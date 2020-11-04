Річниця вбивства Гандзюк: Євросоюз, США і Канада закликають покарати винних у смерті активістки

Представництво Євросоюзу, посольство США і посольство Канади в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк закликали українську владу притягти до відповідальності виконавців і замовників нападу на неї.

Їхні позиції озвучені в твіттер-акаунтах дипломатичних відомств, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два роки минуло із дня смерті Катерини Гандзюк. Винні у цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності. Безпечне середовище для громадських активістів в Україні має бути забезпечене по всій країні", - йдеться в повідомленні представництва ЄС у Twitter.

"Сьогодні ми згадуємо відданість, волю і неабияку мужність Катерини Гандзюк, громадської активістки і борця з корупцією, яка померла два роки тому цього дня від ушкоджень, зазнаних від нападу на неї з використанням кислоти. Ми долучаємося до тих, хто закликає владу притягти до відповідальності як виконавців, так і замовників нападу. Її пам'ять зберігається у дедалі більшому усвідомленні того, що громадянське суспільство є критично важливою частиною будь-якої успішної демократії", - йдеться в заяві посольства США.

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Зі свого боку посольство Канади наголосило, що напади на активістів в Україні мають бути припинені.

"У другу річницю з дня трагічної загибелі Катерини Гандзюк ми оплакуємо втрату молодої, затятої та непересічної української активістки. Ми поділяємо нестерпний біль її батька Віктора, друзів і рідних. В Україні не має бути місця насильству і залякуванню активістів, правозахисників і преси. Напади на активістів в Україні мають бути припинені, всі злочини повністю розкриті і винуватці притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві посольства Канади.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але незабаром перевели в медзаклад Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

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20 серпня Дніпровський суд Києва заарештував на два місяці до 18 жовтня фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. За рішенням судді, Мангер і Левін заарештовані без права внесення застави.