Закон о НАБУ нужно изменить, - "слуга народа" Корниенко
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Рада должна внести изменения в закон о Национальном антикоррупционном бюро.
Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Надо внести изменения в соответствующий закон о НАБУ, упорядочить в то состояние, на которое намекает Конституционный суд, говоря, что Бюро - это центральный орган исполнительной власти, соответственно, назначения там должен делать Кабмин", - сказал Корниенко.
Он считает, что изменения могут коснуться не только процедуры назначения директора НАБУ. По словам Корниенко, могут появиться и другие предложения обновления законодательство о НАБУ.
Читайте на Цензор.НЕТ: Представитель президента в КС Вениславский: для замены Сытника нет механизма
Напомним, 28 августа Конституционный Суд признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КС Вениславский заявил, что Сытник останется на должности, потому что механизма его замены не существует.
Кроме того, 21 августа Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий уволился из САП.
Также на Цензор.НЕТ: Решение КСУ о неконституционности назначения Сытника политически мотивировано, - НАБУ
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но Дубинский это говорил уже давненько, а опровержения я тут не видел.
и да, по роже там видно шо если я и "накаркал", то не сильно.
Сралин что-то такое говорил даже. по морде видно очень частенько шо чел - г*вно. Вот сбоку статья про Пудрика - там тока из-за рожи "рожок" бы всадить в эту рожу и будешь прав.
просто не видел опровержения вот и поверил, но вроде это не фэйк то. может отдыхал не так как сказали, но отдыхал точно, это даже вроде "Схемы" сказали
я просто смотрю Дубину, "плявдуе" как он обгаживает всех, вон даже Шмыгаля с Арахамией.
блин, стыдно, но по роже Сытника вижу шо он делает то шо и я бы делал.....
Ну а что? я бы тоже делал это..... правда, вот правду сказал же......... хоть не брешу то
а то шо "карма", это недавно писал Антиколорадос про тов. Гитлера и я даже документаку смотрел - ну вот реально есть "судьба". хотя и мне баба и дед не снились, но верю в "судьбу".
не может быть шоб тысячи историй, типо про это вот все - да шоб были фэйками. хотя! не имею доказательств. сами считайте. как по мне - я верю в то шо Маск сказал. (мир и скуственен .... ну, типо цыфровой)
ибо я понял шо это просто бред шоб столько людей тупо выживали после такого, каак напр тот же Гай Юлий или вот Наполеон то же, не говоря уже о том же Гитлере. не бывает таких "случайностей". никогда и никак. даже тот же Франц Фердинанд - там тупо шансов мало было на тот случай. сорри шо так философствую, я просто выпил и проспался.... ну, свариться не будем то?
ну чо я должен думать то? меня рабом назвали. я в "микки мауса" лучше поверю чем в деда шо из глины месит мужиков. ну шо это за задуривание мозга то?
я реально должен верить в такие сказочки?
та не говори он такое, то я за него был бы горой. кстати, вон тут трансляция, как это
https://censor.net/ru/news/3216844/bez_tsenzury_v_pryamom_efire_kapituliruem_pryamaya_translyatsiya
И Фридрих как там его.
даже Марк Твен. та мало ли. было Ницшев то.
так шо атеизм это сотни лет. и да, этот бред про сказки эти - еще в Риме не верили.
https://www.youtube.com/watch?v=mYKCGoxxge4
потому что если долго искать, то выйдешь сам на себя
і за безвіз теж ?