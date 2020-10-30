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КС (2131) электронное декларирование (1015) НАПК (1164)

Четверо судей КСУ не поддержали решение о неконституционности электронного декларирования (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Четверо судей КСУ не поддержали решение о неконституционности электронного декларирования (обновлено)

Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и о полномочиях НАПК. Еще двое их коллег - Олег Первомайский и Виктор Колесник - просто проголосовали против.

Мнения Головатого и Лемака обнародованы на сайте КСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Судья Головатый называет безосновательной позицию КСУ, согласно которой НАПК якобы осуществляет "контроль над судебной ветвью власти". Также он критикует решение суда за то, что, исходя из тезиса о якобы "контроле исполнительной власти над судебной ветвью власти", КСУ ограничил права и полномочия НАПК, которые не касаются контрольных функций органа.

Вывод суда о якобы неконституционности статьи 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование Головатый считает юридически необоснованным.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков

Судья Лемак также подчеркивает, что решение КСУ по этому делу является необоснованным. По его мнению, этот вопрос является политическим, и суд вообще должен был отказаться от его рассмотрения.

Также Лемак решительно критикует решение суда декриминализировать недостоверное декларирование и ограничить полномочия контролирующего органа - НАПК.

Судья отмечает, что контроль за имущественным положением судей и законностью их доходов необходим и не является вмешательством в их деятельность или инструментом воздействия на них.

Также на Цензор.НЕТ: У гражданина РФ, мужа-пенсионера судьи КСУ Завгородней, которая отменила наказание за ложь в декларации, нашли квартиру в элитной новостройке Киева за 13 млн грн

Центр противодействия коррупции уточняет, что "убийство электронного декларирования" не поддержали еще двое судей КС - Олег Первомайский и Виктор Колесник.

Олег Первомайский - бывший доцент университета им. Т. Шевченко, назначен в КС в сентябре 2018 года по квоте "Народного фронта".

Виктор Колесник - бывший профессор университета им. Ярослава Мудрого, назначен Петром Порошенко в январе 2016 года.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+62
Мар'ян Середа

@MarianSereda

·6 ч

Андрiй Смолiй. Проти рішення пролосувало 4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Виключно цих суддів подав по своїй квоті Президент Порошенко протягом 2016-2018 року. Всі решта були призначані або по квоті Януковича,або за конкурсами.

