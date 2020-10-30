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Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК

Из текста решения Конституционного суда об электронном декларировании понятно, что не только ответственность за ложь в декларациях чиновников отменена, а фактически уничтожено электронное декларирование.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Центра противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

В резолютивной части решения Конституционного суда Украины указано, что неконституционными признаны, в частности, следующие положения:

1) положение об открытом доступе к декларациям лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Это означает, что теперь ни у котого, кроме сотрудников НАПК, не будет доступа к декларациям чиновников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ

2) все положения по контролю деклараций, полной проверке деклараций и мониторингу образа жизни субъектов декларирования; требования по представлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Это означает, что никаких проверок деклараций отныне осуществлять никто не может.

3) положение об ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Это ставит под сомнение привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любое нарушения антикоррупционного законодательства.

4) полномочия НАПК по контролю и проверкам деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, проверкам конфликта интересов и соблюдения других требований и ограничений антикоррупционного законодательства; положения о правах уполномоченных лиц НАПК, которые непосредственно осуществляли проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Это отменяет все полномочия НАПК по контролю деклараций и нивелирует все проверки и решения по их результатам, имевшим место с начала функционирования системы.

Также читайте: Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин

5) положение о внесении предписаний, направлении протоколов об административных правонарушениях и обоснованных выводов о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях.

Это означает, что чиновникам, которые нарушают антикоррупционное законодательство, НАПК не сможет инициировать даже дисциплинарной ответственности.

6) положение об обязанности лиц предоставлять НАПК запрашиваемую информацию.

Это логическое продолжение отмены контрольных полномочий Назка. Агентство не сможет ничего проверять и соответственно запрашивать дополнительную информацию.

7) положение о порядке и особенностях урегулирования конфликта интересов в деятельности президента Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета Министров Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины, судей, судей Конституционного суда Украины, председателей, заместителей председателей областных и районных советов, городских, сельских, поселковых председателей, секретарей городских, сельских, поселковых советов, депутатов местных советов.

Это нивелирует вообще обязанность урегулировать конфликт интересов у перечисленных здесь должностных лиц, а значит и ликвидирует ответственность за действия в условиях конфликта интересов.

Читайте также: НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков

Исходя из решения, отмечают в ЦПК, криминализировать ложь в декларациях чиновников больше не удастся, поскольку это якобы является непропорциональным наказанием за совершенное деяние.

То есть, даже если Верховная Рада примет закон о восстановлении уголовного наказания за ложь в декларациях, КСУ гарантированно снова признает его неконституционным, ссылаясь на это свое решение.

Декларации отныне становятся скрытыми, ведь неконституционными признали и нормы о круглосуточном бесплатном доступе кого-либо к ним. Любой контроль и проверка деклараций также отныне невозможны.

Также, учитывая мотивационную часть решения, в дальнейшем будет невозможно поручить любые контрольные полномочия в отношении судей органам вне судебной системы. Это только укрепит круговую поруку и корпоративизм среди судей, уверены в ЦПК.

Читайте: Судьи КС обратились к Зеленскому, Разумкову и Шмыгалю в связи с давлением на Суд, - заявление

КСУ признал неконституционными многие положения, которые вообще не ставились под сомнение в конституционном представлении.

НАПК, которое создавалось, прежде всего, для проверки деклараций чиновников и контроля за конфликтом интересов в их деятельности потеряло большинство своих полномочий и прав для этого. Это фактически исключает любую эффективную деятельность этого органа. Более того, НАПК поэтому не сможет действенно реализовывать и другие полномочия - например, по контролю за партийными финансами.

"В мотивационной части отсутствует обоснование неконституционности большинства положений, которые в итоге потеряют силу из-за решения КСУ. Это существенно затрудняет понимание, в чем была проблема с этими нормами - и это, в свою очередь, ставит под большое сомнение возможность повторного введения подобных норм. Например, непонятно, почему декларации больше не могут быть публичными. При отсутствии обоснования этого - невозможно подготовить законодательные изменения, которые бы учитывали правовую позицию КСУ. Отмена этих норм нарушает обязательства Украины по программе МВФ, кредитным соглашениям с ЕС, а также требования предоставления безвизового режима Украины со странами ЕС", - подчеркивают в ЦПК.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

