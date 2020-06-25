УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3278 відвідувачів онлайн
Новини
13 429 149
Нацполіція (14872) Геращенко Антон (935) Деканоідзе (226) Переатестація (102)

Геращенко про переатестацію поліцейських: Це було судилище, ми втратили величезну кількість хороших людей

Геращенко про переатестацію поліцейських: Це було судилище, ми втратили величезну кількість хороших людей

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в 2015 році була не переатестація, а судилище. За його словами, було втрачено дуже багато хороших людей з невисокою кількістю поганих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Хатія Деканоїдзе була нав'язана тодішнім президентом Авакову: ось, хороші люди, вони зробили реформу. Ми говорили: почекайте, хлопці, а які реформи в Грузії відбулися і чим там керувала Хатія? Вона керувала поліцейською академією тримільйонної країни. Вона прийшла сюди з радниками, які порекомендували зробити переатестацію, але переатестація з хорошої ідеї негайно перетворилася на судилище", - сказав Геращенко.

За словами заступника глави МВС, у комісії бралися люди, упереджені щодо всіх поліцейських: "Я був присутній під час оцінки поліцейських і бачив, як, наприклад, проходить тестування на логіку. Наприклад, трикутник, квадрат, кулька, їх треба правильно розташувати по порядку, такого плану завдання. І хороші опери, які готові ловити злочинців, вони взагалі вперше такі тести бачили. Їм ці тести не дали вивчити і підготуватися. І я тоді змусив Хатію, щоб самі члени комісій почали проходити ці тести".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масової переатестації поліцейських в Україні не буде, - Геращенко

"Я не відповідав за всю переатестацію цілком, але скажу ще раз: це була не переатестація, а судилище. Ми втратили величезну кількість хороших людей з невисокою кількістю поганих", - зазначив Геращенко.

Він додав, що "є люди, які займаються прослуховуванням або стеженням, а їх питають: де ви працюєте, як ви працюєте. Але вся їхня робота є секретною, і щоб таку людину навчити, треба її п'ять років готувати – а її просто так викидали".

Заступник міністра заявив, що потім цих людей відновлювали на апеляційних комісіях.

Нагадаємо, раніше Антон Геращенко заявив, що провал реформи української поліції стався у зв'язку з переатестацією.

Також читайте: Деканоідзе про звинувачення Геращенка: Я думала, існує дно, але дна немає!

