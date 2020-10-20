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Гральний бізнес принесе 5 млрд до бюджету вже наступного року, - Зеленський

Гральний бізнес принесе 5 млрд до бюджету вже наступного року, - Зеленський

Легальний гральний бізнес має принести в бюджет наступного року 5 млрд грн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"По всій країні закрито тисячі підпільних казино. Ухвалено закон про легалізацію грального бізнесу. Те, що роками було в тіні, вже наступного року, з першими ліцензіями, має принести до бюджету п'ять мільярдів гривень", - сказав Зеленський.

Він також додав, що по країні закрито майже тисячу нелегальних заправок. Завдяки цьому, вважає президент, офіційні мережі АЗС знизили ціни на бензин.

Крім того, Зеленський зазначив, що в країні ліквідували монополію "Укрспирту" і минулого тижня вже приватизували перший спиртовий завод. "Слід продовжувати цей процес, що в перспективі має збільшити надходження до скарбниці майже у вісім разів", - додав глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У пріоритеті в Зеленського не коронавірус, а гральний бізнес, - нардеп "ЄС" Герасимов

Також Зеленський зазначив, що в Україні почали масштабну приватизацію, і мова не про стратегічні об'єкти, а про сотні неефективних підприємств, де були тільки корупція і борги: "Вчора вони приносили державі збитки, а вже сьогодні - мільярди".

Президент звернув увагу, що готель "Дніпро" в Києві і ще низка об'єктів стали першим в історії майном, яке перебувало в користуванні Президента України і було передано на приватизацію.

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) гральний бізнес (288)


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Топ коментарі
+13
То есть эти 5 млрд. вытащат из карманов маленьких украинцев многие из которых игрозависимы и будут выносить из семьи последнее. Отличный план поднятия экономики от квартального кривляки!
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20.10.2020 12:39
+5
Вы правы.....Но эти 5 млрд. грн. бюджет получит от продажи лицензий на игорные заведения..... А украинцы проиграют в карманы кремлёвско-кадыровской мафии, местного криминалитета или клго-то ещё десятки миллиардов грн. своих кровных денег, отобранных у своих семей, у своих детей, престарелых родителей.....Зелёные мародёры не остановятся, пока не дограбят страну ....Пора начинать действовать - или мы, или они....
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20.10.2020 12:48
+4
Причём ломбард должен быть сети "Про100кредит" возглавляемой женой Разумкова. Так будет честно, как и обещали "слуги".
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20.10.2020 12:51
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оно и понятно рулетка и блэк джек в перспективе выглядят перпективнее рояля, тока истинному мастеру дано научиться виртуозно крутить рулетку без рук
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20.10.2020 12:38 Відповісти
Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7288
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20.10.2020 12:38 Відповісти
Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7018
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20.10.2020 13:09 Відповісти
Скоро ?

ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
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20.10.2020 12:39 Відповісти
А тебе це муляє « червона кулька»?
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20.10.2020 12:43 Відповісти
Що не так, шарійська курва?
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20.10.2020 12:45 Відповісти
У Бубочки сьогодні справжній бенефіс! Щасливий для ЗЕ день- він знову у свохй стихії! На сцені-в центрі уваги-посмішки-аплодимсенти ...Але теми занадто болісні і надзичайно важливі для нації- а в репертуарі клована : обіцянки- сумнівні проєкти - вода на кисилі! Лохторат хаває-з мешим апетитом -але все ще хаває з чавканням! Сумна картина-панове і таваріщі! Шкода!
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20.10.2020 12:52 Відповісти
Да , буду ! Потому что украинцы должны это понимать
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20.10.2020 12:50 Відповісти
То есть эти 5 млрд. вытащат из карманов маленьких украинцев многие из которых игрозависимы и будут выносить из семьи последнее. Отличный план поднятия экономики от квартального кривляки!
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20.10.2020 12:39 Відповісти
Спасибо, ФИЛИПП ФИЛИППОВИЧ, буквально снял с языка эту же мысль.
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20.10.2020 12:42 Відповісти
Повторюся. Це ті гроші, які не попадуть до кишень мусорів, що кришевали цей бізнес. Так зрозуміло?
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20.10.2020 12:44 Відповісти
"Не в состоянии решить проблему? Возглавь её!"
Так зрозумило?
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20.10.2020 12:47 Відповісти
Це не про проблеми, а про бардак.
А проблеми вирішують.
З повагою.
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20.10.2020 12:55 Відповісти
А що держава не може контролювати усім відомі ігрових лівих точок?
То може треба міняти щось у державі?
І хто сказав, що у малих містах таселах щезнуть ігрові ^кімнати^?
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20.10.2020 12:57 Відповісти
Казино или игорный зал,а напротив ломбард.Профит.
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20.10.2020 12:47 Відповісти
Причём ломбард должен быть сети "Про100кредит" возглавляемой женой Разумкова. Так будет честно, как и обещали "слуги".
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20.10.2020 12:51 Відповісти
Вы правы.....Но эти 5 млрд. грн. бюджет получит от продажи лицензий на игорные заведения..... А украинцы проиграют в карманы кремлёвско-кадыровской мафии, местного криминалитета или клго-то ещё десятки миллиардов грн. своих кровных денег, отобранных у своих семей, у своих детей, престарелых родителей.....Зелёные мародёры не остановятся, пока не дограбят страну ....Пора начинать действовать - или мы, или они....
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20.10.2020 12:48 Відповісти
Забавно! Может Украинцам этого не нужно...и нужно просто просимафорить этот балаган?
Ну это на случай, если они Украинцы!
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20.10.2020 13:46 Відповісти
Так ще й задумується легалізація самогоноваріння, а на черзі і канабіса.
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20.10.2020 13:02 Відповісти
Вован хочет лёгких денег.
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20.10.2020 12:40 Відповісти
Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский

Лживый подонок .

5 миллиардов , это не те деньги которые вытянут с карманов украинцев ?

