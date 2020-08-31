КС розгляне справу про конституційність положень закону про НАБУ 10 вересня

Конституційний суд України (КС) ухвалив постанову, згідно з якою розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" пройде на відкритій частині пленарного засідання КС 10 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на секретаріат КС, відповідну постанову №34-у/2020 було прийнято 28 серпня.

"КС вважає за необхідне розглянути цю справу за участю представників суб’єкта права на конституційне подання, Верховної Ради України, Президента України та із залученням Голови Верховного Суду, Голови Вищого антикорупційного суду, Генерального прокурора, керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, Директора Державного бюро розслідувань, в.о. директора НАБУ", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився з САП.