Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК
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Из текста решения Конституционного суда об электронном декларировании понятно, что не только ответственность за ложь в декларациях чиновников отменена, а фактически уничтожено электронное декларирование.
Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте Центра противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
В резолютивной части решения Конституционного суда Украины указано, что неконституционными признаны, в частности, следующие положения:
1) положение об открытом доступе к декларациям лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Это означает, что теперь ни у котого, кроме сотрудников НАПК, не будет доступа к декларациям чиновников.
2) все положения по контролю деклараций, полной проверке деклараций и мониторингу образа жизни субъектов декларирования; требования по представлению сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Это означает, что никаких проверок деклараций отныне осуществлять никто не может.
3) положение об ответственности за коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения.
Это ставит под сомнение привлечение чиновников к какой-либо ответственности за любое нарушения антикоррупционного законодательства.
4) полномочия НАПК по контролю и проверкам деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, проверкам конфликта интересов и соблюдения других требований и ограничений антикоррупционного законодательства; положения о правах уполномоченных лиц НАПК, которые непосредственно осуществляли проверки соблюдения антикоррупционного законодательства.
Это отменяет все полномочия НАПК по контролю деклараций и нивелирует все проверки и решения по их результатам, имевшим место с начала функционирования системы.
5) положение о внесении предписаний, направлении протоколов об административных правонарушениях и обоснованных выводов о коррупционных и связанных с коррупцией правонарушениях.
Это означает, что чиновникам, которые нарушают антикоррупционное законодательство, НАПК не сможет инициировать даже дисциплинарной ответственности.
6) положение об обязанности лиц предоставлять НАПК запрашиваемую информацию.
Это логическое продолжение отмены контрольных полномочий Назка. Агентство не сможет ничего проверять и соответственно запрашивать дополнительную информацию.
7) положение о порядке и особенностях урегулирования конфликта интересов в деятельности президента Украины, народных депутатов Украины, членов Кабинета Министров Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины, судей, судей Конституционного суда Украины, председателей, заместителей председателей областных и районных советов, городских, сельских, поселковых председателей, секретарей городских, сельских, поселковых советов, депутатов местных советов.
Это нивелирует вообще обязанность урегулировать конфликт интересов у перечисленных здесь должностных лиц, а значит и ликвидирует ответственность за действия в условиях конфликта интересов.
Исходя из решения, отмечают в ЦПК, криминализировать ложь в декларациях чиновников больше не удастся, поскольку это якобы является непропорциональным наказанием за совершенное деяние.
То есть, даже если Верховная Рада примет закон о восстановлении уголовного наказания за ложь в декларациях, КСУ гарантированно снова признает его неконституционным, ссылаясь на это свое решение.
Декларации отныне становятся скрытыми, ведь неконституционными признали и нормы о круглосуточном бесплатном доступе кого-либо к ним. Любой контроль и проверка деклараций также отныне невозможны.
Также, учитывая мотивационную часть решения, в дальнейшем будет невозможно поручить любые контрольные полномочия в отношении судей органам вне судебной системы. Это только укрепит круговую поруку и корпоративизм среди судей, уверены в ЦПК.
КСУ признал неконституционными многие положения, которые вообще не ставились под сомнение в конституционном представлении.
НАПК, которое создавалось, прежде всего, для проверки деклараций чиновников и контроля за конфликтом интересов в их деятельности потеряло большинство своих полномочий и прав для этого. Это фактически исключает любую эффективную деятельность этого органа. Более того, НАПК поэтому не сможет действенно реализовывать и другие полномочия - например, по контролю за партийными финансами.
"В мотивационной части отсутствует обоснование неконституционности большинства положений, которые в итоге потеряют силу из-за решения КСУ. Это существенно затрудняет понимание, в чем была проблема с этими нормами - и это, в свою очередь, ставит под большое сомнение возможность повторного введения подобных норм. Например, непонятно, почему декларации больше не могут быть публичными. При отсутствии обоснования этого - невозможно подготовить законодательные изменения, которые бы учитывали правовую позицию КСУ. Отмена этих норм нарушает обязательства Украины по программе МВФ, кредитным соглашениям с ЕС, а также требования предоставления безвизового режима Украины со странами ЕС", - подчеркивают в ЦПК.
Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
Пожалуйста, подождите...
И вашей скромной в том заслуги.
.. Перемога!! туды-налево!!!!
И его вы убрать смогли а "не такие суды" ну никак)
"Венеціанська комісія жорстко розкритикувала судову реформу президента Володимира Зеленського. У такому вигляді реформа становить загрозу для незалежності всього судоустрою України, заявляють експерти Ради Європи. DW"
"Експерти РЄ нагадують, що реформа процесу відбору суддів та призначення нового складу Верховного Суду України, який розпочав свою роботу в січні 2018 року, були "помітним вдосконаленням системи, яка існувала раніше". Ініціюючи чергову реформу після президентських та парламентських виборів, яка призводить до серйозних змін у складі Верховного Суду, влада "надсилає меседж як суддям, так і широкій громадськості, що те, чи залишаться на своїх посадах судді Верховного суду чи ні, залежить від волі більшості в парламенті". "Це становить очевидну загрозу їх незалежності", - наголошує Венеціанська комісія.
Ти хоч колись не брешеш?
Причем по традиции на трон в Украине будет посажено отребье,еще хуже и гаже предыдущего
бл...
Про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков у коментарі Українській правді.
"Конституційний суд визнав 27 числа - і сьогодні рішення опубліковане - неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як себе, так і всіх осіб, які отримують зарплату за рахунок податків України. Не буде реєстру декларацій.
Рішення Конституційного суду повертає Україну не у 2013 рік, а в 1991, коли взагалі не існувало ніякого антикорупційного законодавства. Воно повністю скасовує всі механізми запобігання корупції, які були вибудувані за роки незалежності", - сказав Новіков.
Это же надо быть таким ничтожеством...
Ни на что не способен!
Причем, - тогда он "управлял судами", а теперь, - "это его суды"😆
Но при одном условии:
Западные партнеры не будут находиться в здравом уме.
Президент, прокуратура, суды, правоохранители своими действиями делигитимизируют себя. Т.е. становятся вне закона.
Остатки легитимности остаются только у ВР (как и в 2014-м).
Закономерный итог - кризис и свержение нелегитимной власти.
Поэтому космосом будет 200 у.е
Соєвим шавкам мовчати...
А де шмаркля? Такi новини, а його нема...