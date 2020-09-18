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Новини
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Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком

Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком

Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін розповів, що 3 роки тому внучка познайомила його з нинішнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Про це Фокін розповів в інтерв'ю "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.

"Моя онука – досить популярна співачка, вона має досить багато друзів. І вона інколи приїздить до мене зі своїм оточенням. Одного разу вона приїхала з високим гарним хлопцем, з ними ще хтось був... Я не надавав значення тому візиту, познайомилися, і ця тема була вичерпана. Недобросовісні й не дуже чесні, на мій погляд, люди зараз паскудять ім’я моєї онуки, начебто вона влаштувала мене на цю посаду. Все це – вигадки", – заявив Фокін.

Він заявив, що тільки через три роки після знайомства отримав запрошення на роботу від Офісу президента, а з чинним головою ТКГ Леонідом Кравчуком взагалі не бачився 10 років.

При цьому Фокін стверджує, що не відразу вирішив брати участь у роботі ТКГ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кадровий резерв країни. Принцип добору кадрів командою Зеленського у ФОТОжабах

"Я сказав, що погоджуся або відмовлюся тільки після особистої розмови з Леонідом Макаровичем. Я його не бачив, люди в наш буремний час змінюють свої орієнтації й свою точку зору діаметрально протилежно. Ми зустрілися з Леонідом Макаровичем і розмовляли з ним 6 годин. Він залишився на українських позиціях, бо розсудливо ставиться до питань війни і миру", - розповів Фокін.

За словами Фокіна, його родина взагалі була проти й тому спершу він відмовився від пропозиції.

"Згодом Андрій Борисович зателефонував мені, я відповів, що у мене вже не той вік, клопіт інший, у мене нездорова дружина зараз. Він сказав мені подумати ще. І тоді я отримав кілька дзвінків, переважно з Донбасу. Мої знайомі просили не відмовлятися від цієї пропозиції. Через 2 тижні я погодився, і вийшов указ президента про призначення мене першим заступником. За функціями я мав забезпечити комунікацію із суспільством, з організаціями", - розповів Фокін.

Раніше Вітольд Фокін заявляв, що не пам'ятає, як внучка познайомила його з Єрмаком.

Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.

Читайте на Цензор.НЕТ: Про Машу, яка знає, як "закінчити війну"

18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.

Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).

З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.

Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Єрмак Андрій (1377) Марія Фокіна (12)


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Топ коментарі
+43
Моя внучка - довольно популярная певица
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2352

Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2565
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18.09.2020 19:11
+34
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 7201
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18.09.2020 19:17
+33
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2852
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18.09.2020 19:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може заслати ту машу фуйлу ?
нехай використає.
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18.09.2020 19:10 Відповісти
У якості нацюцюрника)))
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18.09.2020 19:13 Відповісти
У якості колеги по запханню ботоксу.)
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18.09.2020 19:35 Відповісти
***** за 60, а там трухляк зі свистом пролітає.
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18.09.2020 19:25 Відповісти
віагри ковтне і всьо будєт
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18.09.2020 19:27 Відповісти
Дела, рядом с Машей и парнем стояли ещё маразмы 😂
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19.09.2020 00:07 Відповісти
Аваков твітнув, що затримали підозрюваного у побитті Балуха. https://twitter.com/AvakovArsen/status/1306995315191566338?s=20
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18.09.2020 19:51 Відповісти
Да внучка там так опосредованно ,как повод для знакомства , а после вечеринки наутро у Витольда почему то болела не голова ,а место ниже спины и было соответствующее видео у фсб
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18.09.2020 19:58 Відповісти
Кто кого? ***** Машу, или Маша трудоустроит *****? Андрюша все может.
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18.09.2020 23:19 Відповісти
О! Старый пердун Шо то вспомнил...
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18.09.2020 19:10 Відповісти
тут помню, там не помню.. Устроил тут "ромашка"
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18.09.2020 20:05 Відповісти
Кравчук и Фокин - два пескоструя.
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18.09.2020 19:11 Відповісти
КТО ВСТАЛ - ТОТ МЕСТО ПРОДАЛ.
+ЕСЛИ пригожинские тролли включили максимальный режим активности.
+ЕСЛИ некоторые сайты дохнут или новостные или проукраиские.
+ЕСЛИ против пети проводится активность типа заведение дел. Чтобы он молчал.
+ЕСЛИ на гончаренка, портникова, немного мутногоНО ПОКА ПРОУКРАИНСКОГО билецкого(который отрабатывает ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ моменты) и других обрушиваются тролли. Чтобы их воспринимали наоборот - вспоминаются старые дела или вдруг поднимается жидовская тема или ВСПЛЫВАЮТ разные на проукраинских активистов КОМПРОМАТЫ.
+Зебил отчаливает в путинскую шлюху австрию на курсы мастер-класс по предательству под видом официального визита.
+Тролли и путинские консервы воют о мире и обвинения партии войны.
=ЗНАЧИТ ГОТОВИТСЯ МАСШТАБНАЯ ЗРАДА.На лицо МОЩНАЯ ЧЕКИСТКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ(ъло очень спешит до октября, все ищет очень удобный момент).
ВСЕМ НА ЧЕКУ. СДЕЛАТЬ ВСЕ МГНОВЕННО. ТАК ЧТОБЫ ЗЕБИЛ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ В АП. А там уже сидел стерненко(за одного битого 2 не битых дают, может стерненко сделает новые танки и ракеты, убс и пво на основе 200кмвильх в всу-а то зебил оказался безполезным отборным дерьмом, этот пи0ар-пес полирует своим языком популисткие свои понто-яйца - все деньги пошли на понты - бракованый епан.утый нарцис оказался). А зебила в суд и сразу осудить по 111 и расстрелять.Вместе с ним кравчука за сдачу яо и здатчика без боя крыма тимошенко под видом не защищаться чтобы не было войны изза чего получили и позор и войну.
3 тушки должны болтаться уже давно. Ну и ермак как без этого аъевшего отборного яйцеподобного жир-******.Который под видом несрыва обмена сдает украину агрессору.
Кто встал, тот место продал.
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18.09.2020 20:02 Відповісти
Моя внучка - довольно популярная певица
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2352

Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2565
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18.09.2020 19:11 Відповісти
ага, достали где-то из под дивана....
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18.09.2020 19:12 Відповісти
він забув додати - популярна в дуже вузькому оточенні
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18.09.2020 19:13 Відповісти
Да он просто не помнит что "довольно популярная певица" у него внук, а внучка тоже популярная, но по другому.
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18.09.2020 19:16 Відповісти
Ну губи в неї, принаймні, як у співачки. Робочі.)
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18.09.2020 19:20 Відповісти
Співаки не гумами співають.
Може вона на флейті ******** грати. На багатьох. І різних ))
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18.09.2020 19:24 Відповісти
губами*
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18.09.2020 19:26 Відповісти
Так. Флейта гарний спосіб для тренування для таких співачок.)
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18.09.2020 19:41 Відповісти
Особливо шкіряних.)
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18.09.2020 19:52 Відповісти
віртуозка ))
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18.09.2020 19:53 Відповісти
И Хде ж она такая певица рОтом на пол октавы чмокающе-чвакающими звуками ?
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18.09.2020 20:02 Відповісти
То что популярна - это точно, только на порн хабе, кстати с 18 лет! Ну а фото.., не кадр ли из фильма, для взрослых??? Хотя проституция, очевидно семейная традиция? Вся в дедушку пошла...
PS: А кравчук, сколько этой звизде заплатил???
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18.09.2020 23:33 Відповісти
дермак парень...
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18.09.2020 19:11 Відповісти
Чекисты успешно провели спецоперацию убирания укрлитературы из школьных экзаменов. Освоили деньги выделеннные на очередной шаг уничтожения украины.Путин на требования имперастов жириновского, прохашку и прочих выделил деньги на уничтожение мовы в украине. Парашка получила более шансов нападать на украину. Украина получила меньше шанса не иметь причины нападения на украину.
ЗЕБИЛ И ЕГО ПАРТИЯ ВРАГОВ УКРАИНЫ сн и опзж успешно получили часть из этих денег.
Были на депутатов базар-верхрады выделены деньги на голосование против выкладания мовой в университетах.Депутаты опзж и сн аж пригали в зраде от такого шанса получить деньги от чекистов за уничтожение украины- враги народа.
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18.09.2020 20:27 Відповісти
в камері познайомитеся поближче, паскуди
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18.09.2020 19:12 Відповісти
Може то був Кіркоров? Діду, ти не поспішай з висновками. Деменція вона така
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18.09.2020 19:12 Відповісти
И так каждый день с разными парнями.
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18.09.2020 19:13 Відповісти
В игре в дурака дурак все свои козыри меняет на плихту.Причем играет открытыми картами, а ъло закрытыми. Какие шансы у дурака в игре дурак?
Ценность пети что он не разменивал козыри украины на свои понты, а зебил козыри пети спускает на свои понты. То есть пользуется не своими козырями, А ПЕТИНЫМИ.
Своих козырей у зеленского нет, а с отборным наглым предателем,которого расстрелять мало, ермаком и тем более не будет.