А откуда эти деньги нарисуються ?
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20.10.2020 12:42 Відповісти
Це ті гроші, які не попадуть до кишень мусорів, що кришевали цей бізнес. Так зрозуміло?
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20.10.2020 12:43 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣 вы фантазёр ? Или сказки пишете ?
Вы не знаете , что мусора в любом случае будут там питаться ?
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20.10.2020 12:48 Відповісти
Як і в усьому світі харчуються. А податки до бюджету підуть.
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20.10.2020 12:53 Відповісти
В Україні податки крадуть
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20.10.2020 12:54 Відповісти
Где это во всему свiтi ?
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20.10.2020 13:24 Відповісти
Якби не вОна, то вже давно приносив би.
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20.10.2020 12:42 Відповісти
Игорный бизнес принесет 5 млрд в бюджет уже в следующем году, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2618
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20.10.2020 12:43 Відповісти
Тобі до Порошенка-всраться і втопиться-клоун квартальний! Ница нікчема!
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20.10.2020 12:55 Відповісти
Бо фізіологічно відрізняється.
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20.10.2020 13:05 Відповісти
То есть по сути 5 млрд. вынут из карманов игроманов. Идиот гордится и не осознает чем гордится.
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20.10.2020 12:43 Відповісти
Скажіть це у Лас-Вегасі чи Макао. Тільки голосно скажіть.
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20.10.2020 12:45 Відповісти
Там этим президенты гордятся?
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20.10.2020 12:47 Відповісти
А вони це теж в цьому році легалізували?)))
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20.10.2020 13:44 Відповісти
Кто кого легализировал в Лас-Вегасе?
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20.10.2020 13:48 Відповісти
А который президент США гордился этим при легализации?
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20.10.2020 14:31 Відповісти
Они их сами отдадут, никто в карман не лезет.
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20.10.2020 13:25 Відповісти
Ещё раз. Это достойно упоминания в ежегодном послании в качестве достижения?
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20.10.2020 13:43 Відповісти
Если это действительно открывает дополнительный существенный источник заработка для государства - то почему нет.
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20.10.2020 14:31 Відповісти
Я надеюсь в следующем послании клован будет гордиться легализацией проституции. Вместе с тобой.
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20.10.2020 15:43 Відповісти
У тебя день не задался, или чего такой злобный? Если у тебя нет воли, да бы не играть в автоматы, то пойди лечись. Других проблем в игорке я не вижу.
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20.10.2020 16:02 Відповісти
У тебя не задалось с пониманием,что конкретно я имею ввиду.
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20.10.2020 16:39 Відповісти
...... думкою багатіє!
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20.10.2020 12:43 Відповісти
Коль так Зепрезидент, давай уже и евробляхи в народ, пригонят сколько, что бюджет переполнится. А то всё обобрать как липку.
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20.10.2020 12:44 Відповісти
И столько же в карманы окружения или больше ,при чем ,отняв их у изумленных нищих граждан !
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20.10.2020 12:44 Відповісти
Кто-нибудь, поскажите этому недоразумению, что реальная борьба с коррупцией принесет в бюджет 500 млрд. Оно по-прежнему мыслит базарно-кварталовскими категориями.
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20.10.2020 12:47 Відповісти
опустошив карманы украинцев... окуенный бизнес план
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20.10.2020 12:51 Відповісти
а сколько поломанных судеб
разбитых семей
или просто не попавших в бюджет семьи
средств
миллиардов грн газов в десять больше
чем в бюджет
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20.10.2020 12:56 Відповісти
Игорный бизнес приносил Украине деньги до 2008 года, гогда его отменила Юля.
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20.10.2020 12:58 Відповісти
Це добре... От тілки цікаво-в чий бюджет попадуть ці 5 млрд?
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20.10.2020 13:15 Відповісти
мне одному кажется что зебаран идиот?
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20.10.2020 13:15 Відповісти
А в купі з канабісом! Більше нічого і не треба робити!
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20.10.2020 13:20 Відповісти
Так вот зачем нужны "данецкие апшоры"!
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20.10.2020 13:24 Відповісти
свободная экономическая зона!
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20.10.2020 13:50 Відповісти
ИГОРНЫЙ БИЗНЕС ВЫЙМЕТ ИЗ КАРМАНОВ ЛЮДЕЙ 5 ЛЯРДОВ В БЮДЖЕТ И 80-100 ЛЯРДОВ В КАРМАНЫ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИГОРНОГО БИЗНЕСА.
ИНРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! ЛОХ ЭТО СУДЬБА!!!
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20.10.2020 13:24 Відповісти
Для того щоб бюджет отримав "з казино" 5 мільярдів потрібно щоб народ втратив 60, зросла злочинність серед адреналінових наркоманів і тисячі дітей стали сиротами... Падло - розуму заробити не має а лише злодійські навички... Протеже бені....
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20.10.2020 13:26 Відповісти
А чиї гроші відбере гральний бізнес ?
Вони ж не створюють нічого. Це лохотрон для психологічно нестійких людей.
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20.10.2020 13:26 Відповісти
Проблеми, які ми отримаємо внаслідок цих ігрищ , потягнуть ще більше коштів.
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20.10.2020 13:27 Відповісти
Щоб 5 млд. в бюджет було плюсом, то деякі сім"ї (азартних гравців) будуть на 5 млд. менше їсти, не купувати речі, техніку, не платити за комуналку.... Що тут скажеш "баланс"-по президентські.
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20.10.2020 13:53 Відповісти
Фіг він там принесе. Основний беніфіціар буде в офшорах, Україна отримає 3%.
Якби мова шла про виробниче підприємство, я ще десь би і погодився з таким оптимізмом. А це, порожні обіцянки.
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20.10.2020 14:07 Відповісти
А скільки сімей твій гральний бізнес доведе до жебрацтва пане ЗЕ?
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20.10.2020 15:40 Відповісти
 
 