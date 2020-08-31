Ситник залишається директором НАБУ, Бюро працює в штатному режимі, - пресслужба

Факт визнання неконституційним указу президента про призначення на посаду не припиняє повноважень директора Національного антикорупційного бюро України чи будь-якої іншої особи, яку призначає глава держави, і не означає автоматичного її звільнення.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресцентром Бюро в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-центром Бюро в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Поки Верховна Рада не ухвалить відповідних змін до законодавства, Артем Ситник має за законом виконувати свої повноваження на посаді Директора НАБУ. Тож наразі інституція працює в штатному режимі", - говориться в заяві.

Водночас, зазначають в НАБУ, наявність такого рішення Конституцiйного суду ставить під загрозу можливість призначення нового директора бюро.

"Щоб усунути цей ризик, потрібно врегулювати питання у законодавчому полі, з обов’язковим збереженням гарантій незалежності інституції, ключовим елементом якої є особлива процедура призначення та зняття директора з посади. Національне бюро готове долучитися до приведення законодавства у відповідність Основному Закону", - додали в НАБУ.

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Також в Бюро нагадують, що відповідно до ст.5 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" наразі повноваження Директора Національного бюро припиняються у зв’язку із закінченням строку повноважень або смертю. Його не можна звільнити, а Указ Президента України про призначення не може бути скасовано, крім підстав, зазначених у цій статті, з-поміж яких відсутня "визнання Указу Президента України неконституційним". Будь-яке інше рішення виглядатиме сумнівно і надаватиме можливості для подальшого оскарження в судді як незаконне.

"Немає правових підстав і для того, щоб визначати тимчасово виконуючого повноважень Директора, адже сам Директор Національного бюро не перебуває ні на лікарняному, ні у відпустці і не відсутній на робочому місці з інших законних підстав", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився з САП.