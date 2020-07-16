УКР
Замовне вбивство заступника мера Черкас Ботнара готували місцевий депутат, представник криміналітету і поліцейський, - джерело

Джерело в правоохоронних органах розповіло про подробиці спецоперації, завдяки якій запобігли замовному вбивству заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара.

Спецоперацію провели спільно ДБР і Департамент контррозвідки СБУ.

Вбивство Ботнара готувала група осіб, в яку входили депутат Черкаської міськради, виходець з кримінальних кіл і діючий співробітник Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Депутат знайшов посередника, якому заплатив завдаток і доручив підібрати виконавця вбивства.

Замах готували ще навесні - правоохоронцям стало відомо про нього наприкінці травня. Вони допитали свідка, провели низку слідчих дій, а ввечері 15 липня імітували вбивство Ботнара.

Читайте також: "Зникнення" заступника мера Черкас Ботнара - частина спецоперації: його хотів "замовити" депутат міськради.

Все мало такий вигляд, ніби заступника мера Черкас викрали, вбили, а тіло закопали. Замовник - депутат міськради - передав решту грошей. Після цього його затримали.

Нагадаємо, заступник міського голови Черкас Юрій Ботнар перестав виходити на зв'язок увечері 15 липня.

У поліції повідомили, що розшукують його після звернення родичів і відкрили провадження за статтею "вбивство".

Увечері 16 липня стало відомо, що "зникнення" Ботнара - частина спецоперації, завдяки якій вдалося запобігти його замовному вбивству.

замовне вбивство Черкаси
+13
а мне показалось, что это все об одном единственном человеке в трех ипостасях...
но нет...организованная преступность - криминал, сплоченный с ментами и властью
+13
Стандартный набор - депутат, бандит и полицейский
При чем здесь Аваков ? Геращенко же сказал , что єто все Х.Деканоидзе со своей переаттестацией
При тому, що міністр МВС за все відповідає.
За все відповідає Деканоідзе!
https://censor.net/user/375926 - кацапська нулівка,яка тобі різниця що відбувається в ній державі...?
а мне показалось, что это все об одном единственном человеке в трех ипостасях...
но нет...организованная преступность - криминал, сплоченный с ментами и властью
Так і є. Але кожен раз треба їм це доводити.
Просто з мови зняли!
Я щойно побачив заголовок - моментально згадав і перефразував анекдот:

Заходят в бар местный депутат, представитель криминалитета и полицейский. Бармен:

- Что будешь пить?
депутат, представитель криминалитета и полицейский

трёхглавый источник украинских бед
точно так мусора и сашка билого убили
Тебе что-то не нравится то,что происходит в Украине?
Ні одна справа не проходить без аваківських злочинців. Мусора перші зрадники.
Канешна! И казалось бы причома Тутапетя, и какое отношение он вообще к реформам имеет...
Ну, а какое же преступление может быть без орлов авакорюкзака, не смешите мои помидоры.
Дарагой, твой сарказм от бессилия. Для Авакова ты моська.
типичная связка нашего времени, если не полицай то, сб, если не сб то прокурватор
Єлажов із Черкас писав, що голосував за СН. Це тому обрали до міськради кримінал?
Заказчик лох. Лопата новая, и видно, что яму не ей копали.
Замовне вбивство заступника мера Черкас Ботнара готували місцевий депутат, представник криміналітету і поліцейський, - джерело - Цензор.НЕТ 800
у свободы теперь полное моральное право також заказать якогось вылупка...зуб за зуб...
Стандартный набор - депутат, бандит и полицейский
Так все они бандиты. Просто форма на них разная. Просто народ почему то продолжает верить что депутаты и менты ето защитники и благодетели народа.
это был новый полицай- очьень важьно?
Зелёный, до Пети ему ещё далеко...тот мудак соевый по согласованию с твоим ****** разоружил добровольцев и отправил через коридор смерти, а сам в это время офшоры открывал...

