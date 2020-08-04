Кравчук стверджує, що не пропонував включити Фокіна до складу ТКГ
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не пропонував кандидатуру першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна для роботи в ТКГ.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Відразу уточнюю: такої пропозиції від мене не надходило. Коли я зустрівся в Офісі президента на запрошення прийти на переговори, я вперше там побачив Фокіна. Він мене запитав: "Ти знаєш, чому нас запросили?". Я кажу: "Ні. А, може, ти знаєш?". Він каже: "Я теж не знаю". Тобто нас запросили разом. Була розмова з нами разом. Я не пропонував, і він не пропонував. Нас запросили, велася розмова. Я говорив, Фокін говорив. Нам дали час для того, щоб ми поспілкувалися разом. Ми з ним зустрілися один на один, ми спілкувалися, ми згадували, які є можливості", - заявив Кравчук.
За його словами, на Донбасі є багато людей, з якими Фокін працював, які знають його, і він знає їх. "Я питаю: чому б не використати цей досвід, якщо йдеться про комунікації... Адже йдеться про мир на Донбасі, ми пропонуємо щось Донбасу. Ну не можна щось робити на Донбасі, не знаючи бажань і вимог людей там. І Вітольд Павлович може зробити такі кроки, які дозволять дізнатися більше", - додав Кравчук.
Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.
4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.
Також на Цензор.НЕТ: Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова
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Самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012 вылетел из Москвы и приземлился в аэропорту Симферополя до полудня.
Они не помнят.
Чому на таку непристойну роль погоджується Фокін? А не від великого розуму. Фокін - банальний радянський чиновник, який нічого ніколи не тямив у політиці, а у 1992 році взагалі перестав нею займатися. За ці роки Фокін остаточно перетворився на нудного радянського пенсіонера
Кравчук своєю готовністю брати участь у роботі ТКГ переслідує кілька цілей. І це зовсім не бажання задовольнити примхи Віктора Медведчука, як думає багато хто. І зовсім не бажання задовольнити примхи Володимира Зеленського, як думає Зеленський.
У цьому житті Кравчука не цікавлять ні Медведчук, ні Зеленський. Останні 86 років Кравчука у цьому житті цікавить тільки сам Кравчук. А останні 30 років - ще й історична роль Кравчука.
а-ха))) Вот оно, - "гражданская вайна" биомать. Русня с куйлом получается нипричем - надо дагавариватся с тамошними "людьми".
Зря старалась. В старости Марь Иванну накрыл склероз...
написанного на бумажке, помощник должен незаметно дергать за веревку, продетую через штанину и привязанную к х»ю генерального секретаря, и таким способом его останавливать.
И вот наш Ильич выступает.Говорит с трудом, но по тексту. И вдруг начинает отсебятину:
- Я вот вижу здесь присутствует уважаемая Маргарет Тэтчер. Так я хотел
бы у нее спросить…
Веревка дергается, Ильич замолкает".
Пішов той фокін разом з кравчуком НА ХРЕН у Сибір
В Офисе Президента работает максимально неадекватная команда, ведущая Украину на скалы…
Подоляк тупо «слил» Зеленского, рассказав, что Офис президента солгал про поездку Зеленского и Ермака в Оман.
Об этом https://www.facebook.com/geo.ya.1 сообщил несколько минут назад в Фейсбуке парламентарий из фракции «Слуга народа Гео Лерос.
Цитирую:
«Необходимо было изначально объявить о том, что президент летит в Оман. Если это была частная поездка с целью отдохнуть, нужно было так и сказать. Не вижу никакой проблемы в этом.
Проблема возникла тогда, когда в Офисе президента стали выдумывать альтернативные цели поездки - напрасно. Не нужно было ничего придумывать про оманские инвестиции - на какой-то детали всегда будет прокол.
Тем более есть конкретный пример с поездкой экс-президента Порошенко на Мальдивы.»
Слил он Зеленского по этой же теме дважды, рассказав про ложь Офиса президента про срочное возвращение Зеленского в Украину, которое совпало по времени со сбитым «Боингом» МАУ в Иране.
В Офисе заявили, что Зеленский спешно возвращается домой, цитирую:
«Возвращение - это уже другая история, которая разворачивалась на фоне сбитого «Боинга».
Там вмешались спецслужбы. Из-за этого и возник казус - заявили, что президент уже летит в Украину, а он еще не летел.»
Короче, в Офисе работает максимально неадекватная команда, ведущая Украину на скалы.
Теперь мне понятно, почему Подоляка называют «Миша петух на колёсах», хотя Миша никуда не едет.
Засранці зелені, вам сра..ка😡
@RightRadicalNeo
· 1 ч
Фокін: «Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч.»
Ой у Мінську два дідки,
Ой у Мінську два дідки,
Ой у Мінську два дідки, два дідки,
Та й злиплися до купки.
Вітром дідів хитає,
Вітром дідів хитає,
Вітром дідів хитає, хитає
Нарід Зелю питає:
"Ой, гідранте, ти здурів?
Ой, гідранте, ти здурів?
Ой, гідранте, ти здурів, ти здурів, -
Куди пхнеш старих дідів?"
"Той Макарич хитрий лис,
Той Макарич хитрий лис,
Той Макарич хитрий лис, хитрий лис,
Може знайде компроміс!
Наша фішка для Кремля,
Наша фішка для Кремля,
Наша фішка для Кремля, для Кремля,-
МАРАЗМАТОЛОГІЯ!".
Нюхай, Путін, вражий син,
Нюхай, Путін, вражий син,
Нюхай, нюхай, вражий син, вражий син,
Український нафталін!
Ой до Мінська два дідки,
Ой до Мінська два дідки,
Ой до Мінська два дідки, два дідки,
Поїхали по вінки...
поклонник скабеевой
извивается как гадюка на сковороде
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Така от "нова команда" замість завзятих Петрових бійців.
Вот только они так и не вспомнили как расшифровывается ТКГ и на хрена это все надо. Посидели, поговорили, потужились хотя бы что-то вспомнить. Не получилось, разошлись.