Тяжело создать эти преимущества, разосрать что 2 пальца, любой дурак типа зеленского может с этим справится.
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18.09.2020 20:14 Відповісти
Старый пердун, сталинист-ленинец, не помнит срал с утра или нет. Зелох превратил страну в дешевое шапито.
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18.09.2020 19:13 Відповісти
Фокину написали , - Что Он должен вспомнить на Бумаге.
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18.09.2020 19:14 Відповісти
Узнаю брата Федю!©
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18.09.2020 19:14 Відповісти
После 7 лет войны стало понятно что 75% это тупые глухари, которое верит в зомбоящик больше чем христосу.Что там не лгали и как не лгали они всеравно верят их божку - зомбоящику.
75% быдла в украине - это типа свободное стадо выпасаемых глухозашореных овец в украине. И 25% должны взять их под свой контроль. Иначе этих пидаров кацапские имперасты уведут на свои бойни.
25% должны выпасать, управлять и стричь это 75% пограблям ходячее слепое, неизменяемое быдло и рагулей.Они не лечатся, не учатся, нихера кроме литрамолока, мояхатаскраю, кому отдаться, кому поверить в зомбоящике этих пидаров не интересует.
75% должны работать на вас, вас кормить как кормило спартанцев их быдло.
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18.09.2020 20:17 Відповісти
Каждый раз будет пост как этот дед что то вспомнит из своей жизни
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18.09.2020 19:14 Відповісти
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 5237
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18.09.2020 19:15 Відповісти
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 8509
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18.09.2020 19:16 Відповісти
Таке враження що зараз ми спостерігаємо створення сценарію для серіалу. Дешевого зеленого серіалу...
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18.09.2020 19:16 Відповісти
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 7201
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18.09.2020 19:17 Відповісти
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2852
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18.09.2020 19:18 Відповісти
Цензор!!!
Ну просто афигенно ВАЖНАЯ новость!
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18.09.2020 19:18 Відповісти
Неужели, возвращение памяти к члену ТГК не представляет интереса?....
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18.09.2020 19:20 Відповісти
Країна має знати хто призначає людей на найважливіші посади
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18.09.2020 19:25 Відповісти
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 3105
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18.09.2020 19:19 Відповісти
"-Ты где был?" -"С Петровичем в шахматы играл..."-"А чего от тебя водкой пахнет???"-" А что,от меня шахматами должно пахнуть?!"
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19.09.2020 01:05 Відповісти
"Мы встретились с Леонидом Макарычем и разговаривали с ним 6 часов.."
2 часа спали, 3 часа пердели, 58 минут пускали слюни, и - пару минут помычали.
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18.09.2020 19:20 Відповісти
Єрмак це страшне і бридке створіння, а фокін в ньому побачив щось гарне. Дивно...
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18.09.2020 19:22 Відповісти
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 3804
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18.09.2020 19:22 Відповісти
а ничего,что САМА ботоксная кукла прямым текстом выдала - это мы с андрюшей дедушку пристроили
так что,про недобросовестных людей,это из другой оперы
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18.09.2020 19:23 Відповісти
Просто у старого пердуна херовая память: маша приводила ему минимум 412 хороших парней, поэтому чисто гипотетически запомнить всех он неспособен, даже высоких.
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18.09.2020 19:25 Відповісти
Может этот?Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 9497
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18.09.2020 19:33 Відповісти
пердун старый, а ты не спросил у нее она до того как пришла отсосала у красивого парня или после?
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18.09.2020 19:35 Відповісти
Столько усилий чтобы облить помоями одного старикашку. Он же все равно ничего не реашет.
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18.09.2020 19:37 Відповісти
Шапито ))) Фокин то помнит, то не помнит