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+69
да да верните на дорогу толстых гаишников таких как геращенко ))
показати весь коментар
25.06.2020 08:46
+48
забавно слышать от геращенка, который тогда молчал - а сейчас вылез... Подготовка от зебильной власти к "обоснованию" возврата прошлых мусоров...
показати весь коментар
25.06.2020 08:54
+25
Так шо, ваши реформы совсем даже не реформы были?Антонина, а что ж ты сам делал в 15м?)))
показати весь коментар
25.06.2020 08:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Цікаво, себе цей блюдолиз теж до "хороших людей" зараховує? Що значить "ми потєрялі"? "Ми" - це хто? Він з його хазяїном Аваковим?
показати весь коментар
25.06.2020 09:46 Відповісти
Если хорошие люди были в Кагарлыке, то мне страшно одумать что за хорошие люди по словам Геращенко не прошли обратно в мусарню. Похоже что он беркутовцев считал хорошими людьми.
показати весь коментар
25.06.2020 09:49 Відповісти
Если те что остались "лучшие",я представляю какое дерьмо отсеяли!
показати весь коментар
25.06.2020 09:51 Відповісти
Там одинаково всё, отсеяли таких же, но они просто обломались через суд восстанавливаться: пошли уже без должностей наркотой и автоугонами заниматься.
Деньги те же - а писанины меньше.
показати весь коментар
25.06.2020 09:54 Відповісти
Геращенко про переатестацію поліцейських: Це було судилище, ми втратили величезну кількість хороших людей - Цензор.НЕТ 6788
показати весь коментар
25.06.2020 10:02 Відповісти
Дебил ! Во дебил!!Там хороших людей не более 5%! Ложка меда в бочке дерьма!А виноваты как всегда жиды и массоны , блин ,извиняюсь , грузины и массоны !
показати весь коментар
25.06.2020 10:04 Відповісти
По моим многолетним наблюдениям, в милиции было 80% более-менее нормальных людей, а 20% были откровенные мерзавцы.
В Беркуте было наоборот, 80% мерзавцев, а 20% нормальных.
Начальство же было подонками практически поголовно, там и 1-2% нормальных не набиралось, вот и было впечатление, что в милиции одни негодяи.
показати весь коментар
25.06.2020 10:19 Відповісти
По моим сведениям так было при союзе , а в Украине в последние годы было как в беркуте , а в беркуте вообще жопа.
показати весь коментар
26.06.2020 02:29 Відповісти
Такое впечатление сложилось, потому что начальство было почти поголовно мерзавцами.
показати весь коментар
26.06.2020 10:10 Відповісти
У меня знакомый проработал 3 года в милиции в двухтысячные, я даже не знал , а когда узнал и спросил почему ушел , ответ был - что бы остаться человеком. Там такая система была , что специально людей заставляли делать определенные вещи что бы в дерьме были, ими тогда командовать проще было , они повязаны были. Не могут быть в коллективе хорошие люди , если начальство поощряет такое. Или ведешь себя как все и перестаешь быть человеком , или уходишь. Коллектив обычно или здоровый и в нем падлюки не приживаются или наоборот все падлюки и тогда честному человеку там делать нечего.Или переучивайся как все или вали.Так что даже 50 на 50 не может быть , если начальство дерьмо и даже 10% дерьма , постепенно все станет дерьмом , а кто не станет - уйдет.
показати весь коментар
26.06.2020 10:19 Відповісти
зрозуміло одне - ці чорти так просто не підуть... доведеться викорчовувати їх з кровью
показати весь коментар
25.06.2020 10:15 Відповісти
Самое смешное, что хорошие полицейские ушли, а вот плохие восстановились через суды.
Получается, что хороших и так было мало, а стало ещё меньше.
Но кто вам доктор, что вы по глупому делали аттестацию?
Тут не Деканоидзе виновата, а тогдашняя власть, в том числе и Аваков.
Всем тогда хотелось одного, и реформу показать и систему сохранить, вот и получилось чёрти что.
показати весь коментар
25.06.2020 10:16 Відповісти
Гантоша, вбийся об стіну, хороша людина - це не професія
показати весь коментар
25.06.2020 10:27 Відповісти
А теперь вспомните, как это дырявое крепко стояло при Барыге...
показати весь коментар
25.06.2020 10:33 Відповісти
"Хатия Деканоидзе была навязана тогдашним президентом Авакову: вот, хорошие люди, они сделали реформу. Мы говорили: подождите, ребята, а какие реформы в Грузии произошли и чем там руководила Хатия? Она руководила полицейской академией трехмиллионной страны. Она пришла сюда с советниками, которые порекомендовали сделать переаттестацию, но переаттестация из хорошей идеи немедленно превратилась в судилище", - сказал Гращенко.

-------------------------------------------------------

ну прямо "Ферма животных" Дж.Оруэлл, ожиревший Антоша Геращенко, и по внешнему виду, и по манере поведения, 100% - свинья-агитатор Визгун.

...Остальные свиньи на ферме были еще поросятами. Наибольшей известностью среди них пользовался маленький толстенький поросеночек по имени Визгун, с круглыми щечками, вечно помаргивающими глазками, быстрыми движениями и пронзительным голосом. Он был блестящим оратором. Обсуждая какую-то сложную проблему, он метался из стороны в сторону, и хвостик его все время подрагивал, что придавало его словам особую убедительность. Кое-кто говорил о Визгуне, что он способен превратить белое в черное и наоборот.

(...)

