Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем
Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин рассказал, что 3 года тому назад внучка познакомила его с нынешним главой Офиса Президента Андреем Ермаком.
Об этом Фокин рассказал в интервью "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.
"Моя внучка - довольно популярная певица, у нее достаточно много друзей. И она иногда приезжает ко мне со своим окружением. Однажды она приехала с высоким красивым парнем, с ними кто-то был ... Я не придал значения тому визиту, познакомились, и эта тема была исчерпана. Недобросовестные и не очень честные, на мой взгляд, люди сейчас гадят имя моей внучки, будто она устроила меня на эту должность. Все это - выдумки", - сказал Фокин.
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Он заявил, что только через три года после знакомства получил приглашение на работу от Офиса Президента, а с действующим председателем ТКГ Леонидом Кравчуком вообще не виделся 10 лет.
При этом Фокин утверждает, что не сразу получил решение участвовать в работе ТКГ.
"Я сказал, что соглашусь или откажусь только после личной беседы с Леонидом Макаровичем. Я его не видел, люди в наше бурное время меняют свои ориентации и свою точку зрения диаметрально противоположно. Мы встретились с Леонидом Макаровичем и разговаривали с ним 6 часов. Он остался на украинском позициях, потому благоразумно относится к вопросам войны и мира ", - рассказал Фокин.
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Фокин также заявляет, что семья была против его работы в ТКГ, и он пытался отказаться от назначения.
"Впоследствии Андрей Борисович (Ермак. - Ред.) позвонил мне, я ответил, что у меня уже не тот возраст, заботы другие, у меня нездорова жена сейчас. Он сказал мне подумать еще. И тогда я получил несколько звонков, преимущественно с Донбасса. Мои знакомые просили не отказываться от этого предложения. Через 2 недели я согласился, и вышел указ президента о назначении меня первым заместителем. И по функциям я должен был обеспечить коммуникацию с обществом, с организациями", - рассказал Фокин.
Ранее Витольд Фокин заявлял, что не помнит, как внучка познакомила его с Ермаком.
Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.
Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто с ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.
18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.
Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).
Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.
Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.
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нехай використає.
+ЕСЛИ пригожинские тролли включили максимальный режим активности.
+ЕСЛИ некоторые сайты дохнут или новостные или проукраиские.
+ЕСЛИ против пети проводится активность типа заведение дел. Чтобы он молчал.
+ЕСЛИ на гончаренка, портникова, немного мутногоНО ПОКА ПРОУКРАИНСКОГО билецкого(который отрабатывает ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ моменты) и других обрушиваются тролли. Чтобы их воспринимали наоборот - вспоминаются старые дела или вдруг поднимается жидовская тема или ВСПЛЫВАЮТ разные на проукраинских активистов КОМПРОМАТЫ.
+Зебил отчаливает в путинскую шлюху австрию на курсы мастер-класс по предательству под видом официального визита.
+Тролли и путинские консервы воют о мире и обвинения партии войны.
=ЗНАЧИТ ГОТОВИТСЯ МАСШТАБНАЯ ЗРАДА.На лицо МОЩНАЯ ЧЕКИСТКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ(ъло очень спешит до октября, все ищет очень удобный момент).
ВСЕМ НА ЧЕКУ. СДЕЛАТЬ ВСЕ МГНОВЕННО. ТАК ЧТОБЫ ЗЕБИЛ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ В АП. А там уже сидел стерненко(за одного битого 2 не битых дают, может стерненко сделает новые танки и ракеты, убс и пво на основе 200кмвильх в всу-а то зебил оказался безполезным отборным дерьмом, этот пи0ар-пес полирует своим языком популисткие свои понто-яйца - все деньги пошли на понты - бракованый епан.утый нарцис оказался). А зебила в суд и сразу осудить по 111 и расстрелять.Вместе с ним кравчука за сдачу яо и здатчика без боя крыма тимошенко под видом не защищаться чтобы не было войны изза чего получили и позор и войну.
3 тушки должны болтаться уже давно. Ну и ермак как без этого аъевшего отборного яйцеподобного жир-******.Который под видом несрыва обмена сдает украину агрессору.
Кто встал, тот место продал.
Може вона на флейті ******** грати. На багатьох. І різних ))
PS: А кравчук, сколько этой звизде заплатил???
ЗЕБИЛ И ЕГО ПАРТИЯ ВРАГОВ УКРАИНЫ сн и опзж успешно получили часть из этих денег.
Были на депутатов базар-верхрады выделены деньги на голосование против выкладания мовой в университетах.Депутаты опзж и сн аж пригали в зраде от такого шанса получить деньги от чекистов за уничтожение украины- враги народа.
Ценность пети что он не разменивал козыри украины на свои понты, а зебил козыри пети спускает на свои понты. То есть пользуется не своими козырями, А ПЕТИНЫМИ.
Своих козырей у зеленского нет, а с отборным наглым предателем,которого расстрелять мало, ермаком и тем более не будет.
Тяжело создать эти преимущества, разосрать что 2 пальца, любой дурак типа зеленского может с этим справится.
75% быдла в украине - это типа свободное стадо выпасаемых глухозашореных овец в украине. И 25% должны взять их под свой контроль. Иначе этих пидаров кацапские имперасты уведут на свои бойни.
25% должны выпасать, управлять и стричь это 75% пограблям ходячее слепое, неизменяемое быдло и рагулей.Они не лечатся, не учатся, нихера кроме литрамолока, мояхатаскраю, кому отдаться, кому поверить в зомбоящике этих пидаров не интересует.
75% должны работать на вас, вас кормить как кормило спартанцев их быдло.
Ну просто афигенно ВАЖНАЯ новость!
2 часа спали, 3 часа пердели, 58 минут пускали слюни, и - пару минут помычали.
так что,про недобросовестных людей,это из другой оперы
Фокин, где находится Пизанская башня? Вспоминай.
Твоя певичка вспомнить не смогла.
Тогда Квазимодо суппер модель и секс символ всего человечества.
два сибірські валянки пара
Ага...широко известная в очень узких кругах...
От це має таких же друзів, зокрема, Андрюші Єрмака
Да и как старик-альцгеймер в свои 87-м может успевать отслеживать новых @барей своей сучки, которых она ежедневно меняла )))