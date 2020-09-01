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Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко

Закон о НАБУ нужно изменить, -

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Рада должна внести изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Надо внести изменения в соответствующий закон о НАБУ, упорядочить в то состояние, на которое намекает Конституционный суд, говоря, что Бюро - это центральный орган исполнительной власти, соответственно, назначения там должен делать Кабмин", - сказал Корниенко.

Он считает, что изменения могут коснуться не только процедуры назначения директора НАБУ. По словам Корниенко, могут появиться и другие предложения обновления законодательство о НАБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма

Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.

Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.

Также на Цензор.НЕТ: Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника политически мотивировано, - НАБУ

Автор: 

НАБУ (4219) Сытник (958) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+15
Слуги урода !!! НАБУ создавался как НЕЗАВИСИМЫЙ орган !!! и засовывать свои копыта в этот закон каждый месяц вам поцам никто не даст ( я имею в виду ЕС и США)..!!! Крапка !!!
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01.09.2020 00:34
+8
Корниенко - "Закон о НАБУ нужно изменить........."

Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3196
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01.09.2020 00:45
+7
Им вообще не нужен ни один независимый орган. А НАБУ так вообще поперек глотки. .
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01.09.2020 01:08
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Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4745
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01.09.2020 00:29 Ответить
Почалася війна за НАБУ. Що там ще на черзі?
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01.09.2020 00:33 Ответить
Им вообще не нужен ни один независимый орган. А НАБУ так вообще поперек глотки. .
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01.09.2020 01:08 Ответить
Слуги урода !!! НАБУ создавался как НЕЗАВИСИМЫЙ орган !!! и засовывать свои копыта в этот закон каждый месяц вам поцам никто не даст ( я имею в виду ЕС и США)..!!! Крапка !!!
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01.09.2020 00:34 Ответить
Это было при "барыге". Теперь у нас честная власть!
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01.09.2020 00:35 Ответить
я бы и барыг и эту зелень через НАБУ прогнал по криминалу и госизменах и поверь -- не выжил бы никто !!! от слова Совсем ...
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01.09.2020 00:40 Ответить
где ты товарищ сталин когда ты нужен для наведения порядка?
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01.09.2020 00:42 Ответить
где-где в аду жариться, где и положено... .. у нас нужна военная хунта которая должна быть с отбытых наглухо Патриотов-националистов - и через 3 года Украину будет не узнать !!! иначе никак..
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01.09.2020 00:46 Ответить
Сомневаюсь. Не будут вмешиваться. Обойдутся очередной озабоченностью. Максимум - это отсутствие транша МВФ. Но Нелоху похоже он уже и не светит. Долгосрочную программу им уже зарубили, но и по обычной не думаю, что дождутся второго. Вне зависимости от вопроса НАБУ. Так что терять им нечего.
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01.09.2020 01:12 Ответить
Назначать директора НАБУ должен Кабмин деятельность которого должна контролировать НАБУ.
Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1711
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01.09.2020 00:34 Ответить
...более точный вариант:
Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 1780
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01.09.2020 00:48 Ответить
Очередной бред в СМИ, который на поверку оказался пшиком.
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01.09.2020 01:20 Ответить
извинюсь если фэйк.
но Дубинский это говорил уже давненько, а опровержения я тут не видел.
и да, по роже там видно шо если я и "накаркал", то не сильно.
Сралин что-то такое говорил даже. по морде видно очень частенько шо чел - г*вно. Вот сбоку статья про Пудрика - там тока из-за рожи "рожок" бы всадить в эту рожу и будешь прав.
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01.09.2020 01:29 Ответить
Визг подняли весной прошлого года, на том и заглохло. А опровергать просто было нечего.
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01.09.2020 01:33 Ответить
ну если фэйк, то шоп Дубинский помер.
просто не видел опровержения вот и поверил, но вроде это не фэйк то. может отдыхал не так как сказали, но отдыхал точно, это даже вроде "Схемы" сказали
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01.09.2020 01:36 Ответить
Он и не собирался отрицать. Они не раз там были на отдыхе семьей с друзьями.Но из правды - это все. Остальное от лукавого и от сайта Обозреватель, известного в определенных кругах Миши Бродского, люстрированного в 2014 году. Та еще помойка от помойного владельца. На пару с Шуфричем владеет киевским речным вокзалом, дружок Клюева. Ну короче......... ничего, кроме дерьма - девиз ресурса.
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01.09.2020 01:52 Ответить
понял, ну, если так, то сорри.
я просто смотрю Дубину, "плявдуе" как он обгаживает всех, вон даже Шмыгаля с Арахамией.
блин, стыдно, но по роже Сытника вижу шо он делает то шо и я бы делал.....
Ну а что? я бы тоже делал это..... правда, вот правду сказал же......... хоть не брешу то
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01.09.2020 02:00 Ответить
Да ну Вас. Не надо на сон грядущий о Дубинском. Будет потом сниться всякая гадость. Брррр.......... Не являюсь поклонницей Сытника, не люблю людей, которые напоминают стыдливый флюгер. Карма - она все же есть. Он сейчас расплачивается за свою позицию в прошлые годы. Делать то, что от него сейчас требовали то ли совести не хватило, то ли разума, что скорее всего. Знает, что власть временщиков, все равно сметут и думаю, что скоро. Лучше пересидеть как бы в оппозиции, как раз в его стиле поведение.
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01.09.2020 02:13 Ответить
не думаю, хотя на выборы не ходил.
а то шо "карма", это недавно писал Антиколорадос про тов. Гитлера и я даже документаку смотрел - ну вот реально есть "судьба". хотя и мне баба и дед не снились, но верю в "судьбу".
не может быть шоб тысячи историй, типо про это вот все - да шоб были фэйками. хотя! не имею доказательств. сами считайте. как по мне - я верю в то шо Маск сказал. (мир и скуственен .... ну, типо цыфровой)
ибо я понял шо это просто бред шоб столько людей тупо выживали после такого, каак напр тот же Гай Юлий или вот Наполеон то же, не говоря уже о том же Гитлере. не бывает таких "случайностей". никогда и никак. даже тот же Франц Фердинанд - там тупо шансов мало было на тот случай. сорри шо так философствую, я просто выпил и проспался.... ну, свариться не будем то?
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01.09.2020 02:26 Ответить
Не, свариться точно не будем. Не знаю насколько искусственен мир, но знаю, что за всю историю человечества ни одна разновидность обезьян так и не продвинулась в развитии. Так что вряд ли теория Дарвина верна. А откуда мы взялись на планете и почему такие разные, да хотя бы по цвету кожи - тоже вопрос.
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01.09.2020 02:48 Ответить
Ну и еще.... на выборы ходить надо, даже если никто из кандидатов не нравится. Тупо, хотя бы для того, чтобы выбрать меньшее зло.
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01.09.2020 02:49 Ответить
К сожалению много кто не пошел на выборы из адекватных людей. В итоге...... «Маємо те, що маємо» Это кстати название книги Кравчука. Голосование в 1 туре не настолько принципиально, как во втором.
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01.09.2020 03:04 Ответить
ну я атеист и вот реально то шо мне говорит ПАП - обидно. смотрите, ПАП говорит шо мы(предки наши) 350 лет "молились и ждали"(т.н. "томоса")
ну чо я должен думать то? меня рабом назвали. я в "микки мауса" лучше поверю чем в деда шо из глины месит мужиков. ну шо это за задуривание мозга то?
я реально должен верить в такие сказочки?
та не говори он такое, то я за него был бы горой. кстати, вон тут трансляция, как это
https://censor.net/ru/news/3216844/bez_tsenzury_v_pryamom_efire_kapituliruem_pryamaya_translyatsiya
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01.09.2020 03:12 Ответить
Начнем с того, что еще 100 лет назад атеистов не было. Это большевики бога отменили. Так что да..... молились все поголовно. Каждый о своем, наболевшем. Но думаю, что вопрос веры и томоса не должен быть оценкой профессионализма политика. Насчет трансляции. Начала смотреть и как обычно хватило меня ненадолго. Не выношу я Буткевича в большом кол-ве. Лучше бы Данилюк сама вела передачу. Когда она одна была, куда лучше всё воспринималось.
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01.09.2020 03:25 Ответить
Мыслители были. Тот же Мартин с лютером
И Фридрих как там его.
даже Марк Твен. та мало ли. было Ницшев то.
так шо атеизм это сотни лет. и да, этот бред про сказки эти - еще в Риме не верили.
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01.09.2020 03:33 Ответить
Исключения лишь подтверждают правило. Атеистов того времени можно пересчитать по пальцам.
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01.09.2020 04:01 Ответить
Те, що робить ця влада, тільки прискорює її шлях до цвинтаря історії.
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01.09.2020 00:40 Ответить
У этого слуги на роже написано "алкаш".
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01.09.2020 00:40 Ответить
А кто может стать главой этой партии? Какому нормальному, адекватному и в здравом уме человеку придет такое в голову?
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01.09.2020 01:22 Ответить
Корниенко - "Закон о НАБУ нужно изменить........."

Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3196
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01.09.2020 00:45 Ответить
Зелёная плесень уничтожает всё положительное, чего добилась Украина с 2014 года. Первая цель зелёной плесени - разорвать отношения с Западом.
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01.09.2020 00:50 Ответить
ОДИН РОТТЕРДАМ ПЛЮС, ОДНА КЛЕВЕТА МИНУС... ВСЕМУ ЕСТЬ НАЧАЛО И ЕСТЬ КОНЕЦ,

https://www.youtube.com/watch?v=mYKCGoxxge4
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01.09.2020 00:51 Ответить
Вже сьогодні, у 10-й ранку, Вища Рада Правосуддя розглядатиме клопотання про тимчасове відсторонення судді падла вовка та його поплічників. Тоді НАБУ матиме можливість взятись за цю падлюку вовка, чи ні?
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01.09.2020 00:55 Ответить
Все по старому
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01.09.2020 00:57 Ответить
Корниенко, урод, не лезь туда, где ты никуя не соображаешь! Твой уровень, *****, это "корабельная сосна" и "баба да", кондом зеленый
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01.09.2020 01:03 Ответить
Как это не лезь? А уголовные дела на Бенину шоблу кто закрывать будет?
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01.09.2020 07:03 Ответить
правильно...
потому что если долго искать, то выйдешь сам на себя
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01.09.2020 07:57 Ответить
а по пиці від мвф зелені не хочуть отримати ?
і за безвіз теж ?
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01.09.2020 09:54 Ответить
Так в чем вопрос? Обращайтесь в Конституционный СУД, не впервой. А может путан поменять, чтобы кровати не переставлять7
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01.09.2020 10:37 Ответить
парламент назначает кабмин а кабмин набу. как думаете набу будет копать под депутатов и министров?)))
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01.09.2020 11:01 Ответить
А всех пидоров из "слуги народа" надо опустить.
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01.09.2020 14:12 Ответить
 
 