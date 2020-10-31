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Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК

З тексту рішення Конституційного Суду щодо електронного декларування зрозуміло, що скасовано не лише відповідальність за брехню в деклараціях чиновників, а фактично знищено електронне декларування.

Про це йдеться в матеріалі, опублікованому на сайті Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

У резолютивній частині рішення Конституційного Суду України вказано, що неконституційними визнані, зокрема, такі положення:

1) положення про відкритий доступ до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Це означає, що тепер ніхто, окрім співробітників НАЗК, не матиме доступу до декларацій чиновників;

2) усі положення щодо контролю декларацій, повної перевірки декларацій та моніторингу способу життя суб’єктів декларування; вимоги щодо подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані.

Це означає, що жодних перевірок декларацій відтепер здійснювати ніхто не може.

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3) положення про відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Це ставить під сумнів притягнення чиновників до будь-якої відповідальності за за будь-які порушення антикорупційного законодавства.

4) повноваження НАЗК щодо контролю та перевірок декларацій, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, перевірок щодо конфлікту інтересів та дотримання інших вимог і обмежень антикорупційного законодавства; положення про права уповноважених осіб НАЗК, які безпосередньо здійснювали перевірки дотримання антикорупційного законодавства.

Це скасовує усі повноваження НАЗК щодо контролю декларацій та нівелює всі перевірки та рішення за їх результатами, що мали місце з початку функціонування системи.

5) положення щодо внесення приписів, направлення протоколів про адміністративні правопорушення та обґрунтованих висновків про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.

Це означає, що чиновникам, які порушують антикорупційне законодавство, НАЗК не зможе ініціювати навіть дисциплінарну відповідальність.

6) положення щодо обов’язку осіб надавати НАЗК інформацію, яка запитується.

Це логічне продовження скасування контрольних повноважень НАЗК. Агентство не зможе нічого перевіряти і відповідно запитувати додаткову інформацію

7) положення про порядок та особливості врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад.

Це нівелює взагалі обов’язок врегульовувати конфлікт інтересів у перелічених тут посадовців, а значить і ліквідує відповідальність за дії в умовах конфлікту інтересів.

Виходячи з рішення, зауважують в ЦПК, криміналізувати брехню в деклараціях чиновників більше не вдасться, оскільки це нібито є непропорційним покаранням за вчинене діяння.

Тобто, навіть якщо Верховна Рада прийме закон щодо відновлення кримінального покарання за брехню в деклараціях, КСУ гарантовано знову визнає його неконституційним, посилаючись на це своє рішення.

Декларації відтепер стають прихованими, адже неконституційними визнали і норми про цілодобовий безоплатний доступ будь-кого до них. Будь-які контроль та перевірка декларацій також відтепер неможливі.

Так само, з огляду на мотиваційну частину рішення, надалі буде неможливо доручити будь-які контрольні повноваження щодо суддів органам поза судовою системою. Це лише зміцнить кругову поруку та корпоративізм серед суддів, впевнені в ЦПК.

КСУ визнав неконституційними багато положень, які взагалі не ставились під сумнів у конституційному поданні.

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НАЗК, яке утворювалось, насамперед, для перевірки декларацій чиновників та контролю за конфліктом інтересів у їх діяльності втратило більшість своїх повноважень та прав для цього. Це фактично унеможливлює будь-яку ефективну діяльність цього органу. Більш того, НАЗК через це не зможе дієво реалізовувати й інші повноваження – наприклад, щодо контролю за партійними фінансами.

