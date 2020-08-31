Состояние курсанток, которых сбил пьяный майор, стабильно, - командование Медсил
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Трех курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в результате наезда авто на территории одной из воинских частей Киевского гарнизона с участием военнослужащего, перевели в одну палату Главного военного госпиталя в Киеве.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Состояние - без изменений, они втроем находятся в одной палате, поддерживают друг друга. Лечение продолжается, негативной динамики не наблюдается", - отметили в пресс-службе.
Издание напоминает, что всем пострадавшим провели операции различной сложности. Двум девушкам частично ампутировали ноги.
26-27 августа медики провели повторную хирургическую обработку ран, сеансы ГБО, по показаниям установлены аппараты внешней фиксации.
27 августа проведен консилиум врачей травматологического отделения с участием специалистов Центра, командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, Института травматологии и ортопедии АМН Украины. По результатам консилиума разработан план дальнейшего лечения травмированных курсанток.
Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.
Виновник задержан на месте происшествия, факт опьянения водителя подтвержден драгером. По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.
26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы Владимира Холодного, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.
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Артист Ефремов сообщил, что отказывается от услуг адвоката, назначенного ему судом, а сторона защиты подала ходатайство о проведении новой биологической экспертизы в его машине, - сообщает Хвиля со ссылкой на kp.ua
Сам актер добавил, что никогда не садился пьяным за руль и хочет разобраться в случившемся. А в качестве своего последнего желания попросил суд провести биологическую экспертизу!!!
«Ваша честь, я в изумлении. На всех кадрах виден след у меня на шее от ремня безопасности. Видно, что я не в себе, не только пьян. В старину суд выполнял последнее желание приговорённого к казни. Меня приговорили к казни ещё 9 июня на всех федеральных каналах, куда так любят ходить адвокаты потерпевших. Я вас прошу - выполните мое последнее желание. Назначьте биологическую экспертизу пассажирского сиденья и ремня безопасности. Я никогда не садился пьяным за руль. Прошу суд принять наше ходатайство, - сообщил артист в зале суда.
Позже, Пашаев заявил еще о нескольких ходатайствах, которые, по его мнению, могли бы помочь следствию.
Представитель артиста попросил направить Ефремова на лечение для восстановления памяти, а также провести судебно-психиатрическую экспертизу.
В ответ, адвокат потерпевшей стороны предоставил материалы дела, где актер рассказывает подробности того злополучного дня.
«Получается, что во время экспертизы обвиняемый все помнил», - отметил Александр Добровинский. Ранее сообщалось о том, как Ефремов заявил, что не считает себя виновным в гибели Сергея Захарова, поскольку находился на пассажирском сидении собственного автомобиля!!!!????
что с девочками дальше будет, и что будет с виновником этой страшной трагедии?..
Виновник - слегка похудеет.
Судья - купит пару новых лексусов.
Вот и всё.