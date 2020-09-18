РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10087 посетителей онлайн
Новости
11 642 94

Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем

Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин рассказал, что 3 года тому назад внучка познакомила его с нынешним главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Об этом Фокин рассказал в интервью "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Моя внучка - довольно популярная певица, у нее достаточно много друзей. И она иногда приезжает ко мне со своим окружением. Однажды она приехала с высоким красивым парнем, с ними кто-то был ... Я не придал значения тому визиту, познакомились, и эта тема была исчерпана. Недобросовестные и не очень честные, на мой взгляд, люди сейчас гадят имя моей внучки, будто она устроила меня на эту должность. Все это - выдумки", - сказал Фокин.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Внучка Фокина: Андрей Ермак - мой друг детства, и это было наше личное решение, чтобы дедушка вошел в ТКГ. ВИДЕО

Он заявил, что только через три года после знакомства получил приглашение на работу от Офиса Президента, а с действующим председателем ТКГ Леонидом Кравчуком вообще не виделся 10 лет.

При этом Фокин утверждает, что не сразу получил решение участвовать в работе ТКГ.

"Я сказал, что соглашусь или откажусь только после личной беседы с Леонидом Макаровичем. Я его не видел, люди в наше бурное время меняют свои ориентации и свою точку зрения диаметрально противоположно. Мы встретились с Леонидом Макаровичем и разговаривали с ним 6 часов. Он остался на украинском позициях, потому благоразумно относится к вопросам войны и мира ", - рассказал Фокин.

Также на Цензор.НЕТ: Кадровый резерв страны. Принцип отбора кадров командой Зеленского в ФОТОжабах

Фокин также заявляет, что семья была против его работы в ТКГ, и он пытался отказаться от назначения.

"Впоследствии Андрей Борисович (Ермак. - Ред.) позвонил мне, я ответил, что у меня уже не тот возраст, заботы другие, у меня нездорова жена сейчас. Он сказал мне подумать еще. И тогда я получил несколько звонков, преимущественно с Донбасса. Мои знакомые просили не отказываться от этого предложения. Через 2 недели я согласился, и вышел указ президента о назначении меня первым заместителем. И по функциям я должен был обеспечить коммуникацию с обществом, с организациями", - рассказал Фокин.

Ранее Витольд Фокин заявлял, что не помнит, как внучка познакомила его с Ермаком.

Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто с ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.

Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.

Автор: 

Фокин Витольд (101) Ермак Андрей (1265) Мария Фокина (12)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+43
Моя внучка - довольно популярная певица
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2352

Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2565
показать весь комментарий
18.09.2020 19:11
+34
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 7201
показать весь комментарий
18.09.2020 19:17
+33
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2852
показать весь комментарий
18.09.2020 19:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
може заслати ту машу фуйлу ?
нехай використає.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:10 Ответить
У якості нацюцюрника)))
показать весь комментарий
18.09.2020 19:13 Ответить
У якості колеги по запханню ботоксу.)
показать весь комментарий
18.09.2020 19:35 Ответить
***** за 60, а там трухляк зі свистом пролітає.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:25 Ответить
віагри ковтне і всьо будєт
показать весь комментарий
18.09.2020 19:27 Ответить
Дела, рядом с Машей и парнем стояли ещё маразмы 😂
показать весь комментарий
19.09.2020 00:07 Ответить
Аваков твітнув, що затримали підозрюваного у побитті Балуха. https://twitter.com/AvakovArsen/status/1306995315191566338?s=20
показать весь комментарий
18.09.2020 19:51 Ответить
Да внучка там так опосредованно ,как повод для знакомства , а после вечеринки наутро у Витольда почему то болела не голова ,а место ниже спины и было соответствующее видео у фсб
показать весь комментарий
18.09.2020 19:58 Ответить
Кто кого? ***** Машу, или Маша трудоустроит *****? Андрюша все может.
показать весь комментарий
18.09.2020 23:19 Ответить
О! Старый пердун Шо то вспомнил...
показать весь комментарий
18.09.2020 19:10 Ответить
тут помню, там не помню.. Устроил тут "ромашка"
показать весь комментарий
18.09.2020 20:05 Ответить
Кравчук и Фокин - два пескоструя.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:11 Ответить
КТО ВСТАЛ - ТОТ МЕСТО ПРОДАЛ.
+ЕСЛИ пригожинские тролли включили максимальный режим активности.
+ЕСЛИ некоторые сайты дохнут или новостные или проукраиские.
+ЕСЛИ против пети проводится активность типа заведение дел. Чтобы он молчал.
+ЕСЛИ на гончаренка, портникова, немного мутногоНО ПОКА ПРОУКРАИНСКОГО билецкого(который отрабатывает ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ моменты) и других обрушиваются тролли. Чтобы их воспринимали наоборот - вспоминаются старые дела или вдруг поднимается жидовская тема или ВСПЛЫВАЮТ разные на проукраинских активистов КОМПРОМАТЫ.
+Зебил отчаливает в путинскую шлюху австрию на курсы мастер-класс по предательству под видом официального визита.
+Тролли и путинские консервы воют о мире и обвинения партии войны.
=ЗНАЧИТ ГОТОВИТСЯ МАСШТАБНАЯ ЗРАДА.На лицо МОЩНАЯ ЧЕКИСТКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ(ъло очень спешит до октября, все ищет очень удобный момент).
ВСЕМ НА ЧЕКУ. СДЕЛАТЬ ВСЕ МГНОВЕННО. ТАК ЧТОБЫ ЗЕБИЛ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРНУЛСЯ В АП. А там уже сидел стерненко(за одного битого 2 не битых дают, может стерненко сделает новые танки и ракеты, убс и пво на основе 200кмвильх в всу-а то зебил оказался безполезным отборным дерьмом, этот пи0ар-пес полирует своим языком популисткие свои понто-яйца - все деньги пошли на понты - бракованый епан.утый нарцис оказался). А зебила в суд и сразу осудить по 111 и расстрелять.Вместе с ним кравчука за сдачу яо и здатчика без боя крыма тимошенко под видом не защищаться чтобы не было войны изза чего получили и позор и войну.
3 тушки должны болтаться уже давно. Ну и ермак как без этого аъевшего отборного яйцеподобного жир-******.Который под видом несрыва обмена сдает украину агрессору.
Кто встал, тот место продал.
показать весь комментарий
18.09.2020 20:02 Ответить
Моя внучка - довольно популярная певица
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2352

Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2565
показать весь комментарий
18.09.2020 19:11 Ответить
ага, достали где-то из под дивана....
показать весь комментарий
18.09.2020 19:12 Ответить
він забув додати - популярна в дуже вузькому оточенні
показать весь комментарий
18.09.2020 19:13 Ответить
Да он просто не помнит что "довольно популярная певица" у него внук, а внучка тоже популярная, но по другому.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:16 Ответить
Ну губи в неї, принаймні, як у співачки. Робочі.)
показать весь комментарий
18.09.2020 19:20 Ответить
Співаки не гумами співають.
Може вона на флейті ******** грати. На багатьох. І різних ))
показать весь комментарий
18.09.2020 19:24 Ответить
губами*
показать весь комментарий
18.09.2020 19:26 Ответить
Так. Флейта гарний спосіб для тренування для таких співачок.)
показать весь комментарий
18.09.2020 19:41 Ответить
Особливо шкіряних.)
показать весь комментарий
18.09.2020 19:52 Ответить
віртуозка ))
показать весь комментарий
18.09.2020 19:53 Ответить
И Хде ж она такая певица рОтом на пол октавы чмокающе-чвакающими звуками ?
показать весь комментарий
18.09.2020 20:02 Ответить
То что популярна - это точно, только на порн хабе, кстати с 18 лет! Ну а фото.., не кадр ли из фильма, для взрослых??? Хотя проституция, очевидно семейная традиция? Вся в дедушку пошла...
PS: А кравчук, сколько этой звизде заплатил???
показать весь комментарий
18.09.2020 23:33 Ответить
дермак парень...
показать весь комментарий
18.09.2020 19:11 Ответить
Чекисты успешно провели спецоперацию убирания укрлитературы из школьных экзаменов. Освоили деньги выделеннные на очередной шаг уничтожения украины.Путин на требования имперастов жириновского, прохашку и прочих выделил деньги на уничтожение мовы в украине. Парашка получила более шансов нападать на украину. Украина получила меньше шанса не иметь причины нападения на украину.
ЗЕБИЛ И ЕГО ПАРТИЯ ВРАГОВ УКРАИНЫ сн и опзж успешно получили часть из этих денег.
Были на депутатов базар-верхрады выделены деньги на голосование против выкладания мовой в университетах.Депутаты опзж и сн аж пригали в зраде от такого шанса получить деньги от чекистов за уничтожение украины- враги народа.
показать весь комментарий
18.09.2020 20:27 Ответить
в камері познайомитеся поближче, паскуди
показать весь комментарий
18.09.2020 19:12 Ответить
Може то був Кіркоров? Діду, ти не поспішай з висновками. Деменція вона така
показать весь комментарий
18.09.2020 19:12 Ответить
И так каждый день с разными парнями.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:13 Ответить
В игре в дурака дурак все свои козыри меняет на плихту.Причем играет открытыми картами, а ъло закрытыми. Какие шансы у дурака в игре дурак?
Ценность пети что он не разменивал козыри украины на свои понты, а зебил козыри пети спускает на свои понты. То есть пользуется не своими козырями, А ПЕТИНЫМИ.
Своих козырей у зеленского нет, а с отборным наглым предателем,которого расстрелять мало, ермаком и тем более не будет.