Фокин, где находится Пизанская башня? Вспоминай.
Твоя певичка вспомнить не смогла.
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18.09.2020 19:39 Відповісти
Кто-то из этих фокиных звиздит... или малая или дед, или оба
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18.09.2020 19:45 Відповісти
Кнур ЕлДак, пардон, дЕрьмак, и снова пардон, впрочем, как говорит его типа босс, он же Янелох, он же Фигляр, он же Шут, он же Членограй, он же Писюанист, он же Вислюк Оманский и КозЕл кипрско-офшорный, он же Чмо кривобивневской, КАКАЯ РАЗНИЦА, красивый парень?
Тогда Квазимодо суппер модель и секс символ всего человечества.
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18.09.2020 19:45 Відповісти
Через пару недель этот старый пердун (лит. слово по Я.Гашеку) вспомнит, что Машка и Андрюха не давали ему всю ночь спать - Машка стогнала, а Андрюха хэкал....
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18.09.2020 19:46 Відповісти
Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком - Цензор.НЕТ 3735
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18.09.2020 19:46 Відповісти
утя-утя, двє сарделькі
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18.09.2020 23:05 Відповісти
Хроники маразма.Часть не последняя
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18.09.2020 19:47 Відповісти
факин фокин фемили
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18.09.2020 19:47 Відповісти
Кривороту, неголену, тупорилу потвору , машкін пєрдєд сприйняв, як сімпатічного парня. Такі- да, деменція нікого не жаліє!(((
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18.09.2020 19:48 Відповісти
po tekstu mozhno ponjatj, fokin derzhit bordelj, kuda shalavi mogut privozitj klientov.
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18.09.2020 19:49 Відповісти
a vot tuta - Он сказал мне подумать еще. И тогда я получил несколько звонков, преимущественно с Донбасса. - utecjka informaciji , vozmozjno i na teritoriju ne podkontroljnoi Ukraine.
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18.09.2020 19:52 Відповісти
Цензор стал сайтом не для дискуссий, это подрывает его популярность.
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18.09.2020 19:52 Відповісти
Страшная штука - понос при склерозе… Бежишь и не знаешь куда!
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18.09.2020 19:54 Відповісти
Юнак Эрмак і красавіца Фокіна...
два сибірські валянки пара
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18.09.2020 19:55 Відповісти
"Моя внучка - довольно популярная певица, Источник: https://censor.net/ru/n3220175

