Українських волонтерів Реуцького і Васильєва випустили з мінського СІЗО. ФОТО

Українських волонтерів Костянтина Реуцького та Євгенія Васильєва випустили із СІЗО Мінська.

Про це в Telegram повідомляє Білоруська асоціація журналістів, передає Цензор.НЕТ.

"Українські журналісти Реутський і Васильєв на волі! Вийшли з Окрестіно", - йдеться в повідомленні.

Виконавча директорка благодійного фонду "Схід-SOS" Олександра Дворецька на сторінці в мережі Facebook опублікувала фото і повідомила, що Реуцький і Васильєв йдуть у посольство України в РБ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

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