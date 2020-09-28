Суд проводить засідання у справі про вбивство Шеремета. ВIДЕО

Не існує жодних обґрунтувань, які могли б вважатися "відповідними" і "достатніми" доводами для утримання фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка під вартою 287 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє адвокат Леонід Маслов.

За словами правозахисника, ризик переховування від суду сторона обвинувачення постійно обґрунтовувала виключно тяжкістю інкримінованого діяння, що є неприпустимою практикою з урахуванням висновків ЄСПЛ (див. лише як приклад п. п. 61-63 у справі "Боротюк проти України", заява № 33579/04, п.п.34-37 у справі "Москаленко проти України", заява № 37466/04). Зокрема, подібний ризик зменшується з плином часу (принцип Летельє). Пан Антоненко ніколи не вчиняв спроб втечі, співпрацював зі слідством. Альтернативні триманню під вартою запобіжні заходи також спроможні запобігти таким спробам.

"Зазначене підтверджується тим, що інша обвинувачена, пані Юлія Кузьменко, вже понад місяць перебуває під домашнім арештом без будь-яких порушень або спроб їхнього вчинення. Персональна інформація пана Антоненка не має значних відмінностей від інформації про ризики щодо пані Кузьменко, окрім статі, матеріального стану і кількості неповнолітніх дітей. У них однакове обвинувачення, однаковий епізод, обсяг доказів. Обидва мають міцні соціальні зв’язки: житло, престижну роботу, суспільну повагу, коханих, щасливу сім’ю і надійних друзів", - наголосив адвокат.

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Маслов додав, що залишення під вартою пана Антоненка як гарантії належної процесуальної поведінки інших обвинувачених еквівалентне утриманню його як заручника.

"Чергове засідання суду заплановане на сьогодні, 28 вересня, о 15:00. На ньому присяжні мають скласти присягу, після чого буде оголошено обвинувальний акт", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

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