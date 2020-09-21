В северной части Крыма также начала ощущаться нехватка воды
В северной части оккупированного Крыма также начала ощущаться нехватка воды. Оккупанты начинают вводить ограничения по подаче воды и на южном берегу Крыма.
Об этом сообщил гендиректор российского ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.
Из-за пересохших скважин воду в 29 сел северного Крыма будут доставлять цистернами. Для это планируется перераспределить автоцистерны, а также закупить новые, сообщил Владимир Баженов.
Кроме того, в 39 поселениях Крыма, где с конца августа воду подают по графику (несколько часов в день), наблюдаются сбои в работе системы водоснабжения.
В частности, во многих районах Симферополя из-за низкого давления жители не получают воду из водопровода даже положенные два часа в сутки. Например, в 45 многоэтажках вода не поднимается выше пятого этажа. Люди вынуждены ходить "с ведрами" и самостоятельно набирать воду из бака, который установили в каждом квартале Симферополя.
Кроме того, в изношенной системе водоснабжения начались регулярные поломки, которые не позволяют подавать воду вовремя. Жители также жалуются, что водопроводная вода в Симферополе имеет желто-коричневый оттенок.
Напомним, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жесткий этап ограничений в подаче воды.
С 23 сентября в Алуште, Партените и Малом Маяке в оккупированном Крыму вводят ограничения по подаче воды.
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«Все там на выгребных ямах. Естественно, нарушили целостность водовода нашего. По получении сигнала мы тут же отключили подачу воды. У людей из крана продолжала бежать жидкость, но… из выгребных ям», - пояснил Баженов на совещании по водоснабжению Симферополя, передает издание https://vesti92.ru/news/proisshestviya/v-simferopole-iz-vodoprovodnykh-kranov-tekla-kanal/ «Вести.Севастополь» .
Пусть мочу пьют