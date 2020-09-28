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Новости Убийство Шеремета
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Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей

Суд оставил обвиняемого по
Фото: СЕНС Україна

Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко... с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удостоверения", - говорится в определении суда.

Суд огласил резолютивную часть определения, апелляционная жалоба на это решение может быть подано на протяжении 7 дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу Шеремета: обвиняемые Антоненко, Дугарь и Кузьменко не признают своей вины

Следующее судебное заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета состоится 8 октября в 14.30. Как ожидается, на следующем заседании суд заслушает выступления сторон, а также мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.

Также читайте: Дело Шеремета: Скотланд-Ярд подтвердил, что экспертизу походки можно использовать только как вспомогательное средство, - "СЕНС"

Автор: 

суд (25136) юстиция (758) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168) Дугарь Яна (126)


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Топ комментарии
+31
Для чого продовжують це шоу? Зрозуміло що Ріфмайстер та дівчата невинні. Нахріна це? Для чого і для кого?
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28.09.2020 19:58
+30
Присяжні виявились перевдягненими ментами!
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28.09.2020 19:45
+30
Шмаркля когда вступит в какое-то дерьмо, то не спешит ногу отмывать, а ходит и долго всем доказывает, что он прав. Удивительная способность упорствовать в своих заблуждениях.
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28.09.2020 19:47
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Присяжні виявились перевдягненими ментами!
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28.09.2020 19:45 Ответить
Они не присяжные - они приСТяжные ( как лошади в тройке)
Беда(((
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28.09.2020 19:53 Ответить
"оставить без удостоверения"- всі вже безмізкові зебіли ?
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29.09.2020 09:20 Ответить
кобилу-надьку=хєроїню юдькі ще не забули?ТАК ЗАРАЗ ВІДБУВАЄТЬСЯ ТЕЖ САМЕ Видаючи балалаєшника та його подружку=матюкливих марамоїв=за "хєроїіф-вітіранів", ґебельси пукіна мають платформу для засерання мізків пересічним про "нєдо Украіну" і можливість впарювати свою дурню. Це і є ґоловна мета цьоґо перфрменса.
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29.09.2020 10:23 Ответить
А как вы хотели, чтоб не уронить авторитет ************* нужно идти на все, даже ментов передавать в присяжных, что не сделаешь ради видосиков для 73% туповатого наріда
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28.09.2020 20:39 Ответить
Присяжних обирали при порошенку і напихали туді родичів та повій ментів, прокурорів та сбушників.
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28.09.2020 20:45 Ответить
Присяжних обирали при Порошенку заздалегідь на всю каденцію бубочки?))))
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28.09.2020 21:00 Ответить
Так, за порошенка пройшла судова реформа і набрали всіх присяжних.
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28.09.2020 21:01 Ответить
Так, присяжні в Україні обираються на три роки, суді твого улюбленого бубочки можуть замінити присяжних Порошенка достроково...
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28.09.2020 21:42 Ответить
Зеленожопое дерьмо всегда и во всем, даже в том, что их осел тупорылый наркоман, будет обвинять Порошенко, уже просто смешно! Вот дать этому кремлевскому задроту игору лященко несколько лет для полной реформы нашей конченной судебной системе, а потом- предлагаю его сразу расстрелять, потому как НИ ОДИН президент, и даже вумный как вутка ыгор, не сможет реформировать наших продажных судей за 5 лет, тем более бубочка усугубляет этот процесс в сторону полного краха даже надежды на нормальных судей . Вспомните- как поймали на просто полном зашкваре судью вовка и что? Его даже не отсранили от работы, бо ослу зельцу нужен такой продажный и подлый хрен.
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28.09.2020 23:22 Ответить
які тут присяжні ?
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28.09.2020 21:36 Ответить
Это путлеровский бот. Запинайте гада!
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28.09.2020 19:52 Ответить
це ти про вбивство Сашка Білого за наказом Собакова?
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28.09.2020 19:54 Ответить
Наказ був від пуйла, бо Сашко був його "личньім врагом" по чеченській війні. Іще пуйло вимагав прибрати з фронту добровольчі загони... А сабаков і тоді вже не був патріотом, бо щиро ненавидів українських націоналістів, і зрадив Пороха, і свою "Народну партію".
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29.09.2020 08:05 Ответить
Помилка. "Народний фронт".
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29.09.2020 08:06 Ответить
Сейчас не 1937, сталинист-маразматик.
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28.09.2020 19:59 Ответить
Шмаркля когда вступит в какое-то дерьмо, то не спешит ногу отмывать, а ходит и долго всем доказывает, что он прав. Удивительная способность упорствовать в своих заблуждениях.
