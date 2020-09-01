Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Рада должна внести изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо внести изменения в соответствующий закон о НАБУ, упорядочить в то состояние, на которое намекает Конституционный суд, говоря, что Бюро - это центральный орган исполнительной власти, соответственно, назначения там должен делать Кабмин", - сказал Корниенко.

Он считает, что изменения могут коснуться не только процедуры назначения директора НАБУ. По словам Корниенко, могут появиться и другие предложения обновления законодательство о НАБУ.

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Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.

Также на Цензор.НЕТ: Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника политически мотивировано, - НАБУ