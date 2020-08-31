Состояние курсанток, которых сбил пьяный майор, стабильно, - командование Медсил

Трех курсанток Украинской военно-медицинской академии, пострадавших в результате наезда авто на территории одной из воинских частей Киевского гарнизона с участием военнослужащего, перевели в одну палату Главного военного госпиталя в Киеве.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе командования Медицинских сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Состояние - без изменений, они втроем находятся в одной палате, поддерживают друг друга. Лечение продолжается, негативной динамики не наблюдается", - отметили в пресс-службе.

Издание напоминает, что всем пострадавшим провели операции различной сложности. Двум девушкам ​​частично ампутировали ноги.

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26-27 августа медики провели повторную хирургическую обработку ран, сеансы ГБО, по показаниям установлены аппараты внешней фиксации.

27 августа проведен консилиум врачей травматологического отделения с участием специалистов Центра, командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины, Института травматологии и ортопедии АМН Украины. По результатам консилиума разработан план дальнейшего лечения травмированных курсанток.

Напомним, 25 августа на территории военного колледжа в Киеве на улице Зоологической нетрезвый майор совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.

Виновник задержан на месте происшествия, факт опьянения водителя подтвержден драгером. По факту ДТП столичная полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

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26 августа Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу майора медицинской службы Владимира Холодного, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого пострадали курсантки военной медицинской академии.