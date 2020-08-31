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КС рассмотрит дело о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

КС рассмотрит дело о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

Конституционный суд Украины (КС) принял постановление, согласно которому рассмотрение дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины о соответствии Конституции отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пройдет на открытой части пленарного заседания КС 10 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на секретариат КС, соответствующее постановление №34-у/2020 было принято 28 августа.

"КС считает необходимым рассмотреть это дело с участием представителей субъекта права на конституционное представление, Верховной Рады, президента Украины и с привлечением главы Верховного Суда, главы Высшего антикоррупционного суда, генерального прокурора, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, главы Национального агентства по предупреждению коррупции, директора Государственного бюро расследований, и.о. директора НАБУ", - говорится в сообщении.

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Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.

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НАБУ (4219) КС (2248)


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А когда будет рассмотрение конституционности вiслюка оманского, нарушившего Конституцию?
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31.08.2020 17:30 Ответить
Странные дела происходят: 6 лет до этого все было конституционно и законно , а теперь с подсказки портняги ялынковичской и отмашки бабки бородатой резко стало наоборот...
Вывод: за свои решения суды и судьи должны нести ответственность !
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31.08.2020 17:32 Ответить
КСУ СТАНЕТ ЕДИНСТВЕННЫМ И ПЕРВЫМ СУДОМ- КОТОРЫЙ "приземлят на зоне" ВСЕМ СОСТАВОМ..... я редко ошибаюсь в прогнозах...
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31.08.2020 18:02 Ответить
Світ належить шахраям,до останньго подиху живого на планеті..
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31.08.2020 18:14 Ответить
А где можно рассмотреть дело о конституционности Конституционного Суда ???
П.С. Это уже какой-то Бенин суд......
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31.08.2020 17:35 Ответить
нет сомнений, что судьи - шлюхи Каломойского, отменят и НАБУ и вообще затормозят развитие страны.. Проклятье на голову всех судей!
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31.08.2020 17:36 Ответить
Пусть КС рассмотрит конституционность дейстующей власти ,конституционность самого конституционного суда ,конституционность Конституции и конституционность конституционности.
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31.08.2020 17:47 Ответить
 
 