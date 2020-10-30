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НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков

Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Об этом председатель НАПК Александр Новиков зявил в комментарии УП после ознакомления с решением КС, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций (с 18 часов на сайте. - Ред).

Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", - уверен Новиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Система электронного декларирования в Украине будет сохранена, – Офис Президента о решении КС

Реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставит НАПК возможность открывать такую ​​информацию.

Отметим, что по состоянию на 18:15 реестр доступен.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также читайте: Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+48
уррраа! как мы все рады..свершилось! (за коррупцию пожизненное))) да? зелебрехун????

НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков - Цензор.НЕТ 9949

...
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28.10.2020 18:28
+40
скоро йолка? НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков - Цензор.НЕТ 5864
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28.10.2020 18:28
+31
Пошла борьба с коррупцийой от зеленского. Насмерть)
Хорошо шо коррупционеры хоть на пять вопросов ответить успели.
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28.10.2020 18:25
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Страница 2 из 2
Срочно! НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КСУ Октябрь 28, 2020Без рубрикиКомментарии: 2

КСУ отменил все механизмы предотвращения коррупции, выстроенные за годы независимости…
Национальное агентство по противодействию коррупции закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КСУ.
Об этом заявил сегодня вечером глава НАПК Александр Новиков в комментарии «Украинской правде».
Реестр закроют в 18:00 28 октября. Незадолго до этого Конституционный суд опубликовал текст решения об отмене части положений антикоррупционного законодательства.
«Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. (С 18:00 на сайте, - ред.) не будет реестра деклараций», - сообщил Новиков.
Он сказал, что решение КСУ возвращает Украину «не в 2013-й, а в 1991-й год, когда вообще не существовало никакого антикоррупционного законодательства».
По словам Новикова, КСУ отменил все механизмы предотвращения коррупции, выстроенные за годы независимости.
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28.10.2020 19:33 Ответить
Нормально...
В цій країні є президент ?
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28.10.2020 19:36 Ответить
Потом скажут, что Зеля вмешивается в судебную власть.
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28.10.2020 19:38 Ответить
Треба звільняти суддів.
Злочинні постанови, проти держави Україна, мають каратись.
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28.10.2020 19:41 Ответить
Кто будет освобождать их и выбирать честных на их место?
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28.10.2020 19:46 Ответить
Зеля мордой лица не вышел туда вмешиватся - а вот одна бородатая бабушка, большой любитель кофе и швейцарского климата, таки очень да ...
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28.10.2020 19:46 Ответить
Там рыльце в пушку и у типа патриотичных судей. Например, судья КС Головатый сам подал недостоверную декларацию; не отсюда ли растут ноги данного решения КС?
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28.10.2020 19:49 Ответить
нет, не отсюда НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков - Цензор.НЕТ 8286
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28.10.2020 20:26 Ответить
Отсюда, только признавать не охота, что старая система прогнила напрочь и не хочет меняться, потому так жёстко чмырит Зекоманду.
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28.10.2020 21:00 Ответить
Зекоманда это и есть старая система. Или вы Коломойского который поставил Зеленского Президентом не считаете старой командой?
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29.10.2020 10:02 Ответить
Ага, и Зеленский теперь создал такие условия Коломойскому, при которых тот боится появляться в Украине...
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29.10.2020 18:52 Ответить
з членограя президент як з гівна куля НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков - Цензор.НЕТ 6467
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29.10.2020 10:50 Ответить
Ну що, зебіли, отримали боротьбу з корупцією ?
Де ваш ссікун ?
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28.10.2020 19:40 Ответить
Может посылку доставляет...
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28.10.2020 19:43 Ответить
Вам напомнить чьи судьи (по картам кого они прошли в КС) проголосовали за это решение. Судьи от Януковича, Порошенко, Свободы, Палицы. Но виноваты какие то зебилы да?
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28.10.2020 23:39 Ответить
Только почему-то они сделали это именно сейчас. Что мешало зелибобе и его жуликам за полтора года провести нормальную судебную реформу или хотя бы поменять судей? Что мешало принять нужные законы и привлечь судей к ответственности? Но это же не волонтеров месяцами в СИЗО держать... Так что идите на... со своим вовой.
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29.10.2020 01:09 Ответить



