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Ситник залишається директором НАБУ, Бюро працює в штатному режимі, - пресслужба

Ситник залишається директором НАБУ, Бюро працює в штатному режимі, - пресслужба

Факт визнання неконституційним указу президента про призначення на посаду не припиняє повноважень директора Національного антикорупційного бюро України чи будь-якої іншої особи, яку призначає глава держави, і не означає автоматичного її звільнення.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресцентром Бюро в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-центром Бюро в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства, Артем Ситник має за законом виконувати свої повноваження на посаді Директора НАБУ. Тож наразі інституція працює в штатному режимі", - говориться в заяві.

Водночас, зазначають в НАБУ, наявність такого рішення Конституцiйного суду ставить під загрозу можливість призначення нового директора бюро.

"Щоб усунути цей ризик, потрібно врегулювати питання у законодавчому полі, з обов’язковим збереженням гарантій незалежності інституції, ключовим елементом якої є особлива процедура призначення та зняття директора з посади. Національне бюро готове долучитися до приведення законодавства у відповідність Основному Закону", - додали в НАБУ.

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Також в Бюро нагадують, що відповідно до ст.5 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв’язку із закінченням строку повноважень або смертю. Його не можна звільнити, а Указ Президента України про призначення не може бути скасовано, крім підстав, зазначених у цій статті, з-поміж яких відсутня "визнання Указу Президента України неконституційним". Будь-яке інше рішення виглядатиме сумнівно і надаватиме можливості для подальшого оскарження в судді як незаконне.

"Немає правових підстав і для того, щоб визначати тимчасово виконуючого повноважень Директора, адже сам Директор Національного бюро не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці і не відсутній на робочому місці з інших законних підстав", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився з САП.

Автор: 

НАБУ (5062) Ситник Артем (862)


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Топ коментарі
+1
Короче, Запад положил большой и толстый х*й на решение сорока мудрецов в малиновых мантиях. Неконституционно? А зато вы у нас в долгах по уши. Так что идите на**й со своим судом на подтанцовке у олигархов.
Нашим упырям остается только утереться. И лично я очень рад их унижению.
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31.08.2020 18:32
+1
ПНХ, придурок! Які міліарди?! Не дивуюсь що Україна досі в дупі, з таким грамотним та "патріотичним" населення як ти!
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31.08.2020 18:48
+1
проституційий суд поки що має лише дулю під самий ніс! але приниження України, через дії мантованих повій, буде відгукуватись ще довго!
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31.08.2020 18:51
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Слава Богу!
Я так за него распереживался...
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31.08.2020 18:04 Відповісти
уволить нельзя , назначить тоже , допрыгались зеленные
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31.08.2020 18:10 Відповісти
Нє, тут зелені не винуваті.
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31.08.2020 19:07 Відповісти
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/08/31/664561/ Закрытие межбанка: гривня намного ослабла
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31.08.2020 18:13 Відповісти
Короче, Запад положил большой и толстый х*й на решение сорока мудрецов в малиновых мантиях. Неконституционно? А зато вы у нас в долгах по уши. Так что идите на**й со своим судом на подтанцовке у олигархов.
Нашим упырям остается только утереться. И лично я очень рад их унижению.
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31.08.2020 18:32 Відповісти
Такое возможно только в Украине, один суд признал его коррупционером, второй суд признал что его назначение незаконно, но Сытник продолжает безрезультатно осваивать миллиарды в штатном режиме.
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31.08.2020 18:33 Відповісти
ПНХ, придурок! Які міліарди?! Не дивуюсь що Україна досі в дупі, з таким грамотним та "патріотичним" населення як ти!
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31.08.2020 18:48 Відповісти
Бюджет НАБУ - 1 лярд. Що не так ??
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31.08.2020 19:08 Відповісти
В нашей стране нет судов. Есть cборища воров и бандосов, которые купили себе мантии и назвались судьями. Грош цена тому, кого там и кем они признали.
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31.08.2020 19:11 Відповісти
проституційий суд поки що має лише дулю під самий ніс! але приниження України, через дії мантованих повій, буде відгукуватись ще довго!
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31.08.2020 18:51 Відповісти
авторами позову були зажопники та дупінські!
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31.08.2020 19:16 Відповісти
Безкарність, протекціонізм, кумівство, мафія... на всеукраїнському рівні. В тім числі найсильніша посеред решти інших - в судах і прокуратурах всіх рівнів, які сплелися в феодальні сімейственні клани освячені родинними вузлами. Оце ті кити, на яких тримається українська організована злочиннсть. За повної мовчазності та безумовної й абсолютної згоди президентської вертикалі влади.
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31.08.2020 19:18 Відповісти
Че кто то там говорил про правовое государство! про обязательность выполнения решений суда! про соблюдение законов!! А НУ ДАВАЙТЕ ГОВОРУНЫ СКАЖИТЕ ЭТУ МУДУ ЕЩЕ РАЗ!!!
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31.08.2020 19:24 Відповісти
 
 