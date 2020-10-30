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НАБУ (4031) КС (2131) электронное декларирование (1015)

Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ

Решение Конституционного суда Украины, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование, является политическим и не выдерживает никакой критики, заявляют в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой НАБУ в среду вечером.

"Таким образом КС Украины не только легитимизирует намерения политиков и чиновников скрыть от общества незаконно приобретенные состояния, но и защищает интересы отдельных судей КСУ, чье недостоверное декларирование расследуется в пределах уголовных производств", - говорится в тексте заявления. 

В Бюро отмечают, что внедрение электронного декларирования является одним из ключевых достижений государства после революции Достоинства. "Это - краеугольный камень антикоррупционной реформы, начатой в 2014 году. Его цель - сделать власть прозрачной и подотчетной обществу. Ведь декларантами являются лица, содержащиеся за счет налогоплательщиков, в том числе это касается и судей", - напоминают в НАБУ.

Однако, отмечают в Антикоррупционном бюро, судьи КСУ решили, что все служители Фемиды должны оставаться вне этого процесса, а мониторинг их образа жизни является якобы формой давления, так же как и составления протоколов в случае выявления расхождений между декларируемыми и фактическими доходами. Поэтому, благодаря решению КСУ в Украине никто не будет контролировать и не будет иметь права спрашивать о состоянии судей и источниках их происхождения, привлекать к ответственности при наличии разногласий.

Также читайте: Конституционный суд своим решением уничтожил электронное декларирование чиновников, - анализ ЦПК

"Такое решение не выдерживает никакой критики, ни с этической, ни с правовой точки зрения. Ведь окончательное решение в случае выявленных нарушений судьями законодательства сфере предотвращения коррупции является исключительной прерогативой судов, а не НАПК или НАБУ. Поэтому выводы КСУ о якобы нарушении независимости судей при нынешнем законодательстве о предотвращении коррупции являются безосновательными", - подчеркивают в НАБУ.

В Бюро также информируют, что по состоянию на 27 октября 2020г у них в работе находилось 110 уголовных производств, в рамках которых детективы исследуют около 180 фактов умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электроннвые декларации. 7 лицам, среди которых трое бывших народных депутатов, сообщено о подозрении. 34 дела направлены в суд. В отношении 13 лиц есть решение суда (6 приговоров в отношении 7 человек дела закрыты по нереабилитирующим основаниям).

"Из-за решения КСУ все эти дела должны быть закрыты. Следовательно, должностные лица, уличенные в злоупотреблениях, уйдут от ответственности. Вводя е-декларирования, Украина последовала лучшие практики развитых западных стран, в которых декларирование является элементом политической культуры и проявлением уважения к гражданам. Действенность этого инструмента определяется степенью ответственности за его нарушение, которое КСУ своим решением фактически свел на нет. Тем самым нанесен сокрушительный удар по эффективному инструменту очистки власти от коррупции", - говорится в заявлении НАБУ.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Также читайте: Решение КС о незаконном декларировании принято с нарушением регламента и имеет признаки конфликта интересов, - представитель Зеленского в суде Вениславский