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28.09.2020 19:47 Ответить
так воно ж осел, упертый оманский осел.
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28.09.2020 20:00 Ответить
Уродистые уроды.....
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28.09.2020 19:55 Ответить
Для чого продовжують це шоу? Зрозуміло що Ріфмайстер та дівчата невинні. Нахріна це? Для чого і для кого?
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28.09.2020 19:58 Ответить
Это демонстрация кремлём что бывает с теми, кто за Украину. Показательные репрессии.
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28.09.2020 20:04 Ответить
Заручники... просто заручники. Ну, шоб зельцмана не пришили, та бэню в штати не видали.
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28.09.2020 20:24 Ответить
зеленский на верёвке у Патрушева
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28.09.2020 20:35 Ответить
Кривосудие по Украински , гребаный стыд , Медведчук , Ермак на свободе а Антоненко сидит , а это точно в Украине происходит
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28.09.2020 19:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/88110 Чтобы мы потом по решению ЕСПЧ , компенсацию платили , с наших налогов
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28.09.2020 20:02 Ответить
Антоненко с Кузьменко по росту не подходят! На видео женщина чуть выше мужчины, а в жизни Кузьменко на голову ниже Антоненко. Да и https://ukraine.fakty.ua/335137-delo-sheremeta-eksperty-podtverdili-chto-rost-cheloveka-na-video-ne-sootvetstvuet-rostu-antonenko рост Антоненко на 10 см не совпадает с ростом подозреваемого ! Отпускайте невиновных, ироды!
Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей - Цензор.НЕТ 7455
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28.09.2020 20:04 Ответить
Млять, ну, ****, и логика у ваты кацапни. Если патриоты Украины, то обьязательно должны завалить журналиста или проукраинского политика. Чисто нкаведистская логика. Немследователи, а последыши какие-то.
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28.09.2020 20:05 Ответить
"Суд"-твари.
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28.09.2020 20:10 Ответить
у нас не госдарство а свиньи у корыта . Новый суспильный договор и смена ситемы или мы будем не в стойле а за решеткой.
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28.09.2020 20:11 Ответить
пора, пора чіпляти усю мерзоту при владі на фонарі з їхніми виродками, онуками та курвами як-то нинішню владу так і пАпередників, починаючи з кравчуків.
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29.09.2020 08:24 Ответить
То , что это комедия - уже не вызывает сомнений. И судьи, как профессиональные комики, порют херню с самым серьёзным видом. Страдают невиновные люди, на которых у прокуратуры ничего нет....Страдают дети, которых не оперирует Юля.... трамбуют морально девочку-сироту - героиню медсестричку Яну.... и им , вместе с аваковым и зеленским абсолютно #какаяразница, что они выглядят долбодятлами... у них четвертая стена... Стена - опорное слово
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28.09.2020 20:26 Ответить
У тих "пристяжних" проблеми з зором? Чи їм дали документи, де зріст Антоненка співпадає зі зростом людини на відео? Чи може вони зі спільноти незрячих? Ну ЯК таке не побачити?
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28.09.2020 20:27 Ответить
зеленский скот
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28.09.2020 20:37 Ответить
Хуже! Он сознательный враг Украины!
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29.09.2020 08:18 Ответить
Вот вам и конец сладким сказочкам о суперсправедливом суде присяжных. Один суд присяжных в Италии засудил нацгвардейца Маркива, другой отправил Антоненко обратно в камеру. Никакие присяжные не свободны от общества в котором они живут с его коррупцией, лживыми СМИ и давлением власти
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28.09.2020 20:42 Ответить
Дажев России 12 присяжных, а у нас как Занзибаре хотя, сомневаюсь там не настолько подлая власть, наверно народ у нас тупой до горя что ему всё поху.., его на колени ставят он он ... А мне по.ую это диагноз
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28.09.2020 23:19 Ответить
Даже в Росисе изредка присяжные в тамошних судах ломают заготовленные властью негодяйства. А у нас ... Нет в "наших судах" присяжных, есть так называемые наследники совковых "народных заседателей". Кто постарше должны помнить этих обезьян по обеим сторонам сидящих возле "судьи".
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29.09.2020 08:17 Ответить
Сложно даже представить, сколько или чего стоит Авакову оплата судам содержания Антоненко под стражей при полном отсутствии доказательств и актов.
Но выпустить они его не могут - все дело рухнет!!
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28.09.2020 23:25 Ответить
І до чого зведена боротьба за Марківа, якщо в нас судять невинних атовців за злочин москалів !
Це лише аваківський піар. Брудний, як і він сам.
Бажаю йому відповісти за свої злочини.
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29.09.2020 06:49 Ответить
Никто себе не хочет задать вопрос, а за что сидят торнадовцы? Никто не хочет вспомнить, как их "судили" в закрытом и засекреченном "судебном процессе" ? И запредельную сволочь Толяна Тепловизора-Матиоса накто не хочет вспомнить?