Тяжело создать эти преимущества, разосрать что 2 пальца, любой дурак типа зеленского может с этим справится.
показать весь комментарий
18.09.2020 20:14 Ответить
Старый пердун, сталинист-ленинец, не помнит срал с утра или нет. Зелох превратил страну в дешевое шапито.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:13 Ответить
Фокину написали , - Что Он должен вспомнить на Бумаге.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:14 Ответить
Узнаю брата Федю!©
показать весь комментарий
18.09.2020 19:14 Ответить
После 7 лет войны стало понятно что 75% это тупые глухари, которое верит в зомбоящик больше чем христосу.Что там не лгали и как не лгали они всеравно верят их божку - зомбоящику.
75% быдла в украине - это типа свободное стадо выпасаемых глухозашореных овец в украине. И 25% должны взять их под свой контроль. Иначе этих пидаров кацапские имперасты уведут на свои бойни.
25% должны выпасать, управлять и стричь это 75% пограблям ходячее слепое, неизменяемое быдло и рагулей.Они не лечатся, не учатся, нихера кроме литрамолока, мояхатаскраю, кому отдаться, кому поверить в зомбоящике этих пидаров не интересует.
75% должны работать на вас, вас кормить как кормило спартанцев их быдло.
показать весь комментарий
18.09.2020 20:17 Ответить
Каждый раз будет пост как этот дед что то вспомнит из своей жизни
показать весь комментарий
18.09.2020 19:14 Ответить
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 5237
показать весь комментарий
18.09.2020 19:15 Ответить
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 8509
показать весь комментарий
18.09.2020 19:16 Ответить
Таке враження що зараз ми спостерігаємо створення сценарію для серіалу. Дешевого зеленого серіалу...
показать весь комментарий
18.09.2020 19:16 Ответить
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 7201
показать весь комментарий
18.09.2020 19:17 Ответить
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 2852
показать весь комментарий
18.09.2020 19:18 Ответить
Цензор!!!
Ну просто афигенно ВАЖНАЯ новость!
показать весь комментарий
18.09.2020 19:18 Ответить
Неужели, возвращение памяти к члену ТГК не представляет интереса?....
показать весь комментарий
18.09.2020 19:20 Ответить
Країна має знати хто призначає людей на найважливіші посади
показать весь комментарий
18.09.2020 19:25 Ответить
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 3105
показать весь комментарий
18.09.2020 19:19 Ответить
"-Ты где был?" -"С Петровичем в шахматы играл..."-"А чего от тебя водкой пахнет???"-" А что,от меня шахматами должно пахнуть?!"
показать весь комментарий
19.09.2020 01:05 Ответить
"Мы встретились с Леонидом Макарычем и разговаривали с ним 6 часов.."
2 часа спали, 3 часа пердели, 58 минут пускали слюни, и - пару минут помычали.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:20 Ответить
Єрмак це страшне і бридке створіння, а фокін в ньому побачив щось гарне. Дивно...
показать весь комментарий
18.09.2020 19:22 Ответить
Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 3804
показать весь комментарий
18.09.2020 19:22 Ответить
а ничего,что САМА ботоксная кукла прямым текстом выдала - это мы с андрюшей дедушку пристроили
так что,про недобросовестных людей,это из другой оперы
показать весь комментарий
18.09.2020 19:23 Ответить
Просто у старого пердуна херовая память: маша приводила ему минимум 412 хороших парней, поэтому чисто гипотетически запомнить всех он неспособен, даже высоких.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:25 Ответить
Может этот?Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем - Цензор.НЕТ 9497
показать весь комментарий
18.09.2020 19:33 Ответить
пердун старый, а ты не спросил у нее она до того как пришла отсосала у красивого парня или после?
показать весь комментарий
18.09.2020 19:35 Ответить
Столько усилий чтобы облить помоями одного старикашку. Он же все равно ничего не реашет.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:37 Ответить
Шапито ))) Фокин то помнит, то не помнит

