ДБР проводить експертизи у справі про "плівки Єрмака", фігурантів допитали, - Венедіктова

Державне бюро розслідувань продовжує провадження у справі про так звані "плівки Єрмака". Слідство перебуває на стадії проведення експертиз.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала в інтерв'ю "Shuster online", інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується ДБР, то зараз тривають експертизи, наскільки плівки змонтовані чи незмонтовані, наскільки можна ідентифікувати голоси. Допити всіх людей, про яких було заявлено, і які звучали на плівках, уже було проведено", - розповіла Венедіктова.

"Що стосується НАБУ, то я не втручаюся у справи НАБУ абсолютно, не забираю у них нічого і не втручаюся в те, що у них відбувається. Але, виходячи з того, що немає публічної інформації, думаю, що вони точно так само зараз у стані експертиз. Тому будемо чекати, як слідство розгортатиметься", - додала вона.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (шахрайство), стаття 344 (втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (розголошення державної таємниці) і стаття 365 (перевищення влади або службових повноважень).

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Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

13 травня стало відомо, що матеріали кримінального провадження щодо відеозаписів із братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом Єрмаком передали в Службу безпеки України.

Президент Володимир Зеленський назвав справу про плівки Дениса Єрмака "порожньою" і заявив, що записами хотіли шантажувати його особисто. Крім цього він назвав Дениса Єрмака "базікалом", а депутата СН Лероса, який опублікував записи, - "аферистом".

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що через записи розмов Дениса Єрмака веде кримінальне провадження проти його брата Андрія Єрмака, керівника Офісу президента.