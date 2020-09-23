Ермак пообещал уменьшить расходы на содержание Офиса Президента

Глава Офиса Президента Андрей Ермак утверждает, что расходы на Офис Президента в проекте бюджета будут сокращены во время разработки законопроекта в парламенте.

Об этом он написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю недопустимым увеличение непроизводительных расходов на содержание органов власти в период экономического кризиса. Все расходы должны быть хорошо обоснованными и настоятельно необходимым. В частности, расходы на Офис Президента будут сокращены в процессе разработки законопроекта в парламенте", - утверждает Ермак.

Глава Офиса Президента возмущен "крайне безответственными попытками отдельных политиков пиариться, требуя сократить статьи бюджета, предусматривающие увеличение возможностей для защиты государства".

По словам Ермака, в бюджете запланирован рост расходов на сектор обороны и безопасности почти в 21 млрд грн, и всего а эту сферу собираются потратить 267 млрд грн.

"Действительно, в этих расходах есть несколько странное: хотя и незначительное по сравнению с общей суммой в 117 млрд грн, но этически сомнительное сокращение расходов на Министерство обороны на 0,11%, или на 127 млн ​​грн. Однако другие показатели в проект госбюджета вполне оправданы", - пояснил Ермак.

Руководитель ОП отметил, что финансирование планируют добавить Службе внешней разведки, Главному управлению разведки Министерства обороны, СБУ. Кроме того, по его данным, на 10,8% будет увеличено финансирование Государственной пограничной службы и ГСЧС.

"Хочу призвать всех украинских политиков не принимать с пиаром, дискутируя о бюджетных расходах на оборону и безопасность. Попробуйте найти себе что-то другое, неважное для защиты государственности и мирной жизни, чтобы заработать предвыборные баллы", - добавил Ермак.