А я и журнашлюх, которые усердно лили грязь на бойцов во время этого "процесса" подпевая Матиосу, помню.

Тут выше уже кто-то написал, что нехер лить слезы по Маркиву, брошенным за решетку ублюдочными макаронными прокурвами, судьями и присяжными, он хоть в европейской тюрме находится и таки добьется справедливости. Подумали би о тысячах патриотов-добровольцах брошенных в адские условия ГУЛАГовских по сути тюрем матиосами и "судьями".
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29.09.2020 08:29 Ответить
Гребаний стид
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29.09.2020 01:05 Ответить
Усе як завжди - гланди через жЁпу.
Шокін у Гордона сказав, що замовником Гонгадзе і Шеремета є одна і та сама особа.
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29.09.2020 07:05 Ответить
Литвин.... или Кучма ?
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29.09.2020 09:02 Ответить
Він не назвав ні одного імені, навіть першої букви.
Але сказав, що дана особа і сьогодні грає роль в високій політиці.
Я чомусь подумав - Пєня.
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29.09.2020 11:27 Ответить
Лично меня душит злость, когда кто-то начинает гундеть про наличие суда в Украине. Да еще справедливого.

Узбагойтесь, дурачье, нет в Украине суда, есть пародия, которую надо называть "суд".
А это те ублюдки, кто предъявляет обвинения от имени государства Украина таким людям, как патриот Рифмастер.
Суд залишив обвинуваченого у "справі Шеремета" Антоненка під вартою - Цензор.НЕТ 5475
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29.09.2020 08:05 Ответить
суки судейские.
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29.09.2020 08:20 Ответить
Антоненка підварту, Штепу в мери. Просто перемога перемог.
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29.09.2020 08:28 Ответить
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Сложно даже представить, сколько или чего стоит Авакову оплата судам содержания Антоненко под стражей при полном отсутствии доказательств и актов. Но выпустить они его не могут - все дело рухнет.
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29.09.2020 09:30 Ответить
И только брифинг может решить вопрос в положительную сторону, но увы, он уже состоялся в декабре.
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29.09.2020 13:00 Ответить
Аваков и судьи шевченковского суда - будьте все прокляты, мрази.
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29.09.2020 11:16 Ответить
 
 