Притягнути Тупицького до відповідальності після рішення КС стало набагато складніше, - Малюська
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Міністр юстиції Денис Малюська розповів, чи притягнуть до відповідальності главу КСУ Олександра Тупицького за те, що він не задекларував земельну ділянку в окупованому Росією Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
На запитання, на якому етапі наразі перевірка інформації про незадекларовану землю голови КСУ в Криму та які будуть санкції, Малюська відповів: "До НАЗК надійшла інформація, що така ділянка є. Вона дійсно не задекларована. Трагічність ситуації в тому, що якраз КС скасував кримінальну відповідальність, яку міг би понести голова КС за недекларування такої земельної ділянки і своїх активів. Це якраз яскрава ілюстрація того, чому таку поведінку толерувати не варто і потрібно вживати заходів. Притягання до відповідальності голови КС ще можливо, але це набагато складніше після рішення КС".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Пізніше Тупицький заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.
Як відомо, ДБР розслідує проти глави КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
начнем с того, что не его (гос-во), а ее ее, немецкую порноактрису.
дальше продолжеть о "защитничке-дезертире" ЗЕ ?
Этот вопрос к КС Кураины.
Покажите лимит и мы будем воровать строго в указаных Вами рамках.
Но это только в мечтах.Так как решение КС Украины сделал амнистию тысячам воров и аферистов которые по их решению сидят по тюрьмах и оказалось что незаконно.
Ведь никто из них свои незаконные доходы не указывал,значит и воровства небыло...
Но ниче страшного, - "вспомнил" и указал.
Воно не знало , що в КС планують розгляд цих питань? Воно щось зробило, для захисту державних інтересів? Воно тільки мичить, та шукає виправдання, для захисту суддів КС та ОАСК.