УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8141 відвідувач онлайн
Новини
3 078 46

Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента

Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак стверджує, що витрати на Офіс Президента в проєкті бюджету будуть скорочені під час розроблення законопроєкту в парламенті.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Вважаю неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи. Всі витрати мають бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Зокрема, видатки на Офіс Президента будуть скорочені в процесі опрацювання законопроЄкту в парламенті", - стверджує Єрмак.

Глава Офісу Президента обурений "вкрай безвідповідальними намаганнями окремих політиків піаритися, вимагаючи скоротити статті бюджету, які передбачають збільшення можливостей для захисту держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 2021 році планують закупити ДБР комп'ютери і добрати співробітників, тому в проєкті держбюджету збільшено фінансування, - Марченко

За словами Єрмака, в бюджеті заплановано зростання витрат на сектор оборони й безпеки майже в 21 млрд грн, і загалом на цю сферу збираються витратити 267 млрд грн.

"Справді, у цих видатках є дещо дивне: хоч і незначне порівняно із загальною сумою у 117 млрд грн, але етично сумнівне скорочення видатків на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 млн грн. Однак інші показники в проєкті держбюджету цілком виправдані", - пояснив Єрмак.

Також читайте: Зростання витрат на утримання Офісу президента пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, - Шмигаль

Керівник ОП зазначив, що фінансування планують додати Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, СБУ. Крім того, за його даними, на 10,8% буде збільшено фінансування Державної прикордонної служби та ДСНС.

"Хочу закликати всіх українських політиків не перебирати з піаром, дискутуючи про бюджетні видатки на оборону й безпеку. Спробуйте знайти собі щось інше, не важливе для захисту державності й мирного життя, щоб заробити передвиборчі бали", - додав Єрмак.

Також читайте: Президент готовий піти на 10% скорочення співробітників ОП для зниження витрат на утримання, - Єрмак

Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента 01
Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента 02
Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента 03

Автор: 

