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Новости Политика Украины
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Вениславский о люстрации Татарова: Закон об очищении власти "является сомнительно-конституционным"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вениславский о люстрации Татарова: Закон об очищении власти

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал закон о люстрации "сомнительно-конституционным" и отказался оценивать, стоило ли люстрировать назначенного зампредседателем ОП бывшего чиновника МВД времен Януковича Олега Татарова.

Об этом Вениславский сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Оценивать нынешнего заместителя председателя Офиса Татарова по поводу того, насколько он соответствует или не соответствует закону "Об очищении власти", надо с той точки зрения, что сам закон является сомнительно-конституционным", - заявил Вениславский.

В прошлом Вениславский как эксперт-конституционалист и бывший глава Харьковской люстрационной палаты был приобщен к разработке текста законопроекта, который позже стал законом, и, по его словам, уже тогда он высказывал свои замечания.

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"В 2014 году в комитете по вопросам правовой политики выступал и сказал, что "как специалист в области конституционного права прекрасно понимаю риски, которые вы закладываете в этот законопроект". Я понимаю, что он является антиконституционным, потому что нет персонально доказанной вины того или иного лица, которую закон относит к тем должностям, подпадающим под действие закона "Об очищении власти", - пояснил Вениславский и добавил, что саму идею люстрации он полностью поддерживает.

При этом, оценивая деятельность Олега Татарова, Вениславский отметил, что, по его мнению, он "профессионал, который понимает, как необходимо осуществлять те функции, которые на него возложены по распределению обязанностей".

Также на Цензор.НЕТ: Назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью. Власть в очередной раз пробивает моральное дно, - Семьи Героев "Небесной Сотни"

Напомним, 5 августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы своего Офиса Олега Татарова. Татаров с 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

После люстрации с 2014 года занимался адвокатской практикой в качестве управляющего партнера адвокатского объединения "Татаров Фаринник Головко".

В качестве адвоката Татаров защищал бывшего главы Администрации Президента времен Януковича Андрея Портнова. В апреле против его назначения в Офис Президента выступила Инициативная группа пострадавших на Майдане.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
А каким является РОЗПУСК ПАРЛАМЕНТА зе!ленским? Сомнительным или антиконституционным? Вертите Законами Украины, как цыган солнцем!
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12.11.2020 22:18
+10
Ещё один с ковидом головного мозга. Когда уже наконец позитивные новости пойдут?
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12.11.2020 22:17
+10
сволото, закон прийнятий, не вiдмiнений нiким i ви, ЗеБiли сранi, повиннi дiючий закон виконувати.
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12.11.2020 22:20
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Ещё один с ковидом головного мозга. Когда уже наконец позитивные новости пойдут?
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12.11.2020 22:17 Ответить
Например такие

https://gif.d3.ru/chiornyi-iumor-zvuk-2069040/
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12.11.2020 22:23 Ответить
Татарова та інших бандитів януковича потрібно люструвати на люстрі, щоб потім не було розмов про неконституційність люстрації. Навіть якщо люстрація була неконституційною, повернути все взад вже б не вийшло! Ось що означає недороблена революція, прийдеться доробляти.
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13.11.2020 00:06 Ответить
А каким является РОЗПУСК ПАРЛАМЕНТА зе!ленским? Сомнительным или антиконституционным? Вертите Законами Украины, как цыган солнцем!
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12.11.2020 22:18 Ответить
Красавцы) КС говорите не такой...
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12.11.2020 22:19 Ответить
Если конституционность у нас определяет антигосударственный суд, то пусть так и остаётся...
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12.11.2020 22:19 Ответить
сволото, закон прийнятий, не вiдмiнений нiким i ви, ЗеБiли сранi, повиннi дiючий закон виконувати.
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12.11.2020 22:20 Ответить
З інтерв'ю цього пана стає зрозумілим одне: таку маячню може нести або цинічний сучий син, або цілковитий ідіот.
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12.11.2020 22:20 Ответить
У нас тут что сегодня, бенефис ватного дурака?
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12.11.2020 22:21 Ответить
Оце воно зараз отрабатує те, що нашептало Сцарю з судом творити , продовжує виправдовути нашіптане Вовці рішення привселюдно ... Де він знаходить таких спеців - по визову з Кремля? "АЛЬОО- у мене конституційна криза- присовітуйте як й ким її поглибити "?
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12.11.2020 22:24 Ответить
сомнительно-конституционный это как? Как слегка беременна? Очень похоже на то, что все ставленники Зеленского слегка придурки. Или хотят чтобы их такими считали
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12.11.2020 22:24 Ответить
Не слегка , а конченные коллаборанты - запроданцы
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12.11.2020 22:45 Ответить
Очень жаль, что сразу после Майдана, не повесили все кодло Януковича на фонарях Крещатика!
Да, ЕС бы хныкал про права человека, но забыли бы через пару месяцев и никаких вопросов о конституционности закона про люстрацию уже никто бы не задавал.
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12.11.2020 22:26 Ответить
Задовбали.
Вениславский о люстрации Татарова: Закон об очищении власти "является сомнительно-конституционным" - Цензор.НЕТ 6137
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12.11.2020 22:29 Ответить
Мало того, что тупые, так еще и шельмы. Жаль не помню, когда такой закон вышел. Кто его придумал.
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12.11.2020 22:48 Ответить
КС і ЗЕ-ко - аднаво висєра кучкі. Врєдітєлі.
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12.11.2020 23:03 Ответить
Веніславський про люстрацію Татарова: Закон про очищення влади "є сумнівно-конституційним" - Цензор.НЕТ 1336
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12.11.2020 23:56 Ответить
Никогда раньше не слышал о Вениславском, как уверен и 90% так называемых журналистов. Но это не мешает тупоголвым новостным редакторам, как попки копировать новость про кренделя с рожей очередного промосковского гада. Хоть бы кто то написал о творческом пути этого деятеле.Смотря на его фото и читая что оно пишет, есть только одна идея дать Вениславскому с ноги. Причем дать так: ступней грязно_ботиночной ткнуть резко в морду, а когда упадет, с оттяжечкой с носаря по ребрам. Зачем читать, слушать этого ВиниСлоновского не понимаю, а тем более цитировать в рейтинговых СМИ этого "конституционного" выродка.
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13.11.2020 00:01 Ответить
Веніславський - лакей "чегоізволіте, патрон" в ЗЕко-манді. І не потрібно дивитися на те, що він називає себе конституціоналістом. Як кожен зебіл - він бреше.
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13.11.2020 01:28 Ответить
Шоб ви сдохли, зебили.
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13.11.2020 02:41 Ответить
 
 