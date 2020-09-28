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Новини Убивство Шеремета
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Суд залишив обвинуваченого у "справі Шеремета" Антоненка під вартою

Суд залишив обвинуваченого у
Фото: СЕНС Україна

Шевченківський районний суд Києва відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку з тримання під вартою на особисті зобов'язання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненку... з тримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без задоволення", - сказано в рішенні суду.

Суд оголосив резолютивну частину ухвали, апеляційну скаргу на це рішення може бути подано протягом семи днів.

Читайте також: Суд у справі Шеремета: обвинувачені Антоненко, Дугарь і Кузьменко не визнають своєї провини

Наступне судове засідання щодо обвинувачення Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві журналіста Павла Шеремета відбудеться 8 жовтня о 14:30. Як очікується, на наступному засіданні суд заслухає виступи сторін, а також думки учасників процесу про порядок дослідження доказів.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

Підготовче засідання суду у справі про вбивство Шеремета відбулося 25 серпня. За рішенням суду, Антоненка триматимуть під вартою до 23 жовтня включно, Кузьменко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 23 жовтня, Дугарь суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 168 тис. 160 гривень з додатковими зобов'язаннями до 23 жовтня.

Також читайте: Справа Шеремета: Скотланд-Ярд підтвердив, що експертизу ходи можна використовувати лише як допоміжний засіб, - "СЕНС"

Автор: 

