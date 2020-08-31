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Новини П'яні за кермом
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Стан курсанток, яких збив п'яний майор, стабільний, - командування Медсил

Стан курсанток, яких збив п'яний майор, стабільний, - командування Медсил

Трьох курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали внаслідок наїзду авто на території однієї з військових частин Київського гарнізону за участю військовослужбовця, перевели в одну палату Головного військового госпіталю у Києві.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Стан без змін, вони утрьох знаходяться в одній палаті, підтримують одна одну. Лікування триває, негативної динаміки не спостерігається", - зазначили в пресслужбі.

Видання нагадує, що всім постраждалим були виконані операції різного обсягу складності. Двом дівчатам частково ампутували ноги.

26-27 серпня медики провели повторну хірургічну обробку ран, сеанси ГБО, за показами встановлені апарати зовнішньої фіксації.

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27 серпня проведено консиліум лікарів травматологічного відділення за участю фахівців Центру, командування Медичних сил Збройних сил України, Інституту травматології та ортопедії НАМН України. За результатами консиліуму розроблено план подальшого лікування травмованих курсанток.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Винного затримали на місці події, факт сп'яніння водія підтверджено драгером. За фактом ДТП столична поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби Володимира Холодного, підозрюваного в скоєнні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.

Автор: 

ДТП (4465) курсанти (129)


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Топ коментарі
+8
Дебил ?
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31.08.2020 20:02
+5
Ампутируйте ему голову . Она ему мешает .
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31.08.2020 20:02
+4
ЧМТ. Очевидно же.
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31.08.2020 20:05
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А на фига они первую с лева на лысо обрили?
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31.08.2020 20:02 Відповісти
Дебил ?
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31.08.2020 20:02 Відповісти
Сам посмотри на фото сверху! Нет волос у нее.
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31.08.2020 20:04 Відповісти
ЧМТ. Очевидно же.
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31.08.2020 20:05 Відповісти
Може рана на голові.
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31.08.2020 20:05 Відповісти
В 10 років перехворіла, Волосся не росте, писалося вже.
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31.08.2020 20:24 Відповісти
Тоша, всё будет хорошо. Прими таблетку и иди спать.
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31.08.2020 20:06 Відповісти
Там хорошо уже не будет! Две ампутации.
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31.08.2020 20:10 Відповісти
Состояние курсанток, которых сбил пьяный майор, стабильно, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 4025
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31.08.2020 20:25 Відповісти
ясно.спасибо.
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31.08.2020 20:38 Відповісти
Відкрити справу про спробу навмисного вбивства, бо він кілька разів то ніби наїжджав на них, то здавав назад, а потім переїхав їх.
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31.08.2020 20:22 Відповісти
У неї хвороба з дитинства, в наслідок якої відсутніє волосся.
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31.08.2020 20:07 Відповісти
Тебе смешно,утырок? Прикалываешься? ****, сколько вас таких как ты по стране шныряет. Ну ничего святого.
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31.08.2020 21:18 Відповісти
Чего ты ругаешься? Я не смеялся.. я поинтересовался- почему девушку обрили на лысо? Люди в отличии от тебя адекватные спокойно объяснили мне что это у нее болезнь.
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31.08.2020 21:21 Відповісти
Когда тебе яйца отрежут, пусть все публично спрашивают - на фига. А ты будешь вежливо объяснять...
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01.09.2020 02:00 Відповісти
Кого ты из себя корчишь я не могу понять? Ты часто видишь на улице баб без волос? Согласись что это необычно.Вот я увижу тебя на улице с раздолбанной задницей вопросов у меня тогда никаких не будет. Я и так знаю что ты пассивный гей.
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01.09.2020 09:25 Відповісти
Ампутируйте ему голову . Она ему мешает .
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31.08.2020 20:02 Відповісти
А куда ж он піть то будєт?
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31.08.2020 20:07 Відповісти
В анус
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31.08.2020 20:20 Відповісти
Цей майор зовсім не виглядає підлим чоловіком - горілка вчиняє жахливі речі. Наука для всіх.
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31.08.2020 20:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/434095 Ні.Горілка показує,який ти є насправді.
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31.08.2020 20:33 Відповісти
Хтось бикує, хтось співає, хтось мовчки посміхається наче дитина. Але буває що просто упиваються до нестями. Зрозуміло, що горілка нікого не виправдовує. Судді навіть за сп'яніння більший термін дають.
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31.08.2020 20:38 Відповісти
Не горілка, а спиртяга, бо можна бухать віскар і коньяки. Шліфувать їх пивком шампусем і винцом. Так шо оковита ні до чого. Саме спирт який вони містять головна причина біди...
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31.08.2020 20:40 Відповісти
https://censor.net/ru/user/447490 Бухати взагалі не потрібно.Можна лише трошки випити і не більше.
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31.08.2020 20:42 Відповісти
Хмммм.....а вам не кажется, что все эти аварии странные и спланированные???
Смотрим...

Артист Ефремов сообщил, что отказывается от услуг адвоката, назначенного ему судом, а сторона защиты подала ходатайство о проведении новой биологической экспертизы в его машине, - сообщает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://kp.ua/culture/675539-efremov-poprosyl-sud-vypolnyt-eho-poslednee-zhelanye kp.ua
Сам актер добавил, что никогда не садился пьяным за руль и хочет разобраться в случившемся. А в качестве своего последнего желания попросил суд провести биологическую экспертизу!!!
«Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговорённого к казни. Меня приговорили к казни ещё 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу - выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство, - сообщил артист в зале суда.
Позже, Пашаев заявил еще о нескольких ходатайствах, которые, по его мнению, могли бы помочь следствию.
Представитель артиста попросил направить Ефремова на лечение для восстановления памяти, а также провести судебно-психиатрическую экспертизу.
В ответ, адвокат потерпевшей стороны предоставил материалы дела, где актер рассказывает подробности того злополучного дня.
«Получается, что во время экспертизы обвиняемый все помнил», - отметил Александр Добровинский. Ранее сообщалось о том, как Ефремов заявил, что не считает себя виновным в гибели Сергея Захарова, поскольку https://hvylya.net/news/214074-efremov-neozhidanno-zayavil-chto-byl-passazhirom находился на пассажирском сидении собственного автомобиля !!!!????
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31.08.2020 21:20 Відповісти
девочкам ампутировали ноги, а у чинуш - все стабильно..
что с девочками дальше будет, и что будет с виновником этой страшной трагедии?..
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31.08.2020 21:28 Відповісти
Девочки - сами по себе.
Виновник - слегка похудеет.
Судья - купит пару новых лексусов.
Вот и всё.
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01.09.2020 02:01 Відповісти
 
 