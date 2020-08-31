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Є чіткі червоні лінії. Висловлювання Фокіна не відображають офіційної позиції України, - Єрмак

Є чіткі червоні лінії. Висловлювання Фокіна не відображають офіційної позиції України, - Єрмак

Окремі коментарі, які прозвучали в інтерв'ю заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, не відображають офіційної позиції України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, по суті, відображають положення перших і других мінських домовленостей.

"Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України", – зазначив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява Фокіна про повну амністію учасників НЗФ і особливий статус всього Донбасу є провокаційною, - Аваков

Керівник Офісу Президента також зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроекту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу – йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.

"Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював Президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України", – наголосив Єрмак.

Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".

У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.

Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зажадав вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) мінські угоди (2231) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1370) Офіс Президента (2020)


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Топ коментарі
+50
Поздно всрались. Вы его туда назначили - значит ответственность на вас.
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31.08.2020 14:49
+42
Ничо-ничо, вот станет Джо Байден президентом США погонят Ермака, вместе с шефом, ссаными тряпками прямо на тамбов
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31.08.2020 14:49
+39
А твою и Зели? А, государственные изменники?
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31.08.2020 14:48
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Зеленский конченый подонок
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31.08.2020 15:20 Відповісти
Какие на х...красные линии,ты падла и есть красная линия!!!
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31.08.2020 15:26 Відповісти
Вибрикі Факіна, змусили відізватись, навіть такого ГЛИБОКО законспірованого патріота як Єрмак! )
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01.09.2020 01:38 Відповісти
Привіткривається вікно Овертона від єрмака.
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01.09.2020 09:57 Відповісти
Дивно...То факін та кравчук проводять політику імені себе ?
Звільнити їх, нє ?
Чи придурасти зелені не розуміють, що вовочка буде відповідати за все. І вони разом з ним.
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31.08.2020 15:28 Відповісти
Ну, я ж писав учора - "Як тільки Україна "встане дибки" від заяв Фокіна, "жОПа" "включить дурня" і скаже, що ці заяви не відображають офіціальної позиції влади України..."
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31.08.2020 21:38 Відповісти
Якісь вони не серйозні. Два маразматичних чувака від імені України та влади, яка їх призначила, несуть в світ заяви, не пов'язані з офіційною позицією президента.
Тоді виникає питання, а чому вони і досі на своїх посадах ???
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31.08.2020 21:42 Відповісти
Колись, як тільки "Блазень" "дорвався до булави", я написав: "Хоче, чи не хоче, але Зеленський змушений буде продовжувать політику Порошенка... Бо його "змішають з гімном...".Ох, і вереску тут було!!! "Блазенята" ЗМУШЕНІ проводить політику лавірування, бо прямі дії по капітуляції приведуть їх до шибениці... От вони і крутяться, "як воша на гребінці...".
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31.08.2020 21:54 Відповісти
Зелені вже натякають, що можуть бути дострокові парламентські вибори.
Коаліційний уряд.
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31.08.2020 22:03 Відповісти
Хочуть розпорошити відповідальність за свій провал на всі політичні сили.
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31.08.2020 22:04 Відповісти
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
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31.08.2020 22:40 Відповісти
Ксеню, факін - то чудово.
А кравчук хай буде кравчукОВ, зараза така !!!
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01.09.2020 07:55 Відповісти
ну так может думать надо, прежде чем кого-то посылать на переговоры?
выяснять и здоровье и логику и профессионализм...и патриотизм (ведь он должен уверенно помнить и твердо знать, что представляет Украину, а не ермака, зеленского и сивошку....)
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31.08.2020 15:29 Відповісти
выяснять и здоровье и логику и профессионализм(с)
----------------
Вспомнилось: мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один (с)........
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31.08.2020 15:55 Відповісти
Згадалося: горбатого могила виправить.
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31.08.2020 18:38 Відповісти
Хто цей чувак взагалі?!
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31.08.2020 15:32 Відповісти
Если кто не в курсе по поводу сакрального вопроса кто же такая *та сторона* то Петя в Минске юридически еще в 2015м подвел эту войну под гражданский конфликт назвав противника ту самую *ту сторону* вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и Луганских областей Украины во втором пункте. Потом по телевизору исключительно для внутреннего пользователя втирал все время про агрессию.
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31.08.2020 15:34 Відповісти
За парєбрік, чмо!
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31.08.2020 15:39 Відповісти
В смысле? Петя подписывал а виноват кто то третий? ------------- Второй пункт второй обзац Минска про разведения войск..... - для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.
Тоесть не росс войск или наемников а черным по белому вооруженных формирований отдельных районов Донецкой Луганской областей Украины..
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31.08.2020 15:42 Відповісти
смотри сам https://gordonua.com/img/forall/users/0/17/12_11.jpg
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31.08.2020 15:43 Відповісти
А чего ты меня спамишь петушок? Я что выдумываю что то? Я тебе ссылки на официальные сайты даю!
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31.08.2020 16:52 Відповісти
Підор х@йловський, ти знову сюди приперся? Запарєбрік нах#й!...
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31.08.2020 21:56 Відповісти
адресом ошибся. ***** это твой папа а я не он
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31.08.2020 22:08 Відповісти
Ви йому казали про лінії? Чи він забув, поки доїхав? То посилайте за цим ідіотом санітарів, бо він там капітуляцію підпише, не приходя в сознаніє.
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31.08.2020 15:36 Відповісти
так такие же идиоты и посылают
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31.08.2020 18:49 Відповісти
Тогда на хрена такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ представитель в этой группе?!
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31.08.2020 15:41 Відповісти
Слідкуйте за руками напьорсточника Єрмака . Витягнули кінчену,антиукраїнську сволоту Факіна,щоб "смягчить...некоторые одиозные и двусмысленные формулировки на которые согласилась предыдущая власть". І ось ці, члени ліквідаційної комісії, спішать(до виборів в США) підписати капітуляцію.
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31.08.2020 15:41 Відповісти
Руководитель ОП также отметил, что минские соглашения и предложения украинской делегации по доработке законопроекта об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не предусматривают особого статуса для всего Донбасса - речь идет исключительно о временно оккупированных районах.- это есть исключительно прорашистский интерес. и отнюдь не интерес отвечающий национальным интересам Украины,
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31.08.2020 15:43 Відповісти
Как всегда: личное мнение/позиция; не так поняли и пр.......☹️
И если(!!!) эта личная(?) позиция ФУкина, то гоните этого дедугана из ТГК.......😡
Хотя сомневаюсь, что ФУкина «самодеятельнечал»........
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31.08.2020 15:46 Відповісти
Дорогой Ермак!
А наху...... тебе такой представитель Украины, позиция которого не отражает позицию Украины?
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31.08.2020 15:46 Відповісти
Высказывания Фокина не отражают официальную позицию Украины, - Ермак

