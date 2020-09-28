Суд проводит заседание по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО

Не существует никаких обоснований, которые могли бы считаться "соответствующими" и "достаточными" доводами для содержания фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко под стражей 287 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает адвокат Леонид Маслов.

По словам правозащитника, риск сокрытия от суда сторона обвинения постоянно обосновывала исключительно тяжестью инкриминируемого деяния, что является недопустимой практикой с учетом выводов ЕСПЧ (см. только в качестве примера п. п. 61-63 по делу "Боротюк против Украины", заявление № 33579/04, п. п.34-37 по делу "Москаленко против Украины", заявление № 37466/04). В частности, подобный риск уменьшается с течением времени (принцип Летелье). Антоненко никогда не совершал попыток побега, сотрудничал со следствием. Альтернативные содержанию под стражей меры также способны предотвратить такие попытки.

"Указанное подтверждается тем, что другая обвиняемая, госпожа Юлия Кузьменко, уже более месяца находится под домашним арестом без каких-либо нарушений или попыток их совершения. Персональная информация господина Антоненко не имеет значительных отличий от информации о рисках в отношении госпожи Кузьменко, кроме пола, материального положения и количества несовершеннолетних детей. У них одинаковое обвинения, одинаковый эпизод, объем доказательств. Оба имеют крепкие социальные связи: жилье, престижную работу, общественное уважение, любимых, счастливую семью и надежных друзей", - подчеркнул адвокат.

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Маслов добавил, что нахождение Антоненко под стражей как гарантия надлежащего процессуального поведения других обвиняемых эквивалентно содержанию его в качестве заложника.

"Очередное заседание суда запланировано на сегодня, 28 сентября в 15:00. На нем присяжные должны принести присягу, после чего будет объявлен обвинительный акт", - подытожил адвокат.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

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