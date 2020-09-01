Закон про НАБУ потрібно змінити, - "слуга народу" Корнієнко

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Рада має внести зміни до закону про Національне антикорупційне бюро.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно внести зміни до відповідного закону про НАБУ, упорядкувати в той стан, на який натякає Конституційний суд, кажучи, що Бюро - це центральний орган виконавчої влади, відповідно, призначення там має робити Кабмін", - сказав Корнієнко.

Він вважає, що зміни можуть торкнутися не тільки процедури призначення директора НАБУ. За словами Корнієнка, можуть з'явитися й інші пропозиції оновлення законодавство про НАБУ.

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Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився із САП.