Также читайте: Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Анализ, господа ЦПК, надо начинать с голосования 21.04.2019.
И вашей скромной в том заслуги.
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28.10.2020 19:50
+13
Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК - Цензор.НЕТ 4800
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28.10.2020 19:58
+11
режим Порошенко оставил вам електроное декларирование.
И его вы убрать смогли а "не такие суды" ну никак)
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28.10.2020 20:00
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Анализ, господа ЦПК, надо начинать с голосования 21.04.2019.
И вашей скромной в том заслуги.
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28.10.2020 19:50 Ответить
73% нарИда это непонятное "НАБУ" явно жить мешало.
.. Перемога!! туды-налево!!!!
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28.10.2020 19:54 Ответить
Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК - Цензор.НЕТ 3473
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28.10.2020 20:35 Ответить
Суды до сих пор от режима Порошенко, непереформированы, вот вам результат.
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28.10.2020 19:51 Ответить
режим Порошенко оставил вам електроное декларирование.
И его вы убрать смогли а "не такие суды" ну никак)
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28.10.2020 20:00 Ответить
Просто цікаво, під якими плінтусами ви рік ховаєтесь? В 25 раз за сьогодні, для залишку особливо упоротих зебілів.
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW"
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28.10.2020 20:02 Ответить
А ти сам читав статтю за посиланням? Основна проблема у Венеціанки - це зменшення кількості суддів у Верховному суді і хто з цих 200 піде чи залишиться - вважається тиском на суд. Друга проблема, що на час реформування ВС будуть проблеми з призначенням суддів у судах першої і другої інстанцій. Обидві проблеми висосані з пальцю. Можеш 26-й раз це не писати - дурня.
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29.10.2020 12:40 Ответить
На відміну від тебе, я читала її всю, а не лише те, що мені подобається.
"Експерти РЄ нагадують, що реформа процесу відбору суддів та призначення нового складу Верховного Суду України, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, були "помітним вдосконаленням системи, яка існувала раніше". Ініціюючи чергову реформу після президентських та парламентських виборів, яка призводить до серйозних змін у складі Верховного Суду, влада "надсилає меседж як суддям, так і широкій громадськості, що те, чи залишаться на своїх посадах судді Верховного суду чи ні, залежить від волі більшості в парламенті". "Це становить очевидну загрозу їх незалежності", - наголошує Венеціанська комісія.
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29.10.2020 13:08 Ответить
Так, це найкраща дурня з цієї статті. Поздоровляю!
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29.10.2020 13:12 Ответить
Міняй нік, штірліц.
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28.10.2020 20:05 Ответить
"Патриот", не надоело стрелки переводить. Мне Порошенко по ..., но полтора года врать и кивать на другого уже наглость. Два последних Председателя КС назначены лично Зеленским: Наталья Шаптала (14 мая 2019-17 сентября 2019) и Александр Тупицкий (17 сентября и до сих пор), заместитель Сергей Головатый с 17 сентября 2019. Все они поданы по квоте Президента Украины Зеленского. Забудь о Порохе, смотри что твой ЗЕбобик творит.
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28.10.2020 20:06 Ответить
Інавгурація Зеленського була 20 травня 2019. Про Шапталу - брехня. Сергія Головатого було призначено суддею Конституційного Суду України у лютому 2018 року за квотою Президента України. Про Головатого - брехня. Тупицький призначений суддею КС у травні 2013 року. Теж брехня.
Ти хоч колись не брешеш?
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29.10.2020 12:26 Ответить
Зебобик, результаты выборов официально были оглашены 3 мая и уже 14 мая Каломойский совершил переворот в КС, устранив председателя. С 14 мая до 17 сентября обязанности выполняла протеже бородатой бабушки Шаптала. А уже при Зеле председателем стал судья-регионал Тупицкий. Так что жрите, господа зебобики, жрите.
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29.10.2020 12:37 Ответить
То призначені особисто Зеленським, чи через якийсь переворот? А скільки суддів було по квоті Коломойського? А ти українською можеш, бо здається, що я розмовляю з кацапом? А на третій раз я кацапів просто посилаю...
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29.10.2020 13:19 Ответить
Я зебобіків посилаю однаково. Що українською, що російською.
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29.10.2020 13:23 Ответить
Коломойський руками Зеленського наводить шухєр.
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28.10.2020 19:55 Ответить
КСУ - Коррупционный Суд Украины.Точная расшифровка этой,б..ь,абревиатуры
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28.10.2020 19:57 Ответить
Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК - Цензор.НЕТ 4800
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28.10.2020 19:58 Ответить
А вот и обещанный конец эпохи бедности😁
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28.10.2020 20:00 Ответить
Абхренеть! Следующее решение - возвращение на должность незаконно уволенного Януковича. Бубочка, собирай вещички - хватит бровками стрелять в видосиках...
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28.10.2020 20:01 Ответить
Наступила послевыборная стадия-"Кто виноват?"" .Стадия "Что делать?" Наступит за 2 месяца до выборов.
Причем по традиции на трон в Украине будет посажено отребье,еще хуже и гаже предыдущего
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28.10.2020 20:02 Ответить
В країні ж 73% ідійотів.
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28.10.2020 20:05 Ответить
Везет.А где то 146%...
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28.10.2020 20:09 Ответить
Это может быть нечалом конца современной Украины. Все это отбразывает страну в правовое поле даже не Януковича а раннего Кучмы. Потеря безвиза-самое меньшее зло, что может произойти.
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28.10.2020 20:03 Ответить
И неи*может*,а произойдет.ЕС уже предупреждал.А там слова не кидают на ветер
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28.10.2020 20:06 Ответить
все вірно. ті самі думки щодо відкату до часів кучми.
бл...
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28.10.2020 20:26 Ответить
да нахх тот в хрена виз-безвиз...!!!- чий не проблема скоко платить, тому, кто поедет..= проблема в том, что похеру ВСЯ БОРЬБА с коррупцией пошла..(((- всё наххх посыпалось, и никто ничего никому никогда не предъявит, пока эта ХРЕНЬ будет висеть в законодавстве нэнькы(((((
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29.10.2020 01:55 Ответить
Національне агентство з питань запобігання корупції о 18 годині 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.
Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі Українській правді.
"Конституційний суд визнав 27 числа - і сьогодні рішення опубліковане - неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України. Не буде реєстру декларацій.
Рішення Конституційного суду повертає Україну не у 2013 рік, а в 1991, коли взагалі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - сказав Новіков.
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28.10.2020 20:03 Ответить
А Гарант Конституции молчит!
Это же надо быть таким ничтожеством...