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса 02.09.19. Волобуев, вот вам ....... (меч). Отвечает украинцам через год комик-пианист.Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА / ВАКС отказался сообщить, почему Альперину "простили" 70 миллионов гривен залога / КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях.
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28.10.2020 19:21
+14
Судить надо этот Конституционный суд народным судом имени Линча.
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28.10.2020 19:23
+14
конституційний суд і окружний мають бути ліквідовані в Україні,як такі,котрі почали відкриту війну проти держави України і її народу.Всі судді,котрі голосували за антиукраїнські рішення ,мають бути притягнені до кримінальної відповідальності ,як зрадники України
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28.10.2020 19:30
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"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса 02.09.19. Волобуев, вот вам ....... (меч). Отвечает украинцам через год комик-пианист.Окружной админсуд по иску Портнова запретил властям Киева праздновать юбилеи деятелей ОУН-УПА / ВАКС отказался сообщить, почему Альперину "простили" 70 миллионов гривен залога / КС признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за ложь в декларациях.
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28.10.2020 19:21 Ответить
От сразу видно шо зеленский человек слова.
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28.10.2020 19:36 Ответить
лечится все очень даже просто принять статью в УК Украины написав такой состав преступления.. В случае обнаружения или выявления в прямой способ или косвенный органами наделенными правом сопоставлять декларацию и сведения в ней с данными -которые орган получит в результаты верификации запросов предоставленной информации в средствах массовой информации, банками налоговой иными органами и организациями физическими лицами страховыми агентствами реестрами банками и фондами корпорациями и компаниями и выявления недостоверных скрытых или не указанных в любой способ и по любой причине умысел забывчивость косвенный умысел данных о земельных участках, недвижимости в том числе и за пределами Украины, финансовых средств, в том исле депозитарии за пределами Украины иные активы роялти доход получаемый вне официального фиксирования в том числе и незаконные вознаграждения негативный прибуток (взятка подарок или скрытые перебрасывания таких средств имущества земельных участков на подставных лиц или на своих родственников кумовьев, любовниц и любовников, крестных, крестников и крестниц, на родителей, детей и внуков племянников тетю и дядю в родовом родстве на 8 колен по восходящей и нисходящей линиях наказывается ЛИШЕНИЯМ СВОБОДЫ 20 ЛЕТ С КОНФИСКАЦИЕЙ ВСЕГО НЕ включенного и или не указанного ИМУЩЕСТВА средств участков земли транспорта автомобильного морского речного авиационного активов пакетов акций премий вознаграждений и как И КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ ЧЛЕНСТВА В НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ КОМПАНИЙ ФИРМ КОРПОРАЦИЙ БАНКОВ В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА РУБЕЖОМ.. и уплатой штрафа в размере 200% от скрытой рыночной стоимости имущества земли транспортных средств финансовых средств а если ерчь идет о раритетах предметах исксства и бессценных то срок наказания 40 лет лишения свободы и штрафом в 500% сумме от стоимости по биржевому курсу торгам суммах...
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28.10.2020 19:42 Ответить
этот поток сознания в смартфоне смотрим как лажу необдуманную и просто демагогическую или как провокацию..???
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29.10.2020 01:29 Ответить
хотя я лично и не против, но ГДЕ, КОМУ, и самое главное, КАК...????!!!
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29.10.2020 01:30 Ответить
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9158
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28.10.2020 19:22 Ответить
А каким боком тут Зеленский?????
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28.10.2020 22:13 Ответить
Судить надо этот Конституционный суд народным судом имени Линча.
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28.10.2020 19:23 Ответить
"какая разница"- "мне 41 год и я не лох"-"другая сторона"-"я Вам ничего не должен"
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28.10.2020 19:23 Ответить
а где пропало нашевсё и его бойцовая шавка-мендель?
что-то квакнут по поводу новых побед на ниве борьбы с коррупцией???
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28.10.2020 19:25 Ответить
Мєндєль у цей час біля холодильника - впєть у рота усіляке пхає щоб поструншати
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28.10.2020 19:34 Ответить
И не только Мендель. Пропали все борцуны с властью "барыги".