Судьи КСУ Головатый и Лемак выступили против решений о декларировании и НАПК - Цензор.НЕТ 8228
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29.10.2020 22:31
+50
А что там бородатая прошматроска Лещенко написал по чьей квоте назначены судьи голосовавшие против или Бубочка не одобрил?)))
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29.10.2020 22:26
+36
Вот они и станут основой нового суда.
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29.10.2020 22:35
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А что там бородатая прошматроска Лещенко написал по чьей квоте назначены судьи голосовавшие против или Бубочка не одобрил?)))
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29.10.2020 22:26 Ответить
По квоті Порошенка. Але це "табу"...
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29.10.2020 22:40 Ответить
Це як анал? 😮
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29.10.2020 22:54 Ответить
Вообще Сережа Головатый не дурак знаю его немного лично общались чуйка у него очень даже натренирована и если Серега дал задний ход то догадывается или будут вешать или просто отрубать бошку судьям КСУ..симптоматично.. а Лемак также не дурак.. юрист в себе... просто явно нам многое не договаривают...и думаю допускаю как вариант развития событий- завтра /после завтра вдруг Тупицин заболеет.... а потом как мина выплывет где то в Ново Огарево РФ как убеженец преследуемый за русским мат....и побегут все те блаженные и юродивые.... кто куда..... но в пределах Рашки...
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29.10.2020 22:54 Ответить
Головатый заднюю не давал, он сразу голосовал против . Об этом писали сразу после ришения КС.
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29.10.2020 23:04 Ответить
Дополню Вас : все четверо сразу голосовали против. Там технически нельзя "не сразу". Типа спорят во время обсуждения, но когда голосуют, то сразу или "за", или "против". И потом те, кто против, могут письменно изложить отдельное мнение, а могут этого не делать. Двое письменно изложили, ещё двое просто ограничились голосованием против.
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30.10.2020 00:21 Ответить
а як розуміти це?---------Судді Конституційного суду України Сергій Головатий і Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег про декриміналізацію помилкового декларування та про повноваження НАЗК. Ще двоє їхніх колег - Олег Первомайський і Віктор Колесник - просто проголосували проти.-------перші двоє висловили свою особисту думку?
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30.10.2020 06:53 Ответить
Да, они заявили, что это незаконное решение, и обосновали это в частном мнении.
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30.10.2020 07:56 Ответить
На ! Полюбуйся ! Когда и от кого ! Любитель шоколадных задниц !
https://censor.net/ru/news/3227909/opublikovany_imena_sudeyi_ks_golosovavshih_za_reshenie_o_deklarirovanii_spisok
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30.10.2020 00:09 Ответить
По квоті Порошенка там не тільки Колесник. Там по квоті президента 6 суддів.
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30.10.2020 00:37 Ответить
Частина з яких призначена ще за квотою яника. Термін повноважень судді КС - 9 років.
Невдала якась брехня від a k 59a0b6ca
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30.10.2020 07:33 Ответить
Ладно, этих двоих просто уволить, а остальных расстрелять.., на..хер.
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29.10.2020 22:29 Ответить
Первомайский и Колесник вроде как тоже против были. Не нужно их увольнять. Если люди не испугались идти против системы, то у них должно быть право судить дальше. Вот только что делать с самим КС?
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29.10.2020 22:50 Ответить
Не согласен. Они и есть часть этой системы. И , прекрасно осознавали, что происходит преступление в стенах КСУ, но предпочли тихонько промолчать, вместо того, чтобы попытаться предотвратить это. Судьи такого уровня должны быть не просто судьями, а Судьями с большой буквы и требования к ним , как и зарплаты, должны быть высокими . Как то так.
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30.10.2020 10:36 Ответить
Судьи КСУ Головатый и Лемак выступили против решений о декларировании и НАПК - Цензор.НЕТ 2343
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29.10.2020 22:30 Ответить
Мар'ян Середа

@MarianSereda

·6 ч

Андрiй Смолiй. Проти рішення пролосувало 4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Виключно цих суддів подав по своїй квоті Президент Порошенко протягом 2016-2018 року. Всі решта були призначані або по квоті Януковича,або за конкурсами.

