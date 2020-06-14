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Новини Агресія Росії проти України
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Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС

Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС

Інформаційні ресурси т.зв. "ЛНР" і "ДНР" поширюють інформацію про те, що з України в США і держави Європи нібито будуть відправлені українці з бойовим досвідом для підтримки протестів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інформаційний опір".

Зокрема, за даними видання, відповідні матеріали поширюють представники так званої "розвідки псевдореспублік". Крім того, пов'язують фінансування відправки так званих націоналістичних груп з американським бізнесменом Джорджем Соросом і п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Однак у виданні припустили, що у такий спосіб РФ намагається відвести від себе підозри після хвилі звинувачень РФ у дестабілізуючих акціях, зломах сайтів Бундестагу в Німеччині і в участі в протестах та погромах у США.

"Зараз бурхливі протести в США та ЄС, під акомпанемент яких в епіцентрі загальної уваги можуть опинитися молоді люди з характерними татуюваннями і у футболках "Хто замовив Катю Гандзюк?", які здійснюють дурість або просто присутні під час вчинення погромів. Що може бути зручніше для акції з дискредитації України?" - зазначили в "Інформаційному опорі".

Крім цього, у виданні припустили, що для дискредитації України може бути використано різну атрибутику, пов'язану з Україною, і як у Лівії розписані російськими найманцями стіни.

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Нагадаємо, схожа спроба відбулася минулого року, коли в мережі поширювались фотографії українців, які нібито брали активну участь у протестах у Гонконзі. Окрім того, ці фотографії насамперед набули широкої популярності у російських ЗМІ, які провели навіть розслідування щодо того, хто ці українці, які з'явилися в далекій азіатській країні майже як куратори місцевого "Майдану".

Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС 01

Зокрема, чотири українці з великою кількістю недвозначних татуювань і у футболках із написами "Хто замовив Катю Гандзюк?" стали героями російських ЗМІ.

Як наслідок, посол Китаю в Росії Чжан Ханьхуей заявив про "достовірні" факти "українського сліду" в протестах у Гонконзі, а українців звинуватив у передачі свого "досвіду".

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Автор: 

дезінформація (342) пропаганда (2801) росія (65122) США (22769) фейк (744)


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Топ коментарі
+37
Это такие же "украинцы", как и те, кто штурмовал Донецкую ОДА в 2014, захватывал Славянск и Краматорск. Это все российская агентура, замаскированная типа пол украинцев.
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14.06.2020 15:47
+23
Антіфа на платні в кацапської контори.
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14.06.2020 15:48
+17
Бред какой-то...

Типа ЦРУ м ФБР не знают, что Антифа, активно подстрекающая погромы, финансируется в Кремле.
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14.06.2020 15:49
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от цены на газ ********
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14.06.2020 16:50 Відповісти
В "ДНР" пропала связь оператора Vodafone
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14.06.2020 16:48 Відповісти
Рашкомудаки завжди нагадували, нагадують і будуть нагадувати анекдота - йде рашкорозвідник містом і надає: що мене видасть першим? рашкоакцент чи парашут, що волочиться позаду?
Завжди буде видавати рашкоакцент. Навіть на рашкофографіях його чітко видно!
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14.06.2020 16:48 Відповісти
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 7240
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14.06.2020 16:49 Відповісти
глухой стал , стареет
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14.06.2020 16:51 Відповісти
чем тупее "сенсация" в пользу Московии, тем легче в неё поверят на Западе.. и Востоке.. думайте головой, господа, если не хотите получить у себя дома Новоотбросию, Осетию, Абхазию, Приднестровье, Карабах.. а проще говоря - рузге мир
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14.06.2020 16:51 Відповісти
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 8133
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14.06.2020 16:51 Відповісти
Кто им поверит? Рашку уже пинают все подряд и ловят на лжи. Мало того, что их забанили на 4 года от большого спорта, за ложь, махинации с допингами они уже не могут проводить у себя большие соревнования, а сами могут принимать участие в тех же олимпийских играх без флага, что стало уже нормой.
Так ещё и экс глава иааф Диак дал показания против рашки, он признал, что получал миллионы долларов взяток за то, чтобы скрыть , что рассеяне сидели на допингах. Бывший президент международной ассоциации легкоатлетических федераций показал, что подделывал результаты допинг проб лекгоатлетов из мордора.

