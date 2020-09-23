РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10434 посетителя онлайн
Новости
3 078 46

Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента

Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак утверждает, что расходы на Офис Президента в проекте бюджета будут сокращены во время разработки законопроекта в парламенте.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимым. В частности, расходы на Офис Президента будут сокращены в процессе разработки законопроекта в парламенте", - утверждает Ермак.

Глава Офиса Президента возмущен "крайне безответственными попытками отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета, предусматривающие увеличение возможностей для защиты государства".

Читайте на Цензор.НЕТ: В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко

По словам Ермака, в бюджете запланирован рост расходов на сектор обороны и безопасности почти в 21 млрд грн, и всего а эту сферу собираются потратить 267 млрд грн.

"Действительно, в этих расходах есть несколько странное: хотя и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 млрд грн, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 млн ​​грн. Однако другие показатели в проект госбюджета вполне оправданы", - пояснил Ермак.

Также на Цензор.НЕТ: Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль

Руководитель ОП отметил, что финансирование планируют добавить Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, СБУ. Кроме того, по его данным, на 10,8% будет увеличено финансирование Государственной пограничной службы и ГСЧС.

"Хочу призвать всех украинских политиков не принимать с пиаром, дискутируя о бюджетных расходах на оборону и безопасность. Попробуйте найти себе что-то другое, неважное для защиты государственности и мирной жизни, чтобы заработать предвыборные баллы", - добавил Ермак.

Читайте также: Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак

Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента 01
Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента 02
Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента 03

Автор: 