"У мотиваційній частині відсутнє обґрунтування неконституційності більшості положень, які зрештою втратять чинність через рішення КСУ. Це суттєво ускладнює розуміння, у чому була проблема з цими нормами – і це, у свою чергу, ставить під великий сумнів можливість повторного запровадження подібних норм. Наприклад, незрозуміло, чому декларації більше не можуть бути публічними. А за відсутності обґрунтування цього – неможливо підготувати такі законодавчі зміни, які б враховували правову позицію КСУ. Скасування цих норм порушує зобов’язання України за програмою МВФ, кредитними угодами з ЄС, а також вимоги надання безвізового режиму Україні з країнами ЄС", - підкреслюють у ЦПК.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+13
Анализ, господа ЦПК, надо начинать с голосования 21.04.2019.
И вашей скромной в том заслуги.
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28.10.2020 19:50
+13
Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК - Цензор.НЕТ 4800
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28.10.2020 19:58
+11
режим Порошенко оставил вам електроное декларирование.
И его вы убрать смогли а "не такие суды" ну никак)
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28.10.2020 20:00
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Анализ, господа ЦПК, надо начинать с голосования 21.04.2019.
И вашей скромной в том заслуги.
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28.10.2020 19:50 Відповісти
73% нарИда это непонятное "НАБУ" явно жить мешало.
.. Перемога!! туды-налево!!!!
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28.10.2020 19:54 Відповісти
Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК - Цензор.НЕТ 3473
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28.10.2020 20:35 Відповісти
Суды до сих пор от режима Порошенко, непереформированы, вот вам результат.
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28.10.2020 19:51 Відповісти
режим Порошенко оставил вам електроное декларирование.
И его вы убрать смогли а "не такие суды" ну никак)
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28.10.2020 20:00 Відповісти
Просто цікаво, під якими плінтусами ви рік ховаєтесь? В 25 раз за сьогодні, для залишку особливо упоротих зебілів.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW"
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28.10.2020 20:02 Відповісти
А ти сам читав статтю за посиланням? Основна проблема у Венеціанки - це зменшення кількості суддів у Верховному суді і хто з цих 200 піде чи залишиться - вважається тиском на суд. Друга проблема, що на час реформування ВС будуть проблеми з призначенням суддів у судах першої і другої інстанцій. Обидві проблеми висосані з пальцю. Можеш 26-й раз це не писати - дурня.
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29.10.2020 12:40 Відповісти
На відміну від тебе, я читала її всю, а не лише те, що мені подобається.
"Експерти РЄ нагадують, що реформа процесу відбору суддів та призначення нового складу Верховного Суду України, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, були "помітним вдосконаленням системи, яка існувала раніше". Ініціюючи чергову реформу після президентських та парламентських виборів, яка призводить до серйозних змін у складі Верховного Суду, влада "надсилає меседж як суддям, так і широкій громадськості, що те, чи залишаться на своїх посадах судді Верховного суду чи ні, залежить від волі більшості в парламенті". "Це становить очевидну загрозу їх незалежності", - наголошує Венеціанська комісія.
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29.10.2020 13:08 Відповісти
Так, це найкраща дурня з цієї статті. Поздоровляю!
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29.10.2020 13:12 Відповісти
Міняй нік, штірліц.
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28.10.2020 20:05 Відповісти
"Патриот", не надоело стрелки переводить. Мне Порошенко по ..., но полтора года врать и кивать на другого уже наглость. Два последних Председателя КС назначены лично Зеленским: Наталья Шаптала (14 мая 2019-17 сентября 2019) и Александр Тупицкий (17 сентября и до сих пор), заместитель Сергей Головатый с 17 сентября 2019. Все они поданы по квоте Президента Украины Зеленского. Забудь о Порохе, смотри что твой ЗЕбобик творит.
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28.10.2020 20:06 Відповісти
Інавгурація Зеленського була 20 травня 2019. Про Шапталу - брехня. Сергія Головатого було призначено суддею Конституційного Суду України у лютому 2018 року за квотою Президента України. Про Головатого - брехня. Тупицький призначений суддею КС у травні 2013 року. Теж брехня.
Ти хоч колись не брешеш?
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29.10.2020 12:26 Відповісти
Зебобик, результаты выборов официально были оглашены 3 мая и уже 14 мая Каломойский совершил переворот в КС, устранив председателя. С 14 мая до 17 сентября обязанности выполняла протеже бородатой бабушки Шаптала. А уже при Зеле председателем стал судья-регионал Тупицкий. Так что жрите, господа зебобики, жрите.
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29.10.2020 12:37 Відповісти
То призначені особисто Зеленським, чи через якийсь переворот? А скільки суддів було по квоті Коломойського? А ти українською можеш, бо здається, що я розмовляю з кацапом? А на третій раз я кацапів просто посилаю...
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29.10.2020 13:19 Відповісти
Я зебобіків посилаю однаково. Що українською, що російською.
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29.10.2020 13:23 Відповісти
Коломойський руками Зеленського наводить шухєр.
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28.10.2020 19:55 Відповісти
КСУ - Коррупционный Суд Украины.Точная расшифровка этой,б..ь,абревиатуры
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28.10.2020 19:57 Відповісти
Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК - Цензор.НЕТ 4800
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28.10.2020 19:58 Відповісти
А вот и обещанный конец эпохи бедности😁
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28.10.2020 20:00 Відповісти
Абхренеть! Следующее решение - возвращение на должность незаконно уволенного Януковича. Бубочка, собирай вещички - хватит бровками стрелять в видосиках...
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28.10.2020 20:01 Відповісти
Наступила послевыборная стадия-"Кто виноват?"" .Стадия "Что делать?" Наступит за 2 месяца до выборов.
Причем по традиции на трон в Украине будет посажено отребье,еще хуже и гаже предыдущего
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28.10.2020 20:02 Відповісти
В країні ж 73% ідійотів.
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28.10.2020 20:05 Відповісти
Везет.А где то 146%...
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28.10.2020 20:09 Відповісти
Это может быть нечалом конца современной Украины. Все это отбразывает страну в правовое поле даже не Януковича а раннего Кучмы. Потеря безвиза-самое меньшее зло, что может произойти.
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28.10.2020 20:03 Відповісти
И неи*может*,а произойдет.ЕС уже предупреждал.А там слова не кидают на ветер
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28.10.2020 20:06 Відповісти
все вірно. ті самі думки щодо відкату до часів кучми.
бл...
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28.10.2020 20:26 Відповісти
да нахх тот в хрена виз-безвиз...!!!- чий не проблема скоко платить, тому, кто поедет..= проблема в том, что похеру ВСЯ БОРЬБА с коррупцией пошла..(((- всё наххх посыпалось, и никто ничего никому никогда не предъявит, пока эта ХРЕНЬ будет висеть в законодавстве нэнькы(((((
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29.10.2020 01:55 Відповісти
Національне агентство з питань запобігання корупції о 18 годині 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі Українській правді.
"Конституційний суд визнав 27 числа - і сьогодні рішення опубліковане - неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України. Не буде реєстру декларацій.
Рішення Конституційного суду повертає Україну не у 2013 рік, а в 1991, коли взагалі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - сказав Новіков.
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28.10.2020 20:03 Відповісти
А Гарант Конституции молчит!
Это же надо быть таким ничтожеством...