То же и здесь. Они сами из авторов мальчика в трусиках и желтых жилетов превратились в темнокожих парней, которых якобы избивала и мучала американская полиция. А теперь просто переводят стрелки
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14.06.2020 16:52 Відповісти
Скотланд Ярд возьмёт этот след даже без собаки Баскервилей.
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14.06.2020 21:23 Відповісти
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 7694
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14.06.2020 16:52 Відповісти
дед пихто
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14.06.2020 16:54 Відповісти
Уйло!
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14.06.2020 17:10 Відповісти
Фабрика ******.
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14.06.2020 22:27 Відповісти
О, так надо понимать, что эти четверо пациков в семейных трусах, и есть главные вдохновители и организаторы погромов по всему миру. Халтура однако - хоть бы гуталином намазались и "Хто замовыв МЛК!"
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14.06.2020 16:53 Відповісти
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 5417Однажды в декабре появились ТРИ ПУТЛЕРА и все разные
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14.06.2020 16:54 Відповісти
Спєрдоляй, руска курва.
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14.06.2020 19:41 Відповісти
В Ливии взят в плен главарь террористов Хафтара и ЧВК Вагнера
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14.06.2020 17:02 Відповісти
Главарь терористів Хафтара і є Хафтар.
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14.06.2020 17:13 Відповісти
Лермонтов однажды правильно сказал..
прощай немытое болото,страна баранов и РАБов
и ты плешивая КГБэшная скатина,навеки тоже прощавай
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14.06.2020 17:03 Відповісти
«Ливия. Командование войск ПНС официально предупредило, что русские наемники банды Вагнера начали массовое минирование жилых домов в Сирте».
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14.06.2020 17:03 Відповісти
там намечается окружение Хафтара
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14.06.2020 17:04 Відповісти
Сірт це нафта, лівійці через Ердогана вже почали викидати на ринок 1 млн брл, черговий геніальний хід фуйла.
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14.06.2020 17:15 Відповісти
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 6919в одном телеэфире два разных Путлера за 15 минут
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14.06.2020 17:07 Відповісти
Галстук поменялся?
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14.06.2020 22:32 Відповісти
фейс
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14.06.2020 23:51 Відповісти
одинаковое
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14.06.2020 23:57 Відповісти
не знав що Українці на негрів похожі
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14.06.2020 17:08 Відповісти
у Нас в городе негры бизнесом занимаются и все их уважают
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14.06.2020 17:12 Відповісти
Це де так?
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14.06.2020 17:15 Відповісти
на Юге
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14.06.2020 17:19 Відповісти
У нас нема, є студенти медакадемії індуси. Чернівці.
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14.06.2020 17:21 Відповісти
Брехня. У москалей своих парадоксов по уши.
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14.06.2020 17:16 Відповісти
москві за будь яку ціну треба посварити США з Україною.
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14.06.2020 17:28 Відповісти
Ну, слов'яни - це слави, раби, тобто. А на Заході зараз розходилися саме потомки колишніх "рабомігрантів"... Якщо хто заявляє про український слід та відсутність там російських, то він просто офіційно підтверджує, що росіянці не слов'яни.
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14.06.2020 17:28 Відповісти
Исходное слово склавины, а не "славяне". Склавины, кельтское - "скла" (чистый, прозрачный, понятный), "вин" множина от "бин" (обряд). То есть люди понятного обряда (единоверцы с кельтами).
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14.06.2020 22:33 Відповісти
Азєопомокшани придумали, що це слово походить від англійського «slave», тобто, підлеглий/ раб.
Олухи царя небесного, навіть не знають, у якому столітті сформувалася англійська мова.
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14.06.2020 23:58 Відповісти
Обоснуй, чому слОвяни («словЄнЄ») раби?
(Підказка, англійська мова сформувалась лише у 16 столітті.)
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14.06.2020 23:53 Відповісти
Тим, у кого англійська мова сформувалася лише у XVI ст., тоді, як українська вже цвіла та пахла, цікаво буде дізнатися, що древні укри були сусідами англів та саксів.