Я просто тебе напомнил, а то у соевых макак память короткая.
тебя Скобеева покусала?!.. а к лотку ты приучен?!
Скоро годовщина Иловойска.....как праздновать собираешься?
ты дебил?!
Ты реально странный порохобот не я а ты...
Допоки буде олігархічна система,нічого доброго не буде.
хто з них олігарх?
Ага. И занимаются одним и тем же делом- грабят людей.
Заходят в бар депутат, бандит и полицейский. Бармен:
- Что будешь пить?
Надо же. И здесь без аваковского палюцейского не обошлось. Ета вся палюция и есть криминалитет Украины
представитель криминалитета и полицейский

А как красиво звучит! И никакой коррупции, - а борьбы просто нет, как и нет конфликта интересов. Просто по дружески...
Как ни странно , но столь очевидное падение (на порядок) цены человеческой жизни в среднестатистическом сознании постсоветского общества является не только последствием культивации идеи праотата накопления и обогащения любой ценой у одной части общества (где-то у 10%) , но и куда больших мастабов куда более массовой "эпидемии" виктимности у 90% других . Резкий возврат огромного числа бывших софкоидов от коммунистической морали в лоно ортодоксального христианства в вульгарном понимании софкового индивида других результатов дать не мог . Культ праведности жизни мученической с одной стороны и возможности быстрого прощения Всевышним даже массового смертоубийства и даже простым "пожертвованием на храм" с другой стороны .
Но если в почти 100% атеистической и агностической Дании бультерьер загрызёт бомжа подымется куда больший хай , чем если в богатом районе ребёнка . Потому , что богатые родители виноваты , а с бомжом -- общество . Хотя в Украине интеллигентных и культурных бомжей на порядок больше , но если добрый врач скорой возьмет бомжа на борт , его с потрохами съест его начальник , осмеют коллеги . А в Германии заклюют все , если наоборот - откажеться брать . Так же запрещенно законом и ассоциацией задавать вопросы про страховку пока существует угроза , что такие вопросы могут негативно повлиять на здоровье.
Потому так тщательно и проверяют здоровье и страховки приезжих иностранцев , шо лечить и спасать придётся по-любому . В том числе - делать операции себестоимостью в сотни тысяч баксов за свой счёт . В одной клинике и один тип страховки обычно обслуживают только начинающие врачи . Спецы с именем и с реноме обычно имеют практику в бюджетных клиниках даже большую , чем в частных и дорогих . Потому что бюджетные клиники гарантируют больше опыта и разнообразия -- за это и плата медикам , слабо зависящая от прейскуранта платных услуг .
И это уже личные наблюдения моего брата , работавшего в израильской "Асуте" - клиники для знаменитостей . Один и тот же врач-анастазиолог учавствовал в спасении клавишника Джона Лорда , артиста Александра Абдулова , а потом в центральной Ихилов ставил наркоз гастербайтеру с Молдовы (упавшему с 3го этажа) , потом был бомж прыгнувший под авто на скоростной трассе ... Другой - окулист делал уникальную операцию европейскому виоланчелисту -- очень дорогую . Потом "чинил" маленькую девочку из Газы которой повредили глаз якобы искрами сварочного аппарата , но рана оказалась пороховой , а девочка было известно , что племянница известного террориста , убитого ЦАХАЛ год до этого.
Україна з таким відбором кандидатів у владу і поліцію нагадує цілеспрямований відбір лише мерзотників серед нормальних кандидаів , тому Кагарлик буде вічний і непереможний.
Без мусора не обошлось
Хроніка повсягденного життя глибинки епохи зелених остолопів
В Украине это невозможно различить, так как криминалитет и власть - одно и тоже.
Маю надію, що ці події підуть на користь цьому пришелепкуватому і малоадекватному депутату.
Якщо тебе вже замовляють, то мабуть ти дійсно зарвався. Негатив викликає негатив.
Тільки не пишіть мені про покарання за самовіддане служіння народу. Це точно не про Свободу.
