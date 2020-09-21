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У північній частині Криму також почав відчуватися брак води

У північній частині Криму також почав відчуватися брак води
Фото: РОСБАЛТ

У північній частині окупованого Криму також почав відчуватися брак води. Окупанти починають вводити обмеження щодо подачі води і на Південному березі Криму.

Про це повідомив гендиректор російського ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету.

Через пересохлі свердловини воду в 29 сіл північного Криму доставлятимуть цистернами. Для цього планується перерозподілити автоцистерни, а також закупити нові, повідомив Володимир Баженов.

Крім того, в 39 поселеннях Криму, де з кінця серпня воду подають за графіком (кілька годин на день), спостерігаються збої в роботі системи водопостачання.

Зокрема, у багатьох районах Сімферополя через низький тиск жителі не отримують воду з водопроводу навіть належні дві години на добу. Наприклад, у 45 багатоповерхівках вода не піднімається вище п'ятого поверху. Люди змушені ходити "з відрами" і самостійно набирати воду з бака, який встановили в кожному кварталі Сімферополя.

Читайте також: В окупованій Алушті обмежили водопостачання через обміління водосховища

Крім того, в зношеній системі водопостачання почалися регулярні поломки, які не дозволяють подавати воду вчасно. Жителі також скаржаться, що водогінна вода в Сімферополі має жовто-коричневий відтінок.

Нагадаємо, з 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

З 23 вересня в Алушті, Партеніті і Малому Маяку в окупованому Криму вводять обмеження щодо подачі води.

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Автор: 

Крим (14176) вода (1179)


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Топ коментарі
+39
Украина должна требовать на всех международных площадках должного снабжения ее граждан со стороны оккупанта водой, едой и прочим.
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21.09.2020 20:39
+35
пичаль то какая, бяда...
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21.09.2020 20:38
+35
В северной части Крыма также начала ощущаться нехватка воды - Цензор.НЕТ 9479
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21.09.2020 20:45
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Ні. Я з доброю посмішкою гуманітарія нишком вистрелю з власного карабіна. Маю оптику і глушник. А потім сумно хитаючи головою буду співчувати сім'ї кацапа - "І чому ж ви раніше не втекли з України? Ай-я яй, всі були б живі, і було б вам щастя...
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22.09.2020 21:17 Відповісти
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С ОККУПАНТАМИ !!! И С СЕПАРАМИ ТОЖЕ !!! ДАВИТЬ ДО КОНЦА !!!
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22.09.2020 01:06 Відповісти
Чомусь згадала, як після анексії Криму я сказала очевидне пророцтво: незабаром вони будуть воду із калюж пити, а хавчик готувати на примусах.
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22.09.2020 01:11 Відповісти
Скоро посыпятся камни с неба. Ждите.
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22.09.2020 01:21 Відповісти
У північній частині Криму також почав відчуватися брак води - Цензор.НЕТ 6821
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22.09.2020 01:26 Відповісти
Гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов заявил, что впервые столкнулся с ситуацией, когда канализацию засосало в повреждённый водовод Симферополя.
«Все там на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водовода нашего. По получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но… из выгребных ям», - пояснил Баженов на совещании по водоснабжению Симферополя, передает издание https://vesti92.ru/news/proisshestviya/v-simferopole-iz-vodoprovodnykh-kranov-tekla-kanal/ «Вести.Севастополь» .
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22.09.2020 01:28 Відповісти
Как замечательно, что в выгребных ямах давление сильнее чем на насосной станции
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22.09.2020 08:35 Відповісти
На фото, хозяева как увидели, какое добро пошло и решили набрать полную ванну...
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22.09.2020 17:48 Відповісти
Так вы говорите из выгребных ям попёрло? Так уверяю вас - это ваша судьба попёрла вам на встречу. Вы так звали рюський мир и он пришёл во всей красе. Теперь берите большие ложки и хлебайте по полной. Востановить водяные горизонты вам не удастся даже за 20 лет, даже если вы купите воду и Украина откроет канал. Вас как последних лохов развели мавзолейные руководители.
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22.09.2020 01:50 Відповісти
та нАрмАльнА! будуть пити "камні с нєба" в своїй вже "радной говєні"... виживуть, переживуть... НА ЖАЛЬ!
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22.09.2020 04:40 Відповісти
Через год это будет....мертвая земля. Вопрос -для чего эти кремлевские идиоты начинали эту возню. Они за эти деньги...в разы меньшие, могли отгрохать себе базу в Новоросийске....легонько ковыряясь в носу, не сильно глубоко копая.
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22.09.2020 06:21 Відповісти
Уже сейчас тонна кукурузы стоит 6200 плюс транспортировка, выходит за семь! В то же время год назад эта тонна стоила 3200 с доставкой. Это все фураж для птицы, поголовья. Остальные культуры также. Это все районы ее производящие. Нехватка воды уже ощущается даже в Киевской области. Просто сложите фсьо на пальцах...этот Крым у них будет не просто золотой, а мертвецки брильянтовый.
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22.09.2020 06:32 Відповісти
Дате кобилу і бочку нехай Кавчук і Фокін окупантам допоможуть з водою.
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22.09.2020 06:51 Відповісти
Кобил багато, пів ВР, і замість того, щоб літати на парасольці і гадити Києву, могла б бочкою возити воду повстанцям в Крим.
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22.09.2020 08:24 Відповісти
Нехай самі запрягаються навіщо з тварини знущатись
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22.09.2020 09:23 Відповісти
Дрібниці, зате немає бандер.
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22.09.2020 08:23 Відповісти
Пофиг.
Пусть мочу пьют
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22.09.2020 09:29 Відповісти
Мирний план повернення Криму і подачі води простий: "один куб в обмін на одну сотку".
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22.09.2020 09:41 Відповісти
Все в дерьме!
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22.09.2020 14:48 Відповісти
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