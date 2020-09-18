Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком
Заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольд Фокін розповів, що 3 роки тому внучка познайомила його з нинішнім главою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Про це Фокін розповів в інтерв'ю "Українському радіо", інформує Цензор.НЕТ.
"Моя онука – досить популярна співачка, вона має досить багато друзів. І вона інколи приїздить до мене зі своїм оточенням. Одного разу вона приїхала з високим гарним хлопцем, з ними ще хтось був... Я не надавав значення тому візиту, познайомилися, і ця тема була вичерпана. Недобросовісні й не дуже чесні, на мій погляд, люди зараз паскудять ім’я моєї онуки, начебто вона влаштувала мене на цю посаду. Все це – вигадки", – заявив Фокін.
Він заявив, що тільки через три роки після знайомства отримав запрошення на роботу від Офісу президента, а з чинним головою ТКГ Леонідом Кравчуком взагалі не бачився 10 років.
При цьому Фокін стверджує, що не відразу вирішив брати участь у роботі ТКГ.
"Я сказав, що погоджуся або відмовлюся тільки після особистої розмови з Леонідом Макаровичем. Я його не бачив, люди в наш буремний час змінюють свої орієнтації й свою точку зору діаметрально протилежно. Ми зустрілися з Леонідом Макаровичем і розмовляли з ним 6 годин. Він залишився на українських позиціях, бо розсудливо ставиться до питань війни і миру", - розповів Фокін.
За словами Фокіна, його родина взагалі була проти й тому спершу він відмовився від пропозиції.
"Згодом Андрій Борисович зателефонував мені, я відповів, що у мене вже не той вік, клопіт інший, у мене нездорова дружина зараз. Він сказав мені подумати ще. І тоді я отримав кілька дзвінків, переважно з Донбасу. Мої знайомі просили не відмовлятися від цієї пропозиції. Через 2 тижні я погодився, і вийшов указ президента про призначення мене першим заступником. За функціями я мав забезпечити комунікацію із суспільством, з організаціями", - розповів Фокін.
Раніше Вітольд Фокін заявляв, що не пам'ятає, як внучка познайомила його з Єрмаком.
Нагадаємо, онука першого прем'єр-міністра Вітольда Фокіна Марія Фокіна заявила в ефірі програми "Світське життя", що познайомила дідуся з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком і причетна до рішення свого родича увійти до складу Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Главу Офісу Президента Фокіна називає "Андрійком" і запевнила, що доволі часто з ним бачиться, а знайома з Єрмаком з 18 років.
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18 серпня Президент Володимир Зеленський ввів до складу делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі прем'єр-міністра України в 1990-1992 роках Вітольда Фокіна.
Згідно з документом, Зеленський визначив Вітольда Фокіна першим заступником глави делегації (за згодою).
З часу свого призначення Фокін встиг зробити кілька скандальних заяв, зокрема, висловив думку про необхідність їхати на Донбас і запрошувати людей сюди.
Він також не відкидає прямих переговорів з окупаційними адміністраціями і порушував питання загальної амністії.
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нехай використає.
+ЕСЛИ пригожинские тролли включили максимальный режим активности.
+ЕСЛИ некоторые сайты дохнут или новостные или проукраиские.
+ЕСЛИ против пети проводится активность типа заведение дел. Чтобы он молчал.
+ЕСЛИ на гончаренка, портникова, немного мутногоНО ПОКА ПРОУКРАИНСКОГО билецкого(который отрабатывает ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ моменты) и других обрушиваются тролли. Чтобы их воспринимали наоборот - вспоминаются старые дела или вдруг поднимается жидовская тема или ВСПЛЫВАЮТ разные на проукраинских активистов КОМПРОМАТЫ.
+Зебил отчаливает в путинскую шлюху австрию на курсы мастер-класс по предательству под видом официального визита.
+Тролли и путинские консервы воют о мире и обвинения партии войны.
=ЗНАЧИТ ГОТОВИТСЯ МАСШТАБНАЯ ЗРАДА.На лицо МОЩНАЯ ЧЕКИСТКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ(ъло очень спешит до октября, все ищет очень удобный момент).
ВСЕМ НА ЧЕКУ. СДЕЛАТЬ ВСЕ МГНОВЕННО. ТАК ЧТОБЫ ЗЕБИЛ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ В АП. А там уже сидел стерненко(за одного битого 2 не битых дают, может стерненко сделает новые танки и ракеты, убс и пво на основе 200кмвильх в всу-а то зебил оказался безполезным отборным дерьмом, этот пи0ар-пес полирует своим языком популисткие свои понто-яйца - все деньги пошли на понты - бракованый епан.утый нарцис оказался). А зебила в суд и сразу осудить по 111 и расстрелять.Вместе с ним кравчука за сдачу яо и здатчика без боя крыма тимошенко под видом не защищаться чтобы не было войны изза чего получили и позор и войну.
3 тушки должны болтаться уже давно. Ну и ермак как без этого аъевшего отборного яйцеподобного жир-******.Который под видом несрыва обмена сдает украину агрессору.
Кто встал, тот место продал.
Може вона на флейті ******** грати. На багатьох. І різних ))
PS: А кравчук, сколько этой звизде заплатил???
ЗЕБИЛ И ЕГО ПАРТИЯ ВРАГОВ УКРАИНЫ сн и опзж успешно получили часть из этих денег.
Были на депутатов базар-верхрады выделены деньги на голосование против выкладания мовой в университетах.Депутаты опзж и сн аж пригали в зраде от такого шанса получить деньги от чекистов за уничтожение украины- враги народа.
Ценность пети что он не разменивал козыри украины на свои понты, а зебил козыри пети спускает на свои понты. То есть пользуется не своими козырями, А ПЕТИНЫМИ.
Своих козырей у зеленского нет, а с отборным наглым предателем,которого расстрелять мало, ермаком и тем более не будет.
Тяжело создать эти преимущества, разосрать что 2 пальца, любой дурак типа зеленского может с этим справится.
75% быдла в украине - это типа свободное стадо выпасаемых глухозашореных овец в украине. И 25% должны взять их под свой контроль. Иначе этих пидаров кацапские имперасты уведут на свои бойни.
25% должны выпасать, управлять и стричь это 75% пограблям ходячее слепое, неизменяемое быдло и рагулей.Они не лечатся, не учатся, нихера кроме литрамолока, мояхатаскраю, кому отдаться, кому поверить в зомбоящике этих пидаров не интересует.
75% должны работать на вас, вас кормить как кормило спартанцев их быдло.
Ну просто афигенно ВАЖНАЯ новость!
2 часа спали, 3 часа пердели, 58 минут пускали слюни, и - пару минут помычали.
так что,про недобросовестных людей,это из другой оперы
Фокин, где находится Пизанская башня? Вспоминай.
Твоя певичка вспомнить не смогла.
Тогда Квазимодо суппер модель и секс символ всего человечества.
два сибірські валянки пара
Ага...широко известная в очень узких кругах...
От це має таких же друзів, зокрема, Андрюші Єрмака
Да и как старик-альцгеймер в свои 87-м может успевать отслеживать новых @барей своей сучки, которых она ежедневно меняла )))