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Новости Убийство Шеремета
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Суд проводит заседание по делу об убийстве Шеремета. ВИДЕО

Не существует никаких обоснований, которые могли бы считаться "соответствующими" и "достаточными" доводами для содержания фигуранта "дела Шеремета" Андрея Антоненко под стражей 287 дней.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает адвокат Леонид Маслов.

По словам правозащитника, риск сокрытия от суда сторона обвинения постоянно обосновывала исключительно тяжестью инкриминируемого деяния, что является недопустимой практикой с учетом выводов ЕСПЧ (см. только в качестве примера п. п. 61-63 по делу "Боротюк против Украины", заявление № 33579/04, п. п.34-37 по делу "Москаленко против Украины", заявление № 37466/04). В частности, подобный риск уменьшается с течением времени (принцип Летелье). Антоненко никогда не совершал попыток побега, сотрудничал со следствием. Альтернативные содержанию под стражей меры также способны предотвратить такие попытки.

"Указанное подтверждается тем, что другая обвиняемая, госпожа Юлия Кузьменко, уже более месяца находится под домашним арестом без каких-либо нарушений или попыток их совершения. Персональная информация господина Антоненко не имеет значительных отличий от информации о рисках в отношении госпожи Кузьменко, кроме пола, материального положения и количества несовершеннолетних детей. У них одинаковое обвинения, одинаковый эпизод, объем доказательств. Оба имеют крепкие социальные связи: жилье, престижную работу, общественное уважение, любимых, счастливую семью и надежных друзей", - подчеркнул адвокат.

Читайте: Дело Шеремета: подготовительное заседание суда назначили на 25 августа

Маслов добавил, что нахождение Антоненко под стражей как гарантия надлежащего процессуального поведения других обвиняемых эквивалентно содержанию его в качестве заложника.

"Очередное заседание суда запланировано на сегодня, 28 сентября в 15:00. На нем присяжные должны принести присягу, после чего будет объявлен обвинительный акт", - подытожил адвокат.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Также читайте: Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС"

Автор: 

Маслов Леонид (60) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+19
под стражей 287 дней... А сколько по закону можно держать человека в неволе, если его вина не доказана?
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28.09.2020 14:06
+13
полный беспредел!
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28.09.2020 14:15
+11
Суд ? А разве в Украине есть суд ?
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28.09.2020 14:15
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под стражей 287 дней... А сколько по закону можно держать человека в неволе, если его вина не доказана?
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28.09.2020 14:06 Ответить
Суд ? А разве в Украине есть суд ?
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28.09.2020 14:15 Ответить
полный беспредел!
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28.09.2020 14:15 Ответить
волю для Андрія Антоненка, як і іншим "фігурантам" даної справи... главЗе!білу та його цявкам- 287 днів ізоляції у тих самих умовах...
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28.09.2020 14:27 Ответить
Позор поліцейській і судовій системі України. За що сидить людина майже рік? А все тому, що пацан на брифінгу сказав, що це він і всі "правоохоронці" почали підганяти "докази" під це. Якщо ті, що розкривали свої роти, коли невинну людину зробили винною, мають якусь гідність - то мають йти у відставку з вибаченнями.
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28.09.2020 15:05 Ответить
Бо Зеля наказав. Тому і сидить.
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28.09.2020 15:08 Ответить
Бо Зюзя с Авакіемзахотіли попіаритись, а тепер страждають невинні люди.
Тримайтеся - здоров"я вам і надіїї !
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28.09.2020 17:16 Ответить
Пора сажать зебилов.
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28.09.2020 15:23 Ответить
на кол
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28.09.2020 15:46 Ответить
Ті, що обвинувачують, не дочекалися, коли в Ріфа зміниться зріст на "пресловуті" 10 см... Тепер перекладають цей ганебний тягар на присяжних? Цікаво: чого вони очікують?
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28.09.2020 16:30 Ответить
Тримайтесь хлопці і дівчата! Всеодно побачимо вас на свободі!
А всіх, хто давав пресконференцію і заздалегіть назвав вас вбивцями за гратами
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28.09.2020 17:14 Ответить
Оце слухаю і думку гадаю: чи вистачить в мене наснаги покарати всіх тих чудових людожерів, що зараз вдають з себе державних службовців? Саме всіх? Наголос на слові "всіх". Ті що в залі зараз приречені, але це ж не всі. ttr
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28.09.2020 17:39 Ответить
********** уже официально обвинил на прессконференции собакова.
теперь мрази в мантиях будут отрабатывать решение **********а
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28.09.2020 17:47 Ответить
"Суд проводит заседание по делу об убийстве Шеремета" - в США в таких судах один судья и двенадцать присяжных. У нас двое судей и трое имитирующих присяжных. Не верю я такому нашему суду. Как комик скажет так они и судить будут.
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28.09.2020 18:44 Ответить
Невже не можна обійтись без слова "фігурант", якого немає в КПК України. Воно як пам'ятник Жиглову та Шарапову на Богомольця,10 (з'явився на кілька років раніше, ніж у Мокші і доки стоїть, наші полісмени докорінно не зміняться)
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28.09.2020 19:09 Ответить
Нашли подозреваемых чтобы засудить вместо реальных участников преступления....А почему? Да потому что у самой власти рыльце в пушку....то есть власть замешана в этом деле как участник...И этот цирк доведут до конца а потом с помпой дело закроют. "Нашли!Осудили!"...Да не того кого надо...
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28.09.2020 22:35 Ответить
 
 