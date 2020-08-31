РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11295 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 415 13
НАБУ (4026) Сытник (948)

Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме, - пресс-служба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме, - пресс-служба

Факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического его увольнения.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-центром Бюро в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ. Поэтому пока ведомство работает в штатном режиме", - говорится в заявлении.

В то же время, отмечают в НАБУ, наличие соответствующего решения Конституционного суда ставит под угрозу возможность назначения нового директора Бюро.

"Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону", - добавили в НАБУ.

Читайте также: КС рассмотрит дело о конституционности положений закона о НАБУ 10 сентября

Также в Бюро напоминают, что согласно ст. 5 закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пока что полномочия директора Бюро прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью. Его нельзя уволить, а указ президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме оснований, указанных в этой статье, среди которых отсутствует "признание указа президента Украины неконституционным". Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконного.

"Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте на других законных основаниях", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+1
Короче, Запад положил большой и толстый х*й на решение сорока мудрецов в малиновых мантиях. Неконституционно? А зато вы у нас в долгах по уши. Так что идите на**й со своим судом на подтанцовке у олигархов.
Нашим упырям остается только утереться. И лично я очень рад их унижению.
показать весь комментарий
31.08.2020 18:32
+1
ПНХ, придурок! Які міліарди?! Не дивуюсь що Україна досі в дупі, з таким грамотним та "патріотичним" населення як ти!
показать весь комментарий
31.08.2020 18:48
+1
проституційий суд поки що має лише дулю під самий ніс! але приниження України, через дії мантованих повій, буде відгукуватись ще довго!
показать весь комментарий
31.08.2020 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Богу!
Я так за него распереживался... Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 1202
показать весь комментарий
31.08.2020 18:04 Ответить
уволить нельзя , назначить тоже , допрыгались зеленные
показать весь комментарий
31.08.2020 18:10 Ответить
Нє, тут зелені не винуваті.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:07 Ответить
Закрытие межбанка: гривня намного ослабла
показать весь комментарий
31.08.2020 18:13 Ответить
Короче, Запад положил большой и толстый х*й на решение сорока мудрецов в малиновых мантиях. Неконституционно? А зато вы у нас в долгах по уши. Так что идите на**й со своим судом на подтанцовке у олигархов.
Нашим упырям остается только утереться. И лично я очень рад их унижению.
показать весь комментарий
31.08.2020 18:32 Ответить
Такое возможно только в Украине, один суд признал его коррупционером, второй суд признал что его назначение незаконно, но Сытник продолжает безрезультатно осваивать миллиарды в штатном режиме.
показать весь комментарий
31.08.2020 18:33 Ответить
ПНХ, придурок! Які міліарди?! Не дивуюсь що Україна досі в дупі, з таким грамотним та "патріотичним" населення як ти!
показать весь комментарий
31.08.2020 18:48 Ответить
Бюджет НАБУ - 1 лярд. Що не так ??
показать весь комментарий
31.08.2020 19:08 Ответить
В нашей стране нет судов. Есть cборища воров и бандосов, которые купили себе мантии и назвались судьями. Грош цена тому, кого там и кем они признали.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:11 Ответить
проституційий суд поки що має лише дулю під самий ніс! але приниження України, через дії мантованих повій, буде відгукуватись ще довго!
показать весь комментарий
31.08.2020 18:51 Ответить
авторами позову були зажопники та дупінські!
показать весь комментарий
31.08.2020 19:16 Ответить
Безкарність, протекціонізм, кумівство, мафія... на всеукраїнському рівні. В тім числі найсильніша посеред решти інших - в судах і прокуратурах всіх рівнів, які сплелися в феодальні сімейственні клани освячені родинними вузлами. Оце ті кити, на яких тримається українська організована злочиннсть. За повної мовчазності та безумовної й абсолютної згоди президентської вертикалі влади.
показать весь комментарий
31.08.2020 19:18 Ответить
Че кто то там говорил про правовое государство! про обязательность выполнения решений суда! про соблюдение законов!! А НУ ДАВАЙТЕ ГОВОРУНЫ СКАЖИТЕ ЭТУ МУДУ ЕЩЕ РАЗ!!!
показать весь комментарий
31.08.2020 19:24 Ответить
 
 