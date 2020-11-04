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Річниця вбивства Гандзюк: Євросоюз, США і Канада закликають покарати винних у смерті активістки

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Річниця вбивства Гандзюк: Євросоюз, США і Канада закликають покарати винних у смерті активістки

Представництво Євросоюзу, посольство США і посольство Канади в річницю смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк закликали українську владу притягти до відповідальності виконавців і замовників нападу на неї.

Їхні позиції озвучені в твіттер-акаунтах дипломатичних відомств, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два роки минуло із дня смерті Катерини Гандзюк. Винні у цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності. Безпечне середовище для громадських активістів в Україні має бути забезпечене по всій країні", - йдеться в повідомленні представництва ЄС у Twitter.

"Сьогодні ми згадуємо відданість, волю і неабияку мужність Катерини Гандзюк, громадської активістки і борця з корупцією, яка померла два роки тому цього дня від ушкоджень, зазнаних від нападу на неї з використанням кислоти. Ми долучаємося до тих, хто закликає владу притягти до відповідальності як виконавців, так і замовників нападу. Її пам'ять зберігається у дедалі більшому усвідомленні того, що громадянське суспільство є критично важливою частиною будь-якої успішної демократії", - йдеться в заяві посольства США.

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Зі свого боку посольство Канади наголосило, що напади на активістів в Україні мають бути припинені.

"У другу річницю з дня трагічної загибелі Катерини Гандзюк ми оплакуємо втрату молодої, затятої та непересічної української активістки. Ми поділяємо нестерпний біль її батька Віктора, друзів і рідних. В Україні не має бути місця насильству і залякуванню активістів, правозахисників і преси. Напади на активістів в Україні мають бути припинені, всі злочини повністю розкриті і винуватці притягнуті до відповідальності", - йдеться в заяві посольства Канади.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив концентрованою сірчаною кислотою активістку Гандзюк біля її будинку. Постраждалу з опіками доставили в місцеву лікарню, але незабаром перевели в медзаклад Києва. 4 листопада Гандзюк померла.

Фігуранти справи - голова Херсонської облради Мангер, помічник колишнього народного депутата Ігор Павловський, ексучасник АТО Сергій Торбін та Олексій Левін (Москаленко) звинувачуються в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.3 ст.27 (види співучасті), п.п.4 , 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Судом визнано винними і засуджено до позбавлення волі п'ятьох безпосередніх виконавців нападу на Гандзюк.

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20 серпня Дніпровський суд Києва заарештував на два місяці до 18 жовтня фігурантів справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк. За рішенням судді, Мангер і Левін заарештовані без права внесення застави.

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Пізно.Гандзюк ЗМІ маргіналізувало..
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04.11.2020 11:57 Відповісти
А куди це зникли борцуни за Гандзюк?
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04.11.2020 12:01 Відповісти
А зачем кого-то наказывать? Пороха сместили, а больше её труп ни для чего не нужен.
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04.11.2020 12:01 Відповісти
Що мається на увазі під "замовником"? Якщо головний замовник, то, безперечно, це Порошенко, який намагався дискредитувати перед виборами Тимошенко, бо помилково вважав саме її своїм головним конкурентом. Якщо ведеться про замовників, що розробляли операцію, безпосередньо давали вказівки і забезпечували прикриття виконавцям, то вони і досі сидять на свої посадах в фСБ(у), Баканов не звільнив жодного. Усі інши, включно з Павловським, ніякі не замовники, і ретранслятори замовлення від замовників до виконавців. А нещасний Мангер взагалі жертва, бо операція і була спрямована через вбивство фСБ(у)шної позаштатної співробітниці Гандзюк саме проти нього.
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04.11.2020 12:15 Відповісти
Зачем вы мне пишете этот бред?
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04.11.2020 12:41 Відповісти
Более того ,Порошенко сам ее и убил,сам Шарий это сказал а ведь он врать не будет.
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04.11.2020 13:23 Відповісти
Порох - известный убийца. Брата маканул, да так, что никто его следа найти не может. А сколько народу он переложил в Чечне на пару с Яценюком....
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04.11.2020 17:24 Відповісти
Якщо президент цього не зробив, то шоумен цього ніколи не зробить.
Кандидат в президенти України, телеведучий і шоумен Володимир Зеленський опублікував звернення до свого суперника на виборах, чинного президента Петра Порошенка. Відеозвернення було розміщене 15 квітня 2019 року на сторінці Зеленського в Facebook. «Хочу звернутися до людини, яка займає дуже високий пост, пост президента України. Пан Порошенко, я дуже хочу, щоб ви від «я почув» перейшли до «я зроблю», а саме: посадили вбивць Катерини Гандзюк, посадили Свинарчуків і згадали про те, про що ви забули, про наших полонених моряків, які зараз сидять за ґратами і чекають, поки ви набігаєтеся по каналах в пошуках Зеленського, наздаєтеся аналізів всім і накричитеся на стадіоні. Будь ласка, зробіть це. Це ваші справи. Тому що шоумен може стати президентом, а президент, який став шоуменом, це сумно. Дебати 19-го, справи - кожен день», - сказав Зеленський.
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04.11.2020 12:13 Відповісти
просулсь. уже все в тюрьме сидят.
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04.11.2020 14:27 Відповісти
ещё одно "дело чести"..... нет чести нет и дела....
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04.11.2020 16:11 Відповісти
Царство небесне...
Слава справжнім активістам !
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04.11.2020 16:40 Відповісти
А про Гонгадзе уже все давно забыли
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04.11.2020 17:33 Відповісти
 
 