Судьи КСУ Головатый и Лемак выступили против решений о декларировании и НАПК - Цензор.НЕТ 8228
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29.10.2020 22:31 Ответить
Вот они и станут основой нового суда.
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29.10.2020 22:35 Ответить
Тут надо сделать хитрее и умнее, чтобы не было показательного избиения органа конституционной юрисдикции - так как это подрывает государство и его основы не меньше, чем само решение КСУ.
Надо просто за день-два принять закон аналогичный по содержанию, но с изменёнными формулировками. Типа и решение суда "выполнено" и суть вопроса сохранена. То есть как бы и внешние приличия соблюдены, и в тоже время показали суду, что он суд, а не Президент с парламентом в одном флаконе.
Ну а судьям КСУ, которые приняли решение, потому что забыли задекларировать некоторое имущество (говорят, что глава КСУ Тупицкий забыл задекларировать недвижимость в оккупированном Крыму) надо как-то технологично и изощрённо юридически отомстить. Как - надо подумать, месть - это блюдо, которое подают холодным.
Ну типа принять какой-то закон, например, которым сроки рассмотрения конституционных жалоб и представлений сократить до 2 недель. А в случае систематического нарушения сроков это является основанием для досрочного прекращения полномочий судьи-докладчика органом, который его назначил. И завалить их сотнями жалоб, пусть спят на работе. Точнее не спят
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30.10.2020 00:41 Ответить
Тут надо действовать быстро, а не сопли жевать.
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30.10.2020 08:50 Ответить
Объясните мне, что такое "основа суда".
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30.10.2020 05:21 Ответить
Вновь "рука Порошенка" . 😂
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29.10.2020 22:39 Ответить
Корупціонери і бариги підняли тупу бошку проти Українського Народу, буде усікновєніє по Біблії.
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29.10.2020 22:51 Ответить
Це проти того народу, 73 відсотки якого за цю вакзаналія проголосували?
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29.10.2020 22:56 Ответить
какая квота януковича? этот суд создавали уже после януковича. и в списке, представленном Лешенко, есть даже один свободовец. И люди Порошенко там есть. список судей
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29.10.2020 22:57 Ответить
Скромняга ты наш кролячий, верить лещенко себя не уважать. Вспомни квартирку за лимоны , которые он одолжил, как оно крутилось вокруг зе на выборах и в итоге осел в укрзалезныце на зарплате в пол лимона. А в этом списке только намёки на связь с порохом через его окружение .И это не те судьи которых назначил порох по своей квоте.А вот тупицкий был при яныке , потом его убрали ,а в нрябре, декабре 19 года его зе назначил по своей квоте . И как эта с..... судейская земельки прикупил в Крыму и оформил по законам рашки в2018 тебе расказать или сам найдёшь , инет в помощь.
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29.10.2020 23:36 Ответить
Чудо, судьи избираются на 9 лет. А ссылаться на Лещенко - это почти то же ,что ссылаться на Шария или любой другой сливной бачок.
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29.10.2020 23:49 Ответить
По Вашей же ссылке
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)Источник: https://censor.net/ru/n3227909
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30.10.2020 07:52 Ответить
МОЙСИК Володимир Романович - підтримав.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2016

Про призначення В.Мойсика суддею Конституційного Суду України

Призначити МОЙСИКА Володимира Романовича суддею Конституційного Суду України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
26 січня 2016 року
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29.10.2020 23:10 Ответить
Зебил, а в твоей квадратной макытре укладывается разница между подписанным указом и президентской квотой? Президент подписывает ВСЕ указы о назначении, но по его квоте проходит только треть. Не отсвечивай тупостью из-за поребрика.
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29.10.2020 23:20 Ответить
Мойсика вроде как действительно Порох назначил. Каждый может ошибиться. Но 3 других назначения оказались верными.
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29.10.2020 23:25 Ответить
Че-то лень было проверять, кто говорит 4 судьи по президентской квоте Пороха голосовали против, кто говорит 3. Но в любом случае такой указ есть на каждого судью КС.
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29.10.2020 23:34 Ответить
Первомайский назначен постановлением ВР. Выдвинут НФ. А из назначенных по президентской квоте гнидой оказался Мойсик.
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29.10.2020 23:46 Ответить
Возможно. Вопрос в том, что продвигается идея списка имени СерЛеща. Я базировался на том, что сказали у Ганапольского.
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29.10.2020 23:51 Ответить
Я не знаю вообще, какой долбо*б может верить бородатой женщине. Оказывается, есть такие. Наверное, это такие же дятлы, как и поклонники Шария.
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29.10.2020 23:57 Ответить
Есть у нас в политике деятели, зарабатывающие на разбрасывании характерной субстанции. Но пипл-73% хавает.
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30.10.2020 00:04 Ответить
Информацию желательно проверять, так как потом зебилы цепляются за любую зацепку.
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30.10.2020 00:00 Ответить
Мойсик
http://www.ccu.gov.ua/suddya/moysyk-volodymyr-romanovych