Ни на что не способен!
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28.10.2020 20:04 Ответить
Зато виртуоз на роялю)
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28.10.2020 20:11 Ответить
..чапай думать будет...(с)
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29.10.2020 01:57 Ответить
Умиляют дебилы, которым и через 1,5года Порох в штаны гадит)))
Причем, - тогда он "управлял судами", а теперь, - "это его суды"😆
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28.10.2020 20:07 Ответить
Это отголоски ватной пропаганды. Там тоже до сих пор Поршенко во всём виноват.
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28.10.2020 20:16 Ответить
Зебилов рожали стоя. Вот вамрезаультат.
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28.10.2020 20:11 Ответить
Реванш полный с дополнением зеленой плесени
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28.10.2020 20:11 Ответить
Подведем итоги .Теперь Западные партнеры обязательно дадут денег Украине.
Но при одном условии:
Западные партнеры не будут находиться в здравом уме.
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28.10.2020 20:13 Ответить
Молодцы зебилы !!!!! Перечеркнули все, что могли !!! Пора народу выходить на улицу и вешать зе-выродков, зажопников и майбахов !!!!
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28.10.2020 20:14 Ответить
Ситуация стремительно приближается к состоянию начала 2014-го года:
Президент, прокуратура, суды, правоохранители своими действиями делигитимизируют себя. Т.е. становятся вне закона.
Остатки легитимности остаются только у ВР (как и в 2014-м).

