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Новини Убивство Шеремета
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Суд проводить засідання у справі про вбивство Шеремета. ВIДЕО

Не існує жодних обґрунтувань, які могли б вважатися "відповідними" і "достатніми" доводами для утримання фігуранта "справи Шеремета" Андрія Антоненка під вартою 287 днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє адвокат Леонід Маслов.

За словами правозахисника, ризик переховування від суду сторона обвинувачення постійно обґрунтовувала виключно тяжкістю інкримінованого діяння, що є неприпустимою практикою з урахуванням висновків ЄСПЛ (див. лише як приклад п. п. 61-63 у справі "Боротюк проти України", заява № 33579/04, п.п.34-37 у справі "Москаленко проти України", заява № 37466/04). Зокрема, подібний ризик зменшується з плином часу (принцип Летельє). Пан Антоненко ніколи не вчиняв спроб втечі, співпрацював зі слідством. Альтернативні триманню під вартою запобіжні заходи також спроможні запобігти таким спробам.

"Зазначене підтверджується тим, що інша обвинувачена, пані Юлія Кузьменко, вже понад місяць перебуває під домашнім арештом без будь-яких порушень або спроб їхнього вчинення. Персональна інформація пана Антоненка не має значних відмінностей від інформації про ризики щодо пані Кузьменко, окрім статі, матеріального стану і кількості неповнолітніх дітей. У них однакове обвинувачення, однаковий епізод, обсяг доказів. Обидва мають міцні соціальні зв’язки: житло, престижну роботу, суспільну повагу, коханих, щасливу сім’ю і надійних друзів", - наголосив адвокат.

Читайте: У справі Шеремета визначено остаточний склад присяжних

Маслов додав, що залишення під вартою пана Антоненка як гарантії належної процесуальної поведінки інших обвинувачених еквівалентне утриманню його як заручника.

"Чергове засідання суду заплановане на сьогодні, 28 вересня, о 15:00. На ньому присяжні мають скласти присягу, після чого буде оголошено обвинувальний акт", - підсумував адвокат.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Також читайте: Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

Автор: 

Маслов Леонід (56) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+19
под стражей 287 дней... А сколько по закону можно держать человека в неволе, если его вина не доказана?
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28.09.2020 14:06
+13
полный беспредел!
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28.09.2020 14:15
+11
Суд ? А разве в Украине есть суд ?
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28.09.2020 14:15
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под стражей 287 дней... А сколько по закону можно держать человека в неволе, если его вина не доказана?
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28.09.2020 14:06 Відповісти
Суд ? А разве в Украине есть суд ?
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28.09.2020 14:15 Відповісти
полный беспредел!
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28.09.2020 14:15 Відповісти
волю для Андрія Антоненка, як і іншим "фігурантам" даної справи... главЗе!білу та його цявкам- 287 днів ізоляції у тих самих умовах...
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28.09.2020 14:27 Відповісти
Позор поліцейській і судовій системі України. За що сидить людина майже рік? А все тому, що пацан на брифінгу сказав, що це він і всі "правоохоронці" почали підганяти "докази" під це. Якщо ті, що розкривали свої роти, коли невинну людину зробили винною, мають якусь гідність - то мають йти у відставку з вибаченнями.
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28.09.2020 15:05 Відповісти
Бо Зеля наказав. Тому і сидить.
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28.09.2020 15:08 Відповісти
Бо Зюзя с Авакіемзахотіли попіаритись, а тепер страждають невинні люди.
Тримайтеся - здоров"я вам і надіїї !
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28.09.2020 17:16 Відповісти
Пора сажать зебилов.
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28.09.2020 15:23 Відповісти
на кол
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28.09.2020 15:46 Відповісти
Ті, що обвинувачують, не дочекалися, коли в Ріфа зміниться зріст на "пресловуті" 10 см... Тепер перекладають цей ганебний тягар на присяжних? Цікаво: чого вони очікують?
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28.09.2020 16:30 Відповісти
Тримайтесь хлопці і дівчата! Всеодно побачимо вас на свободі!
А всіх, хто давав пресконференцію і заздалегіть назвав вас вбивцями за гратами
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28.09.2020 17:14 Відповісти
Оце слухаю і думку гадаю: чи вистачить в мене наснаги покарати всіх тих чудових людожерів, що зараз вдають з себе державних службовців? Саме всіх? Наголос на слові "всіх". Ті що в залі зараз приречені, але це ж не всі. ttr
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28.09.2020 17:39 Відповісти
********** уже официально обвинил на прессконференции собакова.
теперь мрази в мантиях будут отрабатывать решение **********а
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28.09.2020 17:47 Відповісти
"Суд проводит заседание по делу об убийстве Шеремета" - в США в таких судах один судья и двенадцать присяжных. У нас двое судей и трое имитирующих присяжных. Не верю я такому нашему суду. Как комик скажет так они и судить будут.
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28.09.2020 18:44 Відповісти
Невже не можна обійтись без слова "фігурант", якого немає в КПК України. Воно як пам'ятник Жиглову та Шарапову на Богомольця,10 (з'явився на кілька років раніше, ніж у Мокші і доки стоїть, наші полісмени докорінно не зміняться)
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28.09.2020 19:09 Відповісти
Нашли подозреваемых чтобы засудить вместо реальных участников преступления....А почему? Да потому что у самой власти рыльце в пушку....то есть власть замешана в этом деле как участник...И этот цирк доведут до конца а потом с помпой дело закроют. "Нашли!Осудили!"...Да не того кого надо...
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28.09.2020 22:35 Відповісти
 
 