ЗеБєня

@ze_benya

·1 хв

Про ворога в Україні! Голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами агресора РФ!
Шото "лейтенант СБУ" Баканов
@ZelenskyyUa
мовчить з цього приводу?
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28.10.2020 19:49 Ответить
це перемога....
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28.10.2020 19:55 Ответить
Перемога антимайдана і антикорупції, зебіли опзж можете собою пишатися.
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28.10.2020 19:56 Ответить
Доречі зараз верховний суд може визнати неправомірним відділення від ссср і проголошення незалежності, а що йому все можна.
НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков - Цензор.НЕТ 7579
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28.10.2020 19:58 Ответить
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:21 Ответить
От і тут новикОВ. Українці взагалі присутні у зеленій владі? Слуги якого народу?
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28.10.2020 20:07 Ответить
Вся ця знахабніла судейська шобла, яка себе чомусь називає "конституційним судом" і влада на чолі з президентом Зеленським зі своєю Радою бояться тільки народного гніву, мабуть треба як в Белорусі, всім людям, які себе вважають не рабами, а вільними людьми,мають виходити на вулицю і висловити своє обурення таким антинародним рішенням!!!! Таких судей треба гнати взаший!!!!
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28.10.2020 20:18 Ответить
А потом потомственный сборщик податей Гетьманцев,нам каже,що нам до Франции як рачки до Луны и в приоритете ставит в пример Рашку и Беларусь как эталон к которому треба стремиться.Вот из за таких решений КС Украина и не стала уровня Франции НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення КС, - Новіков - Цензор.НЕТ 4679
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28.10.2020 20:20 Ответить
Где сцыкун оманский ??? Пора отвечать за свой галимый пи..деж !!!!
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28.10.2020 20:21 Ответить
Он ответит также, как и ответил порошенко, когда при нем КС также отменил этот закон о незаконном обогащении.
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28.10.2020 21:31 Ответить
Ага, і зробив це за місяць до виборів, ще більше втопивши рейтинг Порошенка. Судді не дурачки якісь, ніс за вітром тримали, і як тільки запахло зеленим гівном, швиденько зарішали це питання.
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29.10.2020 01:13 Ответить
Вот, трудились они, трудились, накопали материал на коррупционеррв, и бац! Дела надо закрывать. По сути, вся их работа пошла насмарку. Сизисов труд. И вся страна платила им немалые зарплаты зря.
КС все похерил уже второй раз.
Получается, все эти антикоррупционные органы нам и не нужны, раз все решает один КС.
А страна будет всю жизнь пасти задних. И ни ЕС нам не видать с таким КС, ни НАТО. Ни безвизового режима.
Суки судьи!
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28.10.2020 21:30 Ответить
ублюдка зеленского и его продажных тварей- судей КСУ надо привлечь к ответу..., по всей строгости украинского законодательства. По просту- на ПЖ !!!
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28.10.2020 21:55 Ответить
Разогнать эту сволоту, которую по недоразумению называют "конституционный суд", это нелюди, без чести и совести, объявить их вне закона, лишить всех прав и состояний.
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29.10.2020 00:44 Ответить
я щось пропустив??? Було ж тільки рішення про скасування відповідальності за брехню в деклараціях! Звідки взялось "суд визнав... неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, витрати і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України."
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29.10.2020 01:34 Ответить
Если нет ответственности за брехню в декларации то и нет смысла в самой декларации. Ведь воры напишут что у них ничего нет-кроме старой хрущевки и запорожца. Или вы думаете что они честно напишут что за год украили(взяли неизвестно где) 50 миллионов долларов?
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29.10.2020 10:00 Ответить
Із цих 18-ти суддів по 6 призначають президент, ВР і з'їзд суддів.
Всі судді, призначені з'їздом суддів, голосували за.
З суддів, призначених ВР 5 голосували за, один проти (призначався попередньою радою в 2018 році).
Із суддів, призначених президентом, троє голосували за, троє проти. Проти голосували призначені Порошенком. З тих, що за, один призначений Порошенком, двоє Януковичем.

Призначених Зеленським чи новою ВР суддів ще нема і до 2022 року не буде.
Щось зробити суддям в рамках Конституції не можна. Ні рада, ні президент не можуть їх звільняти чи відкликати. Вони можуть тільки звільнитися самостійно, можуть вигнати когось із свого складу, якщо за це проголосує не менше 12 з них, також втрачають повноваження, якщо в іншому суді їм винесли вирок про вчинення злочину і він набув законної сили.

Що реально можна зробити - змусити їх піти у відставку під тиском народних протестів. Більше нічого...
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29.10.2020 07:36 Ответить
Всех судий КС надо отловить и люстрировать через каштаны😡😡😡😡
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29.10.2020 08:42 Ответить
молодой рабочий ,Почему конец безвизу ,наоборот ,начала безвиза в такие прогрессивные страны ,как Северная
Корея ,белорусь ,Урал ,Сибирь ,Сирия 🤔🤦🤫🤣🤣🤣🤣🤣
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29.10.2020 08:58 Ответить
Пока народ не повесит,сожжет и тд сразу несколько судей-Украина так и останется недогосударством,разваливающейся умирающей территорией.
Вон сепаратистов в Одессе поджарили и теперь Одесса очень даже проукраинский город. Пока не поджарят судей-они не станут проукраинскими. Ну а то что выбрали зеленую куклу вместо Президента-это вобще выше моего понимания
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29.10.2020 09:56 Ответить
«Пливли, пливли і на березі втопились». Україньське прислів'я.
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29.10.2020 10:57 Ответить
Давайте відверто. Зеля, це самий чесний президент!
Він обіцяв, що поверне заробітчан до дому? Короновірус повернув
Він обіцяв, що епоха бідності скінчиться? Так вона і закінчилась. Реєстр закрили і відразу усі чинуші перестали бути жебраками!
73%, що він вам ще обіцяв?
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29.10.2020 11:06 Ответить
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