Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей

Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко... с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удостоверения", - говорится в определении суда.

Суд огласил резолютивную часть определения, апелляционная жалоба на это решение может быть подано на протяжении 7 дней.

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Следующее судебное заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета состоится 8 октября в 14.30. Как ожидается, на следующем заседании суд заслушает выступления сторон, а также мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

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