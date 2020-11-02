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Глава КС Тупицкий не пришел на допрос в ГБР
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Он должен был прийти на 9:30, но не явился", - сказали в ГБР.
Напомним, ранее сообщалось, что следователь Государственного бюро расследований вызвал на допрос председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.
Позже Тупицкий заявил, что не явится на допрос в Государственное бюро расследований по полученной в пятницу утром повестке.
Как известно, ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму.
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А я так ждал, надеялся и верил,
Что зазвонят опять колокола, колокола,
И ты войдёшь в распахнутые двери.
Что зазвонят опять колокола, колокола,
И ты войдёшь в распахнутые двери.
Законы для рабов
...а шо там с бубочкиной квартирой в Ялте? С ней хоть все хорошо, оформлена по украинским законам? Волнуюсь
Незаконно отчуждённый в 2018 г. земельный участок в Крыму - это до конфликта***?
Конфликт* - это что такое, по-твоему?
А в декларацию не внес то нужно было его сажать, а не делать главой КС прошлой осенью
Источник: "Наші гроші" со ссылкой на систему "Прозорро"
За совершившим госпереворот тупицким запрошення в ДБР на беседу. Може не дуже хотіли бачить?
В январе 2012 г. переведен на должность судьи Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
С февраля 2012 г. по май 2013 г. - Председатель Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.
В мае 2013 года Указом Президента Виктора Януковича назначен судьей
Конституционного Суда, а в марте 2018 - избран заместителем председателя КС.
Мужчина чисто по баблу работает , ничего другого не признает.
Люстрация говорите.
Лев каждый вечер объявлял, кого из зверей он сожрет завтра на завтрак. В один из дней таким кандидатом оказался Заяц. И вот Лев говорит:
- Заяц, приходи завтра утром, я тебя сожру!
Заяц занервничал, и спрашивает:
- Лев, а Лев, а можно я не приду?
Лев, зевая и оглядывая звериную толпу:
- Ну не приходи...
Костю Саприкінасуддів, бо то ті саме ті судді що закони для себе любимих писали. Їх можна хіба що посеред дороги авто "випадково" переїхати... Але то довго і результати не певні.
Вистачить всім його дітям і внукам на розкішне життя.
ОПЗЖ треба ЗАБОРОНИТИ! Це - вороги українців.
Так, задачка для влади складна. Подивимося як Зе команда буде викручуватися.