Ни на что не способен!
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28.10.2020 20:04 Відповісти
Зато виртуоз на роялю)
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28.10.2020 20:11 Відповісти
..чапай думать будет...(с)
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29.10.2020 01:57 Відповісти
Умиляют дебилы, которым и через 1,5года Порох в штаны гадит)))
Причем, - тогда он "управлял судами", а теперь, - "это его суды"😆
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28.10.2020 20:07 Відповісти
Это отголоски ватной пропаганды. Там тоже до сих пор Поршенко во всём виноват.
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28.10.2020 20:16 Відповісти
Зебилов рожали стоя. Вот вамрезаультат.
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28.10.2020 20:11 Відповісти
Реванш полный с дополнением зеленой плесени
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28.10.2020 20:11 Відповісти
Подведем итоги .Теперь Западные партнеры обязательно дадут денег Украине.
Но при одном условии:
Западные партнеры не будут находиться в здравом уме.
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28.10.2020 20:13 Відповісти
Молодцы зебилы !!!!! Перечеркнули все, что могли !!! Пора народу выходить на улицу и вешать зе-выродков, зажопников и майбахов !!!!
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28.10.2020 20:14 Відповісти
Ситуация стремительно приближается к состоянию начала 2014-го года:
Президент, прокуратура, суды, правоохранители своими действиями делигитимизируют себя. Т.е. становятся вне закона.
Остатки легитимности остаются только у ВР (как и в 2014-м).