... Вечером Визгун созвал их и, не скрывая тревожного выражения, сообщил, что у него есть серьезные новости.
- Товарищи! - Нервно дергаясь, вскричал он. - Вскрылись ужасные вещи. Сноуболл продался Фредерику из Пинчфилда, который составляет зловещий заговор с целью обрушиться на нас и отнять нашу ферму! При нападении Сноуболл будет служить ему проводником. Но это еще не все. Открылись более ужасные вещи. Мы считали, что причиной изгнания Сноуболла были его тщеславие и самомнение. Но мы ошиблись, товарищи. Знаете ли вы, в чем было дело? С самого начала Сноуболл был на стороне Джонса! Все это время он был его тайным агентом. Это неопровержимо доказано документами, которые он не успел скрыть, и которые мы только что обнаружили. Я считаю, что теперь многое стало ясно, товарищи...
------------------------------------------------------------------
все как по-писанному... не дай, Господи, докатимся до "1984"
показати весь коментар
25.06.2020 10:38 Відповісти
А чого ж ти раніше мовчав? Порошенко тобі рот затикав. Курочкою, напевно?
показати весь коментар
25.06.2020 10:43 Відповісти
Занятий був, лизав тарілки.
показати весь коментар
25.06.2020 12:19 Відповісти
Цитата: Геращенко о переаттестации полицейских: Это было судилище, мы потеряли огромное количество хороших людей ... Геращенко врет, как дышит ... 90 % старых ментов вернулось на старую, добрую работу, мало того, что им повысили зп (по некоторым данным от 2 до 4-х раз), так еще они вдруг "вспомнили" что можно как и прежде брать взятки, хамить на дороге (гаишники бывшие, видео в инете достаточно, ищите сами и смотрите) и т.п. ... Хатия Деканоидзе (экс зам министра) в своем недавнем интервью сказала, что реформа полиции (АХТУНГ!!!) - ПРОВАЛИЛАСЬ ПОЛНОСТЬЮ! так кому верить? выбор за Вами
показати весь коментар
25.06.2020 10:50 Відповісти
Забирайте вашего зеленского с аваковым и ******* куда подальше
показати весь коментар
25.06.2020 10:58 Відповісти
Угу. Втратили. Скільки беркутні дременуло на росію!
показати весь коментар
25.06.2020 11:09 Відповісти
Так он сожалеет, скоро выпросят у шмыгалей бабла на квартиры что б их возвращать
показати весь коментар
25.06.2020 11:49 Відповісти
Я не здивуюся, коли таке трапиться .
показати весь коментар
25.06.2020 13:05 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, під час майдану правоохоронні органи повністю дискредитували себе, рейтинги довіри були майже нульові. І щоб повернути довіру, без варіантів, міняли всіх.
Читаючи статтю склалося враження що Геращенку потрібно провести переатестацію і понизити в посаді. Аргументую. По перше, той хто тестується на логіку не повинен знати що будуть за тести і готуватися по їм. Наприклад дітей перевіряють іграшками, дитина повинна зрозуміти як ними гратися, а якщо раніше дитина вже гралася цими іграшками то як зрозуміти рівень її логіки. По друге, говорити про те що для вивчення нових спеціалістів потрібно 5років по закінченню 5років після реформи, коли вже вивчили нових, це що? критика попередників? так він сам попередник, якщо був не згоден чому мовчав, чому не пішов.
Висновок зробив такий, Геращенко це людини у якої позиція змінюється разом з кольором владної партії, він дурень або брехун.
показати весь коментар
25.06.2020 11:17 Відповісти
93% из которых вернулось.
хз зачем он врет?
показати весь коментар
25.06.2020 11:25 Відповісти
Профессиональная привычка. Если его спросить завтра, любит ли он пирожки, по привычке скажет, что ненавидит, хотя по диаметру рожи видно, что хомячит их без перерыва.
показати весь коментар
25.06.2020 12:15 Відповісти
Думаю ещё и по ночам подъедает.
показати весь коментар
25.06.2020 13:13 Відповісти
Кто то уже заткнет эту толстуху?
Можно пирожками!!!
Чесно..... Задрал брехней!!!
показати весь коментар
25.06.2020 11:31 Відповісти
Правильно, она убрала из полиции дыбилов отправивив их вместо насилований и пыток, на базар тележку толкать согласно их умственным спосоьностям, а ты бездарь со своим воровитым интриганом патроном обратно их возвращаешь. Конечно они преданы вам будут как при яныке
показати весь коментар
25.06.2020 11:48 Відповісти
