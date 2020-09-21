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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В северной части Крыма также начала ощущаться нехватка воды

В северной части Крыма также начала ощущаться нехватка воды
Фото: РОСБАЛТ

В северной части оккупированного Крыма также начала ощущаться нехватка воды. Оккупанты начинают вводить ограничения по подаче воды и на южном берегу Крыма.

Об этом сообщил гендиректор российского ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

Из-за пересохших скважин воду в 29 сел северного Крыма будут доставлять цистернами. Для это планируется перераспределить автоцистерны, а также закупить новые, сообщил Владимир Баженов.

Кроме того, в 39 поселениях Крыма, где с конца августа воду подают по графику (несколько часов в день), наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Симферопольское водохранилище полностью высохло. ФОТО

В частности, во многих районах Симферополя из-за низкого давления жители не получают воду из водопровода даже положенные два часа в сутки. Например, в 45 многоэтажках вода не поднимается выше пятого этажа. Люди вынуждены ходить "с ведрами" и самостоятельно набирать воду из бака, который установили в каждом квартале Симферополя.

Кроме того, в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя. Жители также жалуются, что водопроводная вода в Симферополе имеет желто-коричневый оттенок.

Напомним, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жесткий этап ограничений в подаче воды.

С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму вводят ограничения по подаче воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водоснабжение в Крым полностью восстановят только после полной деоккупации полуострова, - МИД

Автор: 

Крым (26412) вода (919)


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Топ комментарии
+39
Украина должна требовать на всех международных площадках должного снабжения ее граждан со стороны оккупанта водой, едой и прочим.
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21.09.2020 20:39
+35
пичаль то какая, бяда...
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21.09.2020 20:38
+35
В северной части Крыма также начала ощущаться нехватка воды - Цензор.НЕТ 9479
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21.09.2020 20:45
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Страница 2 из 2
Ні. Я з доброю посмішкою гуманітарія нишком вистрелю з власного карабіна. Маю оптику і глушник. А потім сумно хитаючи головою буду співчувати сім'ї кацапа - "І чому ж ви раніше не втекли з України? Ай-я яй, всі були б живі, і було б вам щастя...
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22.09.2020 21:17 Ответить
НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ С ОККУПАНТАМИ !!! И С СЕПАРАМИ ТОЖЕ !!! ДАВИТЬ ДО КОНЦА !!!
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22.09.2020 01:06 Ответить
Чомусь згадала, як після анексії Криму я сказала очевидне пророцтво: незабаром вони будуть воду із калюж пити, а хавчик готувати на примусах.
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22.09.2020 01:11 Ответить
Скоро посыпятся камни с неба. Ждите.
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22.09.2020 01:21 Ответить
У північній частині Криму також почав відчуватися брак води - Цензор.НЕТ 6821
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22.09.2020 01:26 Ответить
Гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов заявил, что впервые столкнулся с ситуацией, когда канализацию засосало в повреждённый водовод Симферополя.
«Все там на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водовода нашего. По получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но… из выгребных ям», - пояснил Баженов на совещании по водоснабжению Симферополя, передает издание https://vesti92.ru/news/proisshestviya/v-simferopole-iz-vodoprovodnykh-kranov-tekla-kanal/ «Вести.Севастополь» .
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22.09.2020 01:28 Ответить
Как замечательно, что в выгребных ямах давление сильнее чем на насосной станции
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22.09.2020 08:35 Ответить
На фото, хозяева как увидели, какое добро пошло и решили набрать полную ванну...
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22.09.2020 17:48 Ответить
Так вы говорите из выгребных ям попёрло? Так уверяю вас - это ваша судьба попёрла вам на встречу. Вы так звали рюський мир и он пришёл во всей красе. Теперь берите большие ложки и хлебайте по полной. Востановить водяные горизонты вам не удастся даже за 20 лет, даже если вы купите воду и Украина откроет канал. Вас как последних лохов развели мавзолейные руководители.
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22.09.2020 01:50 Ответить
та нАрмАльнА! будуть пити "камні с нєба" в своїй вже "радной говєні"... виживуть, переживуть... НА ЖАЛЬ!
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22.09.2020 04:40 Ответить
Через год это будет....мертвая земля. Вопрос -для чего эти кремлевские идиоты начинали эту возню. Они за эти деньги...в разы меньшие, могли отгрохать себе базу в Новоросийске....легонько ковыряясь в носу, не сильно глубоко копая.
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22.09.2020 06:21 Ответить
Уже сейчас тонна кукурузы стоит 6200 плюс транспортировка, выходит за семь! В то же время год назад эта тонна стоила 3200 с доставкой. Это все фураж для птицы, поголовья. Остальные культуры также. Это все районы ее производящие. Нехватка воды уже ощущается даже в Киевской области. Просто сложите фсьо на пальцах...этот Крым у них будет не просто золотой, а мертвецки брильянтовый.
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22.09.2020 06:32 Ответить
Дате кобилу і бочку нехай Кавчук і Фокін окупантам допоможуть з водою.
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22.09.2020 06:51 Ответить
Кобил багато, пів ВР, і замість того, щоб літати на парасольці і гадити Києву, могла б бочкою возити воду повстанцям в Крим.
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22.09.2020 08:24 Ответить
Нехай самі запрягаються навіщо з тварини знущатись
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22.09.2020 09:23 Ответить
Дрібниці, зате немає бандер.
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22.09.2020 08:23 Ответить
Пофиг.
Пусть мочу пьют
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22.09.2020 09:29 Ответить
Мирний план повернення Криму і подачі води простий: "один куб в обмін на одну сотку".
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22.09.2020 09:41 Ответить
Все в дерьме!
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22.09.2020 14:48 Ответить
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