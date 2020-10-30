НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
Об этом председатель НАПК Александр Новиков зявил в комментарии УП после ознакомления с решением КС, информирует Цензор.НЕТ.
"Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций (с 18 часов на сайте. - Ред).
Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", - уверен Новиков.
Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.
Отметим, что по состоянию на 18:15 реестр доступен.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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КСУ отменил все механизмы предотвращения коррупции, выстроенные за годы независимости…
Национальное агентство по противодействию коррупции закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КСУ.
Об этом заявил сегодня вечером глава НАПК Александр Новиков в комментарии «Украинской правде».
Реестр закроют в 18:00 28 октября. Незадолго до этого Конституционный суд опубликовал текст решения об отмене части положений антикоррупционного законодательства.
«Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. (С 18:00 на сайте, - ред.) не будет реестра деклараций», - сообщил Новиков.
Он сказал, что решение КСУ возвращает Украину «не в 2013-й, а в 1991-й год, когда вообще не существовало никакого антикоррупционного законодательства».
По словам Новикова, КСУ отменил все механизмы предотвращения коррупции, выстроенные за годы независимости.
В цій країні є президент ?
Злочинні постанови, проти держави Україна, мають каратись.
Де ваш ссікун ?
ЗеБєня
@ze_benya
·1 хв
Про ворога в Україні! Голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами агресора РФ!
Шото "лейтенант СБУ" Баканов
@ZelenskyyUa
мовчить з цього приводу?
антикорупції, зебіли опзж можете собою пишатися.
КС все похерил уже второй раз.
Получается, все эти антикоррупционные органы нам и не нужны, раз все решает один КС.
А страна будет всю жизнь пасти задних. И ни ЕС нам не видать с таким КС, ни НАТО. Ни безвизового режима.
Суки судьи!
Всі судді, призначені з'їздом суддів, голосували за.
З суддів, призначених ВР 5 голосували за, один проти (призначався попередньою радою в 2018 році).
Із суддів, призначених президентом, троє голосували за, троє проти. Проти голосували призначені Порошенком. З тих, що за, один призначений Порошенком, двоє Януковичем.
Призначених Зеленським чи новою ВР суддів ще нема і до 2022 року не буде.
Щось зробити суддям в рамках Конституції не можна. Ні рада, ні президент не можуть їх звільняти чи відкликати. Вони можуть тільки звільнитися самостійно, можуть вигнати когось із свого складу, якщо за це проголосує не менше 12 з них, також втрачають повноваження, якщо в іншому суді їм винесли вирок про вчинення злочину і він набув законної сили.
Що реально можна зробити - змусити їх піти у відставку під тиском народних протестів. Більше нічого...
Корея ,белорусь ,Урал ,Сибирь ,Сирия 🤔🤦🤫🤣🤣🤣🤣🤣
Вон сепаратистов в Одессе поджарили и теперь Одесса очень даже проукраинский город. Пока не поджарят судей-они не станут проукраинскими. Ну а то что выбрали зеленую куклу вместо Президента-это вобще выше моего понимания
Він обіцяв, що поверне заробітчан до дому? Короновірус повернув
Він обіцяв, що епоха бідності скінчиться? Так вона і закінчилась. Реєстр закрили і відразу усі чинуші перестали бути жебраками!
73%, що він вам ще обіцяв?