Закономерный итог - кризис и свержение нелегитимной власти.
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28.10.2020 20:15 Ответить
успокойтесь, все идет по плану за который проголосовали 73% идиотов. мвф не дает кредитов, дефолт, скупка всего за копейки))) безвиз не отменят, для наших гастрабайтеров з.п. в 300 уе будет космосом, как у таджиков.
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28.10.2020 20:16 Ответить
Безвиз к гостарбайтерам, как банки к зайцам.
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28.10.2020 20:17 Ответить
да я знаю что туда все ездят на 90 дней туристами, на шпили посмотреть)))) ну не пиши дурни как твой бог зеля, будь хоть умнее зели
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28.10.2020 20:35 Ответить
Отменят.Европарламент сказал.
Поэтому космосом будет 200 у.е
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28.10.2020 20:20 Ответить
да и хрен с этим быдлом, они сами выбрали такой путь
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28.10.2020 20:36 Ответить
Кабинет министров с октября отменил ограничения на зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам набсоветов государственных компаний.
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28.10.2020 20:19 Ответить
И велел поднять цены на газ для народа с ноября еще на 35%
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28.10.2020 20:21 Ответить
Борьба с коррупцией закончена. Однако не Зеля формировал данный состав КС...
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28.10.2020 20:21 Ответить
Однако наркоша может договорится в раде об измениях в КУ и все станет на свои места.
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28.10.2020 20:28 Ответить
вам, зебілам, досі незрозуміло, що по-факту зформували всю судову систему ви, 73%-тні, попередніми виборами десь так з 2006-го року, якщо не з 1994-го. Хоча в 2014-му був проблиск, тому що ви на вибори не пішли, обісралися від страху та сиділи вдома.
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28.10.2020 20:29 Ответить
Может, зебилам и непонятно, я за них не голосовал; но сваливать с больной головы на здоровую - это ваша, порохоботская манера. Под патриотичные лозунги и марши именно старая система, к которой принадлежит и Петрусь, формировала вот такой КС.
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28.10.2020 20:55 Ответить
и не только кс..- дан был карт-бланш всем инстанциям на безоблачно-защитное существование и процветание без угроз))))
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29.10.2020 02:00 Ответить
Розігнати той КС, а його члЄнам заборонити пожиттєво займатись суддівською справою! Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК - Цензор.НЕТ 3683
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28.10.2020 20:24 Ответить
А розганять хто буде? Це не так просто, як прийти на виборчу дільницю і голоснуть поприколу.
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28.10.2020 20:28 Ответить
300 голосів в Раді і всЙО
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28.10.2020 20:56 Ответить
от пиды и за 1 день збери и розгони)))
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29.10.2020 02:01 Ответить
Кацап, не пиды, розгони, а підеш і за 1 день розженеш. Слово в слово з кацапсячої на українську не переводиться.
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29.10.2020 08:13 Ответить
Для особо упоротых зебилов обьясняю на пальцах: собирается в раде монобольшинство+ ес+голос+тюлька (итого 300 голосов) и принимаются изменения в конституцию, которые делают невозможным развал антикоррупционных органов. Но... разве зеленский и его шапито хочет честно работать? Нет, они пришли во власть прибарахлится. поэтому ненужен зеленскому геморой с измениями в конституцию, у него новый кокс на подходе. Так что зебилы, вы год назад сделали себя вместе: теперь вас будут грабить по полной
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28.10.2020 20:27 Ответить
грабить будут по полной, но главное што не Порошенко...
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28.10.2020 20:30 Ответить
КС получается за коррупцию ...Суды как институты права потеряли легитимность ещё с 2012 года когда овощ попросил больше полномочий а судам дал пожизненное управление ... Распустить КС кто в праве ? ВР как может это или нет ?
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28.10.2020 20:32 Ответить
читай ку...)))
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29.10.2020 02:02 Ответить
При якій владі назначалися судді?
Соєвим шавкам мовчати...
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28.10.2020 20:33 Ответить
Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК - Цензор.НЕТ 1209
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28.10.2020 20:37 Ответить
Так приблизно вас і уявляв...
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01.11.2020 08:49 Ответить
Конституційний суд своїм рішенням знищив електронне декларування чиновників, - аналіз ЦПК - Цензор.НЕТ 4777
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01.11.2020 09:50 Ответить
Что стадо? выбрали себе дурака? Будь те же благодарны, возрадутесь новому уровню жизни) Бараны))
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28.10.2020 20:48 Ответить
Уничтожили електронное декларирование чиновников---судьи. А судьи кто? Тоже чиновники!!! Это когда щуку решили приговорить к смерти через утопление в реке. Вроде И. А. Крылов 200 лет назад написал это.
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28.10.2020 21:05 Ответить
Перемога за Перемогою! Однi досягнення.

А де шмаркля? Такi новини, а його нема...
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28.10.2020 21:18 Ответить
а наш КС и крым с 2018 года российским считает раз его судьи там землю покупают по законам рф
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28.10.2020 22:01 Ответить
Мені дуже цікаво :які судді приймали рішення , хто їх вибирав? Треба знати хероїв та іх поплічників.
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29.10.2020 09:11 Ответить
 
 