Рішення КС, яке скасовує відповідальність за недостовірне декларування, не витримує критики ні з етичної, ні з правової точки зору, - НАБУ - Цензор.НЕТ 389
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28.10.2020 20:12 Ответить
Отпускайте уже Гладковского. Его именно за декларацию пытаются привлечь. И Зеля с декларацией мутил не хило...
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28.10.2020 19:26 Ответить
Так они ж суки и отменили под себя. Кто поверит что судья КСУ живет на одну зарплату?За что купил в Монако с Ницей недвижимость? Свою жопу твари прикрывают!
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28.10.2020 19:27 Ответить
тобто, 400 килогришек шомисяця- цэ просто немичь...???
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29.10.2020 01:32 Ответить
"Аппетит приходит во время еды" По сравнению с головой Укрпошти и Нафтогаза они себя бомжами чувствуют.
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29.10.2020 07:03 Ответить
и зарплата у судей огромная и все льготы из бюджета, для того чтобы не велись на давление, и все равно продажные твари. Пусть тогда живут на зарплату рабочего.
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28.10.2020 19:27 Ответить
Финал . Кому ещё "по-приколу" ?
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28.10.2020 19:29 Ответить
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8503
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28.10.2020 19:32 Ответить
Пора, ой как пора.
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28.10.2020 21:06 Ответить
Финалом будет крепосное право и право первой ночи.
К тому идет.
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28.10.2020 19:33 Ответить
Та уже вся страна живет "па приколу".
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28.10.2020 19:33 Ответить
конституційний суд і окружний мають бути ліквідовані в Україні,як такі,котрі почали відкриту війну проти держави України і її народу.Всі судді,котрі голосували за антиукраїнські рішення ,мають бути притягнені до кримінальної відповідальності ,як зрадники України
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28.10.2020 19:30 Ответить
ЗЕбобик прикрыл свой зад.
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28.10.2020 19:32 Ответить
Ліквідація України почалась! І горе тим, хто не цікавився політикою - тепер політика особисто постукає у двері та забере ваші гроші! Усім ворогам України, після поразки на виборах дана відмашка - можна починати - тепер ніщо і ніхто нас не зупинить!
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28.10.2020 19:32 Ответить
На здании КС суда нужно изменить вывеску; вместо "Конституционный суд Украины" - "Коррупционный суд Украины"
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28.10.2020 19:33 Ответить
А на лбу зебилам наголосовавшим сей позор какую вывеску?
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28.10.2020 19:34 Ответить
це вам українці ремінь по сраці за те, що не обрали зелених монобільшістю. іч які, жодного мерського місця не дали взяти. опупіли в дупєль. або це вже зажопінці, яких біомаса совкова обрала, так святкує свій апгрейд.
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28.10.2020 19:34 Ответить
Анатолий Финский a079c1dc - Та йди вже штани постірай. Знову Порошенко ?
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28.10.2020 19:43 Ответить
«Те, що ми спільно зробили, відповідає нашим стандартам, але також потрібно, щоб ці стандарти запрацювали. Але це вже повинно зробити українське суспільство», - підкреслив Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Хоть бы почитал про эту реформу!
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28.10.2020 19:52 Ответить
Мордовский, раб ты Тупинский ,еще смеешь открывать свое лживое черное ......рот
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28.10.2020 19:56 Ответить
Гарік, не нервуй так, адже на 3.5 роки, які залишились Зеленському, тебе не вистачить. А над ким ми будемо потішатися, якщо всі песики виздихають? Рішення КС, яке скасовує відповідальність за недостовірне декларування, не витримує критики ані з етичної, ані з правової точки зору, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4148
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29.10.2020 12:50 Ответить
опять порох винуватий. зелені вже 1,5 року при владі, у них порох винуватий і супрун винувата. суди як флюгєл, куди дує туди і повертаються, як і місцева влада. головне у кріслі зостатись.
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28.10.2020 20:57 Ответить
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7976
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28.10.2020 19:34 Ответить
По суті КС повинен би був давно ліквідованим як феномен. Нікому не потрібний феномен.
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28.10.2020 19:35 Ответить
Рехвормовані славним гетьманом суди кермують! Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 4652
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28.10.2020 19:35 Ответить
