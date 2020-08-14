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Новини Революція в Білорусі
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Українських волонтерів Реуцького і Васильєва випустили з мінського СІЗО. ФОТО

Українських волонтерів Костянтина Реуцького та Євгенія Васильєва випустили із СІЗО Мінська.

Про це в Telegram повідомляє Білоруська асоціація журналістів, передає Цензор.НЕТ.

"Українські журналісти Реутський і Васильєв на волі! Вийшли з Окрестіно", - йдеться в повідомленні.

Виконавча директорка благодійного фонду "Схід-SOS" Олександра Дворецька на сторінці в мережі Facebook опублікувала фото і повідомила, що Реуцький і Васильєв йдуть у посольство України в РБ.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, громадян України Реуцького і Васильєва жорстко затримали в Мінську. Українські дипломати заявили, що знають про затримання і з'ясовують, де перебувають затримані українці.

Читайте також: Україна вимагає від влади Білорусі якомога швидше звільнити незаконно затриманих Реуцького і Васильєва, - Єрмак

Українських волонтерів Реуцького і Васильєва випустили з мінського СІЗО 01

Автор: 

Білорусь (7987) Мінськ (828) Рєуцький Костянтин (14)


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Топ коментарі
+9
Кровавый таракан 3% проиграл - не помогло даже зверства гестапо и туремные конслагеря!
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
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14.08.2020 10:29 Відповісти
+8
Сегодня в 03:26 в Telegram-канале главного редактора RT Маргариты Симоньян появилась крайне удивительная запись с очень говорящим намеком: "А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют"
Интересно, что подобная угроза вмешательства в дела другой страны прозвучала на фоне первых признаков стабилизации ситуации. Минск отдал приказ снизить градус прессинга и отпустить задержанных людей из СИЗО. Этот приказ должен был быть выполнен до 06:00 сегодня.
Глава МВД Беларуси уже принес извинения всем пострадавшим во время акций протеста, хотя силовики еще продолжают рефлексировать, утверждая, что не издевались над людьми в СИЗО. Вышедшие на свободу белорусы, что называется, собственными телами в невероятных кровоподтеках опровергают эти слова милиции. Безусловно, кризис не пройден и пока никто из экспертов не может дать четкого прогноза, как будет развиваться ситуация. Многие сходятся во мнении, что предстоящие три дня будут ключевыми и решать судьбу Беларуси и Александра Лукашенко.
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14.08.2020 11:13 Відповісти
+5
ЛАПОТЬ, СИДИ В СВОЁМ ДЕРЕВЯННОМ СОРТИРЕ И НЕ ЧИРИКАЙ.
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14.08.2020 12:19 Відповісти
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"випустілі"... викупілі ілі обмєнялі..?
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14.08.2020 10:11 Відповісти
срочно возбудить уголовное дело по факту не законного лишения свободы!
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14.08.2020 10:21 Відповісти
Кровавый таракан 3% проиграл - не помогло даже зверства гестапо и туремные конслагеря!
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
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14.08.2020 10:29 Відповісти
Маловато будет или батька бульдозеры попрятав?А так хотелось повторить дикий феодализьм шобы и у белорусов шо-нибуть шакал-ордынец оттяпав.
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14.08.2020 11:44 Відповісти
А ЩО ВІД НИХ ТЯПАТИ!? ВСЕ ДАВНО УЖЕ ОТТЯПАНО...
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14.08.2020 12:53 Відповісти
Сегодня в 03:26 в Telegram-канале главного редактора RT Маргариты Симоньян появилась крайне удивительная запись с очень говорящим намеком: "А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют"
Интересно, что подобная угроза вмешательства в дела другой страны прозвучала на фоне первых признаков стабилизации ситуации. Минск отдал приказ снизить градус прессинга и отпустить задержанных людей из СИЗО. Этот приказ должен был быть выполнен до 06:00 сегодня.
Глава МВД Беларуси уже принес извинения всем пострадавшим во время акций протеста, хотя силовики еще продолжают рефлексировать, утверждая, что не издевались над людьми в СИЗО. Вышедшие на свободу белорусы, что называется, собственными телами в невероятных кровоподтеках опровергают эти слова милиции. Безусловно, кризис не пройден и пока никто из экспертов не может дать четкого прогноза, как будет развиваться ситуация. Многие сходятся во мнении, что предстоящие три дня будут ключевыми и решать судьбу Беларуси и Александра Лукашенко.
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14.08.2020 11:13 Відповісти
Ничего уже не будет. Всё прошло. И не мечтайте!
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14.08.2020 15:03 Відповісти
Домой едьте. Нехер там шастать. Это не волонтерство, это наемничество
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14.08.2020 12:05 Відповісти
ЛАПОТЬ, СИДИ В СВОЁМ ДЕРЕВЯННОМ СОРТИРЕ И НЕ ЧИРИКАЙ.
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14.08.2020 12:19 Відповісти
Что они там делали? Бычки... на них воду возить можно.
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14.08.2020 15:01 Відповісти
Что то у них физиономии подозрительно довольные .
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14.08.2020 16:04 Відповісти
 
 