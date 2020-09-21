У північній частині Криму також почав відчуватися брак води

У північній частині окупованого Криму також почав відчуватися брак води. Окупанти починають вводити обмеження щодо подачі води і на Південному березі Криму.

Про це повідомив гендиректор російського ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету.

Через пересохлі свердловини воду в 29 сіл північного Криму доставлятимуть цистернами. Для цього планується перерозподілити автоцистерни, а також закупити нові, повідомив Володимир Баженов.

Крім того, в 39 поселеннях Криму, де з кінця серпня воду подають за графіком (кілька годин на день), спостерігаються збої в роботі системи водопостачання.

Зокрема, у багатьох районах Сімферополя через низький тиск жителі не отримують воду з водопроводу навіть належні дві години на добу. Наприклад, у 45 багатоповерхівках вода не піднімається вище п'ятого поверху. Люди змушені ходити "з відрами" і самостійно набирати воду з бака, який встановили в кожному кварталі Сімферополя.

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Крім того, в зношеній системі водопостачання почалися регулярні поломки, які не дозволяють подавати воду вчасно. Жителі також скаржаться, що водогінна вода в Сімферополі має жовто-коричневий відтінок.

Нагадаємо, з 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.

З 23 вересня в Алушті, Партеніті і Малому Маяку в окупованому Криму вводять обмеження щодо подачі води.

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