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декларація (851) КС (1154) НАЗК (1166) Новіков Олександр (82)

НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков

Національне агентство із запобігання корупції 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

Про це голова НАЗК Олександр Новіков заявив у коментарі УП після ознайомлення з рішенням КС, інформує Цензор.НЕТ.

"Конституційний суд визнав 27 числа - і сьогодні рішення опубліковано - неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, витрати і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України. Не буде реєстру декларацій (з 18 години на сайті. - ред).

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Рішення Конституційного суду повертає Україну не в 2013 рік, а в 1991, коли взагалі у принципі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були збудовані за роки незалежності", - впевнений Новіков.

Реєстр не буде працювати доти, доки Верховна Рада не ухвалить новий закон, надасть НАЗК можливість відкривати таку інформацію.

Зазначимо, що станом на 18:15 реєстр доступний.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+48
уррраа! как мы все рады..свершилось! (за коррупцию пожизненное))) да? зелебрехун????

НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков - Цензор.НЕТ 9949

...
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28.10.2020 18:28
+40
скоро йолка? НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков - Цензор.НЕТ 5864
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28.10.2020 18:28
+31
Пошла борьба с коррупцийой от зеленского. Насмерть)
Хорошо шо коррупционеры хоть на пять вопросов ответить успели.
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28.10.2020 18:25
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Срочно! НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КСУ Октябрь 28, 2020Без рубрикиКомментарии: 2

КСУ отменил все механизмы предотвращения коррупции, выстроенные за годы независимости…
Национальное агентство по противодействию коррупции закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КСУ.
Об этом заявил сегодня вечером глава НАПК Александр Новиков в комментарии «Украинской правде».
Реестр закроют в 18:00 28 октября. Незадолго до этого Конституционный суд опубликовал текст решения об отмене части положений антикоррупционного законодательства.
«Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. (С 18:00 на сайте, - ред.) не будет реестра деклараций», - сообщил Новиков.
Он сказал, что решение КСУ возвращает Украину «не в 2013-й, а в 1991-й год, когда вообще не существовало никакого антикоррупционного законодательства».
По словам Новикова, КСУ отменил все механизмы предотвращения коррупции, выстроенные за годы независимости.
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28.10.2020 19:33 Відповісти
Нормально...
В цій країні є президент ?
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28.10.2020 19:36 Відповісти
Потом скажут, что Зеля вмешивается в судебную власть.
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28.10.2020 19:38 Відповісти
Треба звільняти суддів.
Злочинні постанови, проти держави Україна, мають каратись.
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28.10.2020 19:41 Відповісти
Кто будет освобождать их и выбирать честных на их место?
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28.10.2020 19:46 Відповісти
Зеля мордой лица не вышел туда вмешиватся - а вот одна бородатая бабушка, большой любитель кофе и швейцарского климата, таки очень да ...
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28.10.2020 19:46 Відповісти
Там рыльце в пушку и у типа патриотичных судей. Например, судья КС Головатый сам подал недостоверную декларацию; не отсюда ли растут ноги данного решения КС?
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28.10.2020 19:49 Відповісти
нет, не отсюда НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков - Цензор.НЕТ 8286
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28.10.2020 20:26 Відповісти
Отсюда, только признавать не охота, что старая система прогнила напрочь и не хочет меняться, потому так жёстко чмырит Зекоманду.
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28.10.2020 21:00 Відповісти
Зекоманда это и есть старая система. Или вы Коломойского который поставил Зеленского Президентом не считаете старой командой?
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29.10.2020 10:02 Відповісти
Ага, и Зеленский теперь создал такие условия Коломойскому, при которых тот боится появляться в Украине...
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29.10.2020 18:52 Відповісти
з членограя президент як з гівна куля НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков - Цензор.НЕТ 6467
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29.10.2020 10:50 Відповісти
Ну що, зебіли, отримали боротьбу з корупцією ?
Де ваш ссікун ?
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28.10.2020 19:40 Відповісти
Может посылку доставляет...
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28.10.2020 19:43 Відповісти
Вам напомнить чьи судьи (по картам кого они прошли в КС) проголосовали за это решение. Судьи от Януковича, Порошенко, Свободы, Палицы. Но виноваты какие то зебилы да?
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28.10.2020 23:39 Відповісти
Только почему-то они сделали это именно сейчас. Что мешало зелибобе и его жуликам за полтора года провести нормальную судебную реформу или хотя бы поменять судей? Что мешало принять нужные законы и привлечь судей к ответственности? Но это же не волонтеров месяцами в СИЗО держать... Так что идите на... со своим вовой.
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29.10.2020 01:09 Відповісти



