7 706 12
Украинских волонтеров Реуцкого и Васильева выпустили из минского СИЗО. ФОТО
Украинских волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева выпустили из СИЗО Минска.
Об этом в Telegram сообщает Белорусская ассоциация журналистов, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские журналисты Реутский и Васильев на свободе! Вышли с Окрестино", - говорится в сообщении.
Исполнительный директор благотворительного фонда "Восток-SOS" Александра Дворецкая на странице в сети Facebook опубликовала фото и сообщила, что Реуцкий и Васильев идут в посольство Украины в РБ.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, граждан Украины Реуцкого и Васильева жестко задержали в Минске. Украинские дипломаты заявили, что знают о задержании и выясняют, где находятся задержанные украинцы.
Топ комментарии
+9 Sergei Gor
показать весь комментарий14.08.2020 10:29 Ответить Ссылка
+8 Светлана Науменко
показать весь комментарий14.08.2020 11:13 Ответить Ссылка
+5 Та Да _________
показать весь комментарий14.08.2020 12:19 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
таракан уже шипит - астанавитесть. Белорусы помните, пока у Вас стоят памятники членину и сралину и эти имена носят улицы на них будет литься кровь и смерть, коммунизм=фашизм!
Слава Белорусскому Народу!
Интересно, что подобная угроза вмешательства в дела другой страны прозвучала на фоне первых признаков стабилизации ситуации. Минск отдал приказ снизить градус прессинга и отпустить задержанных людей из СИЗО. Этот приказ должен был быть выполнен до 06:00 сегодня.
Глава МВД Беларуси уже принес извинения всем пострадавшим во время акций протеста, хотя силовики еще продолжают рефлексировать, утверждая, что не издевались над людьми в СИЗО. Вышедшие на свободу белорусы, что называется, собственными телами в невероятных кровоподтеках опровергают эти слова милиции. Безусловно, кризис не пройден и пока никто из экспертов не может дать четкого прогноза, как будет развиваться ситуация. Многие сходятся во мнении, что предстоящие три дня будут ключевыми и решать судьбу Беларуси и Александра Лукашенко.