Планується, що Верховна Рада наступного тижня розгляне понад сотню законопроєктів, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На наступному пленарному засіданні Верховної Ради, яке відбудеться 17 листопада, народні депутати планують розглянути законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Про це повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук у відеоролику, опублікованому президентом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Наступного тижня заплановано розгляд законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум. По-моєму, це дуже символічно, що прийняття такого закону відбувається саме в період чергової річниці проведення всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року, який подарував незалежність Україні", - сказав він.
За словами Стефанчука, ще парламент планує розглянути законопроєкти про інвестиційних нянь, систему громадського здоров'я, віртуальні активи, а також проєкт закону щодо захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, й низку інших соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення у період карантину.
"Загалом наступного тижня ми запланували до розгляду на різних стадіях понад сотню законодавчих актів. Сподіваюся, що парламент попри те, що будуть не всі народні депутати і у президії теж, зможе ефективно виконати покладену на нього функцію", - сказав перший заступник голови парламенту.
Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук інфікувалися коронавірусом.
Будь ласка, зачекайте...
докажет в шестой раз теорему Ферма
и восемь раз за год досчитает до бесконечности !!!
Я про заголовок статьи и про наших рассмотрителей
Що відбудеться після того - не важко здогадатись
и еременко, анала нет?
уточняю просто....
had no intension to make you feel bad
пока шо 1:0 в пользу хворобы...
мониторим ситуацию....
И сразу к работе своими ручками? Не перетрудитесь.. А то от работы кони дохнут дохнут
Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт. Ты агрегат! Дуся, ты! Дуся-агрегат! Ты агрегат! Дуся, на! сто киловатт! Давай-давай! Дуся, эх ...
https://youtu.be/vnmiTOhV03I
🤣🤣🤣