-----------------------------------------------------------------------------------------------
А раз так, то с какой целью тогда Зеленский и ты Ермак назначили Фокина?
Чтобы отражал позицию ОРДЛО, а не Украины?
То, кто Вы сами тогда?
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31.08.2020 15:52 Відповісти
А для чего тогда , верховный уклонист, его назначал в состав делегации, если он не отражает официальной ползиции, пусть бы гнал маразмата в шею.
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31.08.2020 15:55 Відповісти
А для чего тогда , верховный уклонист, его назначал в состав делегации, если он не отражает официальной ползиции, пусть бы гнал маразмата в шею.
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31.08.2020 15:57 Відповісти
Та ти шо. А чию це він позицію висловив? Тестуєте падлюки нарід?
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31.08.2020 16:05 Відповісти
зебилы ,напрашивается вопрос,зачем назначили этих старых маразматиков Кравчука с фокиным,?
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31.08.2020 16:24 Відповісти
Єрмак призначив Фокіна. Вони не обговорювали «офіційну позицію України» перед цим призначення?! Вони вже вам відверто як якимсь лохам на базарі в Жмерінці їздять по вухам!!!
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31.08.2020 16:29 Відповісти
интервью опубликовано еще 29 августа, правда вечером.Целый день 30 августа ЗЕленая власть сидела в кустах -то ли пила и спала, то ли как говорилось замеряла градус накала в обществе и наконец сегодня, 31 августа уже во второй половине дня раздуплилась и пошло блеяние с уринотерапией в глаза народа:"позиция украинской делегации в минской ТКГ полностью соответствует национальным интересам Украины ", - отметил Ермак" Источник: https://censor.net/ru/n3216756 о чем говорит этот убогий, а разве фокин не член ТКГ? как может человек с взглядами абсолютно противоположными, подрывающие нац.безопасность государства быть проводником ( представлять интересы) государства ?
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31.08.2020 16:31 Відповісти
Як казав Ватсон"Всё это мне жутко не нравится Холмс".Ермак примерил на себя роль некроманта.Достал из поросшего могильного склепа,два тела.Вдохнул в них магическим ритуалом подобие жизни и выставил як зомби кукол с совковыми и капитулянтскими речёвками в ТГК.Две оболочки без проблеска нейронной связи,застрявшие в Брежневской эпохе и путающиеся во времени и являются тупо ретрансляторами воли некроманта.Як вариант
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31.08.2020 16:44 Відповісти
Це їхній стиль, пхати своє повзучим чином. Вже "мова не йде про ВЕСЬ Донбас", а от про "окремі райони" - так вже й само собою, вже так як і треба. Примітивно оголошуємо нестерпну грандіозну оборудку і в тіні загального обурення пропихаємо своє, що в цьому разі якось і не помітне. Суки.
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31.08.2020 17:08 Відповісти
Вот и я об этом подумал,мол особый статус ордло,вопрос как бы решён,осталось доработать какие-то мелочи!
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31.08.2020 17:56 Відповісти
Как это не выражают официальную позицию? Фокин - официальный представитель? Да. Значит его позиция официальная. А если нет, то какого хера он делает в ТГК?
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31.08.2020 17:11 Відповісти
Маразматик и казнокрад фокин выражает неофициальную коричневую линию самого дерьмака.
Стоит только вспомнить отчего студенты и шахтеры при его самом найуспешнейшем премьерстве его на свалку забастовками и голодовками выносили...
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31.08.2020 17:20 Відповісти
Высказывание Ермака,как лицо приближённое к Зеленскому,тоже является не официальным! Но даже это не является главным. В его высказывание,\он уводит во второстепенную плоскость вопроса.Можно не брать оружие в руки,а быть предателем Украине.Предательство, ратующих за днр/лнр и *русский мир*,большее преступление перед Украиной, чем все перечисленные Ермаком.А ратующих за ОПЗЖ и пШ сродни предательству Украины(но наш народ,такой как и сегоднишния власть - глубочайшие циничные совки).Думай Те! И если законодательная власть позволяет не привлекать предателей к уголовной ответственности,а ещё их и прощать,то Украине очень далеко до цивилизованного общества,то.в обществе будет править беззаконие. Президенты и всякие деррьмаки будут всегда мошенниками в мозгах народа.Необходимо - изменение Конституции, реформирование государства и строжайшего соблюдения законов.У этой власти никогда в мозгах этого не возникнет.Она откровенна невежественна,цинична и сверх убога.
