Суд залишив обвинуваченого у "справі Шеремета" Антоненка під вартою

Шевченківський районний суд Києва відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку з тримання під вартою на особисті зобов'язання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненку... з тримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без задоволення", - сказано в рішенні суду.

Суд оголосив резолютивну частину ухвали, апеляційну скаргу на це рішення може бути подано протягом семи днів.

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Наступне судове засідання щодо обвинувачення Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Павла Шеремета відбудеться 8 жовтня о 14:30. Як очікується, на наступному засіданні суд заслухає виступи сторін, а також думки учасників процесу про порядок дослідження доказів.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

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