The word slave is derived from the https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnonym ethnonym (ethnic name) https://en.wikipedia.org/wiki/Slav Slav . It arrived in English via the https://en.wikipedia.org/wiki/Old_French Old French sclave. In https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Latin Medieval Latin the word was sclavus and in https://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Greek Byzantine Greek σκλάβος. Use of the word arose during the https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Medieval_Period Early Medieval Period , when Slavs from Eastern Europe were frequently enslaved by https://en.wikipedia.org/wiki/Moors Moors from the https://en.wikipedia.org/wiki/Iberian_Peninsula Iberian Peninsula . An older interpretation connected slave to the Greek verb skyleúo 'to strip a slain enemy'.
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15.06.2020 00:44 Відповісти
Брехня!😈
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14.06.2020 17:29 Відповісти
...на фото другий зліва тату на шії,"victory valhalla", це відморозки "вагнера"...
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14.06.2020 17:33 Відповісти
А нам яка з того вигода, казлолупі? У нас ваш прєзідєнт, та ще й дурак. Нам ніколи…
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14.06.2020 17:40 Відповісти
Андрей ПионтковскийЖурналист, политический деятель355 статейhttps://www.obozrevatel.com/abroad/ukraina-poluchila-unikalnaya-vozmozhnost-poluchit-ot-ssha-vse.htm У Украины есть уникальная возможность получить от США все
https://www.obozrevatel.com/abroad/ukraina-poluchila-unikalnaya-vozmozhnost-poluchit-ot-ssha-vse.htm "Военные против Трампа" - это исключительно болезненный для Трампа электоральный удар
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14.06.2020 17:41 Відповісти
...тю ,плять деятели прокацапленные , да разбросать в штатах пару сотен листовок на тетрадях изготовленых в рабсее с призывом"Путя, спаси гамерику, биндеры с НАТОй нападают " и дело в Минске ермак с козаком под предводительством макрели немецкой и макароне жабоеде будет нарезать штаты под особостатусные с рашистским языком ...
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14.06.2020 17:50 Відповісти
А вот и негритенок-юнга Максимка нарисовался с листовками....
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14.06.2020 20:03 Відповісти
не а Танюшка, листівки для дискридитації України і її народу на футболках написані...
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15.06.2020 00:06 Відповісти
А туда можно запроста приехать шобле типа террористов? Границы "на замке" как у нас? Куда мир катится?
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14.06.2020 17:56 Відповісти
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 471
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14.06.2020 17:58 Відповісти
страна.уа неоднократно писала, что Стерненко вылетел в Гонконг, где руководит протестами...
И прикиньте, ихнее стадо верило им несмотря на то, что Стернено сразу после таких вбросов, снимал видосы на майдане в Киеве...
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14.06.2020 18:48 Відповісти
Срана уо это чекирастская туалентная бамаха. За нее в приличном обществе морду бьют.
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14.06.2020 22:36 Відповісти
Была очень популярна у зебилов перед выборами...
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14.06.2020 23:46 Відповісти
Видимо очень мало бьют, что многие зебилы ее буквально цитируют.
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15.06.2020 03:33 Відповісти
Хiба мати винувата, що дитина дурнувата..
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14.06.2020 19:04 Відповісти
І який Український націоналіст зробить собі тату поліціянтського наручника.
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14.06.2020 19:32 Відповісти
А шо.... Визитки Яроша ещё не находили? Что то дипломаты рашки расслабились!
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14.06.2020 19:55 Відповісти
В России бывает и "покруче". К примеру, https://fraza.ua/video/290897-v-stolitse-rossii-para-zanjalas-seksom-na-glazah-u-oshalevshej-publiki-18 в Москве пара занялась сексом на глазах у ошалевшей публики . Как вам такое?)
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14.06.2020 20:23 Відповісти
Никак ..просто россия
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14.06.2020 22:36 Відповісти
Неудобно конечно, на площаде. Ну, а так, какую статью УК они нарушили?
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14.06.2020 22:41 Відповісти
Росія намагатиметься інсценувати український слід у протестах у США та ЄС - Цензор.НЕТ 3299
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14.06.2020 23:44 Відповісти
Вони в днирах вважають,як вилізли з шахти,то вже й чорні?
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15.06.2020 01:26 Відповісти
Вот как раз без кацапорылых в США не обошлось.Свинья вонючая везде своё рыло будет совать пока в пятак не зарядят.
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15.06.2020 07:35 Відповісти
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