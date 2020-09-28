Суд оставил обвиняемого по "делу Шеремета" Антоненко под стражей
Шевченковский районный суд Киева отказал в изменении меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на личные обязательства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ходатайство защитника об изменении меры пресечения обвиняемому Антоненко... с содержания под стражей на личные обязательства оставить без удостоверения", - говорится в определении суда.
Суд огласил резолютивную часть определения, апелляционная жалоба на это решение может быть подано на протяжении 7 дней.
Следующее судебное заседание по обвинению Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь в убийстве журналиста Павла Шеремета состоится 8 октября в 14.30. Как ожидается, на следующем заседании суд заслушает выступления сторон, а также мнения участников процесса о порядке исследования доказательств.
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей до 23 октября включительно, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом до 23 октября, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями до 23 октября.
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Беда(((
Но выпустить они его не могут - все дело рухнет!!
Це лише аваківський піар. Брудний, як і він сам.
Бажаю йому відповісти за свої злочини.
А я и журнашлюх, которые усердно лили грязь на бойцов во время этого "процесса" подпевая Матиосу, помню.
Тут выше уже кто-то написал, что нехер лить слезы по Маркиву, брошенным за решетку ублюдочными макаронными прокурвами, судьями и присяжными, он хоть в европейской тюрме находится и таки добьется справедливости. Подумали би о тысячах патриотов-добровольцах брошенных в адские условия ГУЛАГовских по сути тюрем матиосами и "судьями".
Шокін у Гордона сказав, що замовником Гонгадзе і Шеремета є одна і та сама особа.
Але сказав, що дана особа і сьогодні грає роль в високій політиці.
Я чомусь подумав - Пєня.
Узбагойтесь, дурачье, нет в Украине суда, есть пародия, которую надо называть "суд".
А это те ублюдки, кто предъявляет обвинения от имени государства Украина таким людям, как патриот Рифмастер.
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tZE inform
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Сложно даже представить, сколько или чего стоит Авакову оплата судам содержания Антоненко под стражей при полном отсутствии доказательств и актов. Но выпустить они его не могут - все дело рухнет.