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31.08.2020 17:28 Відповісти
Украинцы, вас разводят. По принципу - "купи козу, продай козу". Через Фокина вбросили совсем уж дичайшие предложения по Донбассу, а теперь выходит Ермак, такой весь из себя "патриот", и начинает нести пургу про "красные линии", то есть "не, не, не, какой, нафиг, весь Донбасс, мы введем особый статус только для ОРДЛО"! Вы, типа, должны вздохнуть с облегчением на старый и неприемлемый, выписанный в Москве "особый статус Донбасса", предполагающий де-факто федерализацию Украины. То же самое и с амнистией - "те кто, совершил воинские преступления амнистированы не будут"! Прекрасно, ермаки выберут сотню - другую ордловских орков, которые уже давно живут в России, и торжественно заявят, что им никакой амнистии не будет, а вот всем остальным, без разбору - будет.
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны.
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31.08.2020 17:46 Відповісти
Только если Фокин понесет наказание - только тогда это и будет красная линия. А так это развод народа и лапша для почитателей презедента
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31.08.2020 17:50 Відповісти
Ця тварина займаєця звичним словоблудієм, за яким зливає країну. Уважно слідкуємо за руками.
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31.08.2020 17:48 Відповісти
Доречі, чому це озвучує завхоз офісу, а не президент?
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31.08.2020 17:54 Відповісти
+++++
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01.09.2020 07:57 Відповісти
А какого ж хрена тогда Фокин занимается словоблудием и представляет Украину, если он не отражает официальную позицию государства?
Тогда гоните его в шею с ТКГ!!!!
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31.08.2020 17:56 Відповісти
Почему Ермак - всякой дырке гвоздь? Почему он присваивает себе все полномочия? Совершенно ясно, что он преследует интересы олигархов и агрессора, но не Украины. Почему президент Зеленский покрывает опасного самозванца? Сейчас уже совершенно ясно, что Андрей Ермак завербован ФСБ России, и авторитетные источники из России сообщают об этом открыто. Да это и ясно из поведения самого Ермака.
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31.08.2020 17:59 Відповісти
Ермак! А твоя позиция какова? Я считаю, что территориям ДНР И ЛНР следует придать статус БАНТУСТАНОВ. Нанять милицию Белоруссии вместе с их палками. И подписать с ними контракт на 2 года. Задача- вложить в головы папуасов толику ума. Разрешить бить только мужиков (по промежности). Пьяных не трогать. Витольда Фокина поселить к ним на территорию. Пусть перевоспитывает быдломассу и продает им круглосуточно водку и колбасу за полцены.
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31.08.2020 18:13 Відповісти
Этих старых пердунов, надо не выводить из ткг, а вешать на Крещатике, как изменников.
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31.08.2020 18:14 Відповісти
В общем, как и всегда, во всём виноват Порошенко.
Нелох и его зав.канцелярией не при чем.
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31.08.2020 18:19 Відповісти
Фокина и приглашали в группу переговорщиков ( заметен почерк хитро--опого Кравчука), для роли "громоотвода" от основных действующих лиц кулуарного договорняка с Кремлем. ( ну не себя же старого лиса для этого использовать, у него несколько другая роль , теле картинка " первого президента") Так что это было понятно с самого начала.. Расчет вообще на тупых. ( кто о Фокине что то слышал последние лет 28.., Сивохо не справился теперь вот старика нашли , залежалый товар в нафталине, но в отличии от Сивохо хоть морду бить не будут все таки человек в годах. Вот и весь " секрет" полишинеля. )
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31.08.2020 18:39 Відповісти