Герыч - сделайте ещё одну реформу, переименуйте полицейских в жандармы, и всё у вас будет класно.
показати весь коментар
25.06.2020 11:59 Відповісти
Чого це ви "потеряли хороших людей"? Багато хто з цих хороших дременув в Кацапстан але при першій нагоді повернеться і то не з пустими руками і не піхотою. З калашниковим "поставленым из сочувствующей страны" і на танках "обнаруженых в заброшеных щахтах". І такі як Геращенко роблять все щоб наблизити цей світлий для нього день.
показати весь коментар
25.06.2020 12:09 Відповісти
Такими темпами ми скоро втратимо "Дизель-шоу", "Квартал", "Лігу сміху" і т.п., залишаться вони без роботи зі своїми репертуарами, не вгоняться за "діячами" влади.
показати весь коментар
25.06.2020 12:29 Відповісти
Мусора-не люди(с)))
показати весь коментар
25.06.2020 12:29 Відповісти
Каждое слово этой жирной свиньи - наглая манипуляция. Проблема была не в том, что убрали якобы профессионалов, а в том что им на смену пришли непонятно кто. Напомню, что в той же Грузии, при средней з/п по стране в 300$, в новой полиции со старта платили 1 000$. Поэтому там и конкурс был 6 чел. на место. И выбирали лучших, т.к. было из кого. А у нас? Ну вы в курсе ...
показати весь коментар
25.06.2020 12:38 Відповісти
Что Геращенко несёт? Не дали тупым мусорам подготовиться к тестам на IQ и те провалились. Не смогли решить элементарные задачки на логику, зато преступников они ловили. Каких это? Дебильнее чем они? Где таких найти?
показати весь коментар
25.06.2020 13:09 Відповісти
Полиция под руководством Авакова и Геращенко уже давно протухла коррупцией, беспределом, куплей-продажей должностей, крышеванием преступности и наглым выдавливанием у граждан часто последних денег и все это растет ,как снежный ком, который никто в полиции не может,а главное не хочет останавливать. Аваков и Геращенко уже давно просто плывут по течению, забыв о внутренних реформах полиции западного типа.
показати весь коментар
25.06.2020 13:19 Відповісти
непотопляемый пи"бол -всегда при деле!
показати весь коментар
25.06.2020 13:26 Відповісти
Антонина - хорошая сосна, рабочая, корабельная
показати весь коментар
25.06.2020 13:28 Відповісти
чмо рота відкрило
показати весь коментар
25.06.2020 13:34 Відповісти
Лайно о лайні...
показати весь коментар
25.06.2020 13:57 Відповісти
" Хорошее" было судилище, если как теперь выясняется, около 80-90: бывших беркутовцев так и остались работать в полиции. И кто же их оставил, товарищ Геращенко? Они, теперь уже ясно, очень нужны были Авакову. И опять все упирается в Авакова. Как не крути - в итоге Аваков. А ему плюнь в глаза - скажет божья роса. непотопляемый......
показати весь коментар
25.06.2020 16:44 Відповісти
имела ввиду 80-90 % бывших беркутовцев...
показати весь коментар
25.06.2020 16:46 Відповісти
Говорили что будут полицаи, а получили мусоров в квадрате. И кто же это так нагадил товарищ Гера?
показати весь коментар
25.06.2020 18:18 Відповісти
Очень жаль что Геращенка не "потеряли".
показати весь коментар
25.06.2020 20:18 Відповісти
Классный пацан - не профессия.
показати весь коментар
25.06.2020 22:14 Відповісти
С другой стороны, классная девка - вполне себе профессия.
показати весь коментар
25.06.2020 22:30 Відповісти
Насколько я помню, пьяные полицейские, убившие 5-летнего Кирилла Тлявова, были восстановлены судом после увольнения по результатам аттестации
показати весь коментар
26.06.2020 07:54 Відповісти
Так кого-же нацполиция, по-Геращенку, потеряла-хороших людей или профессионалов ?
показати весь коментар
26.06.2020 09:22 Відповісти
Гоніть харківських із поліції, бо буде горе. Вони довалять те, що ще залишилося. Пам*ятаєте Смірнова, Черкасова, Волошина, та інших "харківських" керівників поліції? Вони знищили оперське ядро, поставили своїх і ввели тоді політику ДАІ лупити всіх і все скидати у їх кишені. У кожній області були свої старахові компанії і ті ДАІшники і "Дозвільна система" наповнювали ці страхові живими грошима цих бариг, а не бюджет. До чого тоді довели міліцію? Що втягнули їїх в політичні розбірки і розстріли на Майдані, зраду Україні і перехід на бік ворога.
показати весь коментар
26.06.2020 11:01 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 