держбюджет (2470) Єрмак Андрій (1413) Офіс Президента (2052)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Цікаво, який стосунок має такий собі офісний клерк Єрмак до б'юджетотворчого процесу? Яким чином взагалі той офіс до фінансів? Яким законом це регламентується?
показати весь коментар
23.09.2020 02:24 Відповісти
+16
Зе-наркоман обещавший ЛОХам ездить на работу на велосипеде - катается на кортежей из 40(!!!) автомобилей премиум класса и хочет себе ещё БОЛЬШЕ.
показати весь коментар
23.09.2020 02:01 Відповісти
+11
бубца ограничивать? - та ты псих кацапский совсем с катушек слетел.
показати весь коментар
23.09.2020 02:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правильно! Уволить монику по бесполезности, так дерьмак сэкономит кучу денег
показати весь коментар
23.09.2020 01:57 Відповісти
Ну даааа!
Они типа ВСЕ за сокращения расходов...
А в Бюджете расходы растут САМИ СОБОЙ или может по ночам туда пробирается Порошенко и ролики дорисовывает?
показати весь коментар
23.09.2020 01:58 Відповісти
Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5521
показати весь коментар
23.09.2020 09:32 Відповісти
Зе-наркоман обещавший ЛОХам ездить на работу на велосипеде - катается на кортежей из 40(!!!) автомобилей премиум класса и хочет себе ещё БОЛЬШЕ.
показати весь коментар
23.09.2020 02:01 Відповісти
бубца ограничивать? - та ты псих кацапский совсем с катушек слетел.
показати весь коментар
23.09.2020 02:01 Відповісти
Зачем обещать? Снимите сериал!
показати весь коментар
23.09.2020 02:02 Відповісти
какой потный видосик на зеленый конец.
показати весь коментар
23.09.2020 04:56 Відповісти
Они сначала подняли на 40% а потом сократят на 20% и зебилы будут счастливы - сокращение на лицо! А вот если бы просто подняли на 20 - был бы срач!
Это старая тактика "Всегда проси в 2 раза больше"
показати весь коментар
23.09.2020 09:35 Відповісти
Цікаво, який стосунок має такий собі офісний клерк Єрмак до б'юджетотворчого процесу? Яким чином взагалі той офіс до фінансів? Яким законом це регламентується?
показати весь коментар
23.09.2020 02:24 Відповісти
зе-мафия давно забила на законы
показати весь коментар
23.09.2020 03:35 Відповісти
Вы лучше, для начала спросите, какое отношение глава офиса преЗЕдента вообще имеет к политике! Какого хрена, мы вообще должны знать его фамилию и почему она доносится из каждой трубы и почему, при ее упоминании, в стране организуется очередной зашквар?!!!
показати весь коментар
23.09.2020 09:39 Відповісти
Цілком слушно.
показати весь коментар
23.09.2020 16:10 Відповісти
Дєрьмак допомагає бубачкє работать. Він же нєлох, щоб самостійно здавати Україну ху#лу.
показати весь коментар
23.09.2020 10:45 Відповісти
Они для своего недалекого лохтората заявляют одно, а реально делают другое. Но доверчивые хомячки ведутся на сериалы, а новости черпают из тв, на котором полное молчание о мародерстве зеленых барыг.
показати весь коментар
23.09.2020 02:38 Відповісти
дермак обещает производить меньше дерьма, смешно, это невозможно, он полное дерьмо
показати весь коментар
23.09.2020 03:34 Відповісти
"Обицяв пан кожух и слово його гриэ"...Это к тому что Ермак сказал...
показати весь коментар
23.09.2020 03:57 Відповісти
А морда скоро будет как у порохнявого...и этот чел обещает сократить расходы? Не верю!
показати весь коментар
23.09.2020 03:59 Відповісти
нормальная морда как для засланого грушного казачка - скоро он будет на 3м призовом месте:
1. бубецкое грызло - золото (прет же клована и по иксу и по игреку и по зету)
2. стефан - серебро.
3. ну и ета псина - бронза.
***** по мелкости кости? - ну 4-е - малая бронзовая....
показати весь коментар
23.09.2020 04:13 Відповісти
у кого-то кровавые мальчики в глазах (и песни или стиха), а у вас "порохнявого"... Жаль вас бедного. Лечиться вам надо
показати весь коментар
23.09.2020 08:22 Відповісти
А можна конкретніше, на скільки збираються скоротити? Бо можна ж, наприклад, трохи зменшити регулярну закупівлю піченьок на офісну кухню, або ще щось подібне на невеличку суму... але за формальною логікою таки дійсно буде СКОРОЧЕННЯ, хій заперечиш.
показати весь коментар
23.09.2020 04:17 Відповісти
Да какая разница!Вы только посмотрите какие хорошие намерения у человека!А що там буде и як...то таке..
показати весь коментар
23.09.2020 09:06 Відповісти
Президент Ермак лучше всех информирован. Не представляю чтобы в штатах chief of staff президента публично выступать на тему бюджета.
показати весь коментар
23.09.2020 04:54 Відповісти
даже не знаю фамилию того хто заведует стиркой трусов президента...
та и нихто....
показати весь коментар
23.09.2020 05:16 Відповісти
спокойно.
ета будка еще и попризидентить может - согласна она, если ее попросят...
показати весь коментар
23.09.2020 04:58 Відповісти
а если и не попросят, то все равно согласна.
бо с кацприказом направлен.
не выполнит? - сам себе чай замутит....
показати весь коментар
23.09.2020 05:05 Відповісти
ленке срезать - юльке добавить )))
показати весь коментар
23.09.2020 05:14 Відповісти
Президент и резидент... Как думаете, кто из них кто? Какая разница, за(или против) кого вы голосовали?Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента - Цензор.НЕТ 5129
показати весь коментар
23.09.2020 05:40 Відповісти
Деньги сэкономить и сэкономленные деньги выдать в виде премии за экономию. Этот финансовый трюк сохранился со времён совка во всех госструктурах. Например в армии. Есть на воинскую часть есть командировочный фонд (а разных фондов части множество), людей отправляют в командировку без выплаты аванса за свой счет, люди едут, возвращаются, командировочные не выплачивают, типа нет бабла. А в конце года финик выписывает себе и приближенным к руководству премию за экономию средств.
показати весь коментар
23.09.2020 05:42 Відповісти
Ну правильно ,Расия много денег на развал Украины даёт,что хватит содержать два президентских офиса.
показати весь коментар
23.09.2020 06:23 Відповісти
Предлагаю сократить их на содержание самого Дерьмака и Зели. На сэкономленные деньги выделить им 2 участка в Ростове. На их транспортировку туда и на земляные работы тоже не забыть:
Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента - Цензор.НЕТ 9463
показати весь коментар
23.09.2020 06:32 Відповісти
Завхоз ставит себя выше рады это он решает кому и сколько а податки платите ермак распределит кому надо. Вопрос на хрена нам такое государство? Республика громад у себя на хуторе люди быстрей разберуться куда и кому сколько надо, по своему уставу а не ермакову хотению.
показати весь коментар
23.09.2020 06:51 Відповісти
Піариться холоп
показати весь коментар
23.09.2020 07:43 Відповісти
Надеюсь, Мендель получит декретные в полном объеме!
показати весь коментар
23.09.2020 08:11 Відповісти
Обещать, как обычно, не значит жениться.... как обычно
показати весь коментар
23.09.2020 08:13 Відповісти
Хто не трудиться той їсть. Те ОПУ годує агентуру кротів СЗР РФ, яка чим далі тим більше хоче жерти.
показати весь коментар
23.09.2020 08:43 Відповісти
Якщо обіцяють зменшити, значить точно ще добавлять Вовкі на кокс
показати весь коментар
23.09.2020 08:45 Відповісти
Корабельные сосны хотят больше и лучше кушать, аппетит увеличивается, и им пофик что вогнали страну в задницу, а народ в нищету, им главное своё пузо набить.
показати весь коментар
23.09.2020 09:46 Відповісти
Какого хрена "это" вещает про бюджет !!!!!!
показати весь коментар
23.09.2020 10:06 Відповісти
Это что,он нам хочет сказать,что бешеные расходы на его офис появились в проекте бюджета без его ведома? на такое наглое враньё не способны даже такие мастера этого дела как потрох и гроська,ерма всех их переплюнул.
показати весь коментар
23.09.2020 10:08 Відповісти
Ага, а Бубочка взяв це під особистий контроль.
показати весь коментар
23.09.2020 10:35 Відповісти
"Считаю недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А того, кто посчитал допустимым это увеличение в период экономического кризиса и внес в проект бюджета - уволить с государственной службы
Источник: https://censor.net/ru/n3220766
показати весь коментар
23.09.2020 10:36 Відповісти
А кокс таки подорожчав.
показати весь коментар
23.09.2020 10:37 Відповісти
В зеленої плісняви завгосп вирішує всі фінансові питання. Цьому кацапському падлу, даже вінника довіряти не можна. Його місце це нари і баланда і тільки цим можна обмежити його фінансування.
показати весь коментар
23.09.2020 11:55 Відповісти
 
 