госбюджет (1191) Ермак Андрей (1300) Офис Президента (1820)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Цікаво, який стосунок має такий собі офісний клерк Єрмак до б'юджетотворчого процесу? Яким чином взагалі той офіс до фінансів? Яким законом це регламентується?
показать весь комментарий
23.09.2020 02:24 Ответить
+16
Зе-наркоман обещавший ЛОХам ездить на работу на велосипеде - катается на кортежей из 40(!!!) автомобилей премиум класса и хочет себе ещё БОЛЬШЕ.
показать весь комментарий
23.09.2020 02:01 Ответить
+11
бубца ограничивать? - та ты псих кацапский совсем с катушек слетел.
показать весь комментарий
23.09.2020 02:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
правильно! Уволить монику по бесполезности, так дерьмак сэкономит кучу денег
показать весь комментарий
23.09.2020 01:57 Ответить
Ну даааа!
Они типа ВСЕ за сокращения расходов...
А в Бюджете расходы растут САМИ СОБОЙ или может по ночам туда пробирается Порошенко и ролики дорисовывает?
показать весь комментарий
23.09.2020 01:58 Ответить
Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента - Цензор.НЕТ 5521
показать весь комментарий
23.09.2020 09:32 Ответить
Зе-наркоман обещавший ЛОХам ездить на работу на велосипеде - катается на кортежей из 40(!!!) автомобилей премиум класса и хочет себе ещё БОЛЬШЕ.
показать весь комментарий
23.09.2020 02:01 Ответить
бубца ограничивать? - та ты псих кацапский совсем с катушек слетел.
показать весь комментарий
23.09.2020 02:01 Ответить
Зачем обещать? Снимите сериал!
показать весь комментарий
23.09.2020 02:02 Ответить
какой потный видосик на зеленый конец.
показать весь комментарий
23.09.2020 04:56 Ответить
Они сначала подняли на 40% а потом сократят на 20% и зебилы будут счастливы - сокращение на лицо! А вот если бы просто подняли на 20 - был бы срач!
Это старая тактика "Всегда проси в 2 раза больше"
показать весь комментарий
23.09.2020 09:35 Ответить
Цікаво, який стосунок має такий собі офісний клерк Єрмак до б'юджетотворчого процесу? Яким чином взагалі той офіс до фінансів? Яким законом це регламентується?
показать весь комментарий
23.09.2020 02:24 Ответить
зе-мафия давно забила на законы
показать весь комментарий
23.09.2020 03:35 Ответить
Вы лучше, для начала спросите, какое отношение глава офиса преЗЕдента вообще имеет к политике! Какого хрена, мы вообще должны знать его фамилию и почему она доносится из каждой трубы и почему, при ее упоминании, в стране организуется очередной зашквар?!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 09:39 Ответить
Цілком слушно.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:10 Ответить
Дєрьмак допомагає бубачкє работать. Він же нєлох, щоб самостійно здавати Україну ху#лу.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:45 Ответить
Они для своего недалекого лохтората заявляют одно, а реально делают другое. Но доверчивые хомячки ведутся на сериалы, а новости черпают из тв, на котором полное молчание о мародерстве зеленых барыг.
показать весь комментарий
23.09.2020 02:38 Ответить
дермак обещает производить меньше дерьма, смешно, это невозможно, он полное дерьмо
показать весь комментарий
23.09.2020 03:34 Ответить
"Обицяв пан кожух и слово його гриэ"...Это к тому что Ермак сказал...
показать весь комментарий
23.09.2020 03:57 Ответить
А морда скоро будет как у порохнявого...и этот чел обещает сократить расходы? Не верю!
показать весь комментарий
23.09.2020 03:59 Ответить
нормальная морда как для засланого грушного казачка - скоро он будет на 3м призовом месте:
1. бубецкое грызло - золото (прет же клована и по иксу и по игреку и по зету)
2. стефан - серебро.
3. ну и ета псина - бронза.
***** по мелкости кости? - ну 4-е - малая бронзовая....
показать весь комментарий
23.09.2020 04:13 Ответить
у кого-то кровавые мальчики в глазах (и песни или стиха), а у вас "порохнявого"... Жаль вас бедного. Лечиться вам надо
показать весь комментарий
23.09.2020 08:22 Ответить
А можна конкретніше, на скільки збираються скоротити? Бо можна ж, наприклад, трохи зменшити регулярну закупівлю піченьок на офісну кухню, або ще щось подібне на невеличку суму... але за формальною логікою таки дійсно буде СКОРОЧЕННЯ, хій заперечиш.
показать весь комментарий
23.09.2020 04:17 Ответить
Да какая разница!Вы только посмотрите какие хорошие намерения у человека!А що там буде и як...то таке..
показать весь комментарий
23.09.2020 09:06 Ответить
Президент Ермак лучше всех информирован. Не представляю чтобы в штатах chief of staff президента публично выступать на тему бюджета.
показать весь комментарий
23.09.2020 04:54 Ответить
даже не знаю фамилию того хто заведует стиркой трусов президента...
та и нихто....
показать весь комментарий
23.09.2020 05:16 Ответить
спокойно.
ета будка еще и попризидентить может - согласна она, если ее попросят...
показать весь комментарий
23.09.2020 04:58 Ответить
а если и не попросят, то все равно согласна.
бо с кацприказом направлен.
не выполнит? - сам себе чай замутит....
показать весь комментарий
23.09.2020 05:05 Ответить
ленке срезать - юльке добавить )))
показать весь комментарий
23.09.2020 05:14 Ответить
Президент и резидент... Как думаете, кто из них кто? Какая разница, за(или против) кого вы голосовали?Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента - Цензор.НЕТ 5129
показать весь комментарий
23.09.2020 05:40 Ответить
Деньги сэкономить и сэкономленные деньги выдать в виде премии за экономию. Этот финансовый трюк сохранился со времён совка во всех госструктурах. Например в армии. Есть на воинскую часть есть командировочный фонд (а разных фондов части множество), людей отправляют в командировку без выплаты аванса за свой счет, люди едут, возвращаются, командировочные не выплачивают, типа нет бабла. А в конце года финик выписывает себе и приближенным к руководству премию за экономию средств.
показать весь комментарий
23.09.2020 05:42 Ответить
Ну правильно ,Расия много денег на развал Украины даёт,что хватит содержать два президентских офиса.
показать весь комментарий
23.09.2020 06:23 Ответить
Предлагаю сократить их на содержание самого Дерьмака и Зели. На сэкономленные деньги выделить им 2 участка в Ростове. На их транспортировку туда и на земляные работы тоже не забыть:
Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента - Цензор.НЕТ 9463
показать весь комментарий
23.09.2020 06:32 Ответить
Завхоз ставит себя выше рады это он решает кому и сколько а податки платите ермак распределит кому надо. Вопрос на хрена нам такое государство? Республика громад у себя на хуторе люди быстрей разберуться куда и кому сколько надо, по своему уставу а не ермакову хотению.
показать весь комментарий
23.09.2020 06:51 Ответить
Піариться холоп
показать весь комментарий
23.09.2020 07:43 Ответить
Надеюсь, Мендель получит декретные в полном объеме!
показать весь комментарий
23.09.2020 08:11 Ответить
Обещать, как обычно, не значит жениться.... как обычно
показать весь комментарий
23.09.2020 08:13 Ответить
Хто не трудиться той їсть. Те ОПУ годує агентуру кротів СЗР РФ, яка чим далі тим більше хоче жерти.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:43 Ответить
Якщо обіцяють зменшити, значить точно ще добавлять Вовкі на кокс
показать весь комментарий
23.09.2020 08:45 Ответить
Корабельные сосны хотят больше и лучше кушать, аппетит увеличивается, и им пофик что вогнали страну в задницу, а народ в нищету, им главное своё пузо набить.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:46 Ответить
Какого хрена "это" вещает про бюджет !!!!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 10:06 Ответить
Это что,он нам хочет сказать,что бешеные расходы на его офис появились в проекте бюджета без его ведома? на такое наглое враньё не способны даже такие мастера этого дела как потрох и гроська,ерма всех их переплюнул.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:08 Ответить
Ага, а Бубочка взяв це під особистий контроль.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:35 Ответить
"Считаю недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса..."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А того, кто посчитал допустимым это увеличение в период экономического кризиса и внес в проект бюджета - уволить с государственной службы
Источник: https://censor.net/ru/n3220766
показать весь комментарий
23.09.2020 10:36 Ответить
А кокс таки подорожчав.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:37 Ответить
В зеленої плісняви завгосп вирішує всі фінансові питання. Цьому кацапському падлу, даже вінника довіряти не можна. Його місце це нари і баланда і тільки цим можна обмежити його фінансування.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:55 Ответить
 
 