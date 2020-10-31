Четверо суддів КСУ не підтримали рішення про неконституційність електронного декларування (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Судді Конституційного суду України Сергій Головатий і Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег про декриміналізацію помилкового декларування та про повноваження НАЗК. Ще двоє їхніх колег - Олег Первомайський і Віктор Колесник - просто проголосували проти.
Думки Головатого і Лемака оприлюднено на сайті КСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Суддя Головатий називає безпідставною позицію КСУ, згідно з якою НАЗК нібито здійснює "контроль над судовою гілкою влади". Також він критикує рішення суду за те, що, виходячи з тези про нібито "контроль виконавчої влади над судовою гілкою влади", КСУ обмежив права і повноваження НАЗК, які не стосуються контрольних функцій органу.
Висновок суду про нібито неконституційність статті 366-1 КК про покарання за недостовірне декларування Головатий вважає юридично необґрунтованим.
Суддя Лемак також підкреслює, що рішення КСУ у цій справі є необґрунтованим. На його думку, це питання є політичним, і суд взагалі повинен був відмовитися від його розгляду.
Також Лемак рішуче критикує рішення суду декриміналізувати недостовірне декларування і обмежити повноваження контролюючого органу - НАЗК.
Суддя зазначає, що контроль за майновим станом суддів і законністю їх доходів необхідний і не є втручанням в їхню діяльність або інструментом впливу на них.
Центр протидії корупції уточнює, що "вбивство електронного декларування" не підтримали ще двоє суддів КС - Олег Первомайський і Віктор Колесник.
Олег Первомайський - колишній доцент університету ім. Т. Шевченка, призначений у КС у вересні 2018 року за квотою "Народного фронту".
Віктор Колесник - колишній професор університету ім. Ярослава Мудрого, призначений Петром Порошенком у січні 2016 року.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Будь ласка, зачекайте...
https://censor.net/ru/news/3227909/opublikovany_imena_sudeyi_ks_golosovavshih_za_reshenie_o_deklarirovanii_spisok
Невдала якась брехня від a k 59a0b6ca
@MarianSereda
·6 ч
Андрiй Смолiй. Проти рішення пролосувало 4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Виключно цих суддів подав по своїй квоті Президент Порошенко протягом 2016-2018 року. Всі решта були призначані або по квоті Януковича,або за конкурсами.
Надо просто за день-два принять закон аналогичный по содержанию, но с изменёнными формулировками. Типа и решение суда "выполнено" и суть вопроса сохранена. То есть как бы и внешние приличия соблюдены, и в тоже время показали суду, что он суд, а не Президент с парламентом в одном флаконе.
Ну а судьям КСУ, которые приняли решение, потому что забыли задекларировать некоторое имущество (говорят, что глава КСУ Тупицкий забыл задекларировать недвижимость в оккупированном Крыму) надо как-то технологично и изощрённо юридически отомстить. Как - надо подумать, месть - это блюдо, которое подают холодным.
Ну типа принять какой-то закон, например, которым сроки рассмотрения конституционных жалоб и представлений сократить до 2 недель. А в случае систематического нарушения сроков это является основанием для досрочного прекращения полномочий судьи-докладчика органом, который его назначил. И завалить их сотнями жалоб, пусть спят на работе. Точнее не спят
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)Источник: https://censor.net/ru/n3227909
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2016
Про призначення В.Мойсика суддею Конституційного Суду України
Призначити МОЙСИКА Володимира Романовича суддею Конституційного Суду України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
26 січня 2016 року
http://www.ccu.gov.ua/suddya/moysyk-volodymyr-romanovych
Первомайский
http://ccu.gov.ua/suddya/pervomayskyy-oleg-oleksiyovych
И что они думали избирая председателя с такой фамилией 💩
" Ситуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности"- секретар РНБО Данилов
Заяви двох головних відповідаючихкерівників за безпеку країни. ПРЕШИЙ З НИХ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ - ТАК ІДІОТ ЧИ ПРІТВАРЯЄТСЯ???!!!
Апотім , дай Боже, ця шмаркля буде радіти що зберегла безвіз!!!
Одного не розумію- невже Головатий бeвший на якомоусь посту в Веніціанскій комісії ,який так довго чекав на візит послві G7, не мав МОРАЛЬНОГО права зробити свою особисту заяву ?
Но сначала надо изучить декларации их и из родни . ТАМ МНОГО НАРУШЕНИЙ
===
ты то и полностью.. но кто здесь ПЭРЭЙМАЕТСЯ по этому поводу?
Их оставить. Остальных уволить
Аууу Сирожа ты хде? ))