Фокин, где находится Пизанская башня? Вспоминай.
Твоя певичка вспомнить не смогла.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:39 Ответить
Кто-то из этих фокиных звиздит... или малая или дед, или оба
показать весь комментарий
18.09.2020 19:45 Ответить
Кнур ЕлДак, пардон, дЕрьмак, и снова пардон, впрочем, как говорит его типа босс, он же Янелох, он же Фигляр, он же Шут, он же Членограй, он же Писюанист, он же Вислюк Оманский и КозЕл кипрско-офшорный, он же Чмо кривобивневской, КАКАЯ РАЗНИЦА, красивый парень?
Тогда Квазимодо суппер модель и секс символ всего человечества.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:45 Ответить
Через пару недель этот старый пердун (лит. слово по Я.Гашеку) вспомнит, что Машка и Андрюха не давали ему всю ночь спать - Машка стогнала, а Андрюха хэкал....
показать весь комментарий
18.09.2020 19:46 Ответить
Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком - Цензор.НЕТ 3735
показать весь комментарий
18.09.2020 19:46 Ответить
утя-утя, двє сарделькі
показать весь комментарий
18.09.2020 23:05 Ответить
Хроники маразма.Часть не последняя
показать весь комментарий
18.09.2020 19:47 Ответить
факин фокин фемили
показать весь комментарий
18.09.2020 19:47 Ответить
Кривороту, неголену, тупорилу потвору , машкін пєрдєд сприйняв, як сімпатічного парня. Такі- да, деменція нікого не жаліє!(((
показать весь комментарий
18.09.2020 19:48 Ответить
po tekstu mozhno ponjatj, fokin derzhit bordelj, kuda shalavi mogut privozitj klientov.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:49 Ответить
a vot tuta - Он сказал мне подумать еще. И тогда я получил несколько звонков, преимущественно с Донбасса. - utecjka informaciji , vozmozjno i na teritoriju ne podkontroljnoi Ukraine.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:52 Ответить
Цензор стал сайтом не для дискуссий, это подрывает его популярность.
показать весь комментарий
18.09.2020 19:52 Ответить
Страшная штука - понос при склерозе… Бежишь и не знаешь куда!
показать весь комментарий
18.09.2020 19:54 Ответить
Юнак Эрмак і красавіца Фокіна...
два сибірські валянки пара
показать весь комментарий
18.09.2020 19:55 Ответить
"Моя внучка - довольно популярная певица, Источник: https://censor.net/ru/n3220175

