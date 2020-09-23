Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак стверджує, що витрати на Офіс Президента в проєкті бюджету будуть скорочені під час розроблення законопроєкту в парламенті.

Про це він написав у фейсбуці

"Вважаю неприпустимим збільшення непродуктивних видатків на утримання органів влади у період економічної кризи. Всі витрати мають бути добре обґрунтованими та нагально необхідними. Зокрема, видатки на Офіс Президента будуть скорочені в процесі опрацювання законопроЄкту в парламенті", - стверджує Єрмак.

Глава Офісу Президента обурений "вкрай безвідповідальними намаганнями окремих політиків піаритися, вимагаючи скоротити статті бюджету, які передбачають збільшення можливостей для захисту держави".

За словами Єрмака, в бюджеті заплановано зростання витрат на сектор оборони й безпеки майже в 21 млрд грн, і загалом на цю сферу збираються витратити 267 млрд грн.

"Справді, у цих видатках є дещо дивне: хоч і незначне порівняно із загальною сумою у 117 млрд грн, але етично сумнівне скорочення видатків на Міністерство оборони на 0,11%, або на 127 млн грн. Однак інші показники в проєкті держбюджету цілком виправдані", - пояснив Єрмак.

Керівник ОП зазначив, що фінансування планують додати Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, СБУ. Крім того, за його даними, на 10,8% буде збільшено фінансування Державної прикордонної служби та ДСНС.

"Хочу закликати всіх українських політиків не перебирати з піаром, дискутуючи про бюджетні видатки на оборону й безпеку. Спробуйте знайти собі щось інше, не важливе для захисту державності й мирного життя, щоб заробити передвиборчі бали", - додав Єрмак.

