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Новини Коронавірус і карантин
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ОП про стан Зеленської: Перша леді почувається краще і поступово одужує

ОП про стан Зеленської: Перша леді почувається краще і поступово одужує

Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування і поступово одужує.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 і викликаної ним двосторонньої полісегментарної пневмонії в стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще і поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію і перебуває в ізоляції під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.

16 червня Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

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ОП про стан Зеленської: Перша леді почувається краще і поступово одужує 01

Автор: 

карантин (18172) Олена Зеленська (252) Офіс Президента (2023) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+41
Поддерживаю. Ей ещё передачи мужу на кичу носить...
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30.06.2020 18:05
+31
Тут головне питання, чи вона взагалі хворіла чи це звичайне зе-шоу?
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30.06.2020 18:01
+24
ОП о состоянии Зеленской: Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает - Цензор.НЕТ 6856
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30.06.2020 18:03
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Цікаво, дуже засмагла?
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30.06.2020 20:43 Відповісти
зеленский тупопо вешает лапшу на уши
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30.06.2020 22:10 Відповісти
гражданка Елена Зеленская пусть выздоравливает, если она действительно больна. Только эта самая Елена Зеленская никакая не леди и, тем более, не первая
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30.06.2020 22:20 Відповісти
Згадалось:
- Изя, а это правда, шо ваша супруга опасно больна?
- Правда. Но опасна она, когда здорова.
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30.06.2020 22:42 Відповісти
Такой необыкновенно душевный*** народ - *********!
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30.06.2020 22:44 Відповісти
А у второй леди ни в одном глазу? Жаль, очень жаль. Хоть бы уже сдохла эта лягушка.
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01.07.2020 09:29 Відповісти
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