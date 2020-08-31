Сытник остается директором НАБУ, Бюро работает в штатном режиме, - пресс-служба

Факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического его увольнения.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-центром Бюро в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

"Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ. Поэтому пока ведомство работает в штатном режиме", - говорится в заявлении.

В то же время, отмечают в НАБУ, наличие соответствующего решения Конституционного суда ставит под угрозу возможность назначения нового директора Бюро.

"Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону", - добавили в НАБУ.

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Также в Бюро напоминают, что согласно ст. 5 закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" пока что полномочия директора Бюро прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью. Его нельзя уволить, а указ президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме оснований, указанных в этой статье, среди которых отсутствует "признание указа президента Украины неконституционным". Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконного.

"Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте на других законных основаниях", - говорится в сообщении.

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.