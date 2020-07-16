Замовне вбивство заступника мера Черкас Ботнара готували місцевий депутат, представник криміналітету і поліцейський, - джерело
Джерело в правоохоронних органах розповіло про подробиці спецоперації, завдяки якій запобігли замовному вбивству заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Спецоперацію провели спільно ДБР і Департамент контррозвідки СБУ.
Вбивство Ботнара готувала група осіб, в яку входили депутат Черкаської міськради, виходець з кримінальних кіл і діючий співробітник Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
Депутат знайшов посередника, якому заплатив завдаток і доручив підібрати виконавця вбивства.
Замах готували ще навесні - правоохоронцям стало відомо про нього наприкінці травня. Вони допитали свідка, провели низку слідчих дій, а ввечері 15 липня імітували вбивство Ботнара.
Все мало такий вигляд, ніби заступника мера Черкас викрали, вбили, а тіло закопали. Замовник - депутат міськради - передав решту грошей. Після цього його затримали.
Нагадаємо, заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар перестав виходити на зв'язок увечері 15 липня.
У поліції повідомили, що розшукують його після звернення родичів і відкрили провадження за статтею "вбивство".
Увечері 16 липня стало відомо, що "зникнення" Ботнара - частина спецоперації, завдяки якій вдалося запобігти його замовному вбивству.
