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Новини Політика України
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звільнення (763) НАЗК (492) ДБР (1564) Новіков Олександр (47) Бабіков (67)

Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду. ДОКУМЕНТ

Заступник керівника Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков прокоментував заяву глави Національного агентства з питань запобігання корупції Олександра Новікова про наявність у заступника голови ДБР конфлікту інтересів.

Про це Бабіков написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно закон потрібно виконувати, який би він не був. Але ось тільки пан Олександр Новіков, що так любить робити гучні заяви, старанно уникає конкретики.

Хотів би уточнити. У чому саме полягає мій конфлікт інтересів? У якій конкретно справі? Коли про це стало відомо НАЗК і чому воно не реагувало на це своїм приписом?

Чому протягом року його відомство неодноразово мене повідомляло про те, що конфлікт інтересів у мене може виникнути тільки коли почну виконувати обов'язки директора?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон", - НАЗК

Чи відомо йому, що до виконання таких обов'язків я не приступав? Чи знайомий він з ст. 34 Закону України "Про протидію корупції", де зазначено, що перед звільненням за наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду або вказати спосіб уникнути приватного інтересу?

Говорили йому колись, що крім вищевказаного закону існують також і інші, в тому числі і КЗпП?

Ну і чому замість того, що б дати мені відповідь на запит у чому саме полягає у мене конфлікт інтересів, його співробітники цей запит просто поховали в надрах своїх томів макулатури?"- заявив Бабіков.

Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду 01
Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду 02
Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду 03
Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду 04
Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду 05
Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду 06
Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду 07

Раніше голову НАЗК Олександра Новікова допитали в ДБР як свідка у справі про зловживання його попередників. Сам Новіков вважає, що цей привід - формальний, а насправді ДБР намагається тиснути на НАЗК через конфлікт інтересів у керівників Бюро - Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Заступник глави ДБР Бабіков був звільнений. Пізніше стало відомо, що Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. У НАЗК заявили: звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон".

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Топ коментарі
+5
Ему еще и работу должны предлагать. Уже совсем ку-ку.
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05.11.2020 09:55
+4
бібіков хоче в Ростов, до пахана..
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05.11.2020 09:54
+4
Мітлу в руки і нехай мете вулиці.
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05.11.2020 09:57
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бібіков хоче в Ростов, до пахана..
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05.11.2020 09:54 Відповісти
Ему еще и работу должны предлагать. Уже совсем ку-ку.
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05.11.2020 09:55 Відповісти
Мітлу в руки і нехай мете вулиці.
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05.11.2020 09:57 Відповісти
пусть поработает покойником.. Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду - Цензор.НЕТ 9087
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05.11.2020 10:36 Відповісти
а к станку не хочешь...На токаря выучиться или слесарем в ЖЭК?
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05.11.2020 09:56 Відповісти
Прям явка с повинной: "Почему на протяжении года его ведомство неоднократно меня уведомляло о том, что конфликт интересов у меня может возникнуть только когда начну исполнять обязанности директора?" а оно все равно лезло на эту должность и теперь конечно ему указали: "способ избежать частного интереса."Источник: https://censor.net/ru/n3229185Источник: https://censor.net/ru/n3229185
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05.11.2020 09:56 Відповісти
У сізо на парашу.
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05.11.2020 09:57 Відповісти
на Майдан на фонарь ! Бабиков об увольнении: При наличии конфликта интересов сначала должны предложить перевестись на другую должность - Цензор.НЕТ 4445
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05.11.2020 10:03 Відповісти
Коррупционеров и откровенных врагов Украины надо увольнять с почестями - мыло,верёвка, ветка дерева или фонарный столб... По последнему желанию увольняемого можно организовать музыкальное сопровождение - духовой оркестр, джаз - бэнд, ансамбль балалаечников и ложечников (для кацапни)....
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05.11.2020 10:04 Відповісти
Ну, з самого призначення Бабікова у ДБР говорили про конфлікт інтересів. А тепер фіг його викуриш з посади. Чіпляється руками, ногами, зубами, хоча ж до цього працював адвокатом. В адвокати уже не хоче. Бабіков про звільнення: За наявності конфлікту інтересів спочатку повинні запропонувати перевестися на іншу посаду - Цензор.НЕТ 6641
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05.11.2020 10:10 Відповісти
У адвоката гонорар., который зависит от результата. А в ГБР стабильная и немаленькая зарплата. Вот и цепляется
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05.11.2020 10:21 Відповісти
Можливо. Я виходив із того, що він був із високооплачуваних адвокатів.
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05.11.2020 11:34 Відповісти
Янукович трудоустроит. Дворником...
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05.11.2020 10:19 Відповісти
Учитесь у донецких их наглости . Все им должны. Сколько образованных и грамотных управленцев увольняют при сменах власти , и практически никому потом работу не предлагают
А тут ФУТЫ НУТЫ - устройте всех донецких на тёплые места за счёт украинцев , а они потом переворот сделают 😁😁😁
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05.11.2020 10:24 Відповісти
стоит учиться не наглости донецких, а готовности давать им в наглую морду, и не только фигурально.
Эта публика понимает только такой язык.
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05.11.2020 10:43 Відповісти
Пока достаётся только коренным украинцам . Блин, совсем затоптали понаехавшие
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05.11.2020 10:45 Відповісти
ну, думаю, вы сгущаете краски.
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05.11.2020 10:47 Відповісти
Как они зубами цепляются за должности... Успешный адвокат, иди зарабатывай. Нет, жалуются на маленькую зарплату и выгнать нельзя.
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05.11.2020 10:33 Відповісти
Ще один Чахлик Невмирущий.
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05.11.2020 10:59 Відповісти
Коли бачу такі наглі ригівські хольоні іпальники на фото - ну дуже хочеться запитати у Пороха: - Чому ти всю цю сволоту не помножив на нуль, у свій час це було і виправдано, і можливо!??? Тепер сьорбаємо лайно і ми, і ти!!!
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05.11.2020 11:45 Відповісти
Порох, як виявилось, все робив по закону-ось тому і на свободі зараз. Якби він «умнажал їх на нуль»-йому б це поставили б вину зараз.
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05.11.2020 12:11 Відповісти
Якби він множив на нуль - "зараз" було б зовсім інше!
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05.11.2020 12:23 Відповісти
 
 