Ага...широко известная в очень узких кругах...
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18.09.2020 19:57 Відповісти
не помню чтобы её на радио крутили хотя так как она балдет от Кабзна для неё https://www.youtube.com/watch?v=D_pJ-7YFQJE Жадан і Собаки - Кобзон (Official Video)
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18.09.2020 20:08 Відповісти
Половых кружках члена...
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18.09.2020 20:32 Відповісти
под псевдонимом Анжела)
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18.09.2020 21:17 Відповісти
Ну наконец-то вспомнил Ермака.А Кравчука не помнит,думает в садик вместе ходили.
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18.09.2020 20:00 Відповісти
Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком - Цензор.НЕТ 9158
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18.09.2020 20:18 Відповісти
А Арестович не вважає Єрмака агентом.Ви ж цензорята часто постили коментарі Арестовича.
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18.09.2020 20:27 Відповісти
Популярная певица ртом давно микрохфон с х...ем перепутала...
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18.09.2020 20:30 Відповісти
От це пристроює свого ватного діда https://www.youtube.com/watch?v=M1Vs1uT75gs&ab_channel=InfoFakt%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 (відео)
От це має таких же друзів, зокрема, Андрюші Єрмака
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18.09.2020 20:37 Відповісти
Популярная певица пела My Heart Will Go On, Звёзды нас ждут, The Best, да? ошибаюсь? сорян, память не та.. Если серьезно, такое впечатление, что один из величайших лидеров современности собрал эту молодую претензионную команду переговорщиков для троллинга россии
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18.09.2020 21:08 Відповісти
С высоким ,красивым???? Вот старый ***** и приревновал.
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18.09.2020 21:08 Відповісти
"приїхала з високим вродливим юнаком" - хто про що, а прихильники ********* про **********...
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18.09.2020 21:27 Відповісти
Фокіна і Єрмака( а іже із ними Іванових,Петрових і Сідорових)-на Далекий Схід,нехай там "прихватують"нові землі для парашки засраної,а у нас їм,іудам,робити нічого!
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18.09.2020 21:32 Відповісти
Странно... а сама жучка утверждает обратное...
Да и как старик-альцгеймер в свои 87-м может успевать отслеживать новых @барей своей сучки, которых она ежедневно меняла )))
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18.09.2020 21:47 Відповісти
Кто сходу перечислит три самых известных песни "довольно известной певицы" , напишите номер своей карті , сразу закину 200 гришек
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18.09.2020 22:08 Відповісти
це ж в якому віці була внучка, якщо єрмак ще був юнаком.
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18.09.2020 22:18 Відповісти
Добра онука, насмоктала діду на посаду.
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18.09.2020 22:28 Відповісти
Это Ермак красивый???!!!
Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком - Цензор.НЕТ 946
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18.09.2020 22:44 Відповісти
Этому старому извращенцу молодой высокий приглянулся. Любовь вышла обоюдной. Ермак же в услужении у урок был, приучили.
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18.09.2020 22:46 Відповісти
Раніше казав-не помню хто такий. Тепер каже: «А , вспомнив…Приходив такий високий,красівий. Ліжко в комнаті довго рипіло…Вспомнив!»
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19.09.2020 00:58 Відповісти
Кто то вообще слышал хоть одну песню этой очерь ,,известной,, певицы ротом?
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19.09.2020 01:08 Відповісти
Даже у дебила лозы,который везде лезет быть ,,икспердом,, и то была хоть одна песня про какую то ,,маленькую плоть,,
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19.09.2020 01:10 Відповісти
Внучка внучкою, но чого поперся в ту ТКГ? Вже ж і вік не той і здоров*я. Та і нездорову дружину пожалів би. Як їй вислуховувати **** в твій адрес, якщо вона ще при пам*яті.
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19.09.2020 06:51 Відповісти
Память электрошоком активировали?
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19.09.2020 08:50 Відповісти
ПАРНЮ 48 ЛЕТ ))))))))))))))))
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19.09.2020 12:28 Відповісти
 
 