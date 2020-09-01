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Закон про НАБУ потрібно змінити, - "слуга народу" Корнієнко

Закон про НАБУ потрібно змінити, -

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Рада має внести зміни до закону про Національне антикорупційне бюро.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібно внести зміни до відповідного закону про НАБУ, упорядкувати в той стан, на який натякає Конституційний суд, кажучи, що Бюро - це центральний орган виконавчої влади, відповідно, призначення там має робити Кабмін", - сказав Корнієнко.

Він вважає, що зміни можуть торкнутися не тільки процедури призначення директора НАБУ. За словами Корнієнка, можуть з'явитися й інші пропозиції оновлення законодавство про НАБУ.

Також читайте: Представник президента в КС Веніславський: для заміни Ситника немає механізму

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.

Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився із САП.

Автор: 

НАБУ (5063) Ситник Артем (862) Слуга народу (2811) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+15
Слуги урода !!! НАБУ создавался как НЕЗАВИСИМЫЙ орган !!! и засовывать свои копыта в этот закон каждый месяц вам поцам никто не даст ( я имею в виду ЕС и США)..!!! Крапка !!!
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01.09.2020 00:34
+8
Корниенко - "Закон о НАБУ нужно изменить........."

Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3196
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01.09.2020 00:45
+7
Им вообще не нужен ни один независимый орган. А НАБУ так вообще поперек глотки. .
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01.09.2020 01:08
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Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4745
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01.09.2020 00:29 Відповісти
Почалася війна за НАБУ. Що там ще на черзі?
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01.09.2020 00:33 Відповісти
Им вообще не нужен ни один независимый орган. А НАБУ так вообще поперек глотки. .
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01.09.2020 01:08 Відповісти
Слуги урода !!! НАБУ создавался как НЕЗАВИСИМЫЙ орган !!! и засовывать свои копыта в этот закон каждый месяц вам поцам никто не даст ( я имею в виду ЕС и США)..!!! Крапка !!!
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01.09.2020 00:34 Відповісти
Это было при "барыге". Теперь у нас честная власть!
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01.09.2020 00:35 Відповісти
я бы и барыг и эту зелень через НАБУ прогнал по криминалу и госизменах и поверь -- не выжил бы никто !!! от слова Совсем ...
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01.09.2020 00:40 Відповісти
где ты товарищ сталин когда ты нужен для наведения порядка?
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01.09.2020 00:42 Відповісти
где-где в аду жариться, где и положено... .. у нас нужна военная хунта которая должна быть с отбытых наглухо Патриотов-националистов - и через 3 года Украину будет не узнать !!! иначе никак..
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01.09.2020 00:46 Відповісти
Сомневаюсь. Не будут вмешиваться. Обойдутся очередной озабоченностью. Максимум - это отсутствие транша МВФ. Но Нелоху похоже он уже и не светит. Долгосрочную программу им уже зарубили, но и по обычной не думаю, что дождутся второго. Вне зависимости от вопроса НАБУ. Так что терять им нечего.
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01.09.2020 01:12 Відповісти
Назначать директора НАБУ должен Кабмин деятельность которого должна контролировать НАБУ.
Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1711
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01.09.2020 00:34 Відповісти
...более точный вариант:
Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1780
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01.09.2020 00:48 Відповісти
Очередной бред в СМИ, который на поверку оказался пшиком.
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01.09.2020 01:20 Відповісти
извинюсь если фэйк.
но Дубинский это говорил уже давненько, а опровержения я тут не видел.
и да, по роже там видно шо если я и "накаркал", то не сильно.
Сралин что-то такое говорил даже. по морде видно очень частенько шо чел - г*вно. Вот сбоку статья про Пудрика - там тока из-за рожи "рожок" бы всадить в эту рожу и будешь прав.
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01.09.2020 01:29 Відповісти
Визг подняли весной прошлого года, на том и заглохло. А опровергать просто было нечего.
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01.09.2020 01:33 Відповісти
ну если фэйк, то шоп Дубинский помер.
просто не видел опровержения вот и поверил, но вроде это не фэйк то. может отдыхал не так как сказали, но отдыхал точно, это даже вроде "Схемы" сказали
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01.09.2020 01:36 Відповісти
Он и не собирался отрицать. Они не раз там были на отдыхе семьей с друзьями.Но из правды - это все. Остальное от лукавого и от сайта Обозреватель, известного в определенных кругах Миши Бродского, люстрированного в 2014 году. Та еще помойка от помойного владельца. На пару с Шуфричем владеет киевским речным вокзалом, дружок Клюева. Ну короче......... ничего, кроме дерьма - девиз ресурса.
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01.09.2020 01:52 Відповісти
понял, ну, если так, то сорри.
я просто смотрю Дубину, "плявдуе" как он обгаживает всех, вон даже Шмыгаля с Арахамией.
блин, стыдно, но по роже Сытника вижу шо он делает то шо и я бы делал.....
Ну а что? я бы тоже делал это..... правда, вот правду сказал же......... хоть не брешу то
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01.09.2020 02:00 Відповісти
Да ну Вас. Не надо на сон грядущий о Дубинском. Будет потом сниться всякая гадость. Брррр.......... Не являюсь поклонницей Сытника, не люблю людей, которые напоминают стыдливый флюгер. Карма - она все же есть. Он сейчас расплачивается за свою позицию в прошлые годы. Делать то, что от него сейчас требовали то ли совести не хватило, то ли разума, что скорее всего. Знает, что власть временщиков, все равно сметут и думаю, что скоро. Лучше пересидеть как бы в оппозиции, как раз в его стиле поведение.
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01.09.2020 02:13 Відповісти
не думаю, хотя на выборы не ходил.
а то шо "карма", это недавно писал Антиколорадос про тов. Гитлера и я даже документаку смотрел - ну вот реально есть "судьба". хотя и мне баба и дед не снились, но верю в "судьбу".
не может быть шоб тысячи историй, типо про это вот все - да шоб были фэйками. хотя! не имею доказательств. сами считайте. как по мне - я верю в то шо Маск сказал. (мир и скуственен .... ну, типо цыфровой)
ибо я понял шо это просто бред шоб столько людей тупо выживали после такого, каак напр тот же Гай Юлий или вот Наполеон то же, не говоря уже о том же Гитлере. не бывает таких "случайностей". никогда и никак. даже тот же Франц Фердинанд - там тупо шансов мало было на тот случай. сорри шо так философствую, я просто выпил и проспался.... ну, свариться не будем то?
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01.09.2020 02:26 Відповісти
Не, свариться точно не будем. Не знаю насколько искусственен мир, но знаю, что за всю историю человечества ни одна разновидность обезьян так и не продвинулась в развитии. Так что вряд ли теория Дарвина верна. А откуда мы взялись на планете и почему такие разные, да хотя бы по цвету кожи - тоже вопрос.
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01.09.2020 02:48 Відповісти
Ну и еще.... на выборы ходить надо, даже если никто из кандидатов не нравится. Тупо, хотя бы для того, чтобы выбрать меньшее зло.
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01.09.2020 02:49 Відповісти
К сожалению много кто не пошел на выборы из адекватных людей. В итоге...... «Маємо те, що маємо» Это кстати название книги Кравчука. Голосование в 1 туре не настолько принципиально, как во втором.
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01.09.2020 03:04 Відповісти
ну я атеист и вот реально то шо мне говорит ПАП - обидно. смотрите, ПАП говорит шо мы(предки наши) 350 лет "молились и ждали"(т.н. "томоса")
ну чо я должен думать то? меня рабом назвали. я в "микки мауса" лучше поверю чем в деда шо из глины месит мужиков. ну шо это за задуривание мозга то?
я реально должен верить в такие сказочки?
та не говори он такое, то я за него был бы горой. кстати, вон тут трансляция, как это
https://censor.net/ru/news/3216844/bez_tsenzury_v_pryamom_efire_kapituliruem_pryamaya_translyatsiya
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01.09.2020 03:12 Відповісти
Начнем с того, что еще 100 лет назад атеистов не было. Это большевики бога отменили. Так что да..... молились все поголовно. Каждый о своем, наболевшем. Но думаю, что вопрос веры и томоса не должен быть оценкой профессионализма политика. Насчет трансляции. Начала смотреть и как обычно хватило меня ненадолго. Не выношу я Буткевича в большом кол-ве. Лучше бы Данилюк сама вела передачу. Когда она одна была, куда лучше всё воспринималось.
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01.09.2020 03:25 Відповісти
Мыслители были. Тот же Мартин с лютером
И Фридрих как там его.
даже Марк Твен. та мало ли. было Ницшев то.
так шо атеизм это сотни лет. и да, этот бред про сказки эти - еще в Риме не верили.
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01.09.2020 03:33 Відповісти
Исключения лишь подтверждают правило. Атеистов того времени можно пересчитать по пальцам.
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01.09.2020 04:01 Відповісти
Те, що робить ця влада, тільки прискорює її шлях до цвинтаря історії.
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01.09.2020 00:40 Відповісти
У этого слуги на роже написано "алкаш".
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01.09.2020 00:40 Відповісти
А кто может стать главой этой партии? Какому нормальному, адекватному и в здравом уме человеку придет такое в голову?
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01.09.2020 01:22 Відповісти
Корниенко - "Закон о НАБУ нужно изменить........."

Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3196
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01.09.2020 00:45 Відповісти
Зелёная плесень уничтожает всё положительное, чего добилась Украина с 2014 года. Первая цель зелёной плесени - разорвать отношения с Западом.
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01.09.2020 00:50 Відповісти
ОДИН РОТТЕРДАМ ПЛЮС, ОДНА КЛЕВЕТА МИНУС... ВСЕМУ ЕСТЬ НАЧАЛО И ЕСТЬ КОНЕЦ,

https://www.youtube.com/watch?v=mYKCGoxxge4
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01.09.2020 00:51 Відповісти
Вже сьогодні, у 10-й ранку, Вища Рада Правосуддя розглядатиме клопотання про тимчасове відсторонення судді падла вовка та його поплічників. Тоді НАБУ матиме можливість взятись за цю падлюку вовка, чи ні?
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01.09.2020 00:55 Відповісти
Все по старому
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01.09.2020 00:57 Відповісти
Корниенко, урод, не лезь туда, где ты никуя не соображаешь! Твой уровень, *****, это "корабельная сосна" и "баба да", кондом зеленый
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01.09.2020 01:03 Відповісти
Как это не лезь? А уголовные дела на Бенину шоблу кто закрывать будет?
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01.09.2020 07:03 Відповісти
правильно...
потому что если долго искать, то выйдешь сам на себя
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01.09.2020 07:57 Відповісти
а по пиці від мвф зелені не хочуть отримати ?
і за безвіз теж ?
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01.09.2020 09:54 Відповісти
Так в чем вопрос? Обращайтесь в Конституционный СУД, не впервой. А может путан поменять, чтобы кровати не переставлять7
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01.09.2020 10:37 Відповісти
парламент назначает кабмин а кабмин набу. как думаете набу будет копать под депутатов и министров?)))
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01.09.2020 11:01 Відповісти
А всех пидоров из "слуги народа" надо опустить.
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01.09.2020 14:12 Відповісти
 
 