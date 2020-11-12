Веніславський про люстрацію Татарова: Закон про очищення влади "є сумнівно-конституційним"

Представник президента в КСУ Федір Веніславський назвав закон про люстрацію "сумнівно-конституційним" і відмовився оцінювати, чи варто було люструвати призначеного заступником голови ОП колишнього чиновника МВС часів Януковича Олега Татарова.

Про це Веніславський сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Оцінювати нинішнього заступника голови Офісу Татарова з приводу того, наскільки він відповідає чи не відповідає закону "Про очищення влади", треба з тієї точки зору, що сам закон є сумнівно-конституційним", – заявив Веніславський.

У минулому Веніславський як експерт-конституціоналіст та ексочільник Харківської люстраційної палати був долучений до розробки тексту законопроєкту, який пізніше став законом, і, за його словами, вже тоді він висловлював свої зауваження.

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"У 2014 році в комітеті з питань правової політики я виступав і сказав, що "як фахівець у галузі конституційного права чудово розумію ризики, які ви закладаєте в цей законопроєкт". Я розумію, що він є антиконституційним, тому що немає персонально доведеної провини тієї чи іншої особи, яку закон відносить до тих посад, які підпадають під дію закону "Про очищення влади", – пояснив Веніславський та додав, що саму ідею люстрації він цілковито підтримує.

При цьому, оцінюючи діяльність Олега Татарова, Веніславський зазначив, що, на його думку, він "професіонал, який розуміє, як необхідно здійснювати ті функції, які на нього покладені за розподілом обов’язків".

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Нагадаємо, 5 серпня президент Зеленський призначив заступником керівника свого Офісу Олега Татарова. Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фариннік Головко".

Як адвокат Татаров захищав колишнього голову Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова. У квітні проти його призначення в Офіс Президента виступила Ініціативна група постраждалих на Майдані.