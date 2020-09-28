Нардеп "Батьківщини" Наливайченко заявив, що ТСК встановила факти регулярних поїздок Тарасюка в РФ, голова НКРЕКП це спростував (виправлено)

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила факти регулярних відвідин Російської Федерації головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерієм Тарасюком.

Про це повідомив ексголова СБУ, народний депутат, член ТСК Валентин Наливайченко на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ТСК отримала підтвердження, що Валерій Тарасюк полюбляє подорожувати до Москви вже після початку війни та анексії Криму. Навіть є підстави припускати факт відвідин Росії вже після призначення на посаду голови НКРЕКП. Через заборону прямого авіасполучення, поїздки до столиці РФ відбувалися через Мінськ або європейські столиці", - повідомив Наливайченко.

Зокрема, зібрані ТСК дані дають підстави стверджувати, що в грудні 2019 року, майже через два місяці після призначення головою комісії, Тарасюк транзитним шляхом через Берлін відвідав столицю РФ, і повернувся до Києва через Мінськ.

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"Ця поїздка відбулася наприкінці грудня 2019 року. Саме в цей час Тарасюк активно лобіював імпорт електричної енергії від російського монополіста Інтер РАО, який керується другом Путіна Ігорем Сєчіним. І сама ця російська компанія перебуває під санкціями уряду США", - зазначив Наливайченко з посиланням на висновки ТСК.

Наразі тимчасова слідча комісія, за словами народного депутата, направляє запити до правоохоронних органів для перевірки фактів відвідин країни-агресора вищою посадовою особою України "З’ясовуємо також: з ким в столиці держави-агресора проводив зустрічі керівник НКРЕКП 19-20 грудня 2019 року і чи обговорювалися на цих зустрічах поставки електричної енергії в Україну", - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, раніше депутат Михайло Волинець звернувся до Кабміну з проханням припинити повноваження голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересу, пов'язаний з сімейним енергетичним бізнесом. За даними тимчасової слідчої комісії ВР, Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював "Еф Енд Ем Україна" і володів 10% її уставного капіталу. Після призначення він передав управління компанію рідному брату Артему Тарасюку, який очолює її і понині. Після призначення Валерія Тарасюка головою НКРЕКП, активність компанії його брата на енергетичному ринку різко зросла – вона почала здійснювати регулярні платежі "Оператору Ринку" і була контрагентом системного оператора "Укренерго".

Вперше інформація про бізнес-інтереси сім’ї голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в енергетиці з’явилася в ЗМІ ще 10 вересня і вже на найближчому засіданні НКРЕКП 16 вересня ліцензія була анульована. ЗМІ на засідання не були допущені, а сам очільник комісії Валерій Тарасюк на нього не явився.

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Пізніше голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк підтвердив, що в грудні 2019 року справді був у Берліні та Мінську, але не відвідував РФ. "У грудні 2019 року я був у Берліні та Мінську. Як член урядової делегації на переговорах із "Газпромом" разом з Олексієм Оржелем, Юрієм Вітренком, Сергієм Макогоном. Хочу нагадати, що під час тих переговорів, делегація зробила майже неймовірне в питанні транзиту природного газу та виконання рішення Стокгольмського арбітражу. На мою думку, ті переговори є найуспішнішими за всю історію незалежної України", - зазначив він.