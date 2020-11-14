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Новини Політика України
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ВР (11734) Стефанчук Руслан (654)

Планується, що Верховна Рада наступного тижня розгляне понад сотню законопроєктів, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Планується, що Верховна Рада наступного тижня розгляне понад сотню законопроєктів, - Стефанчук

На наступному пленарному засіданні Верховної Ради, яке відбудеться 17 листопада, народні депутати планують розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.

Про це повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук у відеоролику, опублікованому президентом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Наступного тижня заплановано розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум. По-моєму, це дуже символічно, що прийняття такого закону відбувається саме в період чергової річниці проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який подарував незалежність Україні", - сказав він.

За словами Стефанчука, ще парламент планує розглянути законопроєкти про інвестиційних нянь, систему громадського здоров'я, віртуальні активи, а також проєкт закону щодо захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, й низку інших соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення у період карантину.

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"Загалом наступного тижня ми запланували до розгляду на різних стадіях понад сотню законодавчих актів. Сподіваюся, що парламент попри те, що будуть не всі народні депутати і у президії теж, зможе ефективно виконати покладену на нього функцію", - сказав перший заступник голови парламенту.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук інфікувалися коронавірусом.
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Топ коментарі
+8
Куди квапитесь, "слуги"? Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 2811
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14.11.2020 21:32
+6
Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4302
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14.11.2020 21:34
+4
он уже избраный президент - president elect.
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14.11.2020 21:41
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Куди квапитесь, "слуги"? Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 2811
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14.11.2020 21:32 Відповісти
Байден буде президентом . ))
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14.11.2020 21:37 Відповісти
он уже избраный президент - president elect.
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14.11.2020 21:41 Відповісти
И рассмотрит 8 миллиардов законов,

докажет в шестой раз теорему Ферма

и восемь раз за год досчитает до бесконечности !!!
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14.11.2020 21:52 Відповісти
8 миллиардов не 8, но думаю по одному в неделю уже будет совсем неплохо - тот случай когда спешка не нужна...
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14.11.2020 22:03 Відповісти
та я не про Байдена - он и 8, дай Боже, за 5 лет рассмотрит.

