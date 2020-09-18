Фокин вспомнил знакомство с Ермаком: Внучка приехала с высоким красивым парнем

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин рассказал, что 3 года тому назад внучка познакомила его с нынешним главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

Об этом Фокин рассказал в интервью "Украинскому радио", информирует Цензор.НЕТ.

"Моя внучка - довольно популярная певица, у нее достаточно много друзей. И она иногда приезжает ко мне со своим окружением. Однажды она приехала с высоким красивым парнем, с ними кто-то был ... Я не придал значения тому визиту, познакомились, и эта тема была исчерпана. Недобросовестные и не очень честные, на мой взгляд, люди сейчас гадят имя моей внучки, будто она устроила меня на эту должность. Все это - выдумки", - сказал Фокин.

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Он заявил, что только через три года после знакомства получил приглашение на работу от Офиса Президента, а с действующим председателем ТКГ Леонидом Кравчуком вообще не виделся 10 лет.

При этом Фокин утверждает, что не сразу получил решение участвовать в работе ТКГ.

"Я сказал, что соглашусь или откажусь только после личной беседы с Леонидом Макаровичем. Я его не видел, люди в наше бурное время меняют свои ориентации и свою точку зрения диаметрально противоположно. Мы встретились с Леонидом Макаровичем и разговаривали с ним 6 часов. Он остался на украинском позициях, потому благоразумно относится к вопросам войны и мира ", - рассказал Фокин.

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Фокин также заявляет, что семья была против его работы в ТКГ, и он пытался отказаться от назначения.

"Впоследствии Андрей Борисович (Ермак. - Ред.) позвонил мне, я ответил, что у меня уже не тот возраст, заботы другие, у меня нездорова жена сейчас. Он сказал мне подумать еще. И тогда я получил несколько звонков, преимущественно с Донбасса. Мои знакомые просили не отказываться от этого предложения. Через 2 недели я согласился, и вышел указ президента о назначении меня первым заместителем. И по функциям я должен был обеспечить коммуникацию с обществом, с организациями", - рассказал Фокин.

Ранее Витольд Фокин заявлял, что не помнит, как внучка познакомила его с Ермаком.

Напомним, внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария Фокина заявила в эфире программы "Светская жизнь", что познакомила дедушку с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и причастна к решению своего родственника войти в состав Трехсторонней контактной группы в Минске.

Главу Офиса президента Фокина называет "Андрюшей" и заверила, что довольно часто с ним видится, а знакома с Ермаком с 18 лет.

18 августа Президент Владимир Зеленский ввел в состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Витольда Фокина.

Согласно документу, Зеленский определил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации (по согласию).

Со времени своего назначения Фокин успел сделать несколько скандальных заявлений, в частности, выразил мнение о необходимости ехать на Донбасс и приглашать людей сюда.

Он также не исключал прямых переговоров с оккупационными администрациями и поднимал вопросы всеобщей амнистий.