суд (11731) юстиція (732) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+31
Для чого продовжують це шоу? Зрозуміло що Ріфмайстер та дівчата невинні. Нахріна це? Для чого і для кого?
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28.09.2020 19:58
+30
Присяжні виявились перевдягненими ментами!
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28.09.2020 19:45
+30
Шмаркля когда вступит в какое-то дерьмо, то не спешит ногу отмывать, а ходит и долго всем доказывает, что он прав. Удивительная способность упорствовать в своих заблуждениях.
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28.09.2020 19:47
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Присяжні виявились перевдягненими ментами!
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28.09.2020 19:45 Відповісти
Они не присяжные - они приСТяжные ( как лошади в тройке)
Беда(((
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28.09.2020 19:53 Відповісти
"оставить без удостоверения"- всі вже безмізкові зебіли ?
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29.09.2020 09:20 Відповісти
кобилу-надьку=хєроїню юдькі ще не забули?ТАК ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ ТЕЖ САМЕ Видаючи балалаєшника та його подружку=матюкливих марамоїв=за "хєроїіф-вітіранів", ґебельси пукіна мають платформу для засерання мізків пересічним про "нєдо Украіну" і можливість впарювати свою дурню. Це і є ґоловна мета цьоґо перфрменса.
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29.09.2020 10:23 Відповісти
А как вы хотели, чтоб не уронить авторитет ************* нужно идти на все, даже ментов передавать в присяжных, что не сделаешь ради видосиков для 73% туповатого наріда
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28.09.2020 20:39 Відповісти
Присяжних обирали при порошенку і напихали туді родичів та повій ментів, прокурорів та сбушників.
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28.09.2020 20:45 Відповісти
Присяжних обирали при Порошенку заздалегідь на всю каденцію бубочки?))))
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28.09.2020 21:00 Відповісти
Так, за порошенка пройшла судова реформа і набрали всіх присяжних.
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28.09.2020 21:01 Відповісти
Так, присяжні в Україні обираються на три роки, суді твого улюбленого бубочки можуть замінити присяжних Порошенка достроково...
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28.09.2020 21:42 Відповісти
Зеленожопое дерьмо всегда и во всем, даже в том, что их осел тупорылый наркоман, будет обвинять Порошенко, уже просто смешно! Вот дать этому кремлевскому задроту игору лященко несколько лет для полной реформы нашей конченной судебной системе, а потом- предлагаю его сразу расстрелять, потому как НИ ОДИН президент, и даже вумный как вутка ыгор, не сможет реформировать наших продажных судей за 5 лет, тем более бубочка усугубляет этот процесс в сторону полного краха даже надежды на нормальных судей . Вспомните- как поймали на просто полном зашкваре судью вовка и что? Его даже не отсранили от работы, бо ослу зельцу нужен такой продажный и подлый хрен.
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28.09.2020 23:22 Відповісти
які тут присяжні ?
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28.09.2020 21:36 Відповісти
Это путлеровский бот. Запинайте гада!
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28.09.2020 19:52 Відповісти
це ти про вбивство Сашка Білого за наказом Собакова?
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28.09.2020 19:54 Відповісти
Наказ був від пуйла, бо Сашко був його "личньім врагом" по чеченській війні. Іще пуйло вимагав прибрати з фронту добровольчі загони... А сабаков і тоді вже не був патріотом, бо щиро ненавидів українських націоналістів, і зрадив Пороха, і свою "Народну партію".
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29.09.2020 08:05 Відповісти
Помилка. "Народний фронт".
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29.09.2020 08:06 Відповісти
Сейчас не 1937, сталинист-маразматик.
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28.09.2020 19:59 Відповісти
Шмаркля когда вступит в какое-то дерьмо, то не спешит ногу отмывать, а ходит и долго всем доказывает, что он прав. Удивительная способность упорствовать в своих заблуждениях.
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28.09.2020 19:47 Відповісти
так воно ж осел, упертый оманский осел.
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28.09.2020 20:00 Відповісти
Уродистые уроды.....
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28.09.2020 19:55 Відповісти
Для чого продовжують це шоу? Зрозуміло що Ріфмайстер та дівчата невинні. Нахріна це? Для чого і для кого?
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28.09.2020 19:58 Відповісти
Это демонстрация кремлём что бывает с теми, кто за Украину. Показательные репрессии.
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28.09.2020 20:04 Відповісти
Заручники... просто заручники. Ну, шоб зельцмана не пришили, та бэню в штати не видали.
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28.09.2020 20:24 Відповісти
зеленский на верёвке у Патрушева
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28.09.2020 20:35 Відповісти
Кривосудие по Украински , гребаный стыд , Медведчук , Ермак на свободе а Антоненко сидит , а это точно в Украине происходит
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28.09.2020 19:58 Відповісти
https://censor.net/ru/user/88110 Чтобы мы потом по решению ЕСПЧ , компенсацию платили , с наших налогов
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28.09.2020 20:02 Відповісти
Антоненко с Кузьменко по росту не подходят! На видео женщина чуть выше мужчины, а в жизни Кузьменко на голову ниже Антоненко. Да и https://ukraine.fakty.ua/335137-delo-sheremeta-eksperty-podtverdili-chto-rost-cheloveka-na-video-ne-sootvetstvuet-rostu-antonenko рост Антоненко на 10 см не совпадает с ростом подозреваемого ! Отпускайте невиновных, ироды!
Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 7455
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28.09.2020 20:04 Відповісти
Млять, ну, ****, и логика у ваты кацапни. Если патриоты Украины, то обьязательно должны завалить журналиста или проукраинского политика. Чисто нкаведистская логика. Немследователи, а последыши какие-то.
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28.09.2020 20:05 Відповісти
"Суд"-твари.
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28.09.2020 20:10 Відповісти
у нас не госдарство а свиньи у корыта . Новый суспильный договор и смена ситемы или мы будем не в стойле а за решеткой.
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28.09.2020 20:11 Відповісти
пора, пора чіпляти усю мерзоту при владі на фонарі з їхніми виродками, онуками та курвами як-то нинішню владу так і пАпередників, починаючи з кравчуків.
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29.09.2020 08:24 Відповісти
То , что это комедия - уже не вызывает сомнений. И судьи, как профессиональные комики, порют херню с самым серьёзным видом. Страдают невиновные люди, на которых у прокуратуры ничего нет....Страдают дети, которых не оперирует Юля.... трамбуют морально девочку-сироту - героиню медсестричку Яну.... и им , вместе с аваковым и зеленским абсолютно #какаяразница, что они выглядят долбодятлами... у них четвертая стена... Стена - опорное слово
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28.09.2020 20:26 Відповісти
У тих "пристяжних" проблеми з зором? Чи їм дали документи, де зріст Антоненка співпадає зі зростом людини на відео? Чи може вони зі спільноти незрячих? Ну ЯК таке не побачити?
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28.09.2020 20:27 Відповісти
зеленский скот
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28.09.2020 20:37 Відповісти
Хуже! Он сознательный враг Украины!
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29.09.2020 08:18 Відповісти
Вот вам и конец сладким сказочкам о суперсправедливом суде присяжных. Один суд присяжных в Италии засудил нацгвардейца Маркива, другой отправил Антоненко обратно в камеру. Никакие присяжные не свободны от общества в котором они живут с его коррупцией, лживыми СМИ и давлением власти
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28.09.2020 20:42 Відповісти
Дажев России 12 присяжных, а у нас как Занзибаре хотя, сомневаюсь там не настолько подлая власть, наверно народ у нас тупой до горя что ему всё поху.., его на колени ставят он он ... А мне по.ую это диагноз
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28.09.2020 23:19 Відповісти
Даже в Росисе изредка присяжные в тамошних судах ломают заготовленные властью негодяйства. А у нас ... Нет в "наших судах" присяжных, есть так называемые наследники совковых "народных заседателей". Кто постарше должны помнить этих обезьян по обеим сторонам сидящих возле "судьи".
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29.09.2020 08:17 Відповісти
Сложно даже представить, сколько или чего стоит Авакову оплата судам содержания Антоненко под стражей при полном отсутствии доказательств и актов.
Но выпустить они его не могут - все дело рухнет!!
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28.09.2020 23:25 Відповісти
І до чого зведена боротьба за Марківа, якщо в нас судять невинних атовців за злочин москалів !
Це лише аваківський піар. Брудний, як і він сам.
Бажаю йому відповісти за свої злочини.
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29.09.2020 06:49 Відповісти
Никто себе не хочет задать вопрос, а за что сидят торнадовцы? Никто не хочет вспомнить, как их "судили" в закрытом и засекреченном "судебном процессе" ? И запредельную сволочь Толяна Тепловизора-Матиоса накто не хочет вспомнить?

А я и журнашлюх, которые усердно лили грязь на бойцов во время этого "процесса" подпевая Матиосу, помню.

Тут выше уже кто-то написал, что нехер лить слезы по Маркиву, брошенным за решетку ублюдочными макаронными прокурвами, судьями и присяжными, он хоть в европейской тюрме находится и таки добьется справедливости. Подумали би о тысячах патриотов-добровольцах брошенных в адские условия ГУЛАГовских по сути тюрем матиосами и "судьями".
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29.09.2020 08:29 Відповісти
Гребаний стид
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29.09.2020 01:05 Відповісти
Усе як завжди - гланди через жЁпу.
Шокін у Гордона сказав, що замовником Гонгадзе і Шеремета є одна і та сама особа.
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29.09.2020 07:05 Відповісти
Литвин.... или Кучма ?
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29.09.2020 09:02 Відповісти
Він не назвав ні одного імені, навіть першої букви.
Але сказав, що дана особа і сьогодні грає роль в високій політиці.
Я чомусь подумав - Пєня.
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29.09.2020 11:27 Відповісти
Лично меня душит злость, когда кто-то начинает гундеть про наличие суда в Украине. Да еще справедливого.

Узбагойтесь, дурачье, нет в Украине суда, есть пародия, которую надо называть "суд".
А это те ублюдки, кто предъявляет обвинения от имени государства Украина таким людям, как патриот Рифмастер.
Суд залишив обвинуваченого у "справі Шеремета" Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 5475
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29.09.2020 08:05 Відповісти
суки судейские.
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29.09.2020 08:20 Відповісти
Антоненка підварту, Штепу в мери. Просто перемога перемог.
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29.09.2020 08:28 Відповісти
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Сложно даже представить, сколько или чего стоит Авакову оплата судам содержания Антоненко под стражей при полном отсутствии доказательств и актов. Но выпустить они его не могут - все дело рухнет.
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29.09.2020 09:30 Відповісти
И только брифинг может решить вопрос в положительную сторону, но увы, он уже состоялся в декабре.
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29.09.2020 13:00 Відповісти
Аваков и судьи шевченковского суда - будьте все прокляты, мрази.
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29.09.2020 11:16 Відповісти
 
 