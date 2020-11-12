УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4475 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3 237 21
люстрація (244) Веніславський (217) Татаров Олег (358)

Веніславський про люстрацію Татарова: Закон про очищення влади "є сумнівно-конституційним"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Веніславський про люстрацію Татарова: Закон про очищення влади

Представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав закон про люстрацію "сумнівно-конституційним" і відмовився оцінювати, чи варто було люструвати призначеного заступником голови ОП колишнього чиновника МВС часів Януковича Олега Татарова.

Про це Веніславський сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Оцінювати нинішнього заступника голови Офісу Татарова з приводу того, наскільки він відповідає чи не відповідає закону "Про очищення влади", треба з тієї точки зору, що сам закон є сумнівно-конституційним", – заявив Веніславський.

У минулому Веніславський як експерт-конституціоналіст та ексочільник Харківської люстраційної палати був долучений до розробки тексту законопроєкту, який пізніше став законом, і, за його словами, вже тоді він висловлював свої зауваження.

Читайте також: Єрмак про критику на адресу Татарова: не знайшов чогось такого, що змусило б мене засумніватися в його призначенні

"У 2014 році в комітеті з питань правової політики я виступав і сказав, що "як фахівець у галузі конституційного права чудово розумію ризики, які ви закладаєте в цей законопроєкт". Я розумію, що він є антиконституційним, тому що немає персонально доведеної провини тієї чи іншої особи, яку закон відносить до тих посад, які підпадають під дію закону "Про очищення влади", – пояснив Веніславський та додав, що саму ідею люстрації він цілковито підтримує.

При цьому, оцінюючи діяльність Олега Татарова, Веніславський зазначив, що, на його думку, він "професіонал, який розуміє, як необхідно здійснювати ті функції, які на нього покладені за розподілом обов’язків".

Також читайте: Новий заступник голови ОП Татаров вимагав для Стерненка підозру, що передбачає довічне ув'язнення

Нагадаємо, 5 серпня президент Зеленський призначив заступником керівника  свого Офісу Олега Татарова. Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фариннік Головко".

Як адвокат Татаров захищав колишнього голову Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
А каким является РОЗПУСК ПАРЛАМЕНТА зе!ленским? Сомнительным или антиконституционным? Вертите Законами Украины, как цыган солнцем!
показати весь коментар
12.11.2020 22:18
+10
Ещё один с ковидом головного мозга. Когда уже наконец позитивные новости пойдут?
показати весь коментар
12.11.2020 22:17
+10
сволото, закон прийнятий, не вiдмiнений нiким i ви, ЗеБiли сранi, повиннi дiючий закон виконувати.
показати весь коментар
12.11.2020 22:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё один с ковидом головного мозга. Когда уже наконец позитивные новости пойдут?
показати весь коментар
12.11.2020 22:17 Відповісти
Например такие

https://gif.d3.ru/chiornyi-iumor-zvuk-2069040/
показати весь коментар
12.11.2020 22:23 Відповісти
Татарова та інших бандитів януковича потрібно люструвати на люстрі, щоб потім не було розмов про неконституційність люстрації. Навіть якщо люстрація була неконституційною, повернути все взад вже б не вийшло! Ось що означає недороблена революція, прийдеться доробляти.
показати весь коментар
13.11.2020 00:06 Відповісти
А каким является РОЗПУСК ПАРЛАМЕНТА зе!ленским? Сомнительным или антиконституционным? Вертите Законами Украины, как цыган солнцем!
показати весь коментар
12.11.2020 22:18 Відповісти
Красавцы) КС говорите не такой...
показати весь коментар
12.11.2020 22:19 Відповісти
Если конституционность у нас определяет антигосударственный суд, то пусть так и остаётся...
показати весь коментар
12.11.2020 22:19 Відповісти
сволото, закон прийнятий, не вiдмiнений нiким i ви, ЗеБiли сранi, повиннi дiючий закон виконувати.
показати весь коментар
12.11.2020 22:20 Відповісти
З інтерв'ю цього пана стає зрозумілим одне: таку маячню може нести або цинічний сучий син, або цілковитий ідіот.
показати весь коментар
12.11.2020 22:20 Відповісти
У нас тут что сегодня, бенефис ватного дурака?
показати весь коментар
12.11.2020 22:21 Відповісти
Оце воно зараз отрабатує те, що нашептало Сцарю з судом творити , продовжує виправдовути нашіптане Вовці рішення привселюдно ... Де він знаходить таких спеців - по визову з Кремля? "АЛЬОО- у мене конституційна криза- присовітуйте як й ким її поглибити "?
показати весь коментар
12.11.2020 22:24 Відповісти
сомнительно-конституционный это как? Как слегка беременна? Очень похоже на то, что все ставленники Зеленского слегка придурки. Или хотят чтобы их такими считали
показати весь коментар
12.11.2020 22:24 Відповісти
Не слегка , а конченные коллаборанты - запроданцы
показати весь коментар
12.11.2020 22:45 Відповісти
Очень жаль, что сразу после Майдана, не повесили все кодло Януковича на фонарях Крещатика!
Да, ЕС бы хныкал про права человека, но забыли бы через пару месяцев и никаких вопросов о конституционности закона про люстрацию уже никто бы не задавал.
показати весь коментар
12.11.2020 22:26 Відповісти
Задовбали.
Вениславский о люстрации Татарова: Закон об очищении власти "является сомнительно-конституционным" - Цензор.НЕТ 6137
показати весь коментар
12.11.2020 22:29 Відповісти
Мало того, что тупые, так еще и шельмы. Жаль не помню, когда такой закон вышел. Кто его придумал.
показати весь коментар
12.11.2020 22:48 Відповісти
КС і ЗЕ-ко - аднаво висєра кучкі. Врєдітєлі.
показати весь коментар
12.11.2020 23:03 Відповісти
Веніславський про люстрацію Татарова: Закон про очищення влади "є сумнівно-конституційним" - Цензор.НЕТ 1336
показати весь коментар
12.11.2020 23:56 Відповісти
Никогда раньше не слышал о Вениславском, как уверен и 90% так называемых журналистов. Но это не мешает тупоголвым новостным редакторам, как попки копировать новость про кренделя с рожей очередного промосковского гада. Хоть бы кто то написал о творческом пути этого деятеле.Смотря на его фото и читая что оно пишет, есть только одна идея дать Вениславскому с ноги. Причем дать так: ступней грязно_ботиночной ткнуть резко в морду, а когда упадет, с оттяжечкой с носаря по ребрам. Зачем читать, слушать этого ВиниСлоновского не понимаю, а тем более цитировать в рейтинговых СМИ этого "конституционного" выродка.
показати весь коментар
13.11.2020 00:01 Відповісти
Веніславський - лакей "чегоізволіте, патрон" в ЗЕко-манді. І не потрібно дивитися на те, що він називає себе конституціоналістом. Як кожен зебіл - він бреше.
показати весь коментар
13.11.2020 01:28 Відповісти
Шоб ви сдохли, зебили.
показати весь коментар
13.11.2020 02:41 Відповісти
 
 