Ага...широко известная в очень узких кругах...
показать весь комментарий
18.09.2020 19:57 Ответить
не помню чтобы её на радио крутили хотя так как она балдет от Кабзна для неё https://www.youtube.com/watch?v=D_pJ-7YFQJE Жадан і Собаки - Кобзон (Official Video)
показать весь комментарий
18.09.2020 20:08 Ответить
Половых кружках члена...
показать весь комментарий
18.09.2020 20:32 Ответить
под псевдонимом Анжела)
показать весь комментарий
18.09.2020 21:17 Ответить
Ну наконец-то вспомнил Ермака.А Кравчука не помнит,думает в садик вместе ходили.
показать весь комментарий
18.09.2020 20:00 Ответить
Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком - Цензор.НЕТ 9158
показать весь комментарий
18.09.2020 20:18 Ответить
А Арестович не вважає Єрмака агентом.Ви ж цензорята часто постили коментарі Арестовича.
показать весь комментарий
18.09.2020 20:27 Ответить
Популярная певица ртом давно микрохфон с х...ем перепутала...
показать весь комментарий
18.09.2020 20:30 Ответить
От це пристроює свого ватного діда https://www.youtube.com/watch?v=M1Vs1uT75gs&ab_channel=InfoFakt%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 (відео)
От це має таких же друзів, зокрема, Андрюші Єрмака
показать весь комментарий
18.09.2020 20:37 Ответить
Популярная певица пела My Heart Will Go On, Звёзды нас ждут, The Best, да? ошибаюсь? сорян, память не та.. Если серьезно, такое впечатление, что один из величайших лидеров современности собрал эту молодую претензионную команду переговорщиков для троллинга россии
показать весь комментарий
18.09.2020 21:08 Ответить
С высоким ,красивым???? Вот старый ***** и приревновал.
показать весь комментарий
18.09.2020 21:08 Ответить
"приїхала з високим вродливим юнаком" - хто про що, а прихильники ********* про **********...
показать весь комментарий
18.09.2020 21:27 Ответить
Фокіна і Єрмака( а іже із ними Іванових,Петрових і Сідорових)-на Далекий Схід,нехай там "прихватують"нові землі для парашки засраної,а у нас їм,іудам,робити нічого!
показать весь комментарий
18.09.2020 21:32 Ответить
Странно... а сама жучка утверждает обратное...
Да и как старик-альцгеймер в свои 87-м может успевать отслеживать новых @барей своей сучки, которых она ежедневно меняла )))
показать весь комментарий
18.09.2020 21:47 Ответить
Кто сходу перечислит три самых известных песни "довольно известной певицы" , напишите номер своей карті , сразу закину 200 гришек
показать весь комментарий
18.09.2020 22:08 Ответить
це ж в якому віці була внучка, якщо єрмак ще був юнаком.
показать весь комментарий
18.09.2020 22:18 Ответить
Добра онука, насмоктала діду на посаду.
показать весь комментарий
18.09.2020 22:28 Ответить
Это Ермак красивый???!!!
Фокін згадав знайомство з Єрмаком: Внучка приїхала з високим вродливим юнаком - Цензор.НЕТ 946
показать весь комментарий
18.09.2020 22:44 Ответить
Этому старому извращенцу молодой высокий приглянулся. Любовь вышла обоюдной. Ермак же в услужении у урок был, приучили.
показать весь комментарий
18.09.2020 22:46 Ответить
Раніше казав-не помню хто такий. Тепер каже: «А , вспомнив…Приходив такий високий,красівий. Ліжко в комнаті довго рипіло…Вспомнив!»
показать весь комментарий
19.09.2020 00:58 Ответить
Кто то вообще слышал хоть одну песню этой очерь ,,известной,, певицы ротом?
показать весь комментарий
19.09.2020 01:08 Ответить
Даже у дебила лозы,который везде лезет быть ,,икспердом,, и то была хоть одна песня про какую то ,,маленькую плоть,,
показать весь комментарий
19.09.2020 01:10 Ответить
Внучка внучкою, но чого поперся в ту ТКГ? Вже ж і вік не той і здоров*я. Та і нездорову дружину пожалів би. Як їй вислуховувати **** в твій адрес, якщо вона ще при пам*яті.
показать весь комментарий
19.09.2020 06:51 Ответить
Память электрошоком активировали?
показать весь комментарий
19.09.2020 08:50 Ответить
ПАРНЮ 48 ЛЕТ ))))))))))))))))
показать весь комментарий
19.09.2020 12:28 Ответить
 
 