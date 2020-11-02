Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький не з'явився на допит у Державне бюро розслідувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Він мав прийти на 9:30, але не з'явився", - сказали в ДБР.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Пізніше Тупицький заявив, що не з'явиться на допит у Державне бюро розслідувань за отриманою в п'ятницю вранці повісткою.

Як відомо, ДБР розслідує проти глави КСУ Тупицького справу про держзраду і незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму.

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