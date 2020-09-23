УКР
5 757 42

Закликаємо українських політиків не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг країни, - заява ОП

Офіс президента закликає українських журналістів, які поширюють очевидно фейкову інформацію, посилаючись на "анонімні джерела" завжди пам'ятати: будь-яке джерело перш за все використовує ЗМІ для просування своїх вузьких і часто корупційних інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Офісу президента.

"Щодня отримуємо запити стосовно надання інформації або офіційного коментаря з питань, які засновані на очевидних фейкових повідомленнях. Іноді в таких запитах, зокрема й від народних депутатів України, прямо цитуються вкиди російських пропагандистів. Бачимо також і численні публікації у вітчизняних ЗМІ, у яких будь-яку фантазію можуть "підтвердити" виключно одним: посиланням на джерела, що не називаються", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що з розвитком електронних ЗМІ культура роботи з інформацією суттєво змінюється.

"У результаті інформаційний простір набагато легше корумпується задля поширення брехні й ворожої пропаганди. Фейки завжди дуже швидкі порівняно з правдою. Агітація завжди дуже емоційна й досягає більшої аудиторії, ніж чесний аналіз. Медійні герої завжди додають до своїх розповідей художні деталі, які спотворюють навіть окремі правдиві факти, якщо вони є в таких повідомленнях", - вважають в ОП.

Читайте також: Жодну бойову військову частину скорочено не буде, в мережі поширюють фейкову інформацію, - Генштаб ЗСУ

"Під час гібридної війни це стає особливою загрозою. Навіть не працюючи безпосередньо з російськими спецслужбами, деякі українські діячі де-факто відтворюють пропагандистську лінію Росії в Україні, поширюючи відповідні фейкові повідомлення. Наприклад, не є рідкістю в українському телеефірі виправдання російської агресії та окупації частини нашої території, які замасковують під користування беззаперечною свободою слова. Також усе частіше бачимо навіть у провідних ЗМІ України авторські матеріали, які за своїм характером більше нагадують цілковито вигадані "історії" з автоматичним приклеюванням відповідних образливих ярликів. Дуже багато бездоказових звинувачень. Доводиться констатувати, що в боротьбі за владу в Україні деякі опоненти чинного керівництва держави взяли на озброєння відомий пропагандистський прийом: будь-яка брехня від багаторазового повторення стає "правдою", - додали в ОП.

Офіс президента закликає українських політиків "не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг в державі".

"Закликаємо також і деяких українських журналістів, які поширюють очевидно фейкову інформацію, посилаючись на "анонімні джерела" або, наприклад, на неназваних "крупних бізнесменів", завжди пам’ятати: будь-яке джерело, якщо це, звісно, реальне джерело, а не просто ваша фантазія, насамперед використовує вас для просування своїх вузьких і нерідко корупційних інтересів", - підсумували в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента

