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Новости Революция в Беларуси
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Украинских волонтеров Реуцкого и Васильева выпустили из минского СИЗО. ФОТО

Украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева выпустили из СИЗО Минска.

Об этом в Telegram сообщает Белорусская ассоциация журналистов, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая на странице в сети Facebook опубликовала фото и сообщила, что Реуцкий и Васильев идут в посольство Украины в РБ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

Также читайте: Украина требует от властей Беларуси как можно скорее освободить незаконно задержанных Реуцкого и Васильева, - Ермак

Украинских волонтеров Реуцкого и Васильева выпустили из минского СИЗО 01

Автор: 

Беларусь (7937) Минск (1562) Реуцкий Константин (14)


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Топ комментарии
+9
Кровавый таракан 3% проиграл - не помогло даже зверства гестапо и туремные конслагеря!
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
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14.08.2020 10:29 Ответить
+8
Сегодня в 03:26 в Telegram-канале главного редактора RT Маргариты Симоньян появилась крайне удивительная запись с очень говорящим намеком: "А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют"
Интересно, что подобная угроза вмешательства в дела другой страны прозвучала на фоне первых признаков стабилизации ситуации. Минск отдал приказ снизить градус прессинга и отпустить задержанных людей из СИЗО. Этот приказ должен был быть выполнен до 06:00 сегодня.
Глава МВД Беларуси уже принес извинения всем пострадавшим во время акций протеста, хотя силовики еще продолжают рефлексировать, утверждая, что не издевались над людьми в СИЗО. Вышедшие на свободу белорусы, что называется, собственными телами в невероятных кровоподтеках опровергают эти слова милиции. Безусловно, кризис не пройден и пока никто из экспертов не может дать четкого прогноза, как будет развиваться ситуация. Многие сходятся во мнении, что предстоящие три дня будут ключевыми и решать судьбу Беларуси и Александра Лукашенко.
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14.08.2020 11:13 Ответить
+5
ЛАПОТЬ, СИДИ В СВОЁМ ДЕРЕВЯННОМ СОРТИРЕ И НЕ ЧИРИКАЙ.
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14.08.2020 12:19 Ответить
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"випустілі"... викупілі ілі обмєнялі..?
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14.08.2020 10:11 Ответить
срочно возбудить уголовное дело по факту не законного лишения свободы!
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14.08.2020 10:21 Ответить
Кровавый таракан 3% проиграл - не помогло даже зверства гестапо и туремные конслагеря!
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
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14.08.2020 10:29 Ответить
Маловато будет или батька бульдозеры попрятав?А так хотелось повторить дикий феодализьм шобы и у белорусов шо-нибуть шакал-ордынец оттяпав.
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14.08.2020 11:44 Ответить
А ЩО ВІД НИХ ТЯПАТИ!? ВСЕ ДАВНО УЖЕ ОТТЯПАНО...
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14.08.2020 12:53 Ответить
Сегодня в 03:26 в Telegram-канале главного редактора RT Маргариты Симоньян появилась крайне удивительная запись с очень говорящим намеком: "А вообще пора уже вежливым людям навести порядок, конечно. Как они умеют"
Интересно, что подобная угроза вмешательства в дела другой страны прозвучала на фоне первых признаков стабилизации ситуации. Минск отдал приказ снизить градус прессинга и отпустить задержанных людей из СИЗО. Этот приказ должен был быть выполнен до 06:00 сегодня.
Глава МВД Беларуси уже принес извинения всем пострадавшим во время акций протеста, хотя силовики еще продолжают рефлексировать, утверждая, что не издевались над людьми в СИЗО. Вышедшие на свободу белорусы, что называется, собственными телами в невероятных кровоподтеках опровергают эти слова милиции. Безусловно, кризис не пройден и пока никто из экспертов не может дать четкого прогноза, как будет развиваться ситуация. Многие сходятся во мнении, что предстоящие три дня будут ключевыми и решать судьбу Беларуси и Александра Лукашенко.
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14.08.2020 11:13 Ответить
Ничего уже не будет. Всё прошло. И не мечтайте!
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14.08.2020 15:03 Ответить
Домой едьте. Нехер там шастать. Это не волонтерство, это наемничество
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14.08.2020 12:05 Ответить
ЛАПОТЬ, СИДИ В СВОЁМ ДЕРЕВЯННОМ СОРТИРЕ И НЕ ЧИРИКАЙ.
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14.08.2020 12:19 Ответить
Что они там делали? Бычки... на них воду возить можно.
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14.08.2020 15:01 Ответить
Что то у них физиономии подозрительно довольные .
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14.08.2020 16:04 Ответить
 
 