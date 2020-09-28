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Новини
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Нардеп "Батьківщини" Наливайченко заявив, що ТСК встановила факти регулярних поїздок Тарасюка в РФ, голова НКРЕКП це спростував (виправлено)

Нардеп

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради встановила факти регулярних відвідин Російської Федерації головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерієм Тарасюком.

Про це повідомив ексголова СБУ, народний депутат, член ТСК Валентин Наливайченко на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ТСК отримала підтвердження, що Валерій Тарасюк полюбляє подорожувати до Москви вже після початку війни та анексії Криму. Навіть є підстави припускати факт відвідин Росії вже після призначення на посаду голови НКРЕКП. Через заборону прямого авіасполучення, поїздки до столиці РФ відбувалися через Мінськ або європейські столиці", - повідомив Наливайченко.

Зокрема, зібрані ТСК дані дають підстави стверджувати, що в грудні 2019 року, майже через два місяці після призначення головою комісії, Тарасюк транзитним шляхом через Берлін відвідав столицю РФ, і повернувся до Києва через Мінськ.

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"Ця поїздка відбулася наприкінці грудня 2019 року. Саме в цей час Тарасюк активно лобіював імпорт електричної енергії від російського монополіста Інтер РАО, який керується другом Путіна Ігорем Сєчіним. І сама ця російська компанія перебуває під санкціями уряду США", - зазначив Наливайченко з посиланням на висновки ТСК.

Наразі тимчасова слідча комісія, за словами народного депутата, направляє запити до правоохоронних органів для перевірки фактів відвідин країни-агресора вищою посадовою особою України "З’ясовуємо також: з ким в столиці держави-агресора проводив зустрічі керівник НКРЕКП 19-20 грудня 2019 року і чи обговорювалися на цих зустрічах поставки електричної енергії в Україну", - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, раніше депутат Михайло Волинець звернувся до Кабміну з проханням припинити повноваження голови НКРЕКП Валерія Тарасюка через наявний у нього конфлікт інтересу, пов'язаний з сімейним енергетичним бізнесом. За даними тимчасової слідчої комісії ВР, Валерій Тарасюк на момент призначення в НКРЕКП очолював "Еф Енд Ем Україна" і володів 10% її уставного капіталу. Після призначення він передав управління компанію рідному брату Артему Тарасюку, який очолює її і понині. Після призначення Валерія Тарасюка головою НКРЕКП, активність компанії його брата на енергетичному ринку різко зросла – вона почала здійснювати регулярні платежі "Оператору Ринку" і була контрагентом системного оператора "Укренерго".

Вперше інформація про бізнес-інтереси сім’ї голови НКРЕКП Валерія Тарасюка в енергетиці з’явилася в ЗМІ ще 10 вересня і вже на найближчому засіданні НКРЕКП 16 вересня ліцензія була анульована. ЗМІ на засідання не були допущені, а сам очільник комісії Валерій Тарасюк на нього не явився.

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Пізніше голова НКРЕКУ Валерій Тарасюк підтвердив, що в грудні 2019 року справді був у Берліні та Мінську, але не відвідував РФ. "У грудні 2019 року я був у Берліні та Мінську. Як член урядової делегації на переговорах із "Газпромом" разом з Олексієм Оржелем, Юрієм Вітренком, Сергієм Макогоном. Хочу нагадати, що під час тих переговорів, делегація зробила майже неймовірне в питанні транзиту природного газу та виконання рішення Стокгольмського арбітражу. На мою думку, ті переговори є найуспішнішими за всю історію незалежної України", - зазначив він.

Автор: 

ТСК (375) Наливайченко Валентин (100) росія (65883) НКРЕКП (1819) Тарасюк Валерій (38)


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Топ коментарі
+32
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2500
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28.09.2020 17:06
+30
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 320
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28.09.2020 16:58
+25
Там вся зелень к кацапам шарится на регулярной основе.И что,кто то из них сидит?
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28.09.2020 17:01
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ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 320
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28.09.2020 16:58 Відповісти
Действительно, какой с дурака спрос.
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28.09.2020 17:10 Відповісти
дурак хоть иногда, по теории вероятности, может сделать полезное дело. Тут же, за полтора года, только вред.
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28.09.2020 17:16 Відповісти
возможно, если дурак знает, что такая теория существует
Насчет вреда - полностью согласен, значит дурак с вражеским мозжечком.
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28.09.2020 17:22 Відповісти
Он просто предатель!
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28.09.2020 18:10 Відповісти
А действительно - при чем?
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28.09.2020 17:19 Відповісти
При путлере.
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28.09.2020 17:25 Відповісти
А не подскажете, кто его назначил главой комиссии 29 октября 2019 года?!
Упрощу вам задачу и предлагаю на выбор три варианта:
1. Зеленский
2. Проклятый Порошенко
3. Марсиане
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28.09.2020 19:11 Відповісти
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 1043
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28.09.2020 16:59 Відповісти
Там вся зелень к кацапам шарится на регулярной основе.И что,кто то из них сидит?
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28.09.2020 17:01 Відповісти
Депутатам можно, а этот чем хуже?
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28.09.2020 17:04 Відповісти
А особливо куму ху..ла !
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28.09.2020 17:08 Відповісти
Если бы только.
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28.09.2020 17:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=cZMkawaFOdE пущай полетает
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28.09.2020 17:05 Відповісти
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 2500
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28.09.2020 17:06 Відповісти
Наливайченко? Так він сам однокурсник Деркача, обидва випускники ФЭДа. А що його примусило розказати правду? Можливо, те, що це стало відомо іншим членам тимчасової парламентської комісії?

