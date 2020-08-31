Стан курсанток, яких збив п'яний майор, стабільний, - командування Медсил

Трьох курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали внаслідок наїзду авто на території однієї з військових частин Київського гарнізону за участю військовослужбовця, перевели в одну палату Головного військового госпіталю у Києві.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Стан без змін, вони утрьох знаходяться в одній палаті, підтримують одна одну. Лікування триває, негативної динаміки не спостерігається", - зазначили в пресслужбі.

Видання нагадує, що всім постраждалим були виконані операції різного обсягу складності. Двом дівчатам частково ампутували ноги.

26-27 серпня медики провели повторну хірургічну обробку ран, сеанси ГБО, за показами встановлені апарати зовнішньої фіксації.

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27 серпня проведено консиліум лікарів травматологічного відділення за участю фахівців Центру, командування Медичних сил Збройних сил України, Інституту травматології та ортопедії НАМН України. За результатами консиліуму розроблено план подальшого лікування травмованих курсанток.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.

Винного затримали на місці події, факт сп'яніння водія підтверджено драгером. За фактом ДТП столична поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.

26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби Володимира Холодного, підозрюваного в скоєнні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.