Закликаємо українських політиків не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг країни, - заява ОП

Офіс президента закликає українських журналістів, які поширюють очевидно фейкову інформацію, посилаючись на "анонімні джерела" завжди пам'ятати: будь-яке джерело перш за все використовує ЗМІ для просування своїх вузьких і часто корупційних інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Офісу президента.

"Щодня отримуємо запити стосовно надання інформації або офіційного коментаря з питань, які засновані на очевидних фейкових повідомленнях. Іноді в таких запитах, зокрема й від народних депутатів України, прямо цитуються вкиди російських пропагандистів. Бачимо також і численні публікації у вітчизняних ЗМІ, у яких будь-яку фантазію можуть "підтвердити" виключно одним: посиланням на джерела, що не називаються", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що з розвитком електронних ЗМІ культура роботи з інформацією суттєво змінюється.

"У результаті інформаційний простір набагато легше корумпується задля поширення брехні й ворожої пропаганди. Фейки завжди дуже швидкі порівняно з правдою. Агітація завжди дуже емоційна й досягає більшої аудиторії, ніж чесний аналіз. Медійні герої завжди додають до своїх розповідей художні деталі, які спотворюють навіть окремі правдиві факти, якщо вони є в таких повідомленнях", - вважають в ОП.

Читайте також: Жодну бойову військову частину скорочено не буде, в мережі поширюють фейкову інформацію, - Генштаб ЗСУ

"Під час гібридної війни це стає особливою загрозою. Навіть не працюючи безпосередньо з російськими спецслужбами, деякі українські діячі де-факто відтворюють пропагандистську лінію Росії в Україні, поширюючи відповідні фейкові повідомлення. Наприклад, не є рідкістю в українському телеефірі виправдання російської агресії та окупації частини нашої території, які замасковують під користування беззаперечною свободою слова. Також усе частіше бачимо навіть у провідних ЗМІ України авторські матеріали, які за своїм характером більше нагадують цілковито вигадані "історії" з автоматичним приклеюванням відповідних образливих ярликів. Дуже багато бездоказових звинувачень. Доводиться констатувати, що в боротьбі за владу в Україні деякі опоненти чинного керівництва держави взяли на озброєння відомий пропагандистський прийом: будь-яка брехня від багаторазового повторення стає "правдою", - додали в ОП.

Офіс президента закликає українських політиків "не привносити російські пропагандистські вкидання в офіційний документообіг в державі".

"Закликаємо також і деяких українських журналістів, які поширюють очевидно фейкову інформацію, посилаючись на "анонімні джерела" або, наприклад, на неназваних "крупних бізнесменів", завжди пам’ятати: будь-яке джерело, якщо це, звісно, реальне джерело, а не просто ваша фантазія, насамперед використовує вас для просування своїх вузьких і нерідко корупційних інтересів", - підсумували в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак пообіцяв зменшити витрати на утримання Офісу Президента