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Українських волонтерів Реуцького і Васильєва випустили з мінського СІЗО. ФОТО
Українських волонтерів Костянтина Реуцького та Євгенія Васильєва випустили із СІЗО Мінська.
Про це в Telegram повідомляє Білоруська асоціація журналістів, передає Цензор.НЕТ.
"Українські журналісти Реутський і Васильєв на волі! Вийшли з Окрестіно", - йдеться в повідомленні.
Виконавча директорка благодійного фонду "Схід-SOS" Олександра Дворецька на сторінці в мережі Facebook опублікувала фото і повідомила, що Реуцький і Васильєв йдуть у посольство України в РБ.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.
Топ коментарі
+9 Sergei Gor
показати весь коментар14.08.2020 10:29 Відповісти Посилання
+8 Светлана Науменко
показати весь коментар14.08.2020 11:13 Відповісти Посилання
+5 Та Да _________
показати весь коментар14.08.2020 12:19 Відповісти Посилання
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таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
Интересно, что подобная угроза вмешательства в дела другой страны прозвучала на фоне первых признаков стабилизации ситуации. Минск отдал приказ снизить градус прессинга и отпустить задержанных людей из СИЗО. Этот приказ должен был быть выполнен до 06:00 сегодня.
Глава МВД Беларуси уже принес извинения всем пострадавшим во время акций протеста, хотя силовики еще продолжают рефлексировать, утверждая, что не издевались над людьми в СИЗО. Вышедшие на свободу белорусы, что называется, собственными телами в невероятных кровоподтеках опровергают эти слова милиции. Безусловно, кризис не пройден и пока никто из экспертов не может дать четкого прогноза, как будет развиваться ситуация. Многие сходятся во мнении, что предстоящие три дня будут ключевыми и решать судьбу Беларуси и Александра Лукашенко.