Четверо суддів КСУ не підтримали рішення про неконституційність електронного декларування (оновлено)

Судді Конституційного суду України Сергій Головатий і Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег про декриміналізацію помилкового декларування та про повноваження НАЗК. Ще двоє їхніх колег - Олег Первомайський і Віктор Колесник - просто проголосували проти.

Думки Головатого і Лемака оприлюднено на сайті КСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Суддя Головатий називає безпідставною позицію КСУ, згідно з якою НАЗК нібито здійснює "контроль над судовою гілкою влади". Також він критикує рішення суду за те, що, виходячи з тези про нібито "контроль виконавчої влади над судовою гілкою влади", КСУ обмежив права і повноваження НАЗК, які не стосуються контрольних функцій органу.

Висновок суду про нібито неконституційність статті 366-1 КК про покарання за недостовірне декларування Головатий вважає юридично необґрунтованим.

Суддя Лемак також підкреслює, що рішення КСУ у цій справі є необґрунтованим. На його думку, це питання є політичним, і суд взагалі повинен був відмовитися від його розгляду.

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Також Лемак рішуче критикує рішення суду декриміналізувати недостовірне декларування і обмежити повноваження контролюючого органу - НАЗК.

Суддя зазначає, що контроль за майновим станом суддів і законністю їх доходів необхідний і не є втручанням в їхню діяльність або інструментом впливу на них.

Центр протидії корупції уточнює, що "вбивство електронного декларування" не підтримали ще двоє суддів КС - Олег Первомайський і Віктор Колесник.

Олег Первомайський - колишній доцент університету ім. Т. Шевченка, призначений у КС у вересні 2018 року за квотою "Народного фронту".

Віктор Колесник - колишній професор університету ім. Ярослава Мудрого, призначений Петром Порошенком у січні 2016 року.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.