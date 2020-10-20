Гральний бізнес принесе 5 млрд до бюджету вже наступного року, - Зеленський

Легальний гральний бізнес має принести в бюджет наступного року 5 млрд грн.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"По всій країні закрито тисячі підпільних казино. Ухвалено закон про легалізацію грального бізнесу. Те, що роками було в тіні, вже наступного року, з першими ліцензіями, має принести до бюджету п'ять мільярдів гривень", - сказав Зеленський.

Він також додав, що по країні закрито майже тисячу нелегальних заправок. Завдяки цьому, вважає президент, офіційні мережі АЗС знизили ціни на бензин.

Крім того, Зеленський зазначив, що в країні ліквідували монополію "Укрспирту" і минулого тижня вже приватизували перший спиртовий завод. "Слід продовжувати цей процес, що в перспективі має збільшити надходження до скарбниці майже у вісім разів", - додав глава держави.

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Також Зеленський зазначив, що в Україні почали масштабну приватизацію, і мова не про стратегічні об'єкти, а про сотні неефективних підприємств, де були тільки корупція і борги: "Вчора вони приносили державі збитки, а вже сьогодні - мільярди".

Президент звернув увагу, що готель "Дніпро" в Києві і ще низка об'єктів стали першим в історії майном, яке перебувало в користуванні Президента України і було передано на приватизацію.