Тоді, видать, парламентська ТСК - таки корисна справа. Дайош комісію по виявленню крота д'Єрмака!
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28.09.2020 17:06 Відповісти
Господи, какой ты дурачок.
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28.09.2020 17:20 Відповісти
Ти, https://censor.net/ru/user/475080 - щойнозаряжений подоляковий бот? Чи пригожинський з ольгіно?
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28.09.2020 17:25 Відповісти
Ан, я под своим именем и фамилией, а ты себе какую- то кликуху придумал. Так кто из нас бот?
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28.09.2020 17:46 Відповісти
Зрадників України за грати!
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28.09.2020 17:08 Відповісти
ВСК установила факты регулярных поездок главы НКРЭКУ Тарасюка в Россию, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 7022
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28.09.2020 17:09 Відповісти
Так вот какая ты. торговля на крови!
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28.09.2020 17:12 Відповісти
Питання до зебілів---ви це хотіли коли вибирали клоунів ?
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28.09.2020 17:14 Відповісти
Велика частина з них цього і хотіла.
Традиційно ригівські області дали "клоунам" 80-90%.
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28.09.2020 17:18 Відповісти
Є такий прогноз: « Незабаром в Україні: https://www.youtube.com/watch?v=3fdJgAdQcRI "Розшукуються ЗЕбіли". »
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28.09.2020 22:03 Відповісти
Наливайченко от Батькивщины. Ату его!
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28.09.2020 17:18 Відповісти
У бенедиктовой нет времени - все силы ушли на попередников)
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28.09.2020 17:21 Відповісти
Пора этому тарасюку регулярно кататься на бутылке.
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28.09.2020 17:23 Відповісти
тогда вопрос, як он продал баькивщину маскалям с наценкой или с дисконтом?
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28.09.2020 17:23 Відповісти
Снова делаем наивные глазки? Ты еще расскажи, что не в курсе, что запоребриком экспортировать Э/энергию имеет право только одна компания. И что не знаешь фамилии владельцев.
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28.09.2020 17:27 Відповісти
ТСК встановила факти регулярних поїздок глави НКРЕКП Тарасюка в Росію, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 7322
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28.09.2020 17:29 Відповісти
летом 2018 года Феодор в
другими коллаборантами в рясах ездил в Стамбул, где просил Варфоломея не
предоставлять Украине Томос.
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28.09.2020 17:49 Відповісти
Типа, это оценили?...
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28.09.2020 17:50 Відповісти
....когда ЭТО уже закончится , УКРАИНЦЫ ???!!!
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28.09.2020 17:36 Відповісти
Коли почнуть думати головою, а не пузом.
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28.09.2020 17:45 Відповісти
Просто, при підтвердженні фактів поїздки до Мордодора таких екземплярів треба ставити до стінки. Може так очистимо Україну від ворогів.
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28.09.2020 17:46 Відповісти
Колиж ви, ЗЕлені запроданці, нажретесь і здохнете?!?!
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28.09.2020 17:47 Відповісти
У некоторых и папа там. Тяжела жизнь "разведчиков".
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28.09.2020 18:12 Відповісти
Це все тому що, за шість років війни досі не прийняли закон про колаборантів. Наша влада сама боїться приймати закон проти себе любимих. Ні порошенко, ні Зеленський його не приймуть.
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28.09.2020 17:55 Відповісти
Ловят? Как поймают, непременно на кол посадить шавку.
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28.09.2020 18:27 Відповісти
Цікаво,а що з цього приводу скаже харант-янелох? Може,щось на кшалт- ачётакова,дакакаяразніца,мижеадіннарот...
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28.09.2020 19:09 Відповісти
Їздить дивитися на ШПИЛІ Кремлівських веж! ВО! Це заборонено? Доки Зе та його підтанцовка при владі - їх призначенці будуть їздити у Москву...пити каву... та на відпочинок у Крим....Що ще треба?? "Нові обличча" просто повинні засвітитися у Москві, а то потім раптово можуть звинуватити, що підтримували Незалежність та бендеровців..., а тут опа! літав, дивився, продавав Україну...амністія та посада...у Криму...Яка ганьба
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28.09.2020 19:29 Відповісти
Весь кодляк із ОПЗЖ іздять до московії !!
Давайте всіх на кол!!
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28.09.2020 19:58 Відповісти
Не заважайте фраєру спілкуватися з своїми господарями...
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28.09.2020 20:08 Відповісти
чему удивляться, в стране правят консеррвы фсб, дерьмак завхоз, шмаркля зеленая и его шобла слуг сброда. помогают зажопенцы. причем мрази зеленые специально делают так что бы в стране был полный бедлам . на этой волне лохторат будет яростно голосовать за борцов с бедностью зажопенцев . зеленый сброд в теме.
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28.09.2020 20:59 Відповісти
ТСК встановила факти регулярних поїздок глави НКРЕКП Тарасюка в Росію, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 6375
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28.09.2020 21:10 Відповісти
Повесить!
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29.09.2020 05:17 Відповісти
 
 