Болтон у мемуарах підтвердив, що Трамп пов'язував військову допомогу Україні з компроматом на Байдена, - The New York Times
Президент США Дональд Трамп не хотів відновлювати відправку військової допомоги Україні доти, поки не передасть матеріали, що цікавили його, про колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це пише The New York Times з посиланням на книгу колишнього радника Трампа з нацбезпеки Болтона.
У книзі, яка ще не вийшла в продаж, але потрапила в розпорядження журналістів, йдеться, що Трамп "говорив, що проти відправки їм (українцям, - ред.) чого б там не було, доти, поки не будуть передані всі матеріали, пов'язані з Клінтон (ексдержсекретарем США Гілларі Клінтон) і з Байденом".
За даними Болтона, держсекретар США Майк Помпео і глава Пентагону Марк Еспер до 10 разів намагалися умовити Трампа передати Україні допомогу.
Автор книги вважає, що конгресу слід розширити коло тем, за якими, можливо, слід було оголосити Трампу імпічмент. The New York Times пояснює, що йдеться про випадки, коли Трамп, імовірно, впливав на проведені в США розслідування щодо іноземних компаній. Йдеться про турецький Halkbank і про китайську ZTE. Автор книги вважає, що Трамп таким чином хотів зробити послугу лідерам Туреччини і Китаю.
Тоді як Байден обіймав пост віцепрезидента в адміністрації Барака Обами, його син Гантер працював у раді директорів Burisma.
Восени 2019 року в США розгорівся політичний скандал навколо розмови президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Причиною стали публікації ЗМІ про те, що Трамп тиснув на Зеленського, щоб той почав розслідування щодо Байдена і його сина. Розслідування мало торкнутися ролі Байдена в звільненні генерального прокурора України Віктора Шокіна, який розслідував діяльність Burisma, коли там працював Гантер Байден. Розслідування щодо Burisma стосується періоду між 2010 і 2012 роком, а Гантер Байден почав працювати в компанії в 2014 році, проте низка ЗМІ стверджують, що Шокін готувався поставити питання про діяльність компанії і Гантеру Байдену.
Демократи в Конгресі США використовували цю справу, задля спроби імпічменту Трампа, визнавши, що той тиснув на Зеленського, щоб той допоміг йому в боротьбі проти Байдена. У палаті представників оголосили імпічмент Трампу, проте в сенаті, більшість місць яких - у республіканців, скасували це рішення.
Очікується, що саме Джо Байден стане суперником Трампа на листопадових президентських виборах.
У Білому домі неодноразово заявляли, що в книзі Болтона багато неправди. Також у ній міститься засекречена інформація, і тому адміністрація США має намір судитися з колишнім радником з нацбезпеки.
Будь ласка, зачекайте...
При моем Порошенко - Армию не сокращали на 40 тысяч должностей, а превратили из забитой, ободранной и вечно голодной "строй-силы", работающей исключительно укладчиками очередного подвальчика у генерала на даче, в Силу, с которой считаются в Европе, с котором до мурашек по коже приятно сфотографироваться-поселфиться.При моем Порошенко оружейные заводы и КБ не уходили на укороченную неделю, потому что нечем платить зарплату, а работали в три смены, чтобы обеспечить оборонный заказ Армии.
При моем Порошенко не рассказывали, что российские сериалы - это наше спасение и отрада, а каждый год увеличивали список финансируемых из бюджета фильмов, снимались «Киборги», «Круты» и «Заборонений». И по радио не шансон крутили, а невесть откуда взявшийся крутейший украиномовний продукт.
При моем Порошенко Мистецький Арсенал и Довженко Кино не просили о помощи покрыть долги хотя бы за аренду, а только успевали все новые и новые афиши клепать с выставками мирового уровня и звездными именами.
При моем Порошенко экономика не выдавала каждую неделю прогноз с все большим и большим падением, а росла 13 кварталов подряд(!), несмотря на войну, оккупацию и отрезанные промышленные мощности.При моем Порошенко мировые лидеры не присылали брезгливо на встречу с нашими министрами третьих помощников запасных писарей, а имели за честь лично встретиться лишний раз то с Климкиным, то с Омеляном.
При моем Порошенко у Президента был график, расписанный по секундам и количество встреч по всем континентам, а сейчас - лишь "гордый" один(!) визит за полгода и тот в Беларусь.
При моем Порошенко в Украинскую церковь приехал Томос, а сейчас приезжают лишь российские гумконвои. Украинские граждане смогли поехать в Вену на кофе ради фана, а сейчас их продают на живой вес по особому распоряжению МВС, если работодатель заграничный нашим клеркам понравится.
