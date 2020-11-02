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Новини Політика України
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допит (364) Тупицький (213) ДБР (1587)

Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький не з'явився на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він мав прийти на 9:30, але не з'явився", - сказали в ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Тупицький заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.

Як відомо, ДБР розслідує проти глави КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вовк обговорював у кабінеті призначення Тупицького главою КС із Портновим і Богданом, - Бутусов

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Топ коментарі
+25
Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 9791
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02.11.2020 11:20
+17
Шкура...
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02.11.2020 11:18
+14
не ну а чо. преЗЕденту можно не являться по повестке а судья обязан?
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02.11.2020 11:20
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а оно вообще то в Украине?? сомневаюсь уже сдрыснул..и в схрон сховався..найди меня называется...
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02.11.2020 11:21 Відповісти
А какой смысл ему убегать? От того,что мы,здесь,возмущаемся ему ни жарко-ни холодно Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 4679
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02.11.2020 11:42 Відповісти
он небожитель, и смотрел он на всех остальных сверху вниз
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02.11.2020 11:47 Відповісти
мало того що не прийшов, тепер він звинуватить ГБР що вручення повістки на допит було з порушенням законів України. а сам факт вивклику судді КС на допит є кричущим порушенням цілого ряду пунктів Конституції. звинуватить, подасть до суду і "виграє" той суд.
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02.11.2020 13:19 Відповісти
Сейчас ем люто поуй, всё точно. Пока оно на расстрел не поведут.
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02.11.2020 12:15 Відповісти
Шкура...
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02.11.2020 11:18 Відповісти
Харя ...
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02.11.2020 11:22 Відповісти
Не спеши, он ровняется на кого? Верно подумала.
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02.11.2020 11:29 Відповісти
Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 5402 та ладно! а шо, кто-то думал, шо он придёт?!
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02.11.2020 11:18 Відповісти
ну как бы законопослушным должен быть гражданином. Он же судья.
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02.11.2020 11:36 Відповісти
🤣
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02.11.2020 11:40 Відповісти
Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 623
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02.11.2020 11:19 Відповісти
А ты опять сегодня не пришел,
А я так ждал, надеялся и верил,
Что зазвонят опять колокола, колокола,
И ты войдёшь в распахнутые двери.
Что зазвонят опять колокола, колокола,
И ты войдёшь в распахнутые двери.
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02.11.2020 11:19 Відповісти
Так он и сказал на конференции что не прийдет .
Законы для рабов
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02.11.2020 11:19 Відповісти
это ж не Порох. того бы четырьмя вертолётами и полком СБУ ловили, чтобы доставить. Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 6029
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02.11.2020 11:19 Відповісти
А пам'ятаєте як Геннадія Олеговича Корбана арештовували ?
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02.11.2020 11:42 Відповісти
не памъятае...тут помню тут не помню..Порох цэ святЭ
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02.11.2020 12:25 Відповісти
Накинуть аркан на шею и пинками.
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02.11.2020 11:20 Відповісти
не ну а чо. преЗЕденту можно не являться по повестке а судья обязан?
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02.11.2020 11:20 Відповісти
Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 9791
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02.11.2020 11:20 Відповісти
73%!
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02.11.2020 11:52 Відповісти
Тю, а чого? Там же свої люди, з рігів призначених портновим, як і тупіцький.
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02.11.2020 11:20 Відповісти
Прийде або приведуть. Хряка теж довго чекали.
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02.11.2020 11:21 Відповісти
А зачем ему идти в ГБР? Его Портнов и Ермак нанимали а не ГБР. Так что долго ждать его будете. Плевал он на вас всех.
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02.11.2020 11:21 Відповісти
І не прийде. Він же - недоторканний. Постійно згадую суку портнова: "...за цим процесуальним кодексом ми вас зможемо притягнути до відповідальності, ви нас - ні". А ще - фільм "Траса 60", де судді і адвокати судяться один з одним. Суддівська мафія вирішила захопити світ...
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02.11.2020 11:21 Відповісти
Это все что нужно знать про наши, якобы, антикоррупционные органы. Не пришел и шо? И ничего. Не пришел потому что знает, что можно и не приходить - ничего ему за это не будет. И в ГБР прекрасно знали что не придет. Но видимость работы надо создавать ...
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02.11.2020 11:21 Відповісти
Он устал і паєхал атдихать в Крим.

Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 457
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02.11.2020 11:21 Відповісти
ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму

...а шо там с бубочкиной квартирой в Ялте? С ней хоть все хорошо, оформлена по украинским законам? Волнуюсь
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02.11.2020 11:22 Відповісти
куплена дор конфликта и внесена в декларацию.
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02.11.2020 11:39 Відповісти
так и у єтого тупицкого участок куплен до конфликта) и в декларацию он его тоже внес.
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02.11.2020 11:44 Відповісти
30.10.20 14:21 ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму

Незаконно отчуждённый в 2018 г. земельный участок в Крыму - это до конфликта***?
Конфликт* - это что такое, по-твоему?
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02.11.2020 11:50 Відповісти
єто и был его участок. Он просто переоформил его по кацапским законам.
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02.11.2020 11:52 Відповісти
а почему не задекларировал? И говорил, что не знает, как это сделать. Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 5825 Глава КСУ о незадекларированном участке в Крыму: Я не знаю, как внести его в реестр
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02.11.2020 11:54 Відповісти
Мне пофиг на єтого выродка. Просто указываю, - что его участок точно такой же "проблемный актив" как и зелин пентхаус з. Но один почему-то державна зрада а второй - "все хорошо")
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02.11.2020 11:58 Відповісти
Но ты таки оправдываешь тупицына. А если и Зеля незаконно переоформил, то пусть отвечает и он. Хотя Зеля задекларировал, а т. - нет.
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02.11.2020 12:02 Відповісти
не оправдываю, а указываю на двойные стандарты. Проблемма не в декларировании а в том что та собственность не может принадлежать не гражданам расеи.
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02.11.2020 12:06 Відповісти
как раз проблема в декларировании
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02.11.2020 12:47 Відповісти
В 18 году ***** подписало указ что владеть недвижимостью в Крыму может только граждане Кацапии. Вот тогда єтот придурок и переоформил участок.

А в декларацию не внес то нужно было его сажать, а не делать главой КС прошлой осенью
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02.11.2020 12:02 Відповісти
и тебя нужно сажать за дезу: "так и у єтого тупицкого участок куплен до конфликта) и в декларацию он его тоже внес". (Andriy Kalnyshevsky)
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02.11.2020 12:54 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3228121/vse_pravilno_ukazano_glava_ks_tupitskiyi_obyasnil_pochemu_pereoformil_imuschestvo_v_krymu_po_zakonam
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02.11.2020 13:02 Відповісти
Виходить цей "придурок" ще і громадянин Раші!?
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02.11.2020 14:10 Відповісти
Более того от холопов Конституционный суд Украины 30 октября заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тысяч гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"
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02.11.2020 11:22 Відповісти
Воры решают вопросы не в ГБР а на сходняке.
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02.11.2020 11:24 Відповісти
Тупицкий протупил.
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02.11.2020 11:26 Відповісти
давайте все не приходить в суд...КСУ дает пример, а его решения обязательные и обжалованию не подлежат...
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02.11.2020 11:27 Відповісти
Пример первый, пан .................., угадай имя.
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02.11.2020 11:30 Відповісти
Доставить в кандалах!
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02.11.2020 11:30 Відповісти
Кто задал тон, не приходить в суд, вопрос, отгадай с первого раза. Ну, конечно, память отшибло.
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02.11.2020 11:34 Відповісти
"легитимный" янукович
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02.11.2020 12:14 Відповісти
Судить и расстрелять ублюдка и предателя!
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02.11.2020 11:35 Відповісти
Тупица трусливое животное, если на него слегка нажать, он быстро сдуется, и быстро сдаст своих заговорщиков.
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02.11.2020 11:38 Відповісти
Принудительная доставка значит должна быть. Надеюсь, он еще не в Израиле. Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 9174
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02.11.2020 11:41 Відповісти
Где спецназ? Почему не привели?
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02.11.2020 11:41 Відповісти
Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 4326
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02.11.2020 11:44 Відповісти
Напевно , дорогі шкарпетки міряє ....
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02.11.2020 11:44 Відповісти
Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 3159
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02.11.2020 11:50 Відповісти
Каста недоторканих. А непогано було б їх так тОркнути, щоб аж у вухах зазвеніло.
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02.11.2020 11:44 Відповісти
Маски-шоу, примусовий привід
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02.11.2020 11:47 Відповісти
За картинами в открытый музей десять автобусов с автоматами приехали.
За совершившим госпереворот тупицким запрошення в ДБР на беседу. Може не дуже хотіли бачить?
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02.11.2020 11:48 Відповісти
На нет и суда нет.
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02.11.2020 11:52 Відповісти
Дапашливы...
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02.11.2020 11:56 Відповісти
Говорят, что он корешам сказал: Так Порошенко ни на какие вызовы и приглашения не ходит, а я что ниже ростом? Видно ждет, когда Порошенко куда-то решит явиться. Во страна - хочу пойду в суд, хочу не пойду. Вся эта братва, а не только судьи, вознесли себя выше небес Почему- потому, что мы, народ это допустили. Если бы он знал, что за подобную неявку в суд, его могут найти и туда привести не только правоохренители, но и активисты (они быстрее это сделают, но жоще!), то он бы так себя не вел. Если ты не виноват, приди в суд и доказывай это! Всю эту шоблу нужно срочно разгонять, а особо отличившихся - на нары!
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02.11.2020 11:56 Відповісти
Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 1781
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02.11.2020 12:11 Відповісти
Есть у нас в стране еще один экс-... Тот тоже на допросы не ходит, говорит мол для меня законы не писаны. Этот туда же.
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02.11.2020 12:12 Відповісти
Ссыкун.
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02.11.2020 12:13 Відповісти
оно уже на кремле....
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02.11.2020 12:25 Відповісти
пример для всех граждан? или наряд к нему, за шиворот и прикладами пригнать су ку на допрос.
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02.11.2020 12:31 Відповісти
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Виктора Януковича назначен судьей

Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
Мужчина чисто по баблу работает Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 3482 , ничего другого не признает.
Люстрация говорите. Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 7584
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02.11.2020 12:39 Відповісти
Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 6156
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02.11.2020 12:41 Відповісти
поза як у пшонки-мошонки.... в голові теж саме... що в тої мошонки...
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02.11.2020 12:50 Відповісти
Анегдот.

Лев каждый вечер объявлял, кого из зверей он сожрет завтра на завтрак. В один из дней таким кандидатом оказался Заяц. И вот Лев говорит:
- Заяц, приходи завтра утром, я тебя сожру!
Заяц занервничал, и спрашивает:
- Лев, а Лев, а можно я не приду?
Лев, зевая и оглядывая звериную толпу:
- Ну не приходи...
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02.11.2020 12:44 Відповісти
За хобот притягнути грєбану курву!
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02.11.2020 12:52 Відповісти
Немає на них методів на Костю Саприкіна суддів, бо то ті саме ті судді що закони для себе любимих писали. Їх можна хіба що посеред дороги авто "випадково" переїхати... Але то довго і результати не певні.
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02.11.2020 12:57 Відповісти
Ступицкий - коррупционер, подонок и ватник. Должен быть арестован и посажен в тюрьму.
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02.11.2020 13:11 Відповісти
ПрИводом ссуку. По решению Шепетовского райсуда
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02.11.2020 13:53 Відповісти
Ничего этой гниде не будет, его даже карма не берет. Реформы отложили, и занялись порожняко-метанием.
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02.11.2020 13:55 Відповісти
Вовк не з*являється навіть в судові засідання, а він що, тупіше Вовка.
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02.11.2020 14:14 Відповісти
Не пришел, так приведут, в чем проблема?
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02.11.2020 14:32 Відповісти
Зараз цей "суддя" ховає по банках долари, отримані від Путіна та Медведчука.
Вистачить всім його дітям і внукам на розкішне життя.
ОПЗЖ треба ЗАБОРОНИТИ! Це - вороги українців.
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02.11.2020 14:45 Відповісти
Є с кого приклад брати...
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02.11.2020 14:47 Відповісти
З однієї сторони Європа каже що відмінять безвіз оскільки КС України зупинив діяльність всіх антикорупційних органів в Україні. З іншої - Венеціаньська комісія забракувала проект закону Зеленського щодо перезагрузки КС як такий що порушує законодавство України, оскільки члена КС згідно з цим законодавством можна винести тільки вперед ногами. Більше ніяких ричагів нема.
Так, задачка для влади складна. Подивимося як Зе команда буде викручуватися.
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02.11.2020 14:57 Відповісти
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (с)
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02.11.2020 16:05 Відповісти
Он на вас болт ложил, а должен был бы уже баланду хлебать и давать показания. Жуйте дальше сопли, импотенты
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02.11.2020 17:32 Відповісти
Послав на куй і вірно зробив . бо . нічого незалежному конституційному суді бігати до якогось підпіндосного "соросячих шабуніних лещенкаів кураторів " на якісь допити ...це позорище.взагалі .
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02.11.2020 21:18 Відповісти
 
 