Для вас, зебилов, всегда Порошенко виноват.
А бубочка - классный. Честный парень из народа.
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28.10.2020 19:38 Ответить
Состав КС формировал Янукович в 2013 году, обновил часть состава КС - Зеленский в 2019 году.
В том числе и председатель Тупицкий ( который прикупил земельку в Крыму в 2018 году) - это креаутура Зеленского.
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28.10.2020 22:24 Ответить
Зеленский по видимому, мечтает потерять власть в результате военного переворота?
Наверное ему хочется, что бы круг замкнулся на НСК "Олимпийский"...
Началось с дебатов, а закончится виселицей.
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28.10.2020 19:36 Ответить
Исторический стадион в Сантьяго
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 911
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28.10.2020 19:46 Ответить
Хоть там Пиночет и перестрелял коммуняк, это чистой воды расточительство, везти наших деятелей в Чили.
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28.10.2020 19:57 Ответить
А почему вообще....не заменить эту бездарную толпу, принимающую .... странные решения, на.......AI? Да, да, ...просто на искуственный интелект. По сути работа судьи это вчерашний день, анахронизм, это логические выводы по взаимосвязанныи ссылкам.
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28.10.2020 19:36 Ответить
абсолютно согласен)))- прецедентное право рулит, необходим всего-то мощный контроль за следствием и всё!!!
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29.10.2020 01:37 Ответить
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 2264
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28.10.2020 19:38 Ответить
Ну, и кто после этого барыги?
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28.10.2020 19:41 Ответить
Проституційний суд, "реформований" сивочолим, ще не таке втне. Всяких Вовків у суди Петя не даремно понабирав.
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28.10.2020 19:41 Ответить
Сытник заёрзал. Вспомнил про работу.
Решение КС, отменяющее ответственность за недостоверное декларирование, не выдерживает критики ни с этической, ни с правовой стороны, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7282
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28.10.2020 19:42 Ответить
Ну от. Тепер корупція офіційно гвалтуватиме украінські закони.
Іноді жалкую за Сашком Білим.
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28.10.2020 19:42 Ответить
Здравия всем! Итак по факту, местная власть на Юго- востоке выбрана, и это Жопо- большинство, нанесен удар по государственной вертикали, причем двойной удар- и по имиджу Украины как государства, которое взяло на себя обязательства перед Западными партнерами, далее, Армия ослаблена и дезориентирована- как вы думаете- что будет потом? Даю два сценария- первый- это Зеленский чоздает большинство с Жопоблоком и реализует мирный сценарий Москвы- федерализация а затем и мирный раскол страны на две части. Второй, это сценарий 1918 года- силовое свержение существующей власти и уже реальная гражданская война, с элементами внешней войны против России. Россию не интересует сейчас вся Украина, ей нужен доступ к Днепровской воде и коридор до Молдавии. И тот и другой план, очень плохой, почему? Потому что в случае с первым вариантом и фкдкрализацией у Западных и Центральных областей не остается никакого реального пути, кроме как реализовывать сценарий создания отдельного государства, без этих занятых Жопой областей! И в том и другом случае, гражданская война- неизбежна, но по факту она будет Украино- Российской. Я лично склоняюсь к повторению сценария 1918 года.
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28.10.2020 20:00 Ответить
Шеф усе пропало, усе пропало
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28.10.2020 22:11 Ответить
Где пишут последние антиукраинские решения КС?
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28.10.2020 20:03 Ответить
Є таке припущення,що зовсім скоро у вікна,двері,стіни,суддів КС і самого приміщення суду полетять смердячі яйця і не тільки.Це йомовірно буде тільки початок.Думаю що вони забули,що таке народний тиск,а ще гірше гнів. Я вам не завидую.
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28.10.2020 20:10 Ответить
такая шара им не пролазит- щас они под крепкой защитой того же закона...(((
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29.10.2020 01:40 Ответить
И шо народ это схавает ? На майдан !!!!
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28.10.2020 20:18 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

Уровень 1:

Ну вот и все. "Элита" защищена. Воруй без оглядки! В любой нормальной стране уже миллионы бы вышли на протесты. Мы же сидим по домам и разрешаем им нас обворовывать.
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28.10.2020 20:37 Ответить
Вот вам и Петины судьи аукнулись. Жуйте порохоботики.
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28.10.2020 22:10 Ответить
 
 