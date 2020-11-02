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Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів, чи притягнуть до відповідальності главу КСУ Олександра Тупицького за те, що він не задекларував земельну ділянку в окупованому Росією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

На запитання, на якому етапі наразі перевірка інформації про незадекларовану землю голови КСУ в Криму та які будуть санкції, Малюська відповів: "До НАЗК надійшла інформація, що така ділянка є. Вона дійсно не задекларована. Трагічність ситуації в тому, що якраз КС скасував кримінальну відповідальність, яку міг би понести голова КС за недекларування такої земельної ділянки і своїх активів. Це якраз яскрава ілюстрація того, чому таку поведінку толерувати не варто і потрібно вживати заходів. Притягання до відповідальності голови КС ще можливо, але це набагато складніше після рішення КС".

Також читайте: Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Тупицький заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.

Як відомо, ДБР розслідує проти глави КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.

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Топ коментарі
+9
У блазнів все як завжди... Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 5592
Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 8091
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02.11.2020 13:58
+5
Не за то притягаєш, ти його за незаконне збагачення притягни, чи там держзраду. Там цього навалом.
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02.11.2020 13:59
+3
"понять, отпустить, наградить !!!" Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 3961
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02.11.2020 14:04
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У блазнів все як завжди... Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 5592
Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 8091
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02.11.2020 13:58 Відповісти
Не за то притягаєш, ти його за незаконне збагачення притягни, чи там держзраду. Там цього навалом.
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02.11.2020 13:59 Відповісти
Тем более он факт сделки признал в прямом эфире....но им не это надо..
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02.11.2020 14:02 Відповісти
"понять, отпустить, наградить !!!" Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 3961
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02.11.2020 14:04 Відповісти
те люди хотят ОРДЛО на полУкраины с повтором 14-го года и с отрезанием от моря,-предупреждали не раз в открытую, а еще СоюзНезависимых - вон белорусам ноги руки ломают уже! А вы с ними панькайтесь, державники, блин, скоро и вам ноги-руки ломать будут.Государству нанесен унижающий удар в пах, и на сейчас никто, кроме ЗЕ, не рвется его(гос-во) защитить.
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02.11.2020 14:42 Відповісти
А КС і діяв згідно вказівок ЗЕ.
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02.11.2020 15:11 Відповісти
и на сейчас никто, кроме ЗЕ, не рвется его(гос-во) защитить.

начнем с того, что не его (гос-во), а ее ее, немецкую порноактрису. Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 5145
дальше продолжеть о "защитничке-дезертире" ЗЕ ?
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02.11.2020 17:54 Відповісти
Зато после того ,как Зеленский своим законом уволит КС , легко будет законом любого законодателя в ВР уволить самого Зеленского
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02.11.2020 14:00 Відповісти
Если он использует инструмент , не разрешенный ему конституцией - то таких в ВР аж 400
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02.11.2020 14:01 Відповісти
А що в державі мотузка скінчилась чи мило,після того рішення?
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02.11.2020 14:02 Відповісти
кирпич !!!!! вот и No Problem Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 1122
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02.11.2020 14:02 Відповісти
Так вы разберитесь за шо его сажать. - За оформление участка по кацапским законам или за то что он его не декларировал? Привлечь Тупицкого к ответственности после решения КС стало гораздо сложнее, - Малюська - Цензор.НЕТ 2780
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02.11.2020 14:02 Відповісти
За зраду надо вязать и садить там долго нечего расследовать...а за декларацию можно за жабры держать и долгого на поводке водить
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02.11.2020 14:05 Відповісти
В СССР существовало ОБХСС которое,,иногда,, выявляло расхитителей,И по законам а не по констиуционным решениям сидели от 15-ти до расстрела и всего за хищения от 5-ти тысяч рублей так как они похитили не найденые в квартире деньги а Государственные.А сейчас?....
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02.11.2020 14:04 Відповісти
P.S.Возникает вопрос а сколько минимально и официально может украсть чиновник чтоб его доход оказался не корупционным?
Этот вопрос к КС Кураины.
Покажите лимит и мы будем воровать строго в указаных Вами рамках.
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02.11.2020 14:09 Відповісти
А сейчас незаконное обогащение не уголовное преступление. Я всё жду когда братва в КС заяву о дискриминации подаст почему депутату из бюджета уволочь это не криминал а братец из кармана гражданина кримтнал
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02.11.2020 14:10 Відповісти
Да еще ворам будем возмещать ,,моральный ,, ущерб из бюджета страны если их уличат в хищениях.
Но это только в мечтах.Так как решение КС Украины сделал амнистию тысячам воров и аферистов которые по их решению сидят по тюрьмах и оказалось что незаконно.
Ведь никто из них свои незаконные доходы не указывал,значит и воровства небыло...
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02.11.2020 14:22 Відповісти
по линии БХСС расстрельная статья была - хищение гос.средств на15 тыс руб (условно можно приравнять к 15 тыс.долл)
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02.11.2020 14:45 Відповісти
Да вот только Вы не указали что за кражу государственных даже 10-ти рублей срок светил 10-ть лет и без всяких,ПУНКТОВ,ПОДПУНКТОВ И ПАРАГРАФОВ в которых еще по 100 подпунктов и исключений.
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02.11.2020 17:11 Відповісти
любитель сталинизма? тебе твой хазяин сказал про Брежнева ни-ни?Победу себе присвоили, а? ряженые блин.
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03.11.2020 04:50 Відповісти
Зеленский тоже "забыл" указать пять миллионов от продажи ОГВЗ.
Но ниче страшного, - "вспомнил" и указал.
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02.11.2020 14:05 Відповісти
Чого воно рік під столом сиділо, та зонами торгувало? Хто юстицією займався? пОртнов?
Воно не знало , що в КС планують розгляд цих питань? Воно щось зробило, для захисту державних інтересів? Воно тільки мичить, та шукає виправдання, для захисту суддів КС та ОАСК.
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02.11.2020 14:16 Відповісти
А на якому етапі знаходиться перевірка права на власність маєтку в Криму Зеленського, оформленого, по окупаційному "законодавству", на власника паспорта з куркою Зеленського?
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02.11.2020 14:17 Відповісти
малюська- ты дурак.., хоть и министр. Преступление, не перестаёт быть таковым, хоть принимай ты решения, хоть не принимай. Судьи КС нарушили закон и должны за это ответить.
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02.11.2020 14:23 Відповісти
Та де вже вам,ви курву-штепу посадити не можете,а цього упиря так і подавно...
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02.11.2020 14:29 Відповісти
Заключітєльная чясть концерта по заявкам їзБєратєлєй начілася! Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 9925 Просім убрать от єкранов бєрємєнних ,слабонєрвних, аніжедєтєй! Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська - Цензор.НЕТ 2810
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02.11.2020 14:47 Відповісти
Це, всерівно що грати в карти не просто з шулером, а з шулером, який по ходу гри міняє правила за власним бажанням.
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02.11.2020 14:58 Відповісти
Народний вуличний все швидко прийме і втіле в життя тупицький навідь нііііііііііііічого не вііііііііііііідчує.
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02.11.2020 16:37 Відповісти
При чём тут декларирование участка? Разве статья называется не "измена"? Ответственность за измену родине тоже КС отменил?
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02.11.2020 16:43 Відповісти
А Сталину ничто не помешало бы наказать Тупицкого...
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03.11.2020 16:28 Відповісти
 
 