Стан курсанток, яких збив п'яний майор, стабільний, - командування Медсил
Трьох курсанток Української військово-медичної академії, які постраждали внаслідок наїзду авто на території однієї з військових частин Київського гарнізону за участю військовослужбовця, перевели в одну палату Головного військового госпіталю у Києві.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Стан без змін, вони утрьох знаходяться в одній палаті, підтримують одна одну. Лікування триває, негативної динаміки не спостерігається", - зазначили в пресслужбі.
Видання нагадує, що всім постраждалим були виконані операції різного обсягу складності. Двом дівчатам частково ампутували ноги.
26-27 серпня медики провели повторну хірургічну обробку ран, сеанси ГБО, за показами встановлені апарати зовнішньої фіксації.
27 серпня проведено консиліум лікарів травматологічного відділення за участю фахівців Центру, командування Медичних сил Збройних сил України, Інституту травматології та ортопедії НАМН України. За результатами консиліуму розроблено план подальшого лікування травмованих курсанток.
Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу у Києві на вулиці Зоологічній нетверезий майор здійснив наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад по форму.
Винного затримали на місці події, факт сп'яніння водія підтверджено драгером. За фактом ДТП столична поліція почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу.
26 серпня Шевченківський районний суд Києва відправив під варту майора медичної служби Володимира Холодного, підозрюваного в скоєнні ДТП, внаслідок якої постраждали курсантки військової медичної академії.
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Артист Ефремов сообщил, что отказывается от услуг адвоката, назначенного ему судом, а сторона защиты подала ходатайство о проведении новой биологической экспертизы в его машине, - сообщает https://hvylya.net/ Хвиля со ссылкой на https://kp.ua/culture/675539-efremov-poprosyl-sud-vypolnyt-eho-poslednee-zhelanye kp.ua
Сам актер добавил, что никогда не садился пьяным за руль и хочет разобраться в случившемся. А в качестве своего последнего желания попросил суд провести биологическую экспертизу!!!
«Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговорённого к казни. Меня приговорили к казни ещё 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу - выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство, - сообщил артист в зале суда.
Позже, Пашаев заявил еще о нескольких ходатайствах, которые, по его мнению, могли бы помочь следствию.
Представитель артиста попросил направить Ефремова на лечение для восстановления памяти, а также провести судебно-психиатрическую экспертизу.
В ответ, адвокат потерпевшей стороны предоставил материалы дела, где актер рассказывает подробности того злополучного дня.
«Получается, что во время экспертизы обвиняемый все помнил», - отметил Александр Добровинский. Ранее сообщалось о том, как Ефремов заявил, что не считает себя виновным в гибели Сергея Захарова, поскольку https://hvylya.net/news/214074-efremov-neozhidanno-zayavil-chto-byl-passazhirom находился на пассажирском сидении собственного автомобиля !!!!????
что с девочками дальше будет, и что будет с виновником этой страшной трагедии?..
Виновник - слегка похудеет.
Судья - купит пару новых лексусов.
Вот и всё.