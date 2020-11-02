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Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький не з'явився на допит у Державне бюро розслідувань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Він мав прийти на 9:30, але не з'явився", - сказали в ДБР.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.
Пізніше Тупицький заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.
Як відомо, ДБР розслідує проти глави КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.
Топ коментарі
+25 Павло ШОвте
показати весь коментар02.11.2020 11:20
+17 Ksenia VB
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+14 Стрелок
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Будь ласка, зачекайте...
А я так ждал, надеялся и верил,
Что зазвонят опять колокола, колокола,
И ты войдёшь в распахнутые двери.
Что зазвонят опять колокола, колокола,
И ты войдёшь в распахнутые двери.
Законы для рабов
...а шо там с бубочкиной квартирой в Ялте? С ней хоть все хорошо, оформлена по украинским законам? Волнуюсь
Незаконно отчуждённый в 2018 г. земельный участок в Крыму - это до конфликта***?
Конфликт* - это что такое, по-твоему?
А в декларацию не внес то нужно было его сажать, а не делать главой КС прошлой осенью
Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"
За совершившим госпереворот тупицким запрошення в ДБР на беседу. Може не дуже хотіли бачить?
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Виктора Януковича назначен судьей
Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
Мужчина чисто по баблу работает , ничего другого не признает.
Люстрация говорите.
Лев каждый вечер объявлял, кого из зверей он сожрет завтра на завтрак. В один из дней таким кандидатом оказался Заяц. И вот Лев говорит:
- Заяц, приходи завтра утром, я тебя сожру!
Заяц занервничал, и спрашивает:
- Лев, а Лев, а можно я не приду?
Лев, зевая и оглядывая звериную толпу:
- Ну не приходи...
Костю Саприкінасуддів, бо то ті саме ті судді що закони для себе любимих писали. Їх можна хіба що посеред дороги авто "випадково" переїхати... Але то довго і результати не певні.
Вистачить всім його дітям і внукам на розкішне життя.
ОПЗЖ треба ЗАБОРОНИТИ! Це - вороги українців.
Так, задачка для влади складна. Подивимося як Зе команда буде викручуватися.