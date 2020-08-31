Є чіткі червоні лінії. Висловлювання Фокіна не відображають офіційної позиції України, - Єрмак
Окремі коментарі, які прозвучали в інтерв'ю заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, не відображають офіційної позиції України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
За його словами, більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, по суті, відображають положення перших і других мінських домовленостей.
"Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України", – зазначив Андрій Єрмак.
Він наголосив, що амністія не може стосуватися осіб, які скоювали воєнні злочини, захоплювали заручників, катували та вбивали полонених, торгували людьми, брали участь у фінансуванні тероризму та вчиняли деякі інші тяжкі злочини.
Керівник Офісу Президента також зауважив, що Мінські угоди та пропозиції української делегації з доопрацювання законопроекту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу – йдеться виключно про тимчасово окуповані райони.
"Є чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював Президент України Володимир Зеленський. Тому позиція української делегації в мінській ТКГ повністю відповідає національним інтересам України", – наголосив Єрмак.
Раніше Фокін в інтерв'ю виданню strana.ua заявив, що "і з тієї, і з тієї сторони було скоєно багато злочинів, які в кінцевому підсумку повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція - треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а найкраще усього Донбасу".
У понеділок, 31 серпня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає заяву Фокіна про загальну амністію учасників незаконних збройних формувань такою, що не відповідає національним інтересам.
Народний депутат від "Слуги народу", голова української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв зажадав вивести колишнього прем'єр-міністра України Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
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Звільнити їх, нє ?
Чи придурасти зелені не розуміють, що вовочка буде відповідати за все. І вони разом з ним.
Тоді виникає питання, а чому вони і досі на своїх посадах ???
Коаліційний уряд.
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
А кравчук хай буде кравчукОВ, зараза така !!!
выяснять и здоровье и логику и профессионализм...и патриотизм (ведь он должен уверенно помнить и твердо знать, что представляет Украину, а не ермака, зеленского и сивошку....)
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Вспомнилось: мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один (с)........
Тоесть не росс войск или наемников а черным по белому вооруженных формирований отдельных районов Донецкой Луганской областей Украины..
И если(!!!) эта личная(?) позиция ФУкина, то гоните этого дедугана из ТГК.......😡
Хотя сомневаюсь, что ФУкина «самодеятельнечал»........
А наху...... тебе такой представитель Украины, позиция которого не отражает позицию Украины?
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А раз так, то с какой целью тогда Зеленский и ты Ермак назначили Фокина?
Чтобы отражал позицию ОРДЛО, а не Украины?
То, кто Вы сами тогда?
Стоит только вспомнить отчего студенты и шахтеры при его самом найуспешнейшем премьерстве его на свалку забастовками и голодовками выносили...
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны.
Тогда гоните его в шею с ТКГ!!!!
Нелох и его зав.канцелярией не при чем.
Почему я каждый свой пост хочу начинать со слова "****" и с восклицательным знаком чтоб?
Ну ок, два старых неоднократно использованных контрацептива Кравчук и Фокин раззявили свои комуняцкие хавальники и извергли оттуда квинтэссенцию *****. Такую концентрированную, что поплавило всех, даже Арсенборисыча, шоб он нам уже был ***** здоров.
Вот прям эталонное попадание - отдадим под "особый статус" всю территорию Донецкой и Луганской областей ( т.е. по факту даже больше, чем в 14м ступал лапоть дыровца) и на сдачу - амнистию террористам.
Не, ну норм идея, я прям сплю и вижу, как на следующем Марше 24го встану рядом с Лешим, который приедет в Киев посвідчення УБД обмыть. Ира Довгань тоже стопудово обрадуется, некоторые правда не смогут выпить на брудершафт с амнистированными. Умерли они, запытанные на подвалах, расстрелянные в тире под Иловайском. Фигня, конечно.
Тут даже понятно, мы для вас - скот и зачем со скотом церемониться. Но бурления, видимо, донесло до царственной Бубочки, та врубилась, что подобные высеры преждевременны и палево. И офис Бубочки выдал перл, затмивший даже этих двух краснопузых уродов.
Вышла такая ОП в лице Ермака, в белом по самое нимагу, и говорит, что "некоторые комментарии Фокина не отображают официальную позицию Украины".
За.Е.Бись.
А ЧТО они отображают, если вы сами назначили эту тварь с ********** ещё 50 лет назад совестью говорить от имени Украины?
Вы сами дали ему полномочия выступать в ТКГ от имени Украины и в ее интересах.
Или я шото путаю? Или это просто дедушка Витольд буровит у себя на кухне, мучимый несварением и простатой?
Вы нас не только за скот держите, а ещё и за совершенно тупой скот? Ребята, я так понимаю, вы к Гудвину за храбростью сбегали? Так вам ее не хватит больше чем на час после того, как эту херню нам таки впердолят. И никакого Беркута не хватит - корона вместе с головой отвалится. Суки...
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживщих в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров лнр+лнр.
и т.д.
Які нахер "злочини з обох сторін"? Захищати свою землю то злочин?
Придур кончений ваш фокін, і ви разом з ним.
ТА НЕ П*ЗДИ КАЦАПСЬКИЙ ПРИХВОСТЕНЬ
Solo
"Украинцы, вас разводят. По принципу - "купи козу, продай козу". Через Фокина вбросили совсем уж дичайшие предложения по Донбассу, а теперь выходит Ермак, такой весь из себя "патриот", и начинает нести пургу про "красные линии", то есть "не, не, не, какой, нафиг, весь Донбасс, мы введем особый статус только для ОРДЛО"! Вы, типа, должны вздохнуть с облегчением на старый и неприемлемый, выписанный в Москве "особый статус Донбасса", предполагающий де-факто федерализацию Украины. То же самое и с амнистией - "те кто, совершил воинские преступления амнистированы не будут"! Прекрасно, ермаки выберут сотню - другую ордловских орков, которые уже давно живут в России, и торжественно заявят, что им никакой амнистии не будет, а вот всем остальным, без разбору - будет.
Да, и не забывайте, что Ермак - предатель, который уже особо и не скрываясь работает на Россию, не на Украину. Не верьте не единому его слову, не верьте всему Офису президента, не верьте, прости, Господи, президенту Зеленскому, который превратил свой офис в ударный отряд пятой колонны."
Ви ж, придурки, одного такого вже виміняли.