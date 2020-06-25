Геращенко про переатестацію поліцейських: Це було судилище, ми втратили величезну кількість хороших людей

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в 2015 році була не переатестація, а судилище. За його словами, було втрачено дуже багато хороших людей з невисокою кількістю поганих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Хатія Деканоїдзе була нав'язана тодішнім президентом Авакову: ось, хороші люди, вони зробили реформу. Ми говорили: почекайте, хлопці, а які реформи в Грузії відбулися і чим там керувала Хатія? Вона керувала поліцейською академією тримільйонної країни. Вона прийшла сюди з радниками, які порекомендували зробити переатестацію, але переатестація з хорошої ідеї негайно перетворилася на судилище", - сказав Геращенко.

За словами заступника глави МВС, у комісії бралися люди, упереджені щодо всіх поліцейських: "Я був присутній під час оцінки поліцейських і бачив, як, наприклад, проходить тестування на логіку. Наприклад, трикутник, квадрат, кулька, їх треба правильно розташувати по порядку, такого плану завдання. І хороші опери, які готові ловити злочинців, вони взагалі вперше такі тести бачили. Їм ці тести не дали вивчити і підготуватися. І я тоді змусив Хатію, щоб самі члени комісій почали проходити ці тести".

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"Я не відповідав за всю переатестацію цілком, але скажу ще раз: це була не переатестація, а судилище. Ми втратили величезну кількість хороших людей з невисокою кількістю поганих", - зазначив Геращенко.

Він додав, що "є люди, які займаються прослуховуванням або стеженням, а їх питають: де ви працюєте, як ви працюєте. Але вся їхня робота є секретною, і щоб таку людину навчити, треба її п'ять років готувати – а її просто так викидали".

Заступник міністра заявив, що потім цих людей відновлювали на апеляційних комісіях.

Нагадаємо, раніше Антон Геращенко заявив, що провал реформи української поліції стався у зв'язку з переатестацією.

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