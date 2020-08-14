Украинских волонтеров Реуцкого и Васильева выпустили из минского СИЗО. ФОТО

Украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева выпустили из СИЗО Минска.

Об этом в Telegram сообщает Белорусская ассоциация журналистов, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая на странице в сети Facebook опубликовала фото и сообщила, что Реуцкий и Васильев идут в посольство Украины в РБ.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.

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