8 219 107
ОП про стан Зеленської: Перша леді почувається краще і поступово одужує
Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування і поступово одужує.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 і викликаної ним двосторонньої полісегментарної пневмонії в стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще і поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію і перебуває в ізоляції під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.
16 червня Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.
Топ коментарі
+41 Zelya Vsyo
показати весь коментар30.06.2020 18:05
+31 Юрий Бойко #439729
показати весь коментар30.06.2020 18:01
+24 vitaliymkua
показати весь коментар30.06.2020 18:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Изя, а это правда, шо ваша супруга опасно больна?
- Правда. Но опасна она, когда здорова.