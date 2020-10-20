Гральний бізнес принесе 5 млрд до бюджету вже наступного року, - Зеленський
Легальний гральний бізнес має принести в бюджет наступного року 5 млрд грн.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму щорічному посланні до Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"По всій країні закрито тисячі підпільних казино. Ухвалено закон про легалізацію грального бізнесу. Те, що роками було в тіні, вже наступного року, з першими ліцензіями, має принести до бюджету п'ять мільярдів гривень", - сказав Зеленський.
Він також додав, що по країні закрито майже тисячу нелегальних заправок. Завдяки цьому, вважає президент, офіційні мережі АЗС знизили ціни на бензин.
Крім того, Зеленський зазначив, що в країні ліквідували монополію "Укрспирту" і минулого тижня вже приватизували перший спиртовий завод. "Слід продовжувати цей процес, що в перспективі має збільшити надходження до скарбниці майже у вісім разів", - додав глава держави.
Також Зеленський зазначив, що в Україні почали масштабну приватизацію, і мова не про стратегічні об'єкти, а про сотні неефективних підприємств, де були тільки корупція і борги: "Вчора вони приносили державі збитки, а вже сьогодні - мільярди".
Президент звернув увагу, що готель "Дніпро" в Києві і ще низка об'єктів стали першим в історії майном, яке перебувало в користуванні Президента України і було передано на приватизацію.
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ЗЕ ездить только по ушам украинцам и все . Ложь , ложью погоняет
Так зрозумило?
А проблеми вирішують.
З повагою.
То може треба міняти щось у державі?
І хто сказав, що у малих містах таселах щезнуть ігрові ^кімнати^?
Ну это на случай, если они Украинцы!
Лживый подонок .
5 миллиардов , это не те деньги которые вытянут с карманов украинцев ?
А откуда эти деньги нарисуються ?
Вы не знаете , что мусора в любом случае будут там питаться ?
разбитых семей
или просто не попавших в бюджет семьи
средств
миллиардов грн газов в десять больше
чем в бюджет
ИНРАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! ЛОХ ЭТО СУДЬБА!!!
Вони ж не створюють нічого. Це лохотрон для психологічно нестійких людей.
Якби мова шла про виробниче підприємство, я ще десь би і погодився з таким оптимізмом. А це, порожні обіцянки.