Закономерный итог - кризис и свержение нелегитимной власти.
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28.10.2020 20:15 Відповісти
успокойтесь, все идет по плану за который проголосовали 73% идиотов. мвф не дает кредитов, дефолт, скупка всего за копейки))) безвиз не отменят, для наших гастрабайтеров з.п. в 300 уе будет космосом, как у таджиков.
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28.10.2020 20:16 Відповісти
Безвиз к гостарбайтерам, как банки к зайцам.
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28.10.2020 20:17 Відповісти
да я знаю что туда все ездят на 90 дней туристами, на шпили посмотреть)))) ну не пиши дурни как твой бог зеля, будь хоть умнее зели
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28.10.2020 20:35 Відповісти
Отменят.Европарламент сказал.
Поэтому космосом будет 200 у.е
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28.10.2020 20:20 Відповісти
да и хрен с этим быдлом, они сами выбрали такой путь
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28.10.2020 20:36 Відповісти
Кабинет министров с октября отменил ограничения на зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам набсоветов государственных компаний.
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28.10.2020 20:19 Відповісти
И велел поднять цены на газ для народа с ноября еще на 35%
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28.10.2020 20:21 Відповісти
Борьба с коррупцией закончена. Однако не Зеля формировал данный состав КС...
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28.10.2020 20:21 Відповісти
Однако наркоша может договорится в раде об измениях в КУ и все станет на свои места.
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28.10.2020 20:28 Відповісти
вам, зебілам, досі незрозуміло, що по-факту зформували всю судову систему ви, 73%-тні, попередніми виборами десь так з 2006-го року, якщо не з 1994-го. Хоча в 2014-му був проблиск, тому що ви на вибори не пішли, обісралися від страху та сиділи вдома.
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28.10.2020 20:29 Відповісти
Может, зебилам и непонятно, я за них не голосовал; но сваливать с больной головы на здоровую - это ваша, порохоботская манера. Под патриотичные лозунги и марши именно старая система, к которой принадлежит и Петрусь, формировала вот такой КС.
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28.10.2020 20:55 Відповісти
и не только кс..- дан был карт-бланш всем инстанциям на безоблачно-защитное существование и процветание без угроз))))
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29.10.2020 02:00 Відповісти
Розігнати той КС, а його члЄнам заборонити пожиттєво займатись суддівською справою! Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК - Цензор.НЕТ 3683
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28.10.2020 20:24 Відповісти
А розганять хто буде? Це не так просто, як прийти на виборчу дільницю і голоснуть поприколу.
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28.10.2020 20:28 Відповісти
300 голосів в Раді і всЙО
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28.10.2020 20:56 Відповісти
от пиды и за 1 день збери и розгони)))
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29.10.2020 02:01 Відповісти
Кацап, не пиды, розгони, а підеш і за 1 день розженеш. Слово в слово з кацапсячої на українську не переводиться.
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29.10.2020 08:13 Відповісти
Для особо упоротых зебилов обьясняю на пальцах: собирается в раде монобольшинство+ ес+голос+тюлька (итого 300 голосов) и принимаются изменения в конституцию, которые делают невозможным развал антикоррупционных органов. Но... разве зеленский и его шапито хочет честно работать? Нет, они пришли во власть прибарахлится. поэтому ненужен зеленскому геморой с измениями в конституцию, у него новый кокс на подходе. Так что зебилы, вы год назад сделали себя вместе: теперь вас будут грабить по полной
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28.10.2020 20:27 Відповісти
грабить будут по полной, но главное што не Порошенко...
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28.10.2020 20:30 Відповісти
КС получается за коррупцию ...Суды как институты права потеряли легитимность ещё с 2012 года когда овощ попросил больше полномочий а судам дал пожизненное управление ... Распустить КС кто в праве ? ВР как может это или нет ?
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28.10.2020 20:32 Відповісти
читай ку...)))
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29.10.2020 02:02 Відповісти
При якій владі назначалися судді?
Соєвим шавкам мовчати...
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28.10.2020 20:33 Відповісти
Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК - Цензор.НЕТ 1209
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28.10.2020 20:37 Відповісти
Так приблизно вас і уявляв...
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01.11.2020 08:49 Відповісти
Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК - Цензор.НЕТ 4777
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01.11.2020 09:50 Відповісти
Что стадо? выбрали себе дурака? Будь те же благодарны, возрадутесь новому уровню жизни) Бараны))
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28.10.2020 20:48 Відповісти
Уничтожили електронное декларирование чиновников---судьи. А судьи кто? Тоже чиновники!!! Это когда щуку решили приговорить к смерти через утопление в реке. Вроде И. А. Крылов 200 лет назад написал это.
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28.10.2020 21:05 Відповісти
Перемога за Перемогою! Однi досягнення.

А де шмаркля? Такi новини, а його нема...
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28.10.2020 21:18 Відповісти
а наш КС и крым с 2018 года российским считает раз его судьи там землю покупают по законам рф
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28.10.2020 22:01 Відповісти
Мені дуже цікаво :які судді приймали рішення , хто їх вибирав? Треба знати хероїв та іх поплічників.
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29.10.2020 09:11 Відповісти
 
 