ЗеБєня

@ze_benya

·1 хв

Про ворога в Україні! Голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами агресора РФ!
Шото "лейтенант СБУ" Баканов
@ZelenskyyUa
мовчить з цього приводу?
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28.10.2020 19:49 Відповісти
це перемога....
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28.10.2020 19:55 Відповісти
Перемога антимайдана і антикорупції, зебіли опзж можете собою пишатися.
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28.10.2020 19:56 Відповісти
Доречі зараз верховний суд може визнати неправомірним відділення від ссср і проголошення незалежності, а що йому все можна.
НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков - Цензор.НЕТ 7579
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28.10.2020 19:58 Відповісти
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:21 Відповісти
От і тут новикОВ. Українці взагалі присутні у зеленій владі? Слуги якого народу?
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28.10.2020 20:07 Відповісти
Вся ця знахабніла судейська шобла, яка себе чомусь називає "конституційним судом" і влада на чолі з президентом Зеленським зі своєю Радою бояться тільки народного гніву, мабуть треба як в Белорусі, всім людям, які себе вважають не рабами, а вільними людьми,мають виходити на вулицю і висловити своє обурення таким антинародним рішенням!!!! Таких судей треба гнати взаший!!!!
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28.10.2020 20:18 Відповісти
А потом потомственный сборщик податей Гетьманцев,нам каже,що нам до Франции як рачки до Луны и в приоритете ставит в пример Рашку и Беларусь как эталон к которому треба стремиться.Вот из за таких решений КС Украина и не стала уровня Франции НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков - Цензор.НЕТ 4679
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28.10.2020 20:20 Відповісти
Где сцыкун оманский ??? Пора отвечать за свой галимый пи..деж !!!!
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28.10.2020 20:21 Відповісти
Он ответит также, как и ответил порошенко, когда при нем КС также отменил этот закон о незаконном обогащении.
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28.10.2020 21:31 Відповісти
Ага, і зробив це за місяць до виборів, ще більше втопивши рейтинг Порошенка. Судді не дурачки якісь, ніс за вітром тримали, і як тільки запахло зеленим гівном, швиденько зарішали це питання.
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29.10.2020 01:13 Відповісти
Вот, трудились они, трудились, накопали материал на коррупционеррв, и бац! Дела надо закрывать. По сути, вся их работа пошла насмарку. Сизисов труд. И вся страна платила им немалые зарплаты зря.
КС все похерил уже второй раз.
Получается, все эти антикоррупционные органы нам и не нужны, раз все решает один КС.
А страна будет всю жизнь пасти задних. И ни ЕС нам не видать с таким КС, ни НАТО. Ни безвизового режима.
Суки судьи!
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28.10.2020 21:30 Відповісти
ублюдка зеленского и его продажных тварей- судей КСУ надо привлечь к ответу..., по всей строгости украинского законодательства. По просту- на ПЖ !!!
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28.10.2020 21:55 Відповісти
Разогнать эту сволоту, которую по недоразумению называют "конституционный суд", это нелюди, без чести и совести, объявить их вне закона, лишить всех прав и состояний.
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29.10.2020 00:44 Відповісти
я щось пропустив??? Було ж тільки рішення про скасування відповідальності за брехню в деклараціях! Звідки взялось "суд визнав... неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, витрати і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України."
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29.10.2020 01:34 Відповісти
Если нет ответственности за брехню в декларации то и нет смысла в самой декларации. Ведь воры напишут что у них ничего нет-кроме старой хрущевки и запорожца. Или вы думаете что они честно напишут что за год украили(взяли неизвестно где) 50 миллионов долларов?
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29.10.2020 10:00 Відповісти
Із цих 18-ти суддів по 6 призначають президент, ВР і з'їзд суддів.
Всі судді, призначені з'їздом суддів, голосували за.
З суддів, призначених ВР 5 голосували за, один проти (призначався попередньою радою в 2018 році).
Із суддів, призначених президентом, троє голосували за, троє проти. Проти голосували призначені Порошенком. З тих, що за, один призначений Порошенком, двоє Януковичем.

Призначених Зеленським чи новою ВР суддів ще нема і до 2022 року не буде.
Щось зробити суддям в рамках Конституції не можна. Ні рада, ні президент не можуть їх звільняти чи відкликати. Вони можуть тільки звільнитися самостійно, можуть вигнати когось із свого складу, якщо за це проголосує не менше 12 з них, також втрачають повноваження, якщо в іншому суді їм винесли вирок про вчинення злочину і він набув законної сили.

Що реально можна зробити - змусити їх піти у відставку під тиском народних протестів. Більше нічого...
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29.10.2020 07:36 Відповісти
Всех судий КС надо отловить и люстрировать через каштаны😡😡😡😡
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29.10.2020 08:42 Відповісти
молодой рабочий ,Почему конец безвизу ,наоборот ,начала безвиза в такие прогрессивные страны ,как Северная
Корея ,белорусь ,Урал ,Сибирь ,Сирия 🤔🤦🤫🤣🤣🤣🤣🤣
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29.10.2020 08:58 Відповісти
Пока народ не повесит,сожжет и тд сразу несколько судей-Украина так и останется недогосударством,разваливающейся умирающей территорией.
Вон сепаратистов в Одессе поджарили и теперь Одесса очень даже проукраинский город. Пока не поджарят судей-они не станут проукраинскими. Ну а то что выбрали зеленую куклу вместо Президента-это вобще выше моего понимания
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29.10.2020 09:56 Відповісти
«Пливли, пливли і на березі втопились». Україньське прислів'я.
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29.10.2020 10:57 Відповісти
Давайте відверто. Зеля, це самий чесний президент!
Він обіцяв, що поверне заробітчан до дому? Короновірус повернув
Він обіцяв, що епоха бідності скінчиться? Так вона і закінчилась. Реєстр закрили і відразу усі чинуші перестали бути жебраками!
73%, що він вам ще обіцяв?
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29.10.2020 11:06 Відповісти
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