Закон про НАБУ потрібно змінити, - "слуга народу" Корнієнко
Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що Рада має внести зміни до закону про Національне антикорупційне бюро.
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, інформує Цензор.НЕТ.
"Потрібно внести зміни до відповідного закону про НАБУ, упорядкувати в той стан, на який натякає Конституційний суд, кажучи, що Бюро - це центральний орган виконавчої влади, відповідно, призначення там має робити Кабмін", - сказав Корнієнко.
Він вважає, що зміни можуть торкнутися не тільки процедури призначення директора НАБУ. За словами Корнієнка, можуть з'явитися й інші пропозиції оновлення законодавство про НАБУ.
Нагадаємо, 28 серпня Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, тому що механізму його заміни не існує.
Крім того, 21 серпня Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звільнився із САП.
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но Дубинский это говорил уже давненько, а опровержения я тут не видел.
и да, по роже там видно шо если я и "накаркал", то не сильно.
Сралин что-то такое говорил даже. по морде видно очень частенько шо чел - г*вно. Вот сбоку статья про Пудрика - там тока из-за рожи "рожок" бы всадить в эту рожу и будешь прав.
просто не видел опровержения вот и поверил, но вроде это не фэйк то. может отдыхал не так как сказали, но отдыхал точно, это даже вроде "Схемы" сказали
я просто смотрю Дубину, "плявдуе" как он обгаживает всех, вон даже Шмыгаля с Арахамией.
блин, стыдно, но по роже Сытника вижу шо он делает то шо и я бы делал.....
Ну а что? я бы тоже делал это..... правда, вот правду сказал же......... хоть не брешу то
а то шо "карма", это недавно писал Антиколорадос про тов. Гитлера и я даже документаку смотрел - ну вот реально есть "судьба". хотя и мне баба и дед не снились, но верю в "судьбу".
не может быть шоб тысячи историй, типо про это вот все - да шоб были фэйками. хотя! не имею доказательств. сами считайте. как по мне - я верю в то шо Маск сказал. (мир и скуственен .... ну, типо цыфровой)
ибо я понял шо это просто бред шоб столько людей тупо выживали после такого, каак напр тот же Гай Юлий или вот Наполеон то же, не говоря уже о том же Гитлере. не бывает таких "случайностей". никогда и никак. даже тот же Франц Фердинанд - там тупо шансов мало было на тот случай. сорри шо так философствую, я просто выпил и проспался.... ну, свариться не будем то?
ну чо я должен думать то? меня рабом назвали. я в "микки мауса" лучше поверю чем в деда шо из глины месит мужиков. ну шо это за задуривание мозга то?
я реально должен верить в такие сказочки?
та не говори он такое, то я за него был бы горой. кстати, вон тут трансляция, как это
https://censor.net/ru/news/3216844/bez_tsenzury_v_pryamom_efire_kapituliruem_pryamaya_translyatsiya
И Фридрих как там его.
даже Марк Твен. та мало ли. было Ницшев то.
так шо атеизм это сотни лет. и да, этот бред про сказки эти - еще в Риме не верили.
https://www.youtube.com/watch?v=mYKCGoxxge4
потому что если долго искать, то выйдешь сам на себя
і за безвіз теж ?