Геращенко про переатестацію поліцейських: Це було судилище, ми втратили величезну кількість хороших людей
Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що в 2015 році була не переатестація, а судилище. За його словами, було втрачено дуже багато хороших людей з невисокою кількістю поганих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Хатія Деканоїдзе була нав'язана тодішнім президентом Авакову: ось, хороші люди, вони зробили реформу. Ми говорили: почекайте, хлопці, а які реформи в Грузії відбулися і чим там керувала Хатія? Вона керувала поліцейською академією тримільйонної країни. Вона прийшла сюди з радниками, які порекомендували зробити переатестацію, але переатестація з хорошої ідеї негайно перетворилася на судилище", - сказав Геращенко.
За словами заступника глави МВС, у комісії бралися люди, упереджені щодо всіх поліцейських: "Я був присутній під час оцінки поліцейських і бачив, як, наприклад, проходить тестування на логіку. Наприклад, трикутник, квадрат, кулька, їх треба правильно розташувати по порядку, такого плану завдання. І хороші опери, які готові ловити злочинців, вони взагалі вперше такі тести бачили. Їм ці тести не дали вивчити і підготуватися. І я тоді змусив Хатію, щоб самі члени комісій почали проходити ці тести".
"Я не відповідав за всю переатестацію цілком, але скажу ще раз: це була не переатестація, а судилище. Ми втратили величезну кількість хороших людей з невисокою кількістю поганих", - зазначив Геращенко.
Він додав, що "є люди, які займаються прослуховуванням або стеженням, а їх питають: де ви працюєте, як ви працюєте. Але вся їхня робота є секретною, і щоб таку людину навчити, треба її п'ять років готувати – а її просто так викидали".
Заступник міністра заявив, що потім цих людей відновлювали на апеляційних комісіях.
Нагадаємо, раніше Антон Геращенко заявив, що провал реформи української поліції стався у зв'язку з переатестацією.
Будь ласка, зачекайте...
Деньги те же - а писанины меньше.
В Беркуте было наоборот, 80% мерзавцев, а 20% нормальных.
Начальство же было подонками практически поголовно, там и 1-2% нормальных не набиралось, вот и было впечатление, что в милиции одни негодяи.
Получается, что хороших и так было мало, а стало ещё меньше.
Но кто вам доктор, что вы по глупому делали аттестацию?
Тут не Деканоидзе виновата, а тогдашняя власть, в том числе и Аваков.
Всем тогда хотелось одного, и реформу показать и систему сохранить, вот и получилось чёрти что.
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ну прямо "Ферма животных" Дж.Оруэлл, ожиревший Антоша Геращенко, и по внешнему виду, и по манере поведения, 100% - свинья-агитатор Визгун.
...Остальные свиньи на ферме были еще поросятами. Наибольшей известностью среди них пользовался маленький толстенький поросеночек по имени Визгун, с круглыми щечками, вечно помаргивающими глазками, быстрыми движениями и пронзительным голосом. Он был блестящим оратором. Обсуждая какую-то сложную проблему, он метался из стороны в сторону, и хвостик его все время подрагивал, что придавало его словам особую убедительность. Кое-кто говорил о Визгуне, что он способен превратить белое в черное и наоборот.
(...)
... Вечером Визгун созвал их и, не скрывая тревожного выражения, сообщил, что у него есть серьезные новости.
- Товарищи! - Нервно дергаясь, вскричал он. - Вскрылись ужасные вещи. Сноуболл продался Фредерику из Пинчфилда, который составляет зловещий заговор с целью обрушиться на нас и отнять нашу ферму! При нападении Сноуболл будет служить ему проводником. Но это еще не все. Открылись более ужасные вещи. Мы считали, что причиной изгнания Сноуболла были его тщеславие и самомнение. Но мы ошиблись, товарищи. Знаете ли вы, в чем было дело? С самого начала Сноуболл был на стороне Джонса! Все это время он был его тайным агентом. Это неопровержимо доказано документами, которые он не успел скрыть, и которые мы только что обнаружили. Я считаю, что теперь многое стало ясно, товарищи...
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все как по-писанному... не дай, Господи, докатимся до "1984"
Читаючи статтю склалося враження що Геращенку потрібно провести переатестацію і понизити в посаді. Аргументую. По перше, той хто тестується на логіку не повинен знати що будуть за тести і готуватися по їм. Наприклад дітей перевіряють іграшками, дитина повинна зрозуміти як ними гратися, а якщо раніше дитина вже гралася цими іграшками то як зрозуміти рівень її логіки. По друге, говорити про те що для вивчення нових спеціалістів потрібно 5років по закінченню 5років після реформи, коли вже вивчили нових, це що? критика попередників? так він сам попередник, якщо був не згоден чому мовчав, чому не пішов.
Висновок зробив такий, Геращенко це людини у якої позиція змінюється разом з кольором владної партії, він дурень або брехун.
хз зачем он врет?
Можно пирожками!!!
Чесно..... Задрал брехней!!!