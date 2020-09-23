Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента
Глава Офиса Президента Андрей Ермак утверждает, что расходы на Офис Президента в проекте бюджета будут сокращены во время разработки законопроекта в парламенте.
Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Считаю недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимым. В частности, расходы на Офис Президента будут сокращены в процессе разработки законопроекта в парламенте", - утверждает Ермак.
Глава Офиса Президента возмущен "крайне безответственными попытками отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета, предусматривающие увеличение возможностей для защиты государства".
Читайте на Цензор.НЕТ: В 2021 году планируется закупить ГБР компьютеры и добрать сотрудников, поэтому в проекте госбюджета увеличено финансирование, - Марченко
По словам Ермака, в бюджете запланирован рост расходов на сектор обороны и безопасности почти в 21 млрд грн, и всего а эту сферу собираются потратить 267 млрд грн.
"Действительно, в этих расходах есть несколько странное: хотя и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 млрд грн, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 млн грн. Однако другие показатели в проект госбюджета вполне оправданы", - пояснил Ермак.
Также на Цензор.НЕТ: Рост расходов на содержание Офиса Президента связан с ростом минимальной зарплаты, - Шмыгаль
Руководитель ОП отметил, что финансирование планируют добавить Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, СБУ. Кроме того, по его данным, на 10,8% будет увеличено финансирование Государственной пограничной службы и ГСЧС.
"Хочу призвать всех украинских политиков не принимать с пиаром, дискутируя о бюджетных расходах на оборону и безопасность. Попробуйте найти себе что-то другое, неважное для защиты государственности и мирной жизни, чтобы заработать предвыборные баллы", - добавил Ермак.
Читайте также: Президент готов пойти на 10% сокращение сотрудников ОП для снижения расходов на содержание, - Ермак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Они типа ВСЕ за сокращения расходов...
А в Бюджете расходы растут САМИ СОБОЙ или может по ночам туда пробирается Порошенко и ролики дорисовывает?
Это старая тактика "Всегда проси в 2 раза больше"
1. бубецкое грызло - золото (прет же клована и по иксу и по игреку и по зету)
2. стефан - серебро.
3. ну и ета псина - бронза.
***** по мелкости кости? - ну 4-е - малая бронзовая....
та и нихто....
ета будка еще и попризидентить может - согласна она, если ее попросят...
бо с кацприказом направлен.
не выполнит? - сам себе чай замутит....
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А того, кто посчитал допустимым это увеличение в период экономического кризиса и внес в проект бюджета - уволить с государственной службы
Источник: https://censor.net/ru/n3220766