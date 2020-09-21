У північній частині Криму також почав відчуватися брак води
У північній частині окупованого Криму також почав відчуватися брак води. Окупанти починають вводити обмеження щодо подачі води і на Південному березі Криму.
Про це повідомив гендиректор російського ГУП "Вода Криму" Володимир Баженов, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Новую газету.
Через пересохлі свердловини воду в 29 сіл північного Криму доставлятимуть цистернами. Для цього планується перерозподілити автоцистерни, а також закупити нові, повідомив Володимир Баженов.
Крім того, в 39 поселеннях Криму, де з кінця серпня воду подають за графіком (кілька годин на день), спостерігаються збої в роботі системи водопостачання.
Зокрема, у багатьох районах Сімферополя через низький тиск жителі не отримують воду з водопроводу навіть належні дві години на добу. Наприклад, у 45 багатоповерхівках вода не піднімається вище п'ятого поверху. Люди змушені ходити "з відрами" і самостійно набирати воду з бака, який встановили в кожному кварталі Сімферополя.
Крім того, в зношеній системі водопостачання почалися регулярні поломки, які не дозволяють подавати воду вчасно. Жителі також скаржаться, що водогінна вода в Сімферополі має жовто-коричневий відтінок.
Нагадаємо, з 7 вересня в Сімферополі, Бахчисараї та Сімферопольському районах через посуху та обміління водойм ввели третій, найжорсткіший етап обмежень подачі води.
З 23 вересня в Алушті, Партеніті і Малому Маяку в окупованому Криму вводять обмеження щодо подачі води.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Все там на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водовода нашего. По получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но… из выгребных ям», - пояснил Баженов на совещании по водоснабжению Симферополя, передает издание https://vesti92.ru/news/proisshestviya/v-simferopole-iz-vodoprovodnykh-kranov-tekla-kanal/ «Вести.Севастополь» .
Пусть мочу пьют