Четверо судей КСУ не поддержали решение о неконституционности электронного декларирования (обновлено)

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и о полномочиях НАПК. Еще двое их коллег - Олег Первомайский и Виктор Колесник - просто проголосовали против.

Мнения Головатого и Лемака обнародованы на сайте КСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Судья Головатый называет безосновательной позицию КСУ, согласно которой НАПК якобы осуществляет "контроль над судебной ветвью власти". Также он критикует решение суда за то, что, исходя из тезиса о якобы "контроле исполнительной власти над судебной ветвью власти", КСУ ограничил права и полномочия НАПК, которые не касаются контрольных функций органа.

Вывод суда о якобы неконституционности статьи 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование Головатый считает юридически необоснованным.

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Судья Лемак также подчеркивает, что решение КСУ по этому делу является необоснованным. По его мнению, этот вопрос является политическим, и суд вообще должен был отказаться от его рассмотрения.

Также Лемак решительно критикует решение суда декриминализировать недостоверное декларирование и ограничить полномочия контролирующего органа - НАПК.

Судья отмечает, что контроль за имущественным положением судей и законностью их доходов необходим и не является вмешательством в их деятельность или инструментом воздействия на них.

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Центр противодействия коррупции уточняет, что "убийство электронного декларирования" не поддержали еще двое судей КС - Олег Первомайский и Виктор Колесник.

Олег Первомайский - бывший доцент университета им. Т. Шевченко, назначен в КС в сентябре 2018 года по квоте "Народного фронта".

Виктор Колесник - бывший профессор университета им. Ярослава Мудрого, назначен Петром Порошенко в январе 2016 года.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.