Кравчук стверджує, що не пропонував включити Фокіна до складу ТКГ

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не пропонував кандидатуру першого прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна для роботи в ТКГ.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Відразу уточнюю: такої пропозиції від мене не надходило. Коли я зустрівся в Офісі президента на запрошення прийти на переговори, я вперше там побачив Фокіна. Він мене запитав: "Ти знаєш, чому нас запросили?". Я кажу: "Ні. А, може, ти знаєш?". Він каже: "Я теж не знаю". Тобто нас запросили разом. Була розмова з нами разом. Я не пропонував, і він не пропонував. Нас запросили, велася розмова. Я говорив, Фокін говорив. Нам дали час для того, щоб ми поспілкувалися разом. Ми з ним зустрілися один на один, ми спілкувалися, ми згадували, які є можливості", - заявив Кравчук.

За його словами, на Донбасі є багато людей, з якими Фокін працював, які знають його, і він знає їх. "Я питаю: чому б не використати цей досвід, якщо йдеться про комунікації... Адже йдеться про мир на Донбасі, ми пропонуємо щось Донбасу. Ну не можна щось робити на Донбасі, не знаючи бажань і вимог людей там. І Вітольд Павлович може зробити такі кроки, які дозволять дізнатися більше", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше новий голова української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ.

4 серпня стало відомо, що 87-річний Фокін погодився увійти до складу делегації України в ТКГ.

Також на Цензор.НЕТ: Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова