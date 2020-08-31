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КС розгляне справу про конституційність положень закону про НАБУ 10 вересня

Конституційний суд України (КС) ухвалив постанову, згідно з якою розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" пройде на відкритій частині пленарного засідання КС 10 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на секретаріат КС, відповідну постанову №34-у/2020 було прийнято 28 серпня.

"КС вважає за необхідне розглянути цю справу за участю представників суб’єкта права на конституційне подання, Верховної Ради України, Президента України та із залученням Голови Верховного Суду, Голови Вищого антикорупційного суду, Генерального прокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, Директора Державного бюро розслідувань, в.о. директора НАБУ", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився з САП.

Автор: 

НАБУ (5062) КС (1427)


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А когда будет рассмотрение конституционности вiслюка оманского, нарушившего Конституцию?
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31.08.2020 17:30 Відповісти
Странные дела происходят: 6 лет до этого все было конституционно и законно , а теперь с подсказки портняги ялынковичской и отмашки бабки бородатой резко стало наоборот...
Вывод: за свои решения суды и судьи должны нести ответственность !
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31.08.2020 17:32 Відповісти
КСУ СТАНЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ И ПЕРВЫМ СУДОМ- КОТОРЫЙ "приземлят на зоне" ВСЕМ СОСТАВОМ..... я редко ошибаюсь в прогнозах...
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31.08.2020 18:02 Відповісти
Світ належить шахраям,до останньго подиху живого на планеті..
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31.08.2020 18:14 Відповісти
А где можно рассмотреть дело о конституционности Конституционного Суда ???
П.С. Это уже какой-то Бенин суд......
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31.08.2020 17:35 Відповісти
нет сомнений, что судьи - шлюхи Каломойского, отменят и НАБУ и вообще затормозят развитие страны.. Проклятье на голову всех судей!
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31.08.2020 17:36 Відповісти
Пусть КС рассмотрит конституционность дейстующей власти ,конституционность самого конституционного суда ,конституционность Конституции и конституционность конституционности.
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31.08.2020 17:47 Відповісти
 
 