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Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Он должен был прийти на 9:30, но не явился", - сказали в ГБР.

Напомним, ранее сообщалось, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Позже Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.

Как известно, ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

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Топ комментарии
+25
Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 9791
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02.11.2020 11:20
+17
Шкура...
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02.11.2020 11:18
+14
не ну а чо. преЗЕденту можно не являться по повестке а судья обязан?
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02.11.2020 11:20
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Правила форума Совет форумчан
а оно вообще то в Украине?? сомневаюсь уже сдрыснул..и в схрон сховався..найди меня называется...
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02.11.2020 11:21 Ответить
А какой смысл ему убегать? От того,что мы,здесь,возмущаемся ему ни жарко-ни холодно Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 4679
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02.11.2020 11:42 Ответить
он небожитель, и смотрел он на всех остальных сверху вниз
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02.11.2020 11:47 Ответить
мало того що не прийшов, тепер він звинуватить ГБР що вручення повістки на допит було з порушенням законів України. а сам факт вивклику судді КС на допит є кричущим порушенням цілого ряду пунктів Конституції. звинуватить, подасть до суду і "виграє" той суд.
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02.11.2020 13:19 Ответить
Сейчас ем люто поуй, всё точно. Пока оно на расстрел не поведут.
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02.11.2020 12:15 Ответить
Шкура...
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02.11.2020 11:18 Ответить
Харя ...
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02.11.2020 11:22 Ответить
Не спеши, он ровняется на кого? Верно подумала.
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02.11.2020 11:29 Ответить
Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 5402 та ладно! а шо, кто-то думал, шо он придёт?!
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02.11.2020 11:18 Ответить
ну как бы законопослушным должен быть гражданином. Он же судья.
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02.11.2020 11:36 Ответить
🤣
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02.11.2020 11:40 Ответить
Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 623
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02.11.2020 11:19 Ответить
А ты опять сегодня не пришел,
А я так ждал, надеялся и верил,
Что зазвонят опять колокола, колокола,
И ты войдёшь в распахнутые двери.
Что зазвонят опять колокола, колокола,
И ты войдёшь в распахнутые двери.
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02.11.2020 11:19 Ответить
Так он и сказал на конференции что не прийдет .
Законы для рабов
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02.11.2020 11:19 Ответить
это ж не Порох. того бы четырьмя вертолётами и полком СБУ ловили, чтобы доставить. Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 6029
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02.11.2020 11:19 Ответить
А пам'ятаєте як Геннадія Олеговича Корбана арештовували ?
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02.11.2020 11:42 Ответить
не памъятае...тут помню тут не помню..Порох цэ святЭ
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02.11.2020 12:25 Ответить
Накинуть аркан на шею и пинками.
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02.11.2020 11:20 Ответить
не ну а чо. преЗЕденту можно не являться по повестке а судья обязан?
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02.11.2020 11:20 Ответить
Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР - Цензор.НЕТ 9791
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02.11.2020 11:20 Ответить
73%!
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02.11.2020 11:52 Ответить
Тю, а чого? Там же свої люди, з рігів призначених портновим, як і тупіцький.
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02.11.2020 11:20 Ответить
Прийде або приведуть. Хряка теж довго чекали.
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02.11.2020 11:21 Ответить
А зачем ему идти в ГБР? Его Портнов и Ермак нанимали а не ГБР. Так что долго ждать его будете. Плевал он на вас всех.
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02.11.2020 11:21 Ответить
І не прийде. Він же - недоторканний. Постійно згадую суку портнова: "...за цим процесуальним кодексом ми вас зможемо притягнути до відповідальності, ви нас - ні". А ще - фільм "Траса 60", де судді і адвокати судяться один з одним. Суддівська мафія вирішила захопити світ...
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02.11.2020 11:21 Ответить
Это все что нужно знать про наши, якобы, антикоррупционные органы. Не пришел и шо? И ничего. Не пришел потому что знает, что можно и не приходить - ничего ему за это не будет. И в ГБР прекрасно знали что не придет. Но видимость работы надо создавать ...
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02.11.2020 11:21 Ответить
Он устал і паєхал атдихать в Крим.

Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 457
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02.11.2020 11:21 Ответить
ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму

...а шо там с бубочкиной квартирой в Ялте? С ней хоть все хорошо, оформлена по украинским законам? Волнуюсь
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02.11.2020 11:22 Ответить
куплена дор конфликта и внесена в декларацию.
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02.11.2020 11:39 Ответить
так и у єтого тупицкого участок куплен до конфликта) и в декларацию он его тоже внес.
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02.11.2020 11:44 Ответить
30.10.20 14:21 ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму

Незаконно отчуждённый в 2018 г. земельный участок в Крыму - это до конфликта***?
Конфликт* - это что такое, по-твоему?
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02.11.2020 11:50 Ответить
єто и был его участок. Он просто переоформил его по кацапским законам.
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02.11.2020 11:52 Ответить
а почему не задекларировал? И говорил, что не знает, как это сделать. Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 5825 Глава КСУ о незадекларированном участке в Крыму: Я не знаю, как внести его в реестр
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02.11.2020 11:54 Ответить
Мне пофиг на єтого выродка. Просто указываю, - что его участок точно такой же "проблемный актив" как и зелин пентхаус з. Но один почему-то державна зрада а второй - "все хорошо")
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02.11.2020 11:58 Ответить
Но ты таки оправдываешь тупицына. А если и Зеля незаконно переоформил, то пусть отвечает и он. Хотя Зеля задекларировал, а т. - нет.
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02.11.2020 12:02 Ответить
не оправдываю, а указываю на двойные стандарты. Проблемма не в декларировании а в том что та собственность не может принадлежать не гражданам расеи.
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02.11.2020 12:06 Ответить
как раз проблема в декларировании
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02.11.2020 12:47 Ответить
В 18 году ***** подписало указ что владеть недвижимостью в Крыму может только граждане Кацапии. Вот тогда єтот придурок и переоформил участок.

А в декларацию не внес то нужно было его сажать, а не делать главой КС прошлой осенью
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02.11.2020 12:02 Ответить
и тебя нужно сажать за дезу: "так и у єтого тупицкого участок куплен до конфликта) и в декларацию он его тоже внес". (Andriy Kalnyshevsky)
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02.11.2020 12:54 Ответить
https://censor.net/ru/news/3228121/vse_pravilno_ukazano_glava_ks_tupitskiyi_obyasnil_pochemu_pereoformil_imuschestvo_v_krymu_po_zakonam
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02.11.2020 13:02 Ответить
Виходить цей "придурок" ще і громадянин Раші!?
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02.11.2020 14:10 Ответить
Более того от холопов Конституционный суд Украины 30 октября заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тысяч гривен.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"
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02.11.2020 11:22 Ответить
Воры решают вопросы не в ГБР а на сходняке.
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02.11.2020 11:24 Ответить
Тупицкий протупил.
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02.11.2020 11:26 Ответить
давайте все не приходить в суд...КСУ дает пример, а его решения обязательные и обжалованию не подлежат...
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02.11.2020 11:27 Ответить
Пример первый, пан .................., угадай имя.
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02.11.2020 11:30 Ответить
Доставить в кандалах!
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02.11.2020 11:30 Ответить
Кто задал тон, не приходить в суд, вопрос, отгадай с первого раза. Ну, конечно, память отшибло.
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02.11.2020 11:34 Ответить
"легитимный" янукович
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02.11.2020 12:14 Ответить
Судить и расстрелять ублюдка и предателя!
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02.11.2020 11:35 Ответить
Тупица трусливое животное, если на него слегка нажать, он быстро сдуется, и быстро сдаст своих заговорщиков.
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02.11.2020 11:38 Ответить
Принудительная доставка значит должна быть. Надеюсь, он еще не в Израиле. Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 9174
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02.11.2020 11:41 Ответить
Где спецназ? Почему не привели?
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02.11.2020 11:41 Ответить
Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 4326
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02.11.2020 11:44 Ответить
Напевно , дорогі шкарпетки міряє ....
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02.11.2020 11:44 Ответить
Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 3159
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02.11.2020 11:50 Ответить
Каста недоторканих. А непогано було б їх так тОркнути, щоб аж у вухах зазвеніло.
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02.11.2020 11:44 Ответить
Маски-шоу, примусовий привід
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02.11.2020 11:47 Ответить
За картинами в открытый музей десять автобусов с автоматами приехали.
За совершившим госпереворот тупицким запрошення в ДБР на беседу. Може не дуже хотіли бачить?
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02.11.2020 11:48 Ответить
На нет и суда нет.
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02.11.2020 11:52 Ответить
Дапашливы...
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02.11.2020 11:56 Ответить
Говорят, что он корешам сказал: Так Порошенко ни на какие вызовы и приглашения не ходит, а я что ниже ростом? Видно ждет, когда Порошенко куда-то решит явиться. Во страна - хочу пойду в суд, хочу не пойду. Вся эта братва, а не только судьи, вознесли себя выше небес Почему- потому, что мы, народ это допустили. Если бы он знал, что за подобную неявку в суд, его могут найти и туда привести не только правоохренители, но и активисты (они быстрее это сделают, но жоще!), то он бы так себя не вел. Если ты не виноват, приди в суд и доказывай это! Всю эту шоблу нужно срочно разгонять, а особо отличившихся - на нары!
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02.11.2020 11:56 Ответить
Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 1781
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02.11.2020 12:11 Ответить
Есть у нас в стране еще один экс-... Тот тоже на допросы не ходит, говорит мол для меня законы не писаны. Этот туда же.
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02.11.2020 12:12 Ответить
Ссыкун.
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02.11.2020 12:13 Ответить
оно уже на кремле....
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02.11.2020 12:25 Ответить
пример для всех граждан? или наряд к нему, за шиворот и прикладами пригнать су ку на допрос.
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02.11.2020 12:31 Ответить
В 2010-м избран судьей Донецкого апелляционного хозяйственного суда. В этом же году начал работать во Львовском апелляционном хозяйственном суде, 20 декабря назначен на должность председателя.
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Виктора Януковича назначен судьей

Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
Мужчина чисто по баблу работает Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 3482 , ничего другого не признает.
Люстрация говорите. Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 7584
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02.11.2020 12:39 Ответить
Глава КС Тупицький не прийшов на допит у ДБР - Цензор.НЕТ 6156
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02.11.2020 12:41 Ответить
поза як у пшонки-мошонки.... в голові теж саме... що в тої мошонки...
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02.11.2020 12:50 Ответить
Анегдот.

Лев каждый вечер объявлял, кого из зверей он сожрет завтра на завтрак. В один из дней таким кандидатом оказался Заяц. И вот Лев говорит:
- Заяц, приходи завтра утром, я тебя сожру!
Заяц занервничал, и спрашивает:
- Лев, а Лев, а можно я не приду?
Лев, зевая и оглядывая звериную толпу:
- Ну не приходи...
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02.11.2020 12:44 Ответить
За хобот притягнути грєбану курву!
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02.11.2020 12:52 Ответить
Немає на них методів на Костю Саприкіна суддів, бо то ті саме ті судді що закони для себе любимих писали. Їх можна хіба що посеред дороги авто "випадково" переїхати... Але то довго і результати не певні.
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02.11.2020 12:57 Ответить
Ступицкий - коррупционер, подонок и ватник. Должен быть арестован и посажен в тюрьму.
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02.11.2020 13:11 Ответить
ПрИводом ссуку. По решению Шепетовского райсуда
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02.11.2020 13:53 Ответить
Ничего этой гниде не будет, его даже карма не берет. Реформы отложили, и занялись порожняко-метанием.
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02.11.2020 13:55 Ответить
Вовк не з*являється навіть в судові засідання, а він що, тупіше Вовка.
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02.11.2020 14:14 Ответить
Не пришел, так приведут, в чем проблема?
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02.11.2020 14:32 Ответить
Зараз цей "суддя" ховає по банках долари, отримані від Путіна та Медведчука.
Вистачить всім його дітям і внукам на розкішне життя.
ОПЗЖ треба ЗАБОРОНИТИ! Це - вороги українців.
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02.11.2020 14:45 Ответить
Є с кого приклад брати...
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02.11.2020 14:47 Ответить
З однієї сторони Європа каже що відмінять безвіз оскільки КС України зупинив діяльність всіх антикорупційних органів в Україні. З іншої - Венеціаньська комісія забракувала проект закону Зеленського щодо перезагрузки КС як такий що порушує законодавство України, оскільки члена КС згідно з цим законодавством можна винести тільки вперед ногами. Більше ніяких ричагів нема.
Так, задачка для влади складна. Подивимося як Зе команда буде викручуватися.
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02.11.2020 14:57 Ответить
"Так что нет у вас методов против Кости Сапрыкина!" (с)
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02.11.2020 16:05 Ответить
Он на вас болт ложил, а должен был бы уже баланду хлебать и давать показания. Жуйте дальше сопли, импотенты
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02.11.2020 17:32 Ответить
Послав на куй і вірно зробив . бо . нічого незалежному конституційному суді бігати до якогось підпіндосного "соросячих шабуніних лещенкаів кураторів " на якісь допити ...це позорище.взагалі .
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02.11.2020 21:18 Ответить
 
 