Я про заголовок статьи и про наших рассмотрителей
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14.11.2020 22:08 Відповісти
та я понял и смеюсь вместе с вами....
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14.11.2020 22:10 Відповісти
Как тебя , номерного , без имени и фамилии , суку вообще на сайт допускают . Росии - пис.да . Теперь - дело только времени .
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14.11.2020 22:11 Відповісти
Квапляться всю кремлівську програму до 16.12. Саме до 16 грудня ЄС чекає від нас відновлення роботи антикорупційного законодавства, в іншому випадку - офіційно припиняється дія безвізового режиму та фінансової допомоги.
Що відбудеться після того - не важко здогадатись
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15.11.2020 09:12 Відповісти
и кива тоже будет рассматривать, а не чесать?
и еременко, анала нет?
уточняю просто....
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14.11.2020 21:33 Відповісти
Путину-***** Гааги не избежать . Токмо по болезни паркинсона . И то - **** , закосит .
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14.11.2020 21:46 Відповісти
"закосит" - ето именно то слово - ето модно ето в тренде - спасибо!
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14.11.2020 21:52 Відповісти
в Феофаніі набір новачків в 95-ий?
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14.11.2020 21:34 Відповісти
Планируется, что Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4302
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14.11.2020 21:34 Відповісти
Шо знову ........
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14.11.2020 21:40 Відповісти
Ковидные сказочники возбудились сегодня...
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14.11.2020 21:37 Відповісти
у тебя пока нет трупов от пневмонии среди родственников ?
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14.11.2020 21:54 Відповісти
Да пошёл ты, кретин
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14.11.2020 21:57 Відповісти
то есть, пока нет ?
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14.11.2020 21:59 Відповісти
Іди нах, урод проплачений
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14.11.2020 22:20 Відповісти
грубо и не гуд совсем, на ровном месте...
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14.11.2020 22:27 Відповісти
What can I say- alway speak my mind.
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14.11.2020 22:49 Відповісти
just come down that's all
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14.11.2020 22:52 Відповісти
Why!? What are you my father?)
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14.11.2020 23:36 Відповісти
Why!
had no intension to make you feel bad
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14.11.2020 23:43 Відповісти
My apologies. I'm in the relaxing mood. Good night.
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14.11.2020 23:44 Відповісти
it's ok
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14.11.2020 23:46 Відповісти
У них вождь, говорят, слег.
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14.11.2020 22:12 Відповісти
И сколько из них на благо страны и людей?
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14.11.2020 21:39 Відповісти
Желая громко пёрднуть мона и обосратца..
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14.11.2020 21:41 Відповісти
И мы должены поверить, что наши депутаты способны работать с такой эффективностью? Я скорее поверю в честного судью... 🤔
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14.11.2020 21:41 Відповісти
не нужно спешить, когда про судей....
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14.11.2020 21:44 Відповісти
Міністр охорони здоров'я Степанов заразився коронавірусом https://www.pravda.com.ua/news/2020/11/14/7273580/
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14.11.2020 21:43 Відповісти
он будет продолжать бороться с микробой во шо бы оно все не встало....
пока шо 1:0 в пользу хворобы...
мониторим ситуацию....
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14.11.2020 21:50 Відповісти
. Желаю скорейшего выздоровления !! Если не секрет , опишите , пожалуйста течение болезни . Это очень важно для всей страны .
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14.11.2020 21:57 Відповісти
Основним для українців було питання ОБІГУ землі (НЕ ПРОДАЖУ). Ви його на референдум не винесли. А про дурь і всяку фігню може і гідрант опитування проводить, хочь щотижня по відосиках, спустивши на це гроші досі невідомого походження.
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14.11.2020 21:46 Відповісти
Что. Выздоровел? От короны? И без ивл?
И сразу к работе своими ручками? Не перетрудитесь.. А то от работы кони дохнут дохнут
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14.11.2020 21:48 Відповісти
там степашка видосики пилит о том, что заразился страшной-престрашной смертельной и практически неизлечимой короной (с его каждодневных слов). )
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14.11.2020 21:50 Відповісти
рассмотрит более сотни законопроектов, - Стефанчук


Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт. Ты агрегат! Дуся, ты! Дуся-агрегат! Ты агрегат! Дуся, на! сто киловатт! Давай-давай! Дуся, эх ...
https://youtu.be/vnmiTOhV03I
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14.11.2020 21:52 Відповісти
они пилят видосики...хай бошки свои отпилят.. толку будет большое
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14.11.2020 21:56 Відповісти
Очередной развод Лохов и неЛохов..
🤣🤣🤣
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14.11.2020 21:56 Відповісти
верх зраду спалити за такі побори на авто : ауді 2019 року митні геноцидні ставки пів ляма , вантажівка Ман бортова чи мерс 2010 - 2015 рік від 700 000 до півтора лямеки, це не депутати це концлагерні пітушари
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14.11.2020 22:00 Відповісти
Всі терміново «захворіли» короною, а антиконституційні закони будуть приймати звичайні шістки! Ця хитрожопа маланота відверто почала напружувати своїми махєрами!
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14.11.2020 22:19 Відповісти
Планується, що Верховна Рада наступного тижня розгляне понад сотню законопроєктів, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7256
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14.11.2020 22:21 Відповісти
Вот как такое можно говорить попав ВНЕЗАПНО? на карантин? Т е за ВР ты уверен ?их ковид не возьмет? Или вы все с Вовкой понарошку там в бункерпалатах сидите ?
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14.11.2020 22:47 Відповісти
эти зРадовские дебилы не смогли принять закон об отмене зимнего времени... и сейчас эта небритая толстозадая неприятная морда говорит о более ста законах... это уже не театр абсурда...это ыдыйотызм... а чтобы в дальнейшем такого больше не было, чтобы не было арахуймий, стефанчуков и других позорников, пришла пора сказать - тюрьма твой дом...
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15.11.2020 00:46 Відповісти
Может не надо?
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15.11.2020 07:50 Відповісти
 
 