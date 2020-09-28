Суд залишив обвинуваченого у "справі Шеремета" Антоненка під вартою
Шевченківський районний суд Києва відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку з тримання під вартою на особисті зобов'язання.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненку... з тримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без задоволення", - сказано в рішенні суду.
Суд оголосив резолютивну частину ухвали, апеляційну скаргу на це рішення може бути подано протягом семи днів.
Наступне судове засідання щодо обвинувачення Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Павла Шеремета відбудеться 8 жовтня о 14:30. Як очікується, на наступному засіданні суд заслухає виступи сторін, а також думки учасників процесу про порядок дослідження доказів.
Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.
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Беда(((
Но выпустить они его не могут - все дело рухнет!!
Це лише аваківський піар. Брудний, як і він сам.
Бажаю йому відповісти за свої злочини.
А я и журнашлюх, которые усердно лили грязь на бойцов во время этого "процесса" подпевая Матиосу, помню.
Тут выше уже кто-то написал, что нехер лить слезы по Маркиву, брошенным за решетку ублюдочными макаронными прокурвами, судьями и присяжными, он хоть в европейской тюрме находится и таки добьется справедливости. Подумали би о тысячах патриотов-добровольцах брошенных в адские условия ГУЛАГовских по сути тюрем матиосами и "судьями".
Шокін у Гордона сказав, що замовником Гонгадзе і Шеремета є одна і та сама особа.
Але сказав, що дана особа і сьогодні грає роль в високій політиці.
Я чомусь подумав - Пєня.
Узбагойтесь, дурачье, нет в Украине суда, есть пародия, которую надо называть "суд".
А это те ублюдки, кто предъявляет обвинения от имени государства Украина таким людям, как патриот Рифмастер.
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tZE inform
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Сложно даже представить, сколько или чего стоит Авакову оплата судам содержания Антоненко под стражей при полном отсутствии доказательств и актов. Но выпустить они его не могут - все дело рухнет.