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Новини Події Пожежі в Україні
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Під час пожеж у Харківській області евакуювали 52 осіб, одна постраждала, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Під час пожеж у Харківській області евакуювали 52 осіб, одна постраждала, - ДСНС

Унаслідок пожеж, які спалахнули 2 вересня в Харківській області, евакуювали 52 особи. Вогонь знищив 20 житлових будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

При цьому одна людина звернулася в лікарню з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом.

"Унаслідок пожежі знищено 20 житлових будинків і 1 людина звернулася в лікарню з попереднім діагнозом - отруєння чадним газом. Для евакуації населення залучили автобус. На місці пожежі евакуйовано 52 особи (40 осіб із села Гороб’ївка і 12 осіб із села Гряніківка", - сказано в повідомленні.

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Розміщення евакуйованих людей планується на базі поліклініки та ліцею селища Дворічна.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, в середу, 2 вересня розпочалася пожежа в Харківській області на території Дворічанського лісництва на околиці с. Гороб'ївка, де виникла пожежа хвойного лісу. Повідомлення про пожежу надійшло на номер 101 о 12:55 в середу, 2 вересня. Площа пожежі становила близько 80 гектарів.

Пізніше стало відомо, що площа пожежі збільшилася до 400 гектарів.

Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду за фактом пожеж у Харківській і Луганській областях.
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Бедоносца - ГЕТЬ!!! Пока эта малоросская тварь всю страну не уничтожила!
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02.09.2020 23:05 Відповісти
 
 