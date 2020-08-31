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Состояние курсанток, которых сбил пьяный майор, стабильно, - командование Медсил

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Состояние курсанток, которых сбил пьяный майор, стабильно, - командование Медсил

Трех курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в результате наезда авто на территории одной из воинских частей Киевского гарнизона с участием военнослужащего, перевели в одну палату Главного военного госпиталя в Киеве.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние - без изменений, они втроем находятся в одной палате, поддерживают друг друга. Лечение продолжается, негативной динамики не наблюдается", - отметили в пресс-службе.

Издание напоминает, что всем пострадавшим провели операции различной сложности. Двум девушкам ​​частично ампутировали ноги.

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26-27 августа медики провели повторную хирургическую обработку ран, сеансы ГБО, по показаниям установлены аппараты внешней фиксации.

27 августа проведен консилиум врачей травматологического отделения с участием специалистов Центра, командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, Института травматологии и ортопедии АМН Украины. По результатам консилиума разработан план дальнейшего лечения травмированных курсанток.

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.

Виновник задержан на месте происшествия, факт опьянения водителя подтвержден драгером. По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса. 

Также смотрите: Сбивший в пьяном виде троих курсанток в Киеве майор Холодный: "Буду нести этот крест через всю свою жизнь". ВИДЕО

26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы Владимира Холодного, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Дебил ?
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31.08.2020 20:02
+5
Ампутируйте ему голову . Она ему мешает .
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31.08.2020 20:02
+4
ЧМТ. Очевидно же.
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31.08.2020 20:05
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А на фига они первую с лева на лысо обрили? Состояние курсанток, которых сбил пьяный майор, стабильно, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 3188
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31.08.2020 20:02 Ответить
Дебил ?
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31.08.2020 20:02 Ответить
Сам посмотри на фото сверху! Нет волос у нее.
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31.08.2020 20:04 Ответить
ЧМТ. Очевидно же.
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31.08.2020 20:05 Ответить
Може рана на голові.
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31.08.2020 20:05 Ответить
В 10 років перехворіла, Волосся не росте, писалося вже.
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31.08.2020 20:24 Ответить
Тоша, всё будет хорошо. Прими таблетку и иди спать.
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31.08.2020 20:06 Ответить
Там хорошо уже не будет! Две ампутации.
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31.08.2020 20:10 Ответить
Состояние курсанток, которых сбил пьяный майор, стабильно, - командование Медсил - Цензор.НЕТ 4025
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31.08.2020 20:25 Ответить
ясно.спасибо.
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31.08.2020 20:38 Ответить
Відкрити справу про спробу навмисного вбивства, бо він кілька разів то ніби наїжджав на них, то здавав назад, а потім переїхав їх.
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31.08.2020 20:22 Ответить
У неї хвороба з дитинства, в наслідок якої відсутніє волосся.
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31.08.2020 20:07 Ответить
Тебе смешно,утырок? Прикалываешься? ****, сколько вас таких как ты по стране шныряет. Ну ничего святого.
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31.08.2020 21:18 Ответить
Чего ты ругаешься? Я не смеялся.. я поинтересовался- почему девушку обрили на лысо? Люди в отличии от тебя адекватные спокойно объяснили мне что это у нее болезнь.
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31.08.2020 21:21 Ответить
Когда тебе яйца отрежут, пусть все публично спрашивают - на фига. А ты будешь вежливо объяснять...
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01.09.2020 02:00 Ответить
Кого ты из себя корчишь я не могу понять? Ты часто видишь на улице баб без волос? Согласись что это необычно.Вот я увижу тебя на улице с раздолбанной задницей вопросов у меня тогда никаких не будет. Я и так знаю что ты пассивный гей.
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01.09.2020 09:25 Ответить
Ампутируйте ему голову . Она ему мешает .
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31.08.2020 20:02 Ответить
А куда ж он піть то будєт?
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31.08.2020 20:07 Ответить
В анус
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31.08.2020 20:20 Ответить
Цей майор зовсім не виглядає підлим чоловіком - горілка вчиняє жахливі речі. Наука для всіх.
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31.08.2020 20:18 Ответить
Богдан Т Ні.Горілка показує,який ти є насправді.
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31.08.2020 20:33 Ответить
Хтось бикує, хтось співає, хтось мовчки посміхається наче дитина. Але буває що просто упиваються до нестями. Зрозуміло, що горілка нікого не виправдовує. Судді навіть за сп'яніння більший термін дають.
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31.08.2020 20:38 Ответить
Не горілка, а спиртяга, бо можна бухать віскар і коньяки. Шліфувать їх пивком шампусем і винцом. Так шо оковита ні до чого. Саме спирт який вони містять головна причина біди...
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31.08.2020 20:40 Ответить
Підлога Маккартні Бухати взагалі не потрібно.Можна лише трошки випити і не більше.
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31.08.2020 20:42 Ответить
Хмммм.....а вам не кажется, что все эти аварии странные и спланированные???
Смотрим...

Артист Ефремов сообщил, что отказывается от услуг адвоката, назначенного ему судом, а сторона защиты подала ходатайство о проведении новой биологической экспертизы в его машине, - сообщает Хвиля со ссылкой на kp.ua
Сам актер добавил, что никогда не садился пьяным за руль и хочет разобраться в случившемся. А в качестве своего последнего желания попросил суд провести биологическую экспертизу!!!
«Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговорённого к казни. Меня приговорили к казни ещё 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу - выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство, - сообщил артист в зале суда.
Позже, Пашаев заявил еще о нескольких ходатайствах, которые, по его мнению, могли бы помочь следствию.
Представитель артиста попросил направить Ефремова на лечение для восстановления памяти, а также провести судебно-психиатрическую экспертизу.
В ответ, адвокат потерпевшей стороны предоставил материалы дела, где актер рассказывает подробности того злополучного дня.
«Получается, что во время экспертизы обвиняемый все помнил», - отметил Александр Добровинский. Ранее сообщалось о том, как Ефремов заявил, что не считает себя виновным в гибели Сергея Захарова, поскольку находился на пассажирском сидении собственного автомобиля!!!!????
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31.08.2020 21:20 Ответить
девочкам ампутировали ноги, а у чинуш - все стабильно..
что с девочками дальше будет, и что будет с виновником этой страшной трагедии?..
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31.08.2020 21:28 Ответить
Девочки - сами по себе.
Виновник - слегка похудеет.
Судья - купит пару новых лексусов.
Вот и всё.
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01.09.2020 02:01 Ответить
 
 