Как то странно..Представитель Украины Фокин обвиняет Украину в том что она защищала свои земли.- Он считает, что "и с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений". .Более того он уже готов идти на уступки - "Именно в разговоре с российской стороной и представителями Донбасса мы должны добиться взаимных уступок. Если мы согласимся с их требованием всеобщей амнистии, они, думаю, пойдут нам навстречу и откажутся от требования менять Конституцию для спецстатуса", - пояснил Фокин. Гнать его надо оттуда пока не поздно....
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31.08.2020 18:42 Відповісти
А фокин Украину вообще, в упор не видит. "Если бы Крым не заняла рашка - заняли бы америкосы..поэтому рашку можно понять" - так он сказал. Ну ? И где тут Украина, вообще ? А совковый штамп Есбы не мы - америкосы - кто помнит совок - мы слышали многократно. Если бы не мы в Корею..."Если бы не мы..." в Китай... "если бы не мы..." в Венгрию...Чехию...Анголу... Кубу... Афган, Украину, Сирию... Фокин - скелет совка в шкафу у зелёных. И в его годы чего от него было ещё было и ждать ?! И это прекрасно понимал плейшнер путина - Ермак... Именно такого совка ему и надо было внедрить...чтоб засовковать Украину обратно в УССР. Всё сказанное касается Кравчука в такой же мере...Разве, что у Кравчука больше Альцгеймера...
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31.08.2020 21:11 Відповісти
Как в том анекдоте - Все зрители в говне, а Я выхожу в белом фраке. Идиоты, ***.
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31.08.2020 18:45 Відповісти
Ну как бы белое это чёрное....
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31.08.2020 18:46 Відповісти
***** посміхається і аплодує. У країні настає повне беззаконня і домінує місцеве олігархічне управління. В ОП сидять агенти кацапів і упирі, що висмоктують соки з нещасного бюджету. ... Ще трохи і Україну доведеться рятувати як у 14-му році.
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31.08.2020 18:49 Відповісти
Агент ФСБ, по кличке Козырь, решил включить "дурака".
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31.08.2020 19:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4x6fBE2vrYE ФейгинLIVE: Путин. Лукашенко. Ермак. Венедиктова. Кулеба. Дело Шеремета. "Вагнеровцы" Беседа с Валерием Соловьём и Андреем Пионтковским
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31.08.2020 19:10 Відповісти
Реверс включили очередной пробный шар не прошел но такое количество пробных шаров по сдаче страны где то прорвет защиту и эти козлы сдадут под шумок интересы страны
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31.08.2020 19:35 Відповісти
Это не реверс, это такая тактика.Смотрите, в информ.пространство вкидывается о "намерении" про особый статус всему Донбассу.И что происходит: все отвергают возможность особого статуса всего Донбасса и нет дискуссии о том, что согласно опросов против статуса выступает большая часть Украины и т.о. особый статус для ОРДЛО продолжает остаться в повестке, народ подсознательно к этому готов. Работает принцип " проси намного больше и получишь желаемое" т.к. желаемое и есть хотя бы часть территории но с особым статусом, которая будет гирями на ногах государства.
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01.09.2020 11:33 Відповісти
Факин как раз озвучивает позицию агента ФСБ Ермака
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31.08.2020 19:39 Відповісти
Агент ФСБ Козырь получил шифровку из Кремля, что Факин стал грубо работать...
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31.08.2020 20:47 Відповісти
Вот интересно: если позиция этого упыря "не отражает", то какого хрена он представляет Украину в комиссии? Как он там, на хрен, оказался? И почему он до сих пор светится в этой рабочей группе, или как её там?
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31.08.2020 19:45 Відповісти
Надо признать, что бывший продюсер Ермак умеет правильно подбирать актёров и для главных, и для второстепенных ролей... Да и сам неплохо справляется з обязанностями ВРИО президента - и решения принимает, и приказы отдаёт, и фигляров прикрывает и отмазывает ...
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31.08.2020 19:52 Відповісти
https://www.facebook.com/TanyaAdams75?__cft__[0]=AZW_XurH2ZNaZPyUrGQPbHp988JIAxAV-**************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Таня Адамс

