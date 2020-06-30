ОП про стан Зеленської: Перша леді почувається краще і поступово одужує

Дружина президента України Олена Зеленська продовжує лікування і поступово одужує.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Олена Зеленська продовжує лікування від COVID-19 і викликаної ним двосторонньої полісегментарної пневмонії в стаціонарному відділенні київської лікарні. Перша леді почувається краще і поступово одужує, але все ще продовжує антибактеріальну терапію і перебуває в ізоляції під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 12 червня повідомлялося, що дружина президента Олена Зеленська отримала позитивний тест на коронавірус.

16 червня Олену Зеленську госпіталізували до столичної лікарні.

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