Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін розповів, що 3 роки тому внучка познайомила його з нинішнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це Фокін розповів в інтерв'ю "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Моя онука – досить популярна співачка, вона має досить багато друзів. І вона інколи приїздить до мене зі своїм оточенням. Одного разу вона приїхала з високим гарним хлопцем, з ними ще хтось був... Я не надавав значення тому візиту, познайомилися, і ця тема була вичерпана. Недобросовісні й не дуже чесні, на мій погляд, люди зараз паскудять ім’я моєї онуки, начебто вона влаштувала мене на цю посаду. Все це – вигадки", – заявив Фокін.

Він заявив, що тільки через три роки після знайомства отримав запрошення на роботу від Офісу президента, а з чинним головою ТКГ Леонідом Кравчуком взагалі не бачився 10 років.

При цьому Фокін стверджує, що не відразу вирішив брати участь у роботі ТКГ.

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"Я сказав, що погоджуся або відмовлюся тільки після особистої розмови з Леонідом Макаровичем. Я його не бачив, люди в наш буремний час змінюють свої орієнтації й свою точку зору діаметрально протилежно. Ми зустрілися з Леонідом Макаровичем і розмовляли з ним 6 годин. Він залишився на українських позиціях, бо розсудливо ставиться до питань війни і миру", - розповів Фокін.

За словами Фокіна, його родина взагалі була проти й тому спершу він відмовився від пропозиції.

"Згодом Андрій Борисович зателефонував мені, я відповів, що у мене вже не той вік, клопіт інший, у мене нездорова дружина зараз. Він сказав мені подумати ще. І тоді я отримав кілька дзвінків, переважно з Донбасу. Мої знайомі просили не відмовлятися від цієї пропозиції. Через 2 тижні я погодився, і вийшов указ президента про призначення мене першим заступником. За функціями я мав забезпечити комунікацію із суспільством, з організаціями", - розповів Фокін.

Раніше Вітольд Фокін заявляв, що не пам'ятає, як внучка познайомила його з Єрмаком.

Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.

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18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.

Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.