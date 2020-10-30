Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК

Из текста решения Конституционного суда об электронном декларировании понятно, что не только ответственность за ложь в декларациях чиновников отменена, а фактически уничтожено электронное декларирование.

Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Центра противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

В резолютивной части решения Конституционного суда Украины указано, что неконституционными признаны, в частности, следующие положения:

1) положение об открытом доступе к декларациям лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Это означает, что теперь ни у котого, кроме сотрудников НАПК, не будет доступа к декларациям чиновников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ

2) все положения по контролю деклараций, полной проверке деклараций и мониторингу образа жизни субъектов декларирования; требования по представлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Это означает, что никаких проверок деклараций отныне осуществлять никто не может.

3) положение об ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.

Это ставит под сомнение привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любое нарушения антикоррупционного законодательства.

4) полномочия НАПК по контролю и проверкам деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, проверкам конфликта интересов и соблюдения других требований и ограничений антикоррупционного законодательства; положения о правах уполномоченных лиц НАПК, которые непосредственно осуществляли проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.

Это отменяет все полномочия НАПК по контролю деклараций и нивелирует все проверки и решения по их результатам, имевшим место с начала функционирования системы.

Также читайте: Решение КС сформулировано таким образом, чтобы нарушить обязательства Украины почти перед всеми западными партнерами, - Шабунин

5) положение о внесении предписаний, направлении протоколов об административных правонарушениях и обоснованных выводов о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях.

Это означает, что чиновникам, которые нарушают антикоррупционное законодательство, НАПК не сможет инициировать даже дисциплинарной ответственности.

6) положение об обязанности лиц предоставлять НАПК запрашиваемую информацию.

Это логическое продолжение отмены контрольных полномочий Назка. Агентство не сможет ничего проверять и соответственно запрашивать дополнительную информацию.

7) положение о порядке и особенностях урегулирования конфликта интересов в деятельности президента Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета Министров Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины, судей, судей Конституционного суда Украины, председателей, заместителей председателей областных и районных советов, городских, сельских, поселковых председателей, секретарей городских, сельских, поселковых советов, депутатов местных советов.

Это нивелирует вообще обязанность урегулировать конфликт интересов у перечисленных здесь должностных лиц, а значит и ликвидирует ответственность за действия в условиях конфликта интересов.

Читайте также: НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения КС, - Новиков

Исходя из решения, отмечают в ЦПК, криминализировать ложь в декларациях чиновников больше не удастся, поскольку это якобы является непропорциональным наказанием за совершенное деяние.

То есть, даже если Верховная Рада примет закон о восстановлении уголовного наказания за ложь в декларациях, КСУ гарантированно снова признает его неконституционным, ссылаясь на это свое решение.

Декларации отныне становятся скрытыми, ведь неконституционными признали и нормы о круглосуточном бесплатном доступе кого-либо к ним. Любой контроль и проверка деклараций также отныне невозможны.

Также, учитывая мотивационную часть решения, в дальнейшем будет невозможно поручить любые контрольные полномочия в отношении судей органам вне судебной системы. Это только укрепит круговую поруку и корпоративизм среди судей, уверены в ЦПК.

Читайте: Судьи КС обратились к Зеленскому, Разумкову и Шмыгалю в связи с давлением на Суд, - заявление

КСУ признал неконституционными многие положения, которые вообще не ставились под сомнение в конституционном представлении.

НАПК, которое создавалось, прежде всего, для проверки деклараций чиновников и контроля за конфликтом интересов в их деятельности потеряло большинство своих полномочий и прав для этого. Это фактически исключает любую эффективную деятельность этого органа. Более того, НАПК поэтому не сможет действенно реализовывать и другие полномочия - например, по контролю за партийными финансами.

"В мотивационной части отсутствует обоснование неконституционности большинства положений, которые в итоге потеряют силу из-за решения КСУ. Это существенно затрудняет понимание, в чем была проблема с этими нормами - и это, в свою очередь, ставит под большое сомнение возможность повторного введения подобных норм. Например, непонятно, почему декларации больше не могут быть публичными. При отсутствии обоснования этого - невозможно подготовить законодательные изменения, которые бы учитывали правовую позицию КСУ. Отмена этих норм нарушает обязательства Украины по программе МВФ, кредитным соглашениям с ЕС, а также требования предоставления безвизового режима Украины со странами ЕС", - подчеркивают в ЦПК.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

Также читайте: Систему электронного декларирования в Украине уже никто и никогда не отменит, - "слуга народа" Кравчук

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.