Первомайский
http://ccu.gov.ua/suddya/pervomayskyy-oleg-oleksiyovych
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30.10.2020 00:04 Ответить
Благодарю. В законе о КС не прописано явно как назначаются судьи по квоте президента, по решению съезда и ВР - постановлением ВР. Я из текста решил, что потом на них всех делают Указ президента. Ошибочно, но прямого указания нет. Хотя с таким отношением к закону, как в нашей стране.. скоро будут по записке Коломойского на должности назначать.
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30.10.2020 00:10 Ответить
Боюсь, что это уже давно происходит.
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30.10.2020 00:18 Ответить
Пока неофициально...
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30.10.2020 00:20 Ответить
вибачте, але верхній зліва у Вас Сліденко Ігор Дмитрович
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30.10.2020 00:34 Ответить
Оее..😃😃😃Слева канцлер Вильгельм,а справа Брежнев собственными персонами!!!
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29.10.2020 22:39 Ответить
Пофиг, телепаться будете все, на фонарях вдоль хрещатика..
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29.10.2020 22:42 Ответить
А тим часом Шарік соснув у ПП Судьи КСУ Головатый и Лемак выступили против решений о декларировании и НАПК - Цензор.НЕТ 2027 Судьи КСУ Головатый и Лемак выступили против решений о декларировании и НАПК - Цензор.НЕТ 2027 Судьи КСУ Головатый и Лемак выступили против решений о декларировании и НАПК - Цензор.НЕТ 2443
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29.10.2020 22:42 Ответить
Тупицкий против Головатого.
И что они думали избирая председателя с такой фамилией 💩
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29.10.2020 22:42 Ответить
Ахахаха))))
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29.10.2020 22:58 Ответить
В сеть попала прослушка телефона Зеленского. - Вова, тебя из конституционного суда беспокоят, когда нам оглашать свой вердикт по декларации доходов? - Давайте уже после выборов.
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29.10.2020 22:44 Ответить
Після такого рішення КСУ, щодо антикорупційного законодавства - грошей від МВФ Україна не отримає.
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29.10.2020 22:52 Ответить
Зато Южний федеральний округ отримає от пуйла
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29.10.2020 23:06 Ответить
"У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете" -Зеленский

" Ситуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности"- секретар РНБО Данилов
Заяви двох головних відповідаючихкерівників за безпеку країни. ПРЕШИЙ З НИХ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ - ТАК ІДІОТ ЧИ ПРІТВАРЯЄТСЯ???!!!

Апотім , дай Боже, ця шмаркля буде радіти що зберегла безвіз!!!
Одного не розумію- невже Головатий бeвший на якомоусь посту в Веніціанскій комісії ,який так довго чекав на візит послві G7, не мав МОРАЛЬНОГО права зробити свою особисту заяву ?
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29.10.2020 22:54 Ответить
Судді КСУ Головатий і Лемак виступили проти рішень про декларування та НАЗК - Цензор.НЕТ 4393
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29.10.2020 23:03 Ответить
А вот эти решили сделать ПЕРЕВОРОТ в стране ?

