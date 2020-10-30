Четверо судей КСУ не поддержали решение о неконституционности электронного декларирования (обновлено)
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Судьи Конституционного суда Украины Сергей Головатый и Василий Лемак выразили решительное несогласие с решением коллег о декриминализации ложного декларирования и о полномочиях НАПК. Еще двое их коллег - Олег Первомайский и Виктор Колесник - просто проголосовали против.
Мнения Головатого и Лемака обнародованы на сайте КСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Судья Головатый называет безосновательной позицию КСУ, согласно которой НАПК якобы осуществляет "контроль над судебной ветвью власти". Также он критикует решение суда за то, что, исходя из тезиса о якобы "контроле исполнительной власти над судебной ветвью власти", КСУ ограничил права и полномочия НАПК, которые не касаются контрольных функций органа.
Вывод суда о якобы неконституционности статьи 366-1 УК о наказании за недостоверное декларирование Головатый считает юридически необоснованным.
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Судья Лемак также подчеркивает, что решение КСУ по этому делу является необоснованным. По его мнению, этот вопрос является политическим, и суд вообще должен был отказаться от его рассмотрения.
Также Лемак решительно критикует решение суда декриминализировать недостоверное декларирование и ограничить полномочия контролирующего органа - НАПК.
Судья отмечает, что контроль за имущественным положением судей и законностью их доходов необходим и не является вмешательством в их деятельность или инструментом воздействия на них.
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Центр противодействия коррупции уточняет, что "убийство электронного декларирования" не поддержали еще двое судей КС - Олег Первомайский и Виктор Колесник.
Олег Первомайский - бывший доцент университета им. Т. Шевченко, назначен в КС в сентябре 2018 года по квоте "Народного фронта".
Виктор Колесник - бывший профессор университета им. Ярослава Мудрого, назначен Петром Порошенко в январе 2016 года.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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https://censor.net/ru/news/3227909/opublikovany_imena_sudeyi_ks_golosovavshih_za_reshenie_o_deklarirovanii_spisok
Невдала якась брехня від a k 59a0b6ca
@MarianSereda
·6 ч
Андрiй Смолiй. Проти рішення пролосувало 4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Виключно цих суддів подав по своїй квоті Президент Порошенко протягом 2016-2018 року. Всі решта були призначані або по квоті Януковича,або за конкурсами.
Надо просто за день-два принять закон аналогичный по содержанию, но с изменёнными формулировками. Типа и решение суда "выполнено" и суть вопроса сохранена. То есть как бы и внешние приличия соблюдены, и в тоже время показали суду, что он суд, а не Президент с парламентом в одном флаконе.
Ну а судьям КСУ, которые приняли решение, потому что забыли задекларировать некоторое имущество (говорят, что глава КСУ Тупицкий забыл задекларировать недвижимость в оккупированном Крыму) надо как-то технологично и изощрённо юридически отомстить. Как - надо подумать, месть - это блюдо, которое подают холодным.
Ну типа принять какой-то закон, например, которым сроки рассмотрения конституционных жалоб и представлений сократить до 2 недель. А в случае систематического нарушения сроков это является основанием для досрочного прекращения полномочий судьи-докладчика органом, который его назначил. И завалить их сотнями жалоб, пусть спят на работе. Точнее не спят
- Тупицкий Александр, глава КС (назначен Януковичем, в прошлом - правая рука Виктора Татькова, который во времена Януковича возглавлял Высший хозяйственный суд, а сейчас находится в бегах за коррупцию)Источник: https://censor.net/ru/n3227909
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2016
Про призначення В.Мойсика суддею Конституційного Суду України
Призначити МОЙСИКА Володимира Романовича суддею Конституційного Суду України.
Президент України Петро ПОРОШЕНКО
26 січня 2016 року
http://www.ccu.gov.ua/suddya/moysyk-volodymyr-romanovych
Первомайский
http://ccu.gov.ua/suddya/pervomayskyy-oleg-oleksiyovych
И что они думали избирая председателя с такой фамилией 💩
" Ситуация с решением КС по антикоррупционному законодательству указывает на наличие плана по ликвидации нашей государственности"- секретар РНБО Данилов
Заяви двох головних відповідаючихкерівників за безпеку країни. ПРЕШИЙ З НИХ ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧ - ТАК ІДІОТ ЧИ ПРІТВАРЯЄТСЯ???!!!
Апотім , дай Боже, ця шмаркля буде радіти що зберегла безвіз!!!
Одного не розумію- невже Головатий бeвший на якомоусь посту в Веніціанскій комісії ,який так довго чекав на візит послві G7, не мав МОРАЛЬНОГО права зробити свою особисту заяву ?
Но сначала надо изучить декларации их и из родни . ТАМ МНОГО НАРУШЕНИЙ
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ты то и полностью.. но кто здесь ПЭРЭЙМАЕТСЯ по этому поводу?
Их оставить. Остальных уволить
Аууу Сирожа ты хде? ))