Хочеться нагадати суспільству розслідування перед самими виборами 2019 року придурковатого Бігуса проти ПОРОХА, які виявилися фейком!!! Чи вже забули як на цій брехні ЗЕлене лайно прийшло до влади і тепер маємо те що маємо?!?
23.09.2020 18:18 Відповісти
+20
ригорает у офиса янелоха.. ох пригорает. прямо утомились официально отвечать. а вы ермака работой загрузите. это его дело на такие запросы отвечать а не изображать из себя кардинала решелье который все решает в стране а король только херней страдает. мы сейчас живем точно по Дюма
23.09.2020 18:05 Відповісти
+17
хочуть цензуру ввести, щоб приховати свої злочини.
23.09.2020 18:14 Відповісти
оппа Вовки ето про кого Ермака Кравчука внучку и Фокина и самого Бубочку...????
23.09.2020 18:10 Відповісти
Не вбросы, а - выбросы.
23.09.2020 18:06 Відповісти
Отбросы российских сми.
23.09.2020 18:08 Відповісти
Цікаво...а імплементувати хотєлкі фуйла в українське законодавство можна
23.09.2020 18:13 Відповісти
Ви про мінські договорняки?
24.09.2020 08:58 Відповісти
А коли вофка ржав в кварталі над кожним кроком влади на догоду рашистам, то нічого було ?
23.09.2020 18:14 Відповісти
Ви абсолютно праві. Вибори президента в 2019 році були не чесними. Суспільство ввели в оману. Зеленський прийшов до влади на тотальній брехні.
23.09.2020 18:44 Відповісти
Але не обв'язково було вірити в цю брехню. Не діти, дорослі люди. Дуже низький політичний рівень українців, який контрастує з тим, що по життю українці і скептичні. і недовірливі, і розумні.
23.09.2020 19:26 Відповісти
Що я вам можу сказати у відповідь?
Тільки одне - ви абсолютно праві!!!
23.09.2020 19:32 Відповісти
Українська політика це, взагалі суцільна брехня. Хто там виконував свої обіцянки?
24.09.2020 08:59 Відповісти
не призывать надо, а наказывать. вон на Зоологической в Киеве огромный комплекс 112 - открытый ретранслятор ************ пропагандонов
23.09.2020 18:24 Відповісти
Это послание агента фсб россии Ермака Бутусову, Богдану и всем тем, кто осмелился донести до граждан информацию, отличающуюся от той, которую приподносит гандон Ермак и его псарня.
23.09.2020 18:55 Відповісти
"В результате информационное пространство гораздо проще коррумпируется для распространения лжи и враждебной пропаганды. Фейки всегда очень оперативны по сравнению с правдой. Агитация всегда очень эмоциональна и достигает большей аудитории, чем честный анализ. Медийные герои всегда добавляют к своим рассказам художественные детали, которые искажают даже отдельные правдивые факты, если они есть в таких сообщениях", - считают в ОП. самокритика похвальна и полностью соответствует деятельности "квартальных" начиная с 2016 и которая привела к власти"зе"
23.09.2020 18:57 Відповісти
Давайте рассказывайте о своем мародерстве. Вашу технологию используют против вас. Или вы, Ослы Оманские, думаете шо вы одни грамотные?
23.09.2020 19:05 Відповісти
Нечего истерить. Что посеяли то и пожинайте, а сеяли только фейки и злостную ложь.Закон бумеранга никто не отменял.
23.09.2020 19:20 Відповісти
Самі брешуть, не зупиняючись.
23.09.2020 19:28 Відповісти
Закликаємо українських політиків не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг країни, - заява ОП - Цензор.НЕТ 4435
23.09.2020 19:55 Відповісти
Ходят упорние слухи, что "Свободу" финансирует кацапцкий олигарх некто Лебедев.
Почему Кошулинському не вийти і не прозвітувати публічно: це фейк чи правда?!
23.09.2020 20:21 Відповісти
Ну, так чому ви не провели у свій час розслідування, а постите фейки?
24.09.2020 09:03 Відповісти
Кто может объяснить с чего это вдруг оффыс разродился таким заявлением?
23.09.2020 19:39 Відповісти
вооот, заметили?
кстати, а ведь мало кто заметил ето.

тут и "российсикие пропагандисти" и "российская агрессия"
Интересно, да?
23.09.2020 19:49 Відповісти
Типа ради победы на местных козачку-ермачку в кремле разрешили поиграть в проукраинского?? там настолько дела плохи?!
23.09.2020 20:07 Відповісти
думаю, что дела там, действительно, крайне плохи.
23.09.2020 20:22 Відповісти
Думаю, что в ворохе тех запросов есть т.н. "вбросы", которые соответствуют действительности, но старательно замалчиваются ЗЕленой властью и на которые ой как не хочется отвечать
23.09.2020 20:16 Відповісти
скорее всего.
23.09.2020 20:19 Відповісти
«любая ложь от многократного повторения становится "правдой", - добавили в ОП.Источник: https://censor.net/ru/n3220910»

Не треба ляля.
Не тіште себе цією мрією.
Немає брехні, яка не була б викрита.
23.09.2020 19:43 Відповісти
мне интересно, подымите руку кто верит дерьмаку и его шобле?
как по мне, редкостная мразь при членограе обкуреном
23.09.2020 20:04 Відповісти
Закликаємо українських політиків не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг країни, - заява ОП - Цензор.НЕТ 5355
23.09.2020 20:07 Відповісти
Шо? Х...ло сокращает финансирование и ОП убирает конкурентов? Только они имеют право вылизывать жопу кацапу! А как же ***** СН?
23.09.2020 20:27 Відповісти
Ну так закройте главный рупор кремля пропоганды российских 112, Зик, Ньюс ван.
Кишка тонка главного агента кремля Медведчука упаковать и закрыть его пропагандитские каналы??
Там Зеленский обещал разобраться с ним и его каналами и будет громкая история...
Где эта громкая история?? Обисрався Зе...балабол, популист.

Зеленский пообещал «громкую историю» о финансировании партии Медведчука

https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij-poobeshal-gromkuyu-istoriyu-o-finansirovanii-partii-medvedchuka
23.09.2020 21:08 Відповісти
Ермака нужно брать. российский шпион в офисе президента
24.09.2020 00:26 Відповісти
Проблема українського політикуму в тому що, практично всі всіх обливають лайном заради власної користі не дивлячись на війну. Кращого для агресора не можливо і придумати.
24.09.2020 09:07 Відповісти
Офис цинизма и лицемерия. Эта группка подаёт на согласование ПреЗе кандидатуры "переговорщиков" в виде выживших из ума дедушек, которые эти нарративы и распространяют.
24.09.2020 11:18 Відповісти
А чего Мендельша помалкивает?Избиратели должны знать реакцию на фейки от самого великого политика современности..
24.09.2020 12:49 Відповісти
 
 