної уваги можуть опинитися молоді люди з характерними татуюваннями і у футболках "Хто замовив Катю Гандзюк?", які здійснюють дурість або просто присутні під час вчинення погромів. Що може бути зручніше для акції з дискредитації України?" - зазначили в "Інформаційному опорі".
Крім цього, у виданні припустили, що для дискредитації України може бути використано різну атрибутику, пов'язану з Україною, і як у Лівії розписані російськими найманцями стіни.
Нагадаємо, схожа спроба відбулася минулого року, коли в мережі поширювались фотографії українців, які нібито брали активну участь у протестах у Гонконзі. Окрім того, ці фотографії насамперед набули широкої популярності у російських ЗМІ, які провели навіть розслідування щодо того, хто ці українці, які з'явилися в далекій азіатській країні майже як куратори місцевого "Майдану".
Зокрема, чотири українці з великою кількістю недвозначних татуювань і у футболках із написами "Хто замовив Катю Гандзюк?" стали героями російських ЗМІ.
Як наслідок, посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив про "достовірні" факти "українського сліду" в протестах у Гонконзі, а українців звинуватив у передачі свого "досвіду".
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Завжди буде видавати рашкоакцент. Навіть на рашкофографіях його чітко видно!
Так ещё и экс глава иааф Диак дал показания против рашки, он признал, что получал миллионы долларов взяток за то, чтобы скрыть , что рассеяне сидели на допингах. Бывший президент международной ассоциации легкоатлетических федераций показал, что подделывал результаты допинг проб лекгоатлетов из мордора.
То же и здесь. Они сами из авторов мальчика в трусиках и желтых жилетов превратились в темнокожих парней, которых якобы избивала и мучала американская полиция. А теперь просто переводят стрелки
прощай немытое болото,страна баранов и РАБов
и ты плешивая КГБэшная скатина,навеки тоже прощавай
Олухи царя небесного, навіть не знають, у якому столітті сформувалася англійська мова.
(Підказка, англійська мова сформувалась лише у 16 столітті.)
The word slave is derived from the https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnonym ethnonym (ethnic name) https://en.wikipedia.org/wiki/Slav Slav . It arrived in English via the https://en.wikipedia.org/wiki/Old_French Old French sclave. In https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Latin Medieval Latin the word was sclavus and in https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Greek Byzantine Greek σκλάβος. Use of the word arose during the https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Medieval_Period Early Medieval Period , when Slavs from Eastern Europe were frequently enslaved by https://en.wikipedia.org/wiki/Moors Moors from the https://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula Iberian Peninsula . An older interpretation connected slave to the Greek verb skyleúo 'to strip a slain enemy'.
https://www.obozrevatel.com/abroad/ukraina-poluchila-unikalnaya-vozmozhnost-poluchit-ot-ssha-vse.htm "Военные против Трампа" - это исключительно болезненный для Трампа электоральный удар
И прикиньте, ихнее стадо верило им несмотря на то, что Стернено сразу после таких вбросов, снимал видосы на майдане в Киеве...