Почему я каждый свой пост хочу начинать со слова "****" и с восклицательным знаком чтоб?

Ну ок, два старых неоднократно использованных контрацептива Кравчук и Фокин раззявили свои комуняцкие хавальники и извергли оттуда квинтэссенцию *****. Такую концентрированную, что поплавило всех, даже Арсенборисыча, шоб он нам уже был ***** здоров.

Вот прям эталонное попадание - отдадим под "особый статус" всю территорию Донецкой и Луганской областей ( т.е. по факту даже больше, чем в 14м ступал лапоть дыровца) и на сдачу - амнистию террористам.

Не, ну норм идея, я прям сплю и вижу, как на следующем Марше 24го встану рядом с Лешим, который приедет в Киев посвідчення УБД обмыть. Ира Довгань тоже стопудово обрадуется, некоторые правда не смогут выпить на брудершафт с амнистированными. Умерли они, запытанные на подвалах, расстрелянные в тире под Иловайском. Фигня, конечно.

Тут даже понятно, мы для вас - скот и зачем со скотом церемониться. Но бурления, видимо, донесло до царственной Бубочки, та врубилась, что подобные высеры преждевременны и палево. И офис Бубочки выдал перл, затмивший даже этих двух краснопузых уродов.

Вышла такая ОП в лице Ермака, в белом по самое нимагу, и говорит, что "некоторые комментарии Фокина не отображают официальную позицию Украины".

За.Е.Бись.

А ЧТО они отображают, если вы сами назначили эту тварь с ********** ещё 50 лет назад совестью говорить от имени Украины?
Вы сами дали ему полномочия выступать в ТКГ от имени Украины и в ее интересах.
Или я шото путаю? Или это просто дедушка Витольд буровит у себя на кухне, мучимый несварением и простатой?