При моем Порошенко полиция не ******* людей ногами на камеру, министерства не отменяли ЗНО, нашедших растраты в Госфонде не увольняли, ГБР не вламывалось в музеи и не воровало документы, льготников не лишали льгот, а УБД спокойно ездили в транспорте бесплатно.При моем Порошенко российский газ и электричество не покупалось годами, а в международных судах все претензии кремля отметались, как вздорные, и счетчик долга методично отщелкивал десятки миллионов долларов в день в пользу Украины.
При моем Порошенко минимальные зарплаты и пенсии регулярно росли, а дополнительные выплаты не нужно было выбивать с боем или предоставлять поминутный график контакта с «вредным производством».При моем Порошенко, наконец, невинные люди не сидели в СИЗО по полгода, только потому что какому-то пришибленному истериоду захотелось войти в историю.
«А при вашем Порошенко, что, лучше было?»
Да, при моем Порошенко было лучше!
(c)Алла Комарова
фактически ты своими постами оправдываешь и гитлера, и путлера, и прочих диктаторов.
Так делают ТОЛЬКО жители расеи. ну и еще местные любители бойко-медведчука-шария.
И ты, как типичный кацап, ссылаешься на выбор тупого большинства, зомбированного тв - как оправдание "выбора нарИда"
п.с. твой зашквар - зассчитан, кацап)
"Отличительная черта - вранье. Сколько я его знаю, сколько я имел с ним дело - он не только мне врал, он постоянно врал всем. Это его профессиональная привычка, я бы сказал, и отличительная черта", - сказал Янукович.
"Личное обогащение любой ценой - вот это его цель. И для этого он использует власть, задействует все возможности, которые у него есть", - добавил он.
Цитата: «Интервью с более чем 50-ю председателями республиканских районных и окружных комитетов показывают картину электорального ландшафта, которая для Трампа не хуже, чем шесть месяцев назад - и, возможно, даже немного лучше. Согласно этой точке зрения, коpoнавирус на исходе, и экономика возвращается. Опросы ненадежны, Джо Байден слишком слaб, чтобы устоять, а СМИ все еще не добились своего.»
«Чем больше плохих вещей происходит в стране, тем больше укрепляется поддержка Трампа», сказал Филипп Стивенс, председатель комитета Республиканской партии в округе Робсон, Северная Каролина, одном из нескольких сельских округов в этом штате, который перешел от поддержки Барака Обамы в 2012-м году к Трампу в 2016-м. «Мы называем его "Тефлоновый Трамп". Ничто нас не удержит, потому что это, во всяком случае, становится еще более захватывающим, чем в 2016-м году».В этом году, сказал Стивенс, "Мы думаем о победе с разгромным счетом".
Из https://www.powerlineblog.com/archives/2020/06/the-landslide-of-2020.php заметки , комментирующей статью Politico:
Не знаю насчет разгромного счета, но я также думаю, что ситуация меняется в пользу Трампа. В январе я считал, что он имеет 99% шансы переизбрания на фоне мира и процветания. Потом появился ухaньcкий вируc, и закрытие штатов разрушило экономику. Затем, пока за границей царил мир, лeвыe мятeжники, маpoдеры и пoджигaтели рaзрушили его дома. Но, как обычно, демoкраты не могут помочь сами себе. Они зашли слишком далеко с абсурдными предложениями об упразднении полиции и с, по сути, безумными нападками на бeлых людей, которые в последний раз, когда я смотрел, составляли две трети электората. И я думаю, что вам нужно выбраться из округа Колумбия, чтобы почувствовать настроение избирателей.Нынешняя обстановка напоминает мне 1972-й год и мой разговор с другом, лeвым, как и я в то время. Соревнование происходило между Никсоном и Макговерном, и мой друг сказал: «Никсон победит, потому что он за Америку, а Макговерн против Америки». Он и я не видели это подобным образом, но мы знали, что именно так выборы воспринимаются большинством избирателей. Что было в том году в реальности: Макговерн во многом ошибался, но он был искренним патриотом. Сегодняшние дeмократы, напротив, действительно прoтив Америки. Страна дeгpaдировала с 1972-го года, но я все еще не думаю, что враждебность по отношению к собственной стране является выигрышной платформой.
Если кто не в курсе, Никсон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(1972) получил тогда 520 голосов выборщиков, а Макговерн - 17.
Точно так же и в Украине , да и в любой стране мира .
Ну десь так.
А от на Штати і союзників - у режимі "крок вперед, два назад". Причому крок вперед - задля конспірації. Аби дочасно не викрили.