Судді КСУ Головатий і Лемак виступили проти рішень про декларування та НАЗК - Цензор.НЕТ 9104
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29.10.2020 23:07 Ответить
Уверенные в себе и в своей избранности, наср*ть им на мнение граждан, на страну и эти уже не изменятся. У них нужно отобрать право работы в этой области.
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29.10.2020 23:38 Ответить
Поддерживаю
Но сначала надо изучить декларации их и из родни . ТАМ МНОГО НАРУШЕНИЙ
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29.10.2020 23:40 Ответить
Да, одно другому не мешает.
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29.10.2020 23:42 Ответить
Ох и хари!
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30.10.2020 11:58 Ответить
Интересная ситуация сложилась - Если действительно КСУ планировал отменить Земельную реформу, то теперь все становится на свои места. Его(КСУ) - снесут 100% !!! Нашими руками !! Закон о языке не тронут, это для разогрева народа вброс. А вот теперь думайте - что важнее -- Украине отменить продажу Земли?! , или восстановить е-декларации?!
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29.10.2020 23:08 Ответить
Вопрос не в восстановлении е-деклараций, а в работе самой судебной системы. Если проходит это решение, то на европейском векторе можно ставить крест, а заодно и на экономике Украины (точнее на том, что от нее осталось).
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30.10.2020 00:09 Ответить
да.. но это их игра в длинную, а главная задача на сейчас - это закон о земле и хаос в управлении страны.
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30.10.2020 00:10 Ответить
Да какая там длинная? Все уже - приехали. МВФ не дает денег, а значит и ЕС нифига не дает, все объекты приватизации никому кроме местных олигархов не нужны (читай: "будут выкуплены за бесценок), инвесторы выводят деньги. А дальше да, инфляция, хаос и т.п. Так что не в земле здесь дело.
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30.10.2020 00:23 Ответить
Для Украины важнее сохранить ГОСУДАРСТВО УКРАИНА. Не дзяволи...
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30.10.2020 05:53 Ответить
Судді КСУ Головатий і Лемак виступили проти рішень про декларування та НАЗК - Цензор.НЕТ 1701
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29.10.2020 23:10 Ответить
Судді КСУ Головатий і Лемак виступили проти рішень про декларування та НАЗК - Цензор.НЕТ 7632
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29.10.2020 23:15 Ответить
Судді КСУ Головатий і Лемак виступили проти рішень про декларування та НАЗК - Цензор.НЕТ 9460
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29.10.2020 23:14 Ответить
И что? Как вызвали, так и отпустят. Звучит грозно - это для нас-любителей, а для них-профессионалов это пошёл выгулял тело.
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29.10.2020 23:40 Ответить
И всех 4х назначил Порох
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29.10.2020 23:33 Ответить
Первомайский вроде как по конкурсу прошел. Оказывается, бывает и так. А вот 3 действительно назначены Порохом.
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29.10.2020 23:37 Ответить
кадры пороха не подкачали, а прокоцапское зеленое лайно не дало закончить реформу
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29.10.2020 23:38 Ответить
Частково ці кадри обосралися, але не переймайтеся, Петро Олексійович, та усі його протеже серуть тільки метеликами.
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30.10.2020 00:19 Ответить
Обосрался только один из четырех. Согласитесь, что это неплохой результат. Не думаю, что кто-то мог бы выбрать лучше.
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30.10.2020 00:29 Ответить
Я ж не заперечую. Я вітаю правду. Навіть лайкнув. Але ця секта яка вважає що святий Петро охороняє вхід до раю, це щось неймовірне.
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30.10.2020 00:35 Ответить
и вам в штаны восновном
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30.10.2020 00:29 Ответить
Частково ці кадри обосралися,

===
ты то и полностью.. но кто здесь ПЭРЭЙМАЕТСЯ по этому поводу?
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30.10.2020 05:57 Ответить
Сколько можно обсуждать высер Лещенко о "квотах". Ясно, что при Порохе КС не принимал неконституционных решений о роспуске рады, как при Зеле, о возврате полномочий президента, как при Яныке, о 3-м сроке, как при Чучме. Это реальные критерии, а не сплетни и фейки Леща
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30.10.2020 07:14 Ответить
Четверо судей КСУ не поддержали решение о неконституционности электронного декларирования

Их оставить. Остальных уволить
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30.10.2020 08:29 Ответить
Треба українцям запам'ятати ці 4 фамілії, щоб в потрібний момент крикнути їм пригнутись.
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30.10.2020 09:44 Ответить
Ситуацію врятує відстріл (((( Якщо в країні не працює закон, то запрацює вулиця((( Гидко!
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30.10.2020 10:14 Ответить
А куда делся Сирожа Лещенко?) Почему не написал про этих судей?))И почему только упомянул януковоща, а не ЗЕЛЕНСКОГО ЯНЕЛОХА,что он назначил Тупицкого в 2019 году!!
Аууу Сирожа ты хде? ))
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30.10.2020 12:24 Ответить
Вовремя предать, это не предательство а предвидение! (с) Гараж
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30.10.2020 12:32 Ответить
 
 