Вы нас не только за скот держите, а ещё и за совершенно тупой скот? Ребята, я так понимаю, вы к Гудвину за храбростью сбегали? Так вам ее не хватит больше чем на час после того, как эту херню нам таки впердолят. И никакого Беркута не хватит - корона вместе с головой отвалится. Суки...
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31.08.2020 20:32 Відповісти
Сначала орут что готовы отдать пол страны, а потом "Тише тише, только некоторые рыйоны".
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31.08.2020 20:37 Відповісти
А ціль Єрмака і Зеленського вони не відображають?
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31.08.2020 20:38 Відповісти
А ціль Єрмака і Зеленського вони не відображають?
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31.08.2020 20:40 Відповісти
Ну да-ну да... Называется "Протестировали общество - не проканало...#настамнет"
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31.08.2020 20:57 Відповісти
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбаных республик, а перед этим всех амнистировали.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживщих в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров лнр+лнр.
и т.д.
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31.08.2020 20:59 Відповісти
Яка срана "приватна думка"?Що за бл*дь путінську ви відрядили в ТКГ, альцгеймери грьобані.
Які нахер "злочини з обох сторін"? Захищати свою землю то злочин?
Придур кончений ваш фокін, і ви разом з ним.
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31.08.2020 21:25 Відповісти
...нажаль вони не придурки кончені, а хитрі маланокацапи, які хочуть зробити гешефт з х*йлом на продажі України. А придурками вони вважають нас, бо вже більше року ведемось на жид*вскі побрехеньки.
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31.08.2020 23:05 Відповісти
Высказывания Фокина отражают именно официальную президентскую линию. Его личное мнение будет тогда, когда он будет ляпать своим языком у себя на даче, а не официально назначенным в ТГК. Становится ясным - Зеленский капитулирует за счёт сдачи территории страны. Президент - патриот, как бы.
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31.08.2020 21:41 Відповісти
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/okremi-komentari-vitolda-fokina-ne-vidobrazhayut-oficijnoyi-63205 пресс-службу ОП, об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Источник: https://censor.net/ru/n3216756

ТА НЕ П*ЗДИ КАЦАПСЬКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ
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31.08.2020 21:54 Відповісти
А чью позицию отражает? Кто ему сказал такое говорить? А,Ермак?
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31.08.2020 23:48 Відповісти
Ермак, тебя, мудака, по законам военного времени, - к стенке и все дела... Красные линии...
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01.09.2020 00:01 Відповісти
Мінські переговори та "формати" придумані Порошенком не для того, щоб Україна виконувала в односторонньому порядку покладені на неї зобов'язання. Принаймі, виконувати зобов'язання мають всі сторони переговорів включно з ОБСЄ, причому, виконувати одночасно; і це - як мінімум. Як максимум - Україна має затягувати час для того, щоб стати на ноги і забезпечити можливість порівняно безболісного звільнення окупованих касапами територій (включно з Кримом). Нехай навіть це звільнення будуть робити навіть не діти наші, а онуки. Чи навіть правнуки...
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01.09.2020 00:41 Відповісти
Влучний комент:
Solo
"Украинцы, вас разводят. По принципу - "купи козу, продай козу". Через Фокина вбросили совсем уж дичайшие предложения по Донбассу, а теперь выходит Ермак, такой весь из себя "патриот", и начинает нести пургу про "красные линии", то есть "не, не, не, какой, нафиг, весь Донбасс, мы введем особый статус только для ОРДЛО"! Вы, типа, должны вздохнуть с облегчением на старый и неприемлемый, выписанный в Москве "особый статус Донбасса", предполагающий де-факто федерализацию Украины. То же самое и с амнистией - "те кто, совершил воинские преступления амнистированы не будут"! Прекрасно, ермаки выберут сотню - другую ордловских орков, которые уже давно живут в России, и торжественно заявят, что им никакой амнистии не будет, а вот всем остальным, без разбору - будет.
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны."
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01.09.2020 03:58 Відповісти
От морда !!!
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01.09.2020 07:49 Відповісти
Тут Єрмак веде себе як Іуда: призначив лопуха (у міжнародних відносинах) Фокіна (руками Зеленського), нашпигував його потрібними інструкціями, а тепер, перед обуреним народом, робить невинну позу: Фокін не відображає позицію царського двору... Як це називається? На мові жаргону - це "вишка", не для Фокіна.
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01.09.2020 08:19 Відповісти
Когда зелёных нелохов повесят на Крещатике - это будет неофициальная позиция украинского народа.
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01.09.2020 08:44 Відповісти
Твоя червона лінія в тебе на лобі намальована резидент ФСБ в Україні "козирь"!!!
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01.09.2020 09:52 Відповісти
Оно еще про национальный интерес рассуждает...натворили делов не на один каштан с веревкой!!!!
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01.09.2020 09:59 Відповісти
Если бы не отражали, уволили бы.
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01.09.2020 10:05 Відповісти
Він наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.Джерело: https://censor.net/ua/n3216756
Ви ж, придурки, одного такого